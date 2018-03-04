 Сутки в АТО: боевики совершили 8 обстрелов, никто из воинов ВСУ не пострадал

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали наших защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.

На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы - неподалеку Песков.





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