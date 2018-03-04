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 Сутки в АТО: боевики совершили 8 обстрелов, никто из воинов ВСУ не пострадал

Втемное время суток российско-оккупационные войска возобновили обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали наших защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.

На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы - неподалеку Песков.

 Читайте: Запрещенная противопехотная мина российского производства выявлена на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3053751
 
 
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То точно були ветерани АТО?- Поіменно, будь-ласка.
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ДЛЯ МЕНЯ ШО ПОРОХБОТ (Еxorcist), ШО ВАТНЫЙ ГОВНОЕД ЗАПУТИНА - ОБА ВРАГИ МОЕЙ РОДИНЫ - УКРАИНЫ!!!
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Русня, поіменно тих ;ветеранів:.
Бо камуфляж де хочеш купити можна. У нас один даун у військовій формі ходе, ще й нашивок поначіпляв. Так він у Москву на заробітки тричі на рік їздить.
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Національна Гвардія України?- Так це ж їх тут особистою армією Порошенка називали і раділи коли тягнибоківці під АП двох нацгвардійців підірвали. Щось не сходиться, ти так не думаєш?
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А ще згадую що міхомайданівці закликали розпустити нацгвардію. І раптом весь міхомайдан із ветеранів Нацгвардії. Нє, щось тут дивне.
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Ясно, що це брехня. Така ситуація готувалась заздалегідь, як і сценарій картинки для телебачення. Але головне, що треба було краще працювати поліції і відкинути їх провокацію.
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В США даже на диком западе было правило что если ты поднял руку на шерифа то тебя судили судом Линча (без суда и следствия вешали) И всем было похрен сколько ты индейцев до этого убил!
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Його якраз перед тим засікли- тікав з міхомайдану з двома сумками. Що було у сумках- невідомо.
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Нарешті АЗО та Білецькій прокинулись

