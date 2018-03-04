 "Нафтогаз": Украина предотвратила попытку России создать искусственный кризис с газом

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", — сказал Коболев.
По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
Дивний вислів від журналіста-якобы"... А насправді хіба не так? "По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС."
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нема нічого дивного. Україна має хаз власного видобутку.
кримінальна схема грабунку давним-давно відома
Yury UK (16.07.2016 13:22)
А почему никто не задумывается об еще одной афере с ценой газа и его плотностью?
Гройсман говорит о цене газа за 1000 кубов для населения исходя из цены его покупки от внешних поставщиков.
Но этот газ поступает под давлением 50-75 атмосфер, то есть с очень высокой плотностью.
В бытовую же сеть он поставляется под давлением 0,03 атм.
То есть разница в плотности - десятки раз.
И сколько, на самом деле, должны стоить 1000 кубов бытового газа при такой плотности
никто не обсуждает и не озвучивает
Надежда Герасимова (21.07.201611:59)
А почему речь идет об импортном газе, а наш где?
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ответ на вопрос Надежды Герасимовой (21.07.201611:59) достаточно простой
наш газ, то есть газ из украинских скважин добывается.
отдельной магистрали для украинского газа, изолированной от магистралей закупленного газа нет.
поэтому схема газовых грабежей выглядит так :
--украинский газ из месторождений закачивается газовые хранилища и внутриукраинские магистрали,
--используя схемы газовых грабежей (их несколько и грабят население сразу по всем схемам одновременно), украинским газом грабители обеспечивают украинские потребности в природном газе.
--"Нафтогаз" делает закупки импортного газа из транс-европейских магистралей, для того чтобы сформировать цены для расчетов грабителей между собой в офшорах,
как за газ якобы "импортированный" по ценам мирового рынка.
--"Нафтогаз" перечисляет из украинского бюджета деньги якобы "поставщикам импортного газа", которые получив свою долю из ограбленной таким образом Украины,
перечисляют остальную часть награбленного в офшоры,
которые принадлежат, как вы уже догадываетесь, грабителям :
ахметовым,шуфричам,фирташам,парАшенкам
(Ахметов купил "Нефтегаздобычу". декабрь 2013)
.
А почему речь идет об импортном газе, а наш где?
=========================================
ответ на вопрос Надежды Герасимовой (21.07.201611:59) достаточно простой
наш газ, то есть газ из украинских скважин добывается.
отдельной магистрали для украинского газа, изолированной от магистралей закупленного газа нет.
поэтому схема газовых грабежей выглядит так :
--украинский газ из месторождений закачивается газовые хранилища и внутриукраинские магистрали,
--используя схемы газовых грабежей (их несколько и грабят население сразу по всем схемам одновременно), украинским газом грабители обеспечивают украинские потребности в природном газе.
--"Нафтогаз" делает закупки импортного газа из транс-европейских магистралей, для того чтобы сформировать цены для расчетов грабителей между собой в офшорах,
как за газ якобы "импортированный" по ценам мирового рынка.
--"Нафтогаз" перечисляет из украинского бюджета деньги якобы "поставщикам импортного газа", которые получив свою долю из ограбленной таким образом Украины,
перечисляют остальную часть награбленного в офшоры,
которые принадлежат, как вы уже догадываетесь, грабителям :
ахметовым,шуфричам,фирташам,парАшенкам
(Ахметов купил "Нефтегаздобычу". декабрь 2013)
.
Срочно перепиши свой пост и увеличь слова грабить в 4-ре раза!!! Иначе в отпуск пойдешь в декабре!
газовая война рашки с Украиной грите ?
НЕТ это газовая война между бандитами :
между хY%лом фирташем соевойтварью рыжейкрысой даунецкой
за бабло в офшорах
а вы ммдилы снижайте потребления хаза в домах и квартирах
сидите пляди в холоде
.
Газпром...и вместе с ним и паРаша с хуйлом... жиденько обосрались в очередной раз....
- Рубль никогда не растет. - Россия сделана из нефти. (Бензин в России делается НЕ из нефти и он не может дешеветь, если нефть дешевеет, бензин делается из жадности)
->> Наихудший вариант развития событий в России - наиболее вероятен.
- Государственным строем РФ является Пи*дец. По условиям Пи*деца нам полагается все, а вам хер и страдания.
- «Космический смысл существования России заключается в переработке солнечной энергии в народное горе»©Пелевин
- Родина бросит тебя сынок, всегда!
И седьмое правило-инструкция для вождей:
- Возвышай ублюдков, унижай героев."(С)
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А ми не будемо плакати. Ми будемо готуватись до загальноукраїнської ходи-вічє 18-го Березня за негайну відставку шпигуну і дострокові на цю весну!
ТовариШч....только то что украинцы откликнулись на просьбу правительства о снижении газа...и снизили его потребление на 14%....скулить о каких то перевыборах этой весной может только идиот.....
Монетизация субсидий в Украине началась с 1 января 2018-го года..
И она включает в себя в том числе и монетизацию субсидий людям..
Ты все проспал.....на маршах....
Я за свої і житло модернізував, і систему опалення. Нема своїх - беріть кредит, модернізуйте і виплачуйте кредит із зекономлених коштів. Коли виплатите - будете мати чисту економію, яку й витратите за власним бажанням.
Про пенсіонерів тут мова не йде. Хоча й їм за такою ж самою схемою держава могла б допомогти.
Аби у мешканців-субсидантів було бажання модернізувати житло субсидії має трохи не вистачати на покриття витрат на соціалку. В іншому випадку - отримувачу субсидії байдуже.
Сам не отримую субсидії, але і за газ плачу копійки. Бо утеплив будинок і взимку опалюю дровами, що назбирую за літо. Дров у місті Дніпро - гори. Гніє і комунальщіки вивозять за гроші. Достатньо зробити невеличку підтримку підприємцям і місто може більшу частину енергоносіїв замінити власними ресурсами.
И его и не могло быть...потому как договоров о поставках газа из Европы не было ни с одной из стран Европы....
Юлін договір був типовий, стецько! Який укладали всі європейці! Але їхні громадяни не саджали своїх урядовців на сім років за них, а пішли в суд і відсудили всі російські хотєлки. А українці чомусь чекали цілих сім років.
Медальки отчеканьте )))
Привет от Витренко-Нафтогазенко:
Самое смешное в том, что присуди арбитраж штраф в их пользу, у них не было бы повода разрывать контракт, а деньги бы мы и мы не стали платить. Как не платим последний долг яныка в 3 млрд.