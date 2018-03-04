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Все про:ГСЧС (1343) электроэнергия (156)

 Из-за непогоды в Украине остались без света 17 населенных пунктов

Без света остаются населенные пункты в Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областях.

В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 17 населенных пунктов в пяти областях страны, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"Вследствие осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 17 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская - 8, Запорожская - 5, Кировоградская - 2, Донецкая - 1 и Луганска - 1", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах и вероятности чрезвычайных происшествий из-за погоды

Источник: https://censor.net.ua/n3053758
 
 
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Шо-то настораживает! Последние 4 новости- все о непогоде. Всё настолько плохо? Выглянул в окошко. В Мариуполе пока нормально, невзирая на отдельные недочеты. В виде гололеда.
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З 7-го числа почнуться плюсові температури. Так каже Синоптик.
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Мариуполь на юге же. у вас значит тепло. а в северных раенах наверняка холоднее чем у вас.
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Новости о непогоде - информационная шелуха, которой забивают самое резонансное вчерашнее событие: зверства беркутни против защитников Украины. Ни одной новости о пострадавших ветеранах, а в других новостях по теме - уже отключили комментарии, чтобы не было видно народного гнева беспределом аваковцев. Типа как в новости выше:
"Непродолжительное пребывание задержанного на коленях это не унижение", - Шевченко о задержаниях под ВР
А разбитые головы, выбитые глаза - это не унижение?
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ага,даже коменнты отключили от истеричных ВОПЛЕЙ цепного пса ментовского шевченки.
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Бывшему нацгвардейцу, ветерану АТО мусорня пах разхерячила в щент. Пидоры
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Напевно, зараз це тільки "бізнес-новини"....
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Они боятся ,что я напишу,что если непродолжительно засунуть члены авакаву и шевченко в очко,то это тоже не будет унижением ))
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Какой нормальный человек согласится с ними это проделать? Может быть, просто отстрапонить?
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Геи патриоты )) Вчера чинганчук хвалился ,что у него больше 50 клиентов на мазо-ролевые игры )) Если жареным запахнет,станет патриотом и со своими клиентами загладит вину за прошлые предательства )))
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Погоди немного, сейчас Порошенко с Путиным перетрёт, получит ЦУ (ценные указания) и дальше как по маслу, чем больше лжи, тем выше рейтинг!
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В Европе воздушные линии электропередач расположены вертикально и при сильном ветре перехлеста не бывает , к тому же уже большая часть таких линий заменена на кабели .
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Ну а у нас тяжкоє наслєдіє царізма камунізьма.))
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Пиздец, еще со времен совка линии не менялись...
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не может быть, идут реформы полным ходом. А без света сидят зрадофилы и агенты кремля
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И ахенты кремля которые не хотят покупать канхветы рашен
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Патамушта не їзять на Мальдіви і взагалі, "наші люді на таксі в булочную нє єздіют")))
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Потому что у власти партийная номенклатура и жидовня
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Матерью Черчилля была Дженни Джером. Её отец занимался театральным бизнесом и поменял фамилию с Якобсона на Джером.
"Хитрость, несомненно, передалась Черчиллю еврейскими генами его матери, леди Рандольф Черчилль, в девичестве Дженни Якобсон/Джером. " - Moshe Kohn,Jerusalem Post.
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Це досить відома інформація, тепер давай ображай Черчиля
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Може тому, що петі до сера Уінстона Черчіля - як до Києва рачки? Черчіль не мав гешефту з біснуватим фюрером, Черчіль не надначив захопленого в полон Гесса представникои від Британії на переговорах з Гітлером.. Намагаєшся порівняти діяння державного діяча і бариги, котрий волею випадку тимчасово всівся в крісло президента України..
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Цікаво змінюється тема коментарів. Почали з негоди і перейшли на баригу.
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Так в темах про злочини влади вже почали відключати коментарі. Свобода слова в дії.
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Думаю що для того щоб було менше срачу на Цензорі, бо дехто сприймає свободу слова як вседозволеність.
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"Россия выступает за свободу в интернете, но ее нельзя подменять вседозволенностью и безнаказанностью" заявил президент России Владимир Путин 6 июля 2017 года.
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открывай конфорки дальше по всказивке шариев, только не удивляйся потом почему твоя жизнь - говно, тут ведь как, каждый сам кузнец своего свастья.
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Тебе, шо не сказали? Уже можно откручивать.Хотя можешь и дальше сидеть в холоде.
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Ага! Операция "Динамо". Украина, наши дни. Суркисы не обращались к нации, а просто продали всех лучших, что были в клубе... Щас ещё летом, у многих контракты истекают. И операция пройдет успешно.
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Операция "Все бабло теперь наше" пройдет успешно Через негоду в Україні залишилися без світла 17 населених пунктів - Цензор.НЕТ 3416
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1) Тому що Черчилль - це щось одне, а Порошенко - це щось інше;
2) Тому що операція "Динамо" - це щось одне, а просто динамо - це #Прикрути;
3) Тому що Черчилль звертався до своєї нації, а Порошенко - лише до українців;
4) Тому що деяким треба краще вчити граматику ("Черчель" - ога... )
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Тому що Черчилль звертався до своєї нації, а Порошенко - лише до українців;

