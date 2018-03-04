 Из-за непогоды в Украине остались без света 17 населенных пунктов

В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 17 населенных пунктов в пяти областях страны, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
"Вследствие осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 17 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская - 8, Запорожская - 5, Кировоградская - 2, Донецкая - 1 и Луганска - 1", - говорится в сообщении.
"Непродолжительное пребывание задержанного на коленях это не унижение", - Шевченко о задержаниях под ВР
А разбитые головы, выбитые глаза - это не унижение?
царізмакамунізьма.))
"Хитрость, несомненно, передалась Черчиллю еврейскими генами его матери, леди Рандольф Черчилль, в девичестве Дженни Якобсон/Джером. " - Moshe Kohn,Jerusalem Post.
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Це досить відома інформація, тепер давай ображай Черчиля
2) Тому що операція "Динамо" - це щось одне, а просто динамо - це #Прикрути;
3) Тому що Черчилль звертався до своєї нації, а Порошенко - лише до українців;
4) Тому що деяким треба краще вчити граматику ("Черчель" - ога... )
Вот ты и спалился мокшанин
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Ау, бутусов включи комментарии ... узнай правду о горячей любви народа к власти... не ссы...
Да чему удивляться при таком министре МВД как Аваков. И таком президенте как Порошенко.
Всё правильно, Путин вон 18 лет "дорогих" россиян ставит раком, а они на него молятся и Порошенко того же хочет!