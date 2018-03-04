 Наемники РФ планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки пропагандистов телеканала "Россия-24", - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По имеющейся информации поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения. При этом, они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда обстреливая позиции украинской армии кремлевские наемники одновременно ведут огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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Возможны провокации связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы об установлении бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени). Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов.

"К своим преступным действиям российско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала "Россия-24", которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины", - сообщают в штабе АТО.

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