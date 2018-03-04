 Порошенко: Коалиционное соглашение между СДП и ХДС/ХСС в Германии указывает на дальнейшую поддержку Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.
"Сердечно приветствую наших немецких друзей с решением членов Социал-демократической партии Германии - вместе с ХДС/ХСС - создать новое Федеральное правительство! Согласованное коалиционное соглашение - четкий дорожный указатель на продолжение политической поддержки Украины и завершение российской агрессии", - написал Порошенко.
пока жинки на базар пошли решили два кума тихонько самогоночки тяпнуть
расклали-разложили "поляну" на травке, под грушей...
оглянулись... еврей в шпарынку подглядает...
- ну шо... може Изьке нальем пол чарочки... да лука дамо... сало ж воно не исть...
- а давай ему краще сала дамо... а чарку - не..
- та воно таке жадне шо и сало лупонет - моргнуть не вспеем...
посмеялись и кричат:
- Изька, а иди до нас... сало жевать да первак пробовать... будешь чи не?
- я щас! - отвечает Изя и умотал куда-то
- о, наверное что-то к столу.... у Розки сопрет... мо хоть мацу попробуем...
посмеялись...сидят.... ждут.
когда топот по тропинке, а то Изя всех своих родичей собрал
и весело так, перекрикивая шум толпы, орет
- погодите... погодите... без Розочки не начинайте...
А вот если пять грузовиков, то тут можно даже на Овоща как на лоха смотреть.
🤣