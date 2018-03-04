 "Нафтогаз": Украина предотвратила попытку России создать искусственный кризис с газом

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", — сказал Коболев.

По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.