Доба в АТО: бойовики здійснили 8 обстрілів, ніхто з воїнів ЗСУ не постраждав - Цензор.НЕТ 6644
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Ватник почти как человек: две руки, две ноги, но вместо головы ещё одна жопа. Это о тебе в том числе засранец
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Якраз вчора били по моїм родичам, що воюють на контракті третій рік
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Как твои родственики воевали в АТО? Они что за сепаров-рос окупационные войка воевали? От тебя вкдь ватником и грязными портянками тянет даже сквозь интернет!
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Ще воюють в ВСУ. Так, що залиши свої образи собі.
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Это не попытка обидеть а простая констатация факта. Кстати поговорил со знакомыми атошниками они по фоткам некоторых чуханов опознали. Да говорят типа воевали но это типа, одного что седого с разбитой головой выгнали из армии у своих крысил!
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Це мені вже відомо. І хоч це так, але вони теж мали право на протест, хоча без зброї. Хто хоче протестувати із зброєю і вбивати в Києві, то нехай буде готовий що і його можуть вбити.
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Ну говорят там гранаты были и бутылки с зажигательной смесью а это уже оружие. Так пусть протестуют только вот зачем Грушевского было перекрывать? Если бы у тебя возле дома бы палатку поставил что затруднило проход к твоему дому ты бы сильно обрадовался?
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Я про це і написав, бо про зброю відомо. Навіть багато хто підтримує зброю на майдані. Тому ліквідація протестів закономірна, може з часом зрозуміють чому це так.
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Ali Hasan- українець. Заспокойся і не нападай на людей.
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За що був видалений коментар soren ? Модератор - що не так було в цьому коментарі?
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Неужели уже вату стали и на Цензоре банить! Хорошо если политика цензора поменялась! Кстати заметил что ваших в мире тоже начинают игнорировать?
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Ти вже всіх почав ображати? Від тебе тхне кацапом.
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Нет только констатирую факт. Ваты тут из агит-обоза ФСБ как собак нерезанных! Доба в АТО: бойовики здійснили 8 обстрілів, ніхто з воїнів ЗСУ не постраждав - Цензор.НЕТ 1201
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Ти звертався до тих, хто має інші політичні погляди, але не є ворогами. Хоч дійсно, що кацапів тут повно.
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Ага! Стало понятным. Таки учения какие-то затеяли вчера, в Мариуполе. Стока воя полиции, скорых и МЧС- я очень давно не слышал. Стало как-то неуютно, честно говоря. Но... всё нормально. И Слава Богу!
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С возвращением, всем интересно что там у вас в Мариуполе происходит. Мой кум там воевал в 2014м. Доба в АТО: бойовики здійснили 8 обстрілів, ніхто з воїнів ЗСУ не постраждав - Цензор.НЕТ 7222
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Отже:
Публікую повний список тих, хто спільно чи окремо засудив розгін табору під Парламентом 3.03.2018.
РУХ НОВИХ СИЛ (Міхеїл Саакашвілі)
Рух Справедливість (Валентин Наливайченко)
Громадянський Рух ХВИЛЯ (Віктор Чумак)
ВО Батьківщина (Юлія Тимошенко)
Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)
Європейська партія України (Микола Катеринчук)
Народний контроль (Дмитро Добродомов)
Політична сила Альтернатива (Єгор Фірсов)
Рух Визволення (Семен Семенченко, Єгор Соболєв)
ДР ОУН (Микола Коханівський)
НВР Правий Сектор (Андрій Тарасенко)
ВО Свобода (Олег Тягнибок)
Національний Корпус (Андрій Білецький)
Народний Рух України (Віктор Кривенко)
Політична партія ПАТРІОТ (Микола Голомша)
Конгрес Українських Націоналістів (Степан Брацюнь)
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АЗОВ та ДУК ПС пропонуюсь відмовитись від мирного характеру протестів
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Тоді буде багато крові з обох боків.
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Джокер это вата. Кстати одна из версий почему Соболев с такой поспешностью закрыл последний митинг руха новых сил это то что националисты шли его вате морду бить!
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Можливо, бо мені б була не зрозуміла їх підтримка Саакашвілі. Між ними прірва і зовсім інші цілі.
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А ну ссылочку на АЗОВ и ДУК ПС скинь. Они сразу не поддерживали этот протест!
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Коцюбайло командир ДУК ПС: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=563959147303779&id=100010690962376
АЗОВ : https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/posts/1561927820590077
Коханівській ОУН : http://oun.org.ua/ua/pohliad/item/752-zaiava-dobrovolchoho-rukhu-oun-z-pryvodu-rozhromu-nametovoho-mistechka-pid-verkhovnoiu-radoiu
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Вчера в центр Киева боевиками были избиты ветераны войны, у многих тяжелые ранения. Поздравляют Киевлян, война уже у вас в городе.
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Ветеранов там были единицы и то эти ветераны были с позором выгнаны из Армии, за всех говорить не буду но седой с разбитой головой был выгнан за крисятничество у своих. Но судя по лицамкоторые были там опознаны остальные так называемые учасники АТО я думаю не лучше! А вобще люлей отвешали там ЧОП "ООО Донбасс" ясное дело этот ЧОП к батальону Донбасс никакого отношения не имеет кроме имени его директора Семченко котрый был с позором выгнан из батальона Донбасс
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Владимир Пономаренко - тупой шоколадный ватник на зарпалте у порошенко и ху@ла провокатор и умственно отсталый дибил
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Ніякої війни в Києві немає , не перебільшуйте ! Прибрали Маріінський парк , бо того вимагали, в першу чергу , кияни ! Мирні протести ( без зброі) не заборонені !
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Тебе треба прибрати як сміття спердюче
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адміністрація, ти де? Яка тема топіку?
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Да вата во всех темах зраду разгоняет не только в этой. Кстати мне кажеться перемирия не будет. Так что нада держать порох сухим.
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Порохобот почти как человек: две руки, две ноги, но вместо головы ещё одна жёпа. Доба в АТО: бойовики здійснили 8 обстрілів, ніхто з воїнів ЗСУ не постраждав - Цензор.НЕТ 3024
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ВIН РЯТУЄ ЖИТТЯ НА ПЕРЕДКУ! ЛIКАР-ДОБРОВОЛЕЦЬ- МИКИТА КАШНИЦЬКИЙ! ПРИКРИВАЄ ВАШI ЗАДНИЦI, ЩО ВЖЕ ВСПОТIЛИ В ШКIРЯНИХ КРIСЛАХ РОЗКIШНИХ КАБIНЕТIВ! ЩО ЦЕ???

Доба в АТО: бойовики здійснили 8 обстрілів, ніхто з воїнів ЗСУ не постраждав - Цензор.НЕТ 843
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ПРИЇХАВ ПІДТРИМАТИ РЕФОРМИ В КИЇВ, ОТРИМАХ КИЙКАМИ ВІД РЕФОРМОВАНОЇ ПОЛІЦІЇ
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Кагал такими протестами не залякаєш..Якщо ветерани та націоналісти цього ще не зрозуміли, то хто їм лікар..
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Только один Волкер сказал что лнр и лнр это террористическое образование которое должно быть уничтожено. Порошенко со своими прихлебателями ни разу не сказал об уничтожении.
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