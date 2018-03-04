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 Политика Украины
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Все про:Нафтогаз (2430) Газовые конфликты (508) Коболев (239)

 "Нафтогаз": Украина предотвратила попытку России создать искусственный кризис с газом

"Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", — сказал Коболев.

По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзиту российского газа в ЕС до расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничего не угрожает, - Минэнерго РФ

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3053752
 
 
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Тут доступно объяснение что это было http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/83280/Gazova_kryza2018_pojasnenna_zrozumiloju_movoju
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Саша Крест (04.03.2018 08:34)
Дивний вислів від журналіста-якобы"... А насправді хіба не так? "По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС."
===========

нема нічого дивного. Україна має хаз власного видобутку.
кримінальна схема грабунку давним-давно відома

Yury UK (16.07.2016 13:22)
А почему никто не задумывается об еще одной афере с ценой газа и его плотностью?
Гройсман говорит о цене газа за 1000 кубов для населения исходя из цены его покупки от внешних поставщиков.
Но этот газ поступает под давлением 50-75 атмосфер, то есть с очень высокой плотностью.
В бытовую же сеть он поставляется под давлением 0,03 атм.
То есть разница в плотности - десятки раз.
И сколько, на самом деле, должны стоить 1000 кубов бытового газа при такой плотности
никто не обсуждает и не озвучивает

Надежда Герасимова (21.07.201611:59)
А почему речь идет об импортном газе, а наш где?
=========================================



ответ на вопрос Надежды Герасимовой (21.07.201611:59) достаточно простой
наш газ, то есть газ из украинских скважин добывается.
отдельной магистрали для украинского газа, изолированной от магистралей закупленного газа нет.
поэтому схема газовых грабежей выглядит так :
--украинский газ из месторождений закачивается газовые хранилища и внутриукраинские магистрали,
--используя схемы газовых грабежей (их несколько и грабят население сразу по всем схемам одновременно), украинским газом грабители обеспечивают украинские потребности в природном газе.
--"Нафтогаз" делает закупки импортного газа из транс-европейских магистралей, для того чтобы сформировать цены для расчетов грабителей между собой в офшорах,
как за газ якобы "импортированный" по ценам мирового рынка.
--"Нафтогаз" перечисляет из украинского бюджета деньги якобы "поставщикам импортного газа", которые получив свою долю из ограбленной таким образом Украины,

перечисляют остальную часть награбленного в офшоры,
которые принадлежат, как вы уже догадываетесь, грабителям :
ахметовым,шуфричам,фирташам,парАшенкам
(Ахметов купил "Нефтегаздобычу". декабрь 2013)
.
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Надежда Герасимова (21.07.201611:59)
А почему речь идет об импортном газе, а наш где?
=========================================

ответ на вопрос Надежды Герасимовой (21.07.201611:59) достаточно простой
наш газ, то есть газ из украинских скважин добывается.
отдельной магистрали для украинского газа, изолированной от магистралей закупленного газа нет.

поэтому схема газовых грабежей выглядит так :
--украинский газ из месторождений закачивается газовые хранилища и внутриукраинские магистрали,
--используя схемы газовых грабежей (их несколько и грабят население сразу по всем схемам одновременно), украинским газом грабители обеспечивают украинские потребности в природном газе.
--"Нафтогаз" делает закупки импортного газа из транс-европейских магистралей, для того чтобы сформировать цены для расчетов грабителей между собой в офшорах,
как за газ якобы "импортированный" по ценам мирового рынка.
--"Нафтогаз" перечисляет из украинского бюджета деньги якобы "поставщикам импортного газа", которые получив свою долю из ограбленной таким образом Украины,

перечисляют остальную часть награбленного в офшоры,
которые принадлежат, как вы уже догадываетесь, грабителям :
ахметовым,шуфричам,фирташам,парАшенкам
(Ахметов купил "Нефтегаздобычу". декабрь 2013)
.
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Слова грабить/грабитель/грабеж использовано всего лишь восемь раз, на 140 использованных слов. Это возмутительно!
Срочно перепиши свой пост и увеличь слова грабить в 4-ре раза!!! Иначе в отпуск пойдешь в декабре! "Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 1769
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газовая война грите ?
газовая война рашки с Украиной грите ?

НЕТ это газовая война между бандитами :
между хY%лом фирташем соевойтварью рыжейкрысой даунецкой

за бабло в офшорах

а вы ммдилы снижайте потребления хаза в домах и квартирах
сидите пляди в холоде
.
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Апиридил, аднака. Где взял, просто интересно?
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Мораль сей басни такова.....

