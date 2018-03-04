 Поляки выдвинули первые обвинения за нарушение закона об Институте нацпамяти

Аргентинская газета Pagina 12 стала первой, кого обвинили в нарушении польского закона об Институте национальной памяти, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание AFP и материалы, опубликованные на сайте газеты Pagina 12.
Общественная организация "Польская лига против клеветы", близкая к польскому правительству, обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польской нации и репутации польских солдат".
Как отмечает издание, аргентинская газета использовала фото 1950 годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабно.
В ответ аргентинское СМИ выпустило еще один материал, в котором обвинило поляков в активной популяризации цензуры критических мнений среди международного сообщества и подняло тему ревизионизма, который стал активным в современной Польше.
Затягують і цей вирій іншу слов"янську частину населення.
Це вже Пльща прходила і закінчилсь для неї це дуже трагічно.
Слов"яни будуть разом.
Цього як раз і бояться москалі ординці, заграють з мазуриками і обіцяють не претендувати на землі Західної України.
Тоб-то Україна повинна бути готовою для відрази нападу мазуриків.
"Забирал домой после расстрелов одежду расстрелянных, выбивал рукояткой пистолета золотые зубы. Обвинительное заключение по его делу было построено на том, что он создал в тюрьме преступный бизнес, зарабатывая на заключенных: посылал их на полевые работы, а взамен получал лично для себя от сельхозпредприятия вино и продукты. За все эти преступления ему дали всего лишь три года лагерей", - рассказал историк.Кроме того Бажан рассказал, как в Киеве водитель машины, который подвозил репрессированных к стенам внутренней тюрьмы НКВД, получал вознаграждение в виде одежды расстрелянных, которую потом продавал в одном из киевских магазинов."При этом его сначала арестовали, а потом поссорили и отпустили", - добавил историк...
Власти Польши планируют взыскать с Германии 850 млрд долл. в виде репараций. В Варшаве считают, что ущерб на такую сумму был нанесен Польше войсками вермахта во Второй мировой войне
Республика Польша хочет получить от Германии 850 млрд долл. репараций. Об этом 3 марта сообщает «Радио Свобода».
По словам председателя парламентской группы по репарациям Аркадиуша Мулярчика, готовится доклад с обоснованием суммы ущерба. Направить документ на рассмотрение правительства планируют уже в 2018 году. Мулярчик добавил, что вопрос с репарациями до сих пор не урегулирован.
Сейм Польши в сентябре 2017 года оценил ущерб от войск вермахта во Второй мировой войне в 50 млрд долл. В Германии тогда указали на соглашение польского правительства, принятое в 1953 году. В ФРГ считают, что Берлин полностью выполнил свои обязательства перед Польшей.
Действующий польское правительство решило оспорить соглашение от 1953 года. В Варшаве считают, что оно не имеет законной силы, поскольку было подписано под давлением Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Польше считают, что Россия должна выплатить военные репарации.
Так, вице-министр юстиции Патрик Який и депутат Ян Мосиньский в сентябре 2017 года во время пресс-конференции в Сейме Польши заявил, что репарации необходимо требовать не только от Германии, но и от России.
Речь идет о выплатах по Рижскому договору от 1921 года. Согласно документу, Россия должна была выплатить Польше 30 млн руб. золотом, но данная сумма так и не была передана польской стороне.
История поляков ничему не учит.
Германия уже отвечала полякам по этому поводу в сентябре 2017 года.
В правительстве ФРГ называют безосновательными требования со стороны польского правительства относительно возобновления выплат возмещений со стороны Германии за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, выступая перед журналистами в Берлине, передает информагентство dpa.
Представитель правительства ФРГ отметил, что Германия осознает свою ответственность за "непостижимые преступления", совершенные во время Второй мировой войны, и уже выплатила существенные суммы репараций ряду стран, в частности Польше.
В то же время он указал на то, что Польша еще в 1953 году отказалась от дальнейших претензий на выплату Германией репараций и впоследствии неоднократно подтверждала эту позицию.
"Для федерального правительства нет никаких оснований подвергать сомнению силу отказа от репараций от 1953 года с точки зрения международного права", - подчеркнул официальный представитель немецкого правительства.
