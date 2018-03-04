 В Германии сегодня определятся с будущим коалиции во главе с Меркель

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, социал-демократы Германии объявит результаты голосования по вопросу формирования правящей коалиции с консерваторами ХДС/ХСС. Его исход по сути должен поставить точку на затянувшемся процессе создания нового кабинета министров. От результатов голосования зависит, будет ли Ангела Меркель 14 марта снова избрана канцлером.
Если социал-демократы скажут "нет" коалиции с консерваторами, то внутриполитический кризис в стране вступит в новую фазу — тогда возможными вариантами развития ситуации будут или формирование правительства меньшинства, или перевыборы в парламент. Как ожидается, результаты будут объявлены в 9 утра по местному времени (10:00 по Киеву).
Как йето будьет па немецки? Ганьба, корочше! *)
Москалі кидають золоті батони щоби скинути фрау, розвалити каоліцію і відмінити санкції.
Но все хотят жить, как немцы... -- и украинцы в том числе... -- это понятно.
Страна, которая организовала, вытянула и проиграла 2 Мировые Войны -- в итоге всё равно опять оказалась богаче и успешней всех остальных...
Варум? -- потому что, работать как немцы, больше никто в мире не способен!
...везде, всё и у всех упирается в национальные способности... -- от зачатия детей, ... ...до чистки унитазов...*)
Любой, кто хочет жить, как немец -- должен жить в Германии -- и всё у него получится перфект!
Но. ЕС Германию разлагает... ...она теряет национальную силу, бо должна подстраиваться под слабых, несчастных и обездоленных собственным национальным менталитетом.
У Доярки главный прокол -- она за Интернацонализм. ...а это чисто коммуняцкая тема -- дохлая, нищая и кровавая.
...от, если бы Анжелика Шрёдера и Ёшку Фишера к суду привлекла!.... тогда... ...хм... -- но трезвый Махно, это уже не Махно, а Будённый...*)
В следующий раз п@дараса еще выберите для полного комплекта ощущений.
...но я в Германии машинку раз в году мою, бо и так чистая... ...а в Чехае, через полчаса по ихнему автобану -- хоть на мойку заезжай -- бо грязюка!
...вернулся -- сразу и помылся, бо западло по Бундесу чуханом ездить... -- теперь ещё на год хватит... ...якщо в Поляндію чорти ще не занесуть...
...отака нам всім Правда і Кривда... ... хлопці та дівчата...*)