Газпром...и вместе с ним и паРаша с хуйлом... жиденько обосрались в очередной раз....
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Я не пойму наших соседе россиян "Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 8640 Эти догоняющие всех ватники,денег не жалеют на прокрутку всякой смешной ерунды про Украину,а вот по их детским каналам всё время пускают совдеповские детские фантастические фильмы,где их детвора на фоне манометров и вольтметров времён 1861 года,крутят гаечными ключами установки на космических кораблях. Потом выростая эти дети выглядят как то дебильно как Иван дурак, но по русски очень умный,потому что может вылезти из любой житейской ситуации, к примеру если нет в кране воды то может прикрепить к спине открытый пластиковый бак 6 литров с водой и нагибаясь умываться, а говна может слепить даже кремлёвского Царя.
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нафтогазу і всім українцям, які прикрутили - респект..
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"Шесть простых правил России, зная которые вы будете готовы к жизни в России.
- Рубль никогда не растет. - Россия сделана из нефти. (Бензин в России делается НЕ из нефти и он не может дешеветь, если нефть дешевеет, бензин делается из жадности)
->> Наихудший вариант развития событий в России - наиболее вероятен.
- Государственным строем РФ является Пи*дец. По условиям Пи*деца нам полагается все, а вам хер и страдания.
- «Космический смысл существования России заключается в переработке солнечной энергии в народное горе»©Пелевин
- Родина бросит тебя сынок, всегда!

И седьмое правило-инструкция для вождей:
- Возвышай ублюдков, унижай героев."(С)
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Прикрутивши газ, українці не тільки натерли пику путіну, а ще й додали очків до іміджу українською влади в очах західних партнерів. тепер европейці можуть бути впевнені що цю владу треба залишити в Україні якнаймога довше.
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Ну вот .. Поэтому ЗРАДА тут , на Цензоре , и какает мелким горошком , называя всех кто прикрутил , дебилами , порохоботами и прочее . . Для зрады главное не х.йлу нос утереть , а владе не дать бонусов .
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Чого Кобалєв з Лолою радіють? Що вкрали газ з нафтосховищ і підвісили країну на дефіцит газу? І це їм(черговий раз) зійшло з рук? Ну так нам всім від цього треба плакати виходить?
_______________________________
А ми не будемо плакати. Ми будемо готуватись до загальноукраїнської ходи-вічє 18-го Березня за негайну відставку шпигуну і дострокові на цю весну!
"Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 2965
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К то о чем...а вшивый как всегда о бане....

