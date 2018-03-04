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Все про:обстрел (6612) провокация (1123) Донбасс (15628) наемники РФ (348)

 Наемники РФ планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки пропагандистов телеканала "Россия-24", - штаб АТО

По данным разведки штаба АТО ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможные вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По имеющейся информации поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения. При этом, они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда обстреливая позиции украинской армии кремлевские наемники одновременно ведут огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли Зайцево из крупнокалиберных пулеметов - сгорело одно деревянное строение, - штаб АТО. ФОТО

Возможны провокации связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы об установлении бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени). Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов.

"К своим преступным действиям российско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала "Россия-24", которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины", - сообщают в штабе АТО.

Смотрите: На Мариупольском направлении пьяные террористы совершили попытку атаки наших позиций - один наемник ликвидирован, - штаб АТО. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3053793
 
 
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И потому эти любители хуйла разрешили Нафтогазу так подготовить иск, чтобы выиграть суд у хуйловского грязьпрёма?

Откуда вы такие упоротые и берётесь? Вас точно не в пробирках экспериментально разводили, как человекf не совсем sapiens?
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Им методички новые ещё не подготовили.
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зато тебе подготовили,ты чего своей обосцанай тряпки стесняешься,флажком США прикрыл свою скрепу
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ты ты шо,расскажи как ты морозился от помощи ремонтировать аккумуляторы для украинской армии,боишься Украине посочь ,ручки испачкать,пустозвон дешевый
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Газпром сам нарвался,а решение принимал Стокгольмский суд,твой хозяин не обидел бы своего работодателя,который ему позволяет торговать РОШЕН в москве по адресу Рошен Москвы - Спартаковская площадь, 16 к1.,с этого и таким крысам,как ты перепадают объедки с хуйловского стола
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Ты реально придурок. Спрошу ещё раз.
Как прихвостень хуйла барИга разрешил вообще подать иск против грязьпрёма?

Так поймёшь? Или это тоже сложно для тебя?
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Alexandr Slavich Дебильное ты возьми конституцию Украины и прочитай обязанности президента,он иски не готовит,иск в Стокгольмский суд два года назад ,готвил Яценюк,если ты читать умеешь,диффективный
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Придурок, вы ж, зрадофилы одноклеточные, тут денно и нощно визжите, что в Украине ничего не делается без указки барИги. Тем более в таких вопросах, как иск против грязьпрёма. Так как же барИга позволил так выступить против хуйла?

Посоветовал бы тебе над этим поразмыслить, но вижу, что тебе нечем.
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Гадаю, що цукерки " Рошен" у Москві, наголошую цукерки, це ознака миролюбності України! І нічого тут поганого не має!
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там где бабло там их кровные интересы... конечно они подготовят. тем более труда особого не надо, факты есть неопровержимые. и тот монтаж совершенно о другом говорит и не о конкретных личностях, он говорит о системах двух государств где правят ворованные деньги. и как мы уже видели в 14 году братские кланы спешат на помощь к друг другу. систему надо менять, а не персон. вот о чем тот коллаж говорит.
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Подожди, обсуждать, что несёт в себе та фотожаба ( никакой то не коллаж) бессмысленно. Я тебе ща своё видение расскажу, а придёт третий-четвёртый и совершенно иное расскажут.

Я спросил у человека, как так получается, что прихвостень хуйла позволил Нафтогазу так опустить того самого хуйла в лице грязьпрёма? И ответ на это только один - всё балабольство о том, что Порошенко устраивает хуйла и пляшет под его дудку, разбивается в пух и прах этим вот решением по газовому контракту.

И заметь, это я ещё не спрашиваю, как этот прихвостень хуйла допустил принятие и подписал закон о реинтеграции Донбасса, от которого у властей россосии произошло неконтролируемое детонирование в районе ануса.
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если о личностях тогда так и есть порошенко не спрячется в рф. ему там срок намотают и сомнений нет. но мне не интересно это. мне интересно иное, к примеру; второй срок его допустим. а вот вопрос, - сможет ли оппозиция после президентских на которых победит президент порошенко создать свою коалицию? и по какой системе пройдут парламентские выборы? эти вопросы важнее чем те о которых идет спор.
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Так я и не говорил, что это его закон.

