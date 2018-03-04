 "Непродолжительное пребывание задержанного на коленях это не унижение", - Шевченко о задержаниях под ВР

Как передает Цензор.НЕТ, начальник департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко прокомментировал правомерность действий полиции при задержании протестующих под ВР.
При задержании активистов ставили на колени прямо в сугробах.
"По поводу воплей о якобы унижениях задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это - никакое не унижение, а общеупотребительное полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - уверен Шевченко.
По его словам именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля.
"Удивительно, что этих базовых тактических правил не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах, - продолжает он. -. При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били. Степень жесткости действий полиции не была чрезмерной учитывая:
- опыт постоянных столкновений спровоцированных митингующими;
- их настроенность на агрессию;
- оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков) и в конце концов;
- трагический опыт 31 августа 2015, когда под ВР граната унесла жизни 4 гвардейцев".
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.