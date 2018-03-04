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Все про:погода (2408) лавина (68) ГСЧС (1343)

 Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах и вероятности чрезвычайных происшествий из-за погоды

ГСЧС предупредила о верятности лавин в Карпатах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 4 марта в горах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снова похолодает, на севере ожидаются снегопады, - Укргидрометцентр

Также ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий и вероятности чрезвычайных проишествий.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3053756
 
 
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