Просто вот тут на форуме люди, для которых личная ненависть к Порошенку уже превысила даже ненависть к хуйлу и россосии, как стране-агрессору, постоянно рассказывают, что узурпатор-бьаРига подмял под себя все суды, все министерства, почти все местные власти и практически всехз дкепутатов, окромя егоров-семёнов -володь-мустаф... или мустафов- серёжек-свет-юль и иещё пары-тройки неподкупных аппазиционеров. Вот в свете этого меня и интересует, как же он допускает такие действия против своего шефа ( по их словам шефа)?
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Грачи прилетели
Всі тролі з фабрики інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних войск РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 злетілися сьогодні на українські ресурси. Модератор просто фізично не встигає блокувати агентів ФСБ.
Причина - «підлий» розгін гадючника під Радою.
Яке право мали силовики розчистити від сміття проїжджу частину Грушевського? Чому поліція ставила на коліна ополченців Саакашвілі?
Аваков пояснив, що при виявленні бойових гранат у мітингувальників за «імпічмент», копи по iнструкцii зобов'язані покласти затриманих обличчям на асфальт, щоб в разі вибуху гранати ніхто не постраждав.
Оскільки операція проводилася в зимовий час і на асфальті лежав сніг, то люди Авакова проявили милість до затриманих і поставили їх на коліна під час обшуку.
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он априори не в состоянии все подмять. так как нет Единства в стране. оно возможно лишь в одном случае, - когда он возьмет ответственность за наведение порядка. но это не разгон ,,бомжатского,, псевдо майдана. он сам бы разбежался, если бы начались массовые аресты причастных к принятию закона от 16 января 14 года. они гос. преступники. если бы вчера закрыл бриллиантовых и не выпускал шкуру штепу. если бы насиров сидел на ПЖ, а не ходил по свадьбам луценко. если бы ахметов был убит разъяренной толпой, а кучма и мертвечук сидели бы в самом глубоком подвале. если бы несколько тысяч судей и прокуроров, сотни сбушников и генералов были бы закрыты И, ,, бомжатский,, псевдо майдан ВЕТРОМ БЫ СДУЛО через 15 минут. вот порядок, а все остальное ничтожное, мелкое приспособление. если он останется на второй срок ничего в стране не изменится и это лишь потеря времени. вы в заблуждении, что ему надо время для укрепления вектора. не надо оно ни ему ни нам так как все те кто может его изменить на свободе и при власти. после второго срока придут они и это очевидно из их сохранности. услуга за услугу - ему нужна неприкосновенность. кто ему её обеспечит? да реваншисты. но, его задача их устранить - изменив систему мы и выбирали его в надежде на это... если он этого не сделает придут те кто вернет нас в начало, а это значит выйдут опять миллионы и начнется кровавая развязка. так, что лучше сейчас эту развязку совершить в законном порядке чем потом опять тонуть в народной крови. вы этого наверное желаете нам?
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Видели сопротивление изменениям в системе медицины, которое устраивают достаточно таки мелкие сошки, несмотря на громкие имена их отцов?

Если видели, то должны понимать, сколь более сильное сопротивление идёт каким-то более глобальным изменениям. Или по-шариковски " отнять и поделить"?
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нет. это не сопротивление это банальный саботаж. речь идет о начале реформ когда сопротивление сломлено, а саботаж неизвестное слово. известное слово, - Наказание за совершенные преступления. никогда мы не вырвемся из порочного круга, если преступники правят страной и его разорвет только наказание после чего мосты будут сожжены и возврата не будет к порочному прошлому. мы крутимся в одной матрице - СОВОК. Майдан есть целе - указ и там не было лозунгов - даешь Роттердам +! или тарифы в ШЕСТЬ РАЗ! и т.д. если устремления большинства и элиты не совпадают это не состоявшееся государство. страна есть, а государство фейк и не выполняет своих функций. вот ты сам у себя спроси какому институту я доверяю на все 100? может это юриспруденция? или здравоохранение? может это фискалы? или наука и культура? может это силовики? или вооруженные силы? может это церковь? хоть она и отделена... может это законодательная ветвь? или АП? и т.д.и когда ответишь поймешь, что все это симулякры - имитаторы. перебирают бумажки и получают деньги. знаешь в чем парадокс? он в том к примеру, чем грознее и чем больше создаем антикоррупционных ведомств тем БОЛЬШЕ коррупция. это и есть порочная система. не хотят они работать, а хотят жить хорошо и нас используют и путин здесь вторым боком, а не первым.
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вот ты неосознанно сам себе и отвечаешь... ,, ...устраивают достаточно такие мелкие сошки, несмотря на громкие имена их отцов?,, вот ответ, - прикрыть надо этих ,,отцов,,. но для этого надо иметь волю гос. деятеля, а не политика приспособленца.
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Прикрыть не получится. Они уже вне юрисдикции украинского законодательства.