Вот ты и спалился мокшанин
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Добре, що стосовно інших пунктів в тебе заперечень немає, кацапе...
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Потому что цензор уже давно продался барыгам, еще со времен Овоща - 1
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Я верю, что нет. Просто пытаются сохранить издание . Думаю, что им угрожают с банковой сто процентов.
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Бо для нашої країни це типові "бізнес-новини"...
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Фашистов не победили, они замаскировались!
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Украинцы пока эта совково - барыжная власть будет у власти, ничего не поменяется, но и не забывайте что смена других на других не поможет, нужно ломать систему!
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Весь істеблішмент України, без жодних винятків, це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів, які паразитують в Україні !!)))
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Задолбали эти рожи за 27 лет, украиной должны править молодые, высокомотивированые, патриоты!
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Скажу інакше. Поки на виборчі дільниці приходитимуть 80% совків, то і обиратимуть собі подібних.
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Отож. А вони ще довго будуть приходити.
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У минулому столітті/тисячолітті така зима називалась нормальною зимою. А зараз чомусь вона стала "бєдстіє"....
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"Непродолжительное пребывание задержанного на коленях это не унижение", - Шевченко
Ау, бутусов включи комментарии ... узнай правду о горячей любви народа к власти... не ссы...
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Не положено. У нас конечно свобода слова, но только там, где это одобрено свыше
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Так так всегда было, а теперь те же менты говорят что надо "мачить майдаунов".
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Типичный разбавленный газ, у меня дома газовая колонка греет воду пол часа только чтобы голову помыть.
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Паходу я вже вчора пояснював чому так відбувається, але ти знайшов картинку з зрадою і з радістю запостив її.
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Количество ментов всевозможный мастей в Украине значительно выросло, содержи народ, а мы будем тебя гнобить по указке власти, и не только.
Да чему удивляться при таком министре МВД как Аваков. И таком президенте как Порошенко.
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Отключать комментарии под статье - это как, лишний раз засвидетельствовать, что Бутусов на стороне Авакова, Народного Фронта и Коломойского?
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Обычный приспособленец... короче - флюгер!
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Україномовна версія вже відкрита для коментарів..
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А продолжительное висение соевых ублюдков на площади тоже не будет считаться унижением.
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вешателей развелось, как собак нерезаных... ну это пока нерезаных.
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Це до тих пір, поки самого не повісять.
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"Непродолжительное пребывание задержанного на коленях это не унижение", - Шевченко.

Всё правильно, Путин вон 18 лет "дорогих" россиян ставит раком, а они на него молятся и Порошенко того же хочет!
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Эта власть берет все самое плохое у "старших братьев".
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Беркут по сравнению с шакалами аваковскими просто дети в песочнице
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Ось чого хряківський беркут не засуджений, щоб нова беркутня робила з народом що захоче шоколядний пряник.
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Мерзко жить в стране, где менты ставят на колени тех, кто за эту страну воевал..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за непогоды в Украине остались без света 17 населенных пунктов
 
 
 
 
 
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