 Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах и вероятности чрезвычайных происшествий из-за погоды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 4 марта в горах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

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Также ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий и вероятности чрезвычайных проишествий.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.