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/germaniya-otvergla-trebovaniya-polshi-otnositelno-reparaciy-za-vtoruyu-mirovuyu-voynu-927145.html
В самій Польщі далеко не всі піддтримують цей закон. І якщо в їхньої влади все ж таки є розум, вони не будуть нагнітати ситуацію з українцями, бо самі визнають, що дуже залежні від наших заробітчан.
Спикер МВД: задержанные на коленях в снегу - это не унижениеСпикер МВД Артем Шевченко заявляет, что непродолжительное пребывание задержанных митингующих на коленях во время штурма палаточного городка под Верховной Радой в субботу не было унижением.Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook, комментируя возмущение, которое вызвали в соцсетях фото правоохранителей, держащих задержанных на коленях в снегу. "Относительно воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это - никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", - заявил Шевченко.По его словам, такой способ контроля был выбран именно для того, чтобы не класть задержанных на снегу лицом вниз.
Шевченко выразил удивление, что этих базовых тактических правил "не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах"."При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били", - добавил представитель МВД.По его убеждению, степень жесткости действий полиции в субботу утром не была чрезмерной, учитывая "опыт постоянных столкновений, спровоцированных митингующими; их установка на агрессию; имеющуюся оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков), а также трагический опыт 31 августа 2015 года, когда под ВР граната унесли жизни 4 гвардейцев"...
12 год ·
Затриманих під Верховною Радою протестувальників поставили на коліна, тому що лежачи їх утримувати було б небезпечно.
Про це заявив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
"Затримані, що чинили опір, а пізніше були доставлені до ВП, утримувались в такий спосіб не тривалий час саме тому, що лежачи їх утримувати було б небезпечно для їхнього здоров'я, враховуючи низькі температури та сніг, їм навіть не заборонялося палити цигарки та телефонувати побратимам чи друзям, ніхто їх не принижував, як намагаються нам це подати", - заявив Форостяк.
Що я хочу відповісти Форостяку:
1. Почнемо з найпростішого: а бити по голові та волокти по снігу - безпечно для здоров'я?
2. Сам факт ставлення на коліна людей - приниження, хто б що не казав. Ця поза здавна має саме таке значення. А якщо додати, що поставлені на коліна - Ветерани, які НЕ стали на коліна перед зовнішнім ворогом, але були вимушені стати перед вами - приниження подвійне.
3. Де був підрозділ комунікації? Чому людям НІХТО і НІЧОГО не пояснив? Нах.ра ви стоврюйте чергову мертовнароджену структуру? Поліція комунікації мала б показати ухвалу суду про обшуки і, можливо, все пішло б іншим шляхом.
4. Ви всі відпочатку знали, що йдете "зачищати", а не спілкуватись, проводити обшуки та поводитись гідно. Бережливо поставлений, навіть не підкинутий, а поставлений пакет з гранатами, (новий, чистий), поетична граната на снігу - зайве підтвердження.
Так що ходіть і озирайтеся. Це - безпечно для вашого здоров'я.
Горлівська Хунта @horlovkanash 48 мин.48 минут назадГруппов фото польских добровольцов в составе немецких оккупационных войск.
"В ответ аргентинское СМИ выпустило еще один материал, в котором обвинило поляков в активной популяризации цензуры критических мнений среди международного сообщества и подняло тему ревизионизма, который стал активным в современной Польше."
Источник: https://censor.net.ua/n3053754
Стесняться не нужно...
Это та самая Аргентина, из которой МИД РФ гнал тоннами кокс?
А, ну тогда да, тогда конечно, ТА самая Аргентина должна была ПиСом обвиненена первой.
Потому, что
пепел Клаасаакции Газпрома стучат в сердцезадний карман брюк ПиСовцев, а Газпром - это, как всем хорошо известно, топливо, а топливо - это не только нефтегаз, но и высококачественный КОКС.
Польща разом з комуністичною росією ділили Українську республіку. Польща разом з комуністичною росією ділили Білоруську республіку. Польща будувала концентраційні табори для українців. Польща разом з нацистською Німеччиною ділили Чехословаччину. Я порушив якісь польські закони?