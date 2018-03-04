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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:дороги (1576) Киев (15467) непогода (345)

 Киевлян просят воздержаться от автомобильных поездок из-за непогоды

Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечен.

Как передает Цензор.НЕТслужба автомобильных дорог в Киевской обл. 4 марта попросила водителей по возможности воздержаться от поездок собственным транспортом на дальние расстояния на время ухудшения погодных условий. 

"Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения. По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния", - подчеркивается в сообщении.

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"Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечено. По состоянию в 23:00 подрядными организациями на расчистку дорог области было задействовано 50 единиц спецтехники, дежурили - 90 механизмов", - отмечается в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3053757
 
 
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І яким боком кияни до поїздок по області?
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А хіба нe поїздять кияни в область чи далі?
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Може в Троєщині є свій кордон? Може троєщинців-аліментщиків також не випускають за межі славетної Троєщини? Киевлян просят воздержаться от автомобильных поездок из-за непогоды - Цензор.НЕТ 7313
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Випускають. Але тільки на караокє на майданє
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А ти подивись які пробарі на в'їзді-виїзді з Києва кожен ранок та вечір. Дуже багато "кієвлян" понакупляли собі квартири у всякіх там "акварєлях" и тому інше, і їздять до міста і на роботу, і на шопінг, і на розваги, бо в тих полях, де наставили ці нові квартали, ніц нема.
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"Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечен" Источник: https://censor.net.ua/n3053757
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Даже коли нема того снігу, пробарі такі, що люди стоять дуже довго. Бо ці дороги, як правило, біля міста пролягають через приватний сектор і ці півтри полоси, що там є з часів совка, ширше зробити нема можливості - забори приватних участків майже вперлися в дорогу.
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У мене одна машина в гаражі- зламалася. А та що ночує на вулиці обмерзла двохсантиметровим шаром криги. Здається, я пішохід.
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мошло бути й гірше, ти міг би бути адептом Месії Тіфліського
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Нє, то вже було б дно. Бути адептом Міхи укуреного- більша срамота ніж навіть бути гомосексуалістом.
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Хтось з дітей загубив машинки, та ще й одну з них зламану? Віддав би. Як не соромно?
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Дороги надо чистить от снега. Разруха в головах.
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колись подібне бачив на межі Львівської і Волинської областей.... а це де?
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"Это совершенно обычная уборка снега на горном шоссе Татеяма Куробе в Префектуре Нагано."
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у нас то же погода плохая. тучи и дождик Киевлян просят воздержаться от автомобильных поездок из-за непогоды - Цензор.НЕТ 8208
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О - Юленька , нарешті прочитала "Букварь".. Поздоровляю..
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а що Далекий Схід вже віддали Японії, що ти під під новим прапором?
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я не Далеком Востоке. просто сюда зайти можно только под спициальной програмой которая меняет адрес страны
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Юля, тебе точно посадять за "ізмєну родінє" Киян просять утриматися від автомобільних поїздок через негоду - Цензор.НЕТ 5259 а не має в вас такої програми, яка президента міняє? Киян просять утриматися від автомобільних поїздок через негоду - Цензор.НЕТ 5259
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А у нас чудова. Ясно, сонечко, мінус 4. Дітвора радіє з санками на горках.
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солнышко это хорошо. и санки тоже. я сама на коньках коталась в тц вчера
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О, вернулась наша Юля. Одна из нескольких нормальных русских гостей сайта. Девочка без политики.
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я ни куда не уходила. я четаю но пишу редко
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треба було вчора не відпускати колоРадів-борцунів, а дати їм лопати, нехай би розгрібали сніг
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Там під снігом кажуть скільки купок, що кияни весною отетеріють. І купки не собачі.
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Головне, шоб не їхали під Верховну Раду і АП.)))
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а шо, сьодня апять імпічмент намічається? Киян просять утриматися від автомобільних поїздок через негоду - Цензор.НЕТ 5794
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Це в нас така "турбота" про київлян які платять космічні тарифи і податки нинішньої влади!!!
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аваков же казав, що помилки папередніков кагал врахував..тому буде діяти жорстко та на упередження..
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Что ни говорите, а не откажу себе в удовольствии наконец проехаться по Груше.

Кстати, да - а где миллионы возмущённых сторонников разогнанного михомайдана, которые сегодня бы уже должны были бы заполонить все улицы вокруг Рады? День ведь выходной, погода хорошая - ЧТО ЖЕ МЕШАЕТ ВЫПЛЕСНУТЬСЯ ПЛАМЕННОМУ ВОЗМУЩЕНИЮ?))) А, ну да
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Кияни вчора казали що якщо і вийдуть- то хіба для того щоб нагодувати нацгвардійців.
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Треба було обличчям у сніг покласти на радість РашаЗМІ?
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А що, передок у наметовому містечку в Києві?
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Веткой выше цензор закрыл комменты , боятся , услышать правду ?
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Просто уроди! Їду вечором вчора,і бачу заторчик(субота карл,) бачу перекриту основну дорогу і купу прибиральної техніки яка вилизує асфальт (сніг при цьому іде)їду як усі "вобхід" і бачу: торгаши розпаковують палатки-тобто ярмарка!!!! Віталькє прівєт брехуну!!!тобто під сраних торгашів є техніка і час чистити дорогу а для автомобілістів-самі розкатають?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевлян просят воздержаться от автомобильных поездок из-за непогоды
 
 
 
 
 
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