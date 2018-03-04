 "Непродолжительное пребывание задержанного на коленях это не унижение", - Шевченко о задержаниях под ВР

Как передает Цензор.НЕТ, начальник департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко прокомментировал правомерность действий полиции при задержании протестующих под ВР.

При задержании активистов ставили на колени прямо в сугробах.

"По поводу воплей о якобы унижениях задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт это - никакое не унижение, а общеупотребительное полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - уверен Шевченко.

По его словам именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля.

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"Удивительно, что этих базовых тактических правил не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах, - продолжает он. -. При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били. Степень жесткости действий полиции не была чрезмерной учитывая:

опыт постоянных столкновений спровоцированных митингующими;

их настроенность на агрессию;

оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков) и в конце концов;

трагический опыт 31 августа 2015, когда под ВР граната унесла жизни 4 гвардейцев".

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.