ТовариШч....только то что украинцы откликнулись на просьбу правительства о снижении газа...и снизили его потребление на 14%....скулить о каких то перевыборах этой весной может только идиот.....
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Передай шпигунам, що субсидії грошами треба давати не постачальникам-монополістам, а людям. Це називається "монетарізація субсидій". Тоді люди будуть модернізувати своє житло, щоб економити, і тоді це буде називатись справжньою реформою. А сьогодні це називається розкраданням олігархами грошей з бюджету!
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Для особо одаренных шпыгунив типа тебя информирую....
Монетизация субсидий в Украине началась с 1 января 2018-го года..
И она включает в себя в том числе и монетизацию субсидий людям..
Ты все проспал.....на маршах.... "Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 2592
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Крадуни оголосили три етапи монетаризації, часові межі не встановили і живих грошей населення може і не побачити ніколи. За який кошт люди зможуть собі модернізувати житло??? Це монетаризація субсидій?
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Да три этапа....и что именно это заставляет твой мозг кипеть..??
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им некогда - надо к 18-му переносных урн наделать для выборов.
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А з якого дива мої гроші (ті, що я сплатив як податки) буде витрачати той, хто байдикує?
Я за свої і житло модернізував, і систему опалення. Нема своїх - беріть кредит, модернізуйте і виплачуйте кредит із зекономлених коштів. Коли виплатите - будете мати чисту економію, яку й витратите за власним бажанням.
Про пенсіонерів тут мова не йде. Хоча й їм за такою ж самою схемою держава могла б допомогти.
Аби у мешканців-субсидантів було бажання модернізувати житло субсидії має трохи не вистачати на покриття витрат на соціалку. В іншому випадку - отримувачу субсидії байдуже.
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Так ніхто не проти цільових кредитів! Але ж не під 25% річних!!!
Сам не отримую субсидії, але і за газ плачу копійки. Бо утеплив будинок і взимку опалюю дровами, що назбирую за літо. Дров у місті Дніпро - гори. Гніє і комунальщіки вивозять за гроші. Достатньо зробити невеличку підтримку підприємцям і місто може більшу частину енергоносіїв замінити власними ресурсами.
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Ви зробили, я зробив. Бо було бажання зробити. А коли задарма дають гроші на субсидії, то навіщо ворушитись? От і не ворушаться. І з криком: "Пусть едет в Киев - тут меньше украдет!" обирають депутатом ВР колишнього мера. Тобто наймають на роботу, від якої залещить їхнє життя, людину, про яку вони самі говорять "крадій". А потім плачуть.
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Реформа - це не тільки роздача населенню грошей. Це ціла програма. Наприклад експертиза будинку. Тепловізором перевіряється найбільші тепловтрати і під акт дається цільовий кредит під невеликий відсоток. Багатодітні сім'ї, малозабезпечені за цим актом отримують додаткову допомогу. Тоді буде справжня економія в маштабах країни. А нашим гройсманам не вигідна ця економія, бо сьогодні вони розкрадають на субсидіях бюджет
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Я не в курсе, что там и кто снизил поскольку, температура в доме как была так и осталася. Может какие то гос учреждения и снизили потребление, я не в курсе. Знаю только, что Шевченко и до того отправили всех до 5-го марта, а потом перенесли до 12-го. Тоесть у них экономия была ещё до газовой войны.
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...ука ...Чип&Дейл спешат на помощь ...виродки з мільйонними "зарплатами" і мільярдним "коритом" ...
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Однотурове бидло - вироб багаторазового використання.
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Профессор Преображенский давно сказал в "собачьем сердце"о причинах кризисов и в сортирах и в стране.Добавить нечего
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Меньше треба красти!!! Чомусь за Тімошено морози були набагато більші і газ Раша перекрила повністю. Але ніхто не скиглив, зробили справжній реверс, а не уявний, як зараз, і Юля в результаті уклала договір, по якому Україна виграла все, що тільки можна. Хоч і отримала за це від українців чорною невдячностю. Правда не від всіх українців.
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Ни какого реверса...ни настоящего и вымышленного...тогда не было....это все плод твоего воображения и не более....
И его и не могло быть...потому как договоров о поставках газа из Европы не было ни с одной из стран Европы....
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Мав на увазі внутрішній реверс з газосхових на Західній на Схід України. Це теж неабияка складність. Росія тоді не очикувала, що наші газовики будуть на таке здатні.
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Це був реверс з заходу України на схід! Але в тебе маска, так що не почервонів і не зблід.
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Что-то тут нечисто. Зарубежная пресса не встала в защиту Нафтогаза. Евросоюз сказал, что газа для Украины в настоящее время нет.
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С какого перепугу зарубежная пресса должна вставать..?? И кому и где и когда что то там сказал Евросоюз..??
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Для України газу нема, сказав ЄС, підписуючи контракт з Польшою на поставку газа в Україну. "Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 9395
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с Польши пойдёт американский газ который в сжиженом виде поставляют на польские терминалы.
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то деталі якими писателі не заморачиваються.
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И что это меняет..?? Польша перестала быть страной ЕС..как давно...??
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Помнится мне как в такойже ситуации до войны, Украина вынужденна была пойти на уступки, чтобы спасти ЕС. Так Юльке это до сих пор вспоминают. А сейчас, это перемога.
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А сейчас разве кто то пошел на уступки паРаше..?? Кто побежал в маЦкву и заключил кабальный договор..??
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Слово "кабальний" вже з душком. Україна по Юліному договору виграла все, що тільки можна.
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Кабальным его признал международный стокгольмский арбитраж , вот ему и расскажи , что и чем пахнет ..Если бы этот договор был нормальным , никаких судов сейчас бы и не было . ! Какой бы нам был смысл судиться с кацапами , если бы нас всё устраивало . ?
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Ти під дурня, чи у тебе це спадкове? Тобі має велике значення: буде це стакан з молоком, чи чашка? Може важливо, щоб це було спражнє молоко?
Юлін договір був типовий, стецько! Який укладали всі європейці! Але їхні громадяни не саджали своїх урядовців на сім років за них, а пішли в суд і відсудили всі російські хотєлки. А українці чомусь чекали цілих сім років.
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Тю ,,и на какие же это - уступки , сейчас пошла Украина . ? .
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так статья говорит о том, что ценою закручивания газа местным потребителям компенсировали подачу в ЕС.
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Ну правильно . Ни один местный при этом не пострадал , а Украина сохранила за собой репутацию надёжного транзитёра . Плюс репутация гаспрёма втоптана в дерьмо . Неужели это для Украины фиаско . ? .
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С Перемогой!
Медальки отчеканьте )))
Привет от Витренко-Нафтогазенко:

"Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 2597
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А тебя с про.бом ..!! "Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 4909 . Ачередной , стотыщтипсотый , блиц-криг по замораживанию Украины не состоялся . Снимайте нах.. Миллера , идиоты .. У него не хватает ума воевать с Украиной . !! "Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 821 .
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если без истерик, то кацапы после решения стокгольмского арбитража получили аргумент на разрыв контракта. Бо тот применил разные принципы к одному и тому же деянию. В итоге, денег они конечно никаких нам не дадут, ведь решения арбитража дело по сути добровольное, зато могут встать в позу оскорбленных...

Самое смешное в том, что присуди арбитраж штраф в их пользу, у них не было бы повода разрывать контракт, а деньги бы мы и мы не стали платить. Как не платим последний долг яныка в 3 млрд.
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УКРАИНА УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА НЕ ЗАВИСИТ ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА, ИДИТЕ В ЖОПУ РОССИЙСКИЕ ПИЗДОБОЛЫ! "Нафтогаз": Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом - Цензор.НЕТ 3480
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Что-то я не понял ? Еще недавно звучали бравурные речи о том, что Украина запросто живет без рашинского газа.. А что опять стяслось ?
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