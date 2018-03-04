 Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах и вероятности чрезвычайных происшествий из-за погоды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 4 марта в горах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".
Также ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий и вероятности чрезвычайных проишествий.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.