Даже вне юрисдикции любого законодательства живых.
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нет. это лишь мизер о котором ты говоришь, а максимум живет здесь и занимает посты. повторю - менять надо систему, а кто мешает увольнять и сажать. система партии регионов осталась и ее никто не тронул так как она приносит им большие деньги. Я не хочу перечислять фамилии, не имеет смысла. а ты не должен закрывать глаза на Правду так как это для всех Правда. мне не интересны мотивы... мне интересно - что будешь делать когда кровь польется рекой? за кордон?россию нам не одолеть в открытом бою, но в закрытом можем. Фины были когда то такими как мы и там тоже республики были и они ушли далеко и россия им ничего не может сделать. они изменили систему где родство систем разрушено.
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Те кто голосовал 16 января почти все здесь и половина у власти.
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Всё .Срочно нужно готовить жалобу в ООН , ОБСЕ , ПАСЕ, Волкеру, Меркель . Они надеюсь выразят озабоченность и возможно обеспокоенность.Местами даже серьёзную
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Когда же эта мразь Путлер сдохнет?!!!
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Поетому Барыга решил у наших отобрать оружие чтобы не поддаваться на правакации? С таким гавнокомандующим и врагов не нужно.
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Шо, опять? Снова у вас обострение на тему "всё оружие изъяли командиры, боеприпасы в сейфе под замком" и т.д.?

Хоть не "голі-босі"?
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ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕЙ БОЙНИ,КОТОРУЮ МУСОРА ПО ПРИКАЗУ МАЛЬДИВСКОЙ ГНИДЫ УСТРОИЛИ ПОД РАДОЙ ,КАНАЛОМ ВАТНЫМ УЖЕ НИЧЕГО НЕ НАДО ОНИ ВСЁ ПОЛУЧИЛИ С ЛИХВОЙ !!! Наемники РФ планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки пропагандистов телеканала "Россия-24", - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1822
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Чому власівської онучі соромишся ? П"ята колона ? Не патріот ? А діди за шо ТРАЛИВАЛИ ?
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Тяжелая победа. Но таки, Леся, вдоволь наошибавшись (умудрилась совершить четыре двойных ошибки на тай брейке), таки додавила швейцарку Фогель, которая по рейтингу гораздо ниже, но играла очень даже неплохо. Счет говорит сам за себя - 5:7, 7:6 (7:2), 6:2. Цуренко, просто молодчинка!
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Надеюсь, ВСУ недадут достойный неответ на провокации.
И с десяток парашкинских папуасов, поедут на родину в пакетах для мусора.
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Очередое а то путин нападёт! Чуть что не так у шакалада, придумывает обострение!
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Из ГПУ уволили всех, кто занимался «бриллиантовыми прокурорами»
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Ну не зря же Порошенко назначил Генпрокурором Луценко, который даже не имеет юридического образования, но зато свой человек. И это было сигналом что Порошенко и не собирается бороться с коррупцией. А будет лишь прикрывать своих людей и гнобить неугодных. Так оно и вышло.
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Замість перемоги у Лондоні будуть херачіть по своїх. Це добре.
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А тут ещё и это...
Военная авиация Турции нанесла мощный ракетно-бомбовый удар по коалиционной группировке проасадовских российских и сирийских военных на севере Сирии, в результате которого несколько десятков человек погибли, многие получили ранения...

Бьют по всем фронтам
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Готують обстріли на 05 березня - в день початку безстрокового перемиря ...
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Вони готують ? Думаю, що нам потрібно жахнути так по всім зразу, щоб вся та наволоч згигула навіки !
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Найманці РФ планують провокаційні обстріли цивільного населення для картинки пропагандистів телеканалу "Росія-24", - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7871
В днре пошли дальше и начали делать кофе республикано.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ планируют провокационные обстрелы гражданского населения для картинки пропагандистов телеканала "Россия-24", - штаб АТО
 
 
 
 
 
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