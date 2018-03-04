 Киевлян просят воздержаться от автомобильных поездок из-за непогоды

Как передает Цензор.НЕТ, служба автомобильных дорог в Киевской обл. 4 марта попросила водителей по возможности воздержаться от поездок собственным транспортом на дальние расстояния на время ухудшения погодных условий.
"Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения. По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния", - подчеркивается в сообщении.
"Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечено. По состоянию в 23:00 подрядными организациями на расчистку дорог области было задействовано 50 единиц спецтехники, дежурили - 90 механизмов", - отмечается в заявлении.
Кстати, да - а где миллионы возмущённых сторонников разогнанного михомайдана, которые сегодня бы уже должны были бы заполонить все улицы вокруг Рады? День ведь выходной, погода хорошая - ЧТО ЖЕ МЕШАЕТ ВЫПЛЕСНУТЬСЯ ПЛАМЕННОМУ ВОЗМУЩЕНИЮ?))) А, ну да