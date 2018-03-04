EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1376  14
Все про:Германия (2942) голосование (1125) Меркель (1466)

 В Германии сегодня определятся с будущим коалиции во главе с Меркель

Как ожидается, результаты голосования будут объявлены сегодня же.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, социал-демократы Германии объявит результаты голосования по вопросу формирования правящей коалиции с консерваторами ХДС/ХСС. Его исход по сути должен поставить точку на затянувшемся процессе создания нового кабинета министров. От результатов голосования зависит, будет ли Ангела Меркель 14 марта снова избрана канцлером.

Если социал-демократы скажут "нет" коалиции с консерваторами, то внутриполитический кризис в стране вступит в новую фазу — тогда возможными вариантами развития ситуации будут или формирование правительства меньшинства, или перевыборы в парламент. Как ожидается, результаты будут объявлены в 9 утра по местному времени (10:00 по Киеву).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов, - Белый дом

Источник: https://censor.net.ua/n3053753
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фрау Рибентропп - даст ист фантастиш???
 показать весь комментарий
 
 
...шо-то мне всё точнее сдаётся, что Анка Думная, таки доведёт немецкую политику до цугундера... ...а там и экономика подтянется.
Как йето будьет па немецки? Ганьба, корочше! *)
 показать весь комментарий
 
 
Пора,меркельша,давно пора на пенсию маразматичке! Ведь это её желание *сохранить лицо* йухла и привело к стольким жертвам у нас! По большому счёту её надо в Гаагу вместе с ботоксом.
 показать весь комментарий
 
 
Люди будьте уважні!!!!!!!!
Москалі кидають золоті батони щоби скинути фрау, розвалити каоліцію і відмінити санкції.

 показать весь комментарий
 
Немцы хотят жить, как немцы! -- а не как украинцы,... ...французы... ...англичане и т.п....
Но все хотят жить, как немцы... -- и украинцы в том числе... -- это понятно.
Страна, которая организовала, вытянула и проиграла 2 Мировые Войны -- в итоге всё равно опять оказалась богаче и успешней всех остальных...
Варум? -- потому что, работать как немцы, больше никто в мире не способен!
...везде, всё и у всех упирается в национальные способности... -- от зачатия детей, ... ...до чистки унитазов...*)
Любой, кто хочет жить, как немец -- должен жить в Германии -- и всё у него получится перфект!
Но. ЕС Германию разлагает... ...она теряет национальную силу, бо должна подстраиваться под слабых, несчастных и обездоленных собственным национальным менталитетом.
У Доярки главный прокол -- она за Интернацонализм. ...а это чисто коммуняцкая тема -- дохлая, нищая и кровавая.
...от, если бы Анжелика Шрёдера и Ёшку Фишера к суду привлекла!.... тогда... ...хм... -- но трезвый Махно, это уже не Махно, а Будённый...*)
 показать весь комментарий
 
Навіть японці не здатні так працювати? Та невже...
 показать весь комментарий
 
А шо, Тойоти вже кручше за Меринів? --- не знав, не знав...*)
 показать весь комментарий
 
 
...це ти про американців? -- так і я ж про німців...*)
 показать весь комментарий
 
видимо, меркельша у немцев в виде эдакого песочка в масле- вроде отличный мотор, немецкое качество, а что-то троит, да скрипит сильно.
В следующий раз п@дараса еще выберите для полного комплекта ощущений.
 показать весь комментарий
 
...от, я в Чехию в октябре ездил -- в аэропорт... -- никаких границ, автобан от Нюрнберга до Праги...
...но я в Германии машинку раз в году мою, бо и так чистая... ...а в Чехае, через полчаса по ихнему автобану -- хоть на мойку заезжай -- бо грязюка!
...вернулся -- сразу и помылся, бо западло по Бундесу чуханом ездить... -- теперь ещё на год хватит... ...якщо в Поляндію чорти ще не занесуть...
...отака нам всім Правда і Кривда... ... хлопці та дівчата...*)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Германии сегодня определятся с будущим коалиции во главе с Меркель
 
 
 
 
 
 вверх