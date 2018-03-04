 В Германии сегодня определятся с будущим коалиции во главе с Меркель

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, социал-демократы Германии объявит результаты голосования по вопросу формирования правящей коалиции с консерваторами ХДС/ХСС. Его исход по сути должен поставить точку на затянувшемся процессе создания нового кабинета министров. От результатов голосования зависит, будет ли Ангела Меркель 14 марта снова избрана канцлером.

Если социал-демократы скажут "нет" коалиции с консерваторами, то внутриполитический кризис в стране вступит в новую фазу — тогда возможными вариантами развития ситуации будут или формирование правительства меньшинства, или перевыборы в парламент. Как ожидается, результаты будут объявлены в 9 утра по местному времени (10:00 по Киеву).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом