 Наемники РФ планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки пропагандистов телеканала "Россия-24", - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По имеющейся информации поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения. При этом, они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда обстреливая позиции украинской армии кремлевские наемники одновременно ведут огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Возможны провокации связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы об установлении бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени). Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов.
"К своим преступным действиям российско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала "Россия-24", которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины", - сообщают в штабе АТО.
Откуда вы такие упоротые и берётесь? Вас точно не в пробирках экспериментально разводили, как человекf не совсем sapiens?
Как прихвостень хуйла барИга разрешил вообще подать иск против грязьпрёма?
Так поймёшь? Или это тоже сложно для тебя?
Посоветовал бы тебе над этим поразмыслить, но вижу, что тебе нечем.
Я спросил у человека, как так получается, что прихвостень хуйла позволил Нафтогазу так опустить того самого хуйла в лице грязьпрёма? И ответ на это только один - всё балабольство о том, что Порошенко устраивает хуйла и пляшет под его дудку, разбивается в пух и прах этим вот решением по газовому контракту.
И заметь, это я ещё не спрашиваю, как этот прихвостень хуйла допустил принятие и подписал закон о реинтеграции Донбасса, от которого у властей россосии произошло неконтролируемое детонирование в районе ануса.
Просто вот тут на форуме люди, для которых личная ненависть к Порошенку уже превысила даже ненависть к хуйлу и россосии, как стране-агрессору, постоянно рассказывают, что узурпатор-бьаРига подмял под себя все суды, все министерства, почти все местные власти и практически всехз дкепутатов, окромя егоров-семёнов -володь-мустаф... или мустафов- серёжек-свет-юль и иещё пары-тройки неподкупных аппазиционеров. Вот в свете этого меня и интересует, как же он допускает такие действия против своего шефа ( по их словам шефа)?
Всі тролі з фабрики інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних войск РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 злетілися сьогодні на українські ресурси. Модератор просто фізично не встигає блокувати агентів ФСБ.
Причина - «підлий» розгін гадючника під Радою.
Яке право мали силовики розчистити від сміття проїжджу частину Грушевського? Чому поліція ставила на коліна ополченців Саакашвілі?
Аваков пояснив, що при виявленні бойових гранат у мітингувальників за «імпічмент», копи по iнструкцii зобов'язані покласти затриманих обличчям на асфальт, щоб в разі вибуху гранати ніхто не постраждав.
Оскільки операція проводилася в зимовий час і на асфальті лежав сніг, то люди Авакова проявили милість до затриманих і поставили їх на коліна під час обшуку.
Если видели, то должны понимать, сколь более сильное сопротивление идёт каким-то более глобальным изменениям. Или по-шариковски " отнять и поделить"?
Даже вне юрисдикции любого законодательства живых.
Хоть не "голі-босі"?
И с десяток парашкинских папуасов, поедут на родину в пакетах для мусора.
Военная авиация Турции нанесла мощный ракетно-бомбовый удар по коалиционной группировке проасадовских российских и сирийских военных на севере Сирии, в результате которого несколько десятков человек погибли, многие получили ранения...
Бьют по всем фронтам
В днре пошли дальше и начали делать кофе республикано.