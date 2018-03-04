 Сутки в АТО: боевики совершили 8 обстрелов, никто из воинов ВСУ не пострадал

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.
На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали наших защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.
На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы - неподалеку Песков.
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Бо камуфляж де хочеш купити можна. У нас один даун у військовій формі ходе, ще й нашивок поначіпляв. Так він у Москву на заробітки тричі на рік їздить.
Публікую повний список тих, хто спільно чи окремо засудив розгін табору під Парламентом 3.03.2018.
РУХ НОВИХ СИЛ (Міхеїл Саакашвілі)
Рух Справедливість (Валентин Наливайченко)
Громадянський Рух ХВИЛЯ (Віктор Чумак)
ВО Батьківщина (Юлія Тимошенко)
Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)
Європейська партія України (Микола Катеринчук)
Народний контроль (Дмитро Добродомов)
Політична сила Альтернатива (Єгор Фірсов)
Рух Визволення (Семен Семенченко, Єгор Соболєв)
ДР ОУН (Микола Коханівський)
НВР Правий Сектор (Андрій Тарасенко)
ВО Свобода (Олег Тягнибок)
Національний Корпус (Андрій Білецький)
Народний Рух України (Віктор Кривенко)
Політична партія ПАТРІОТ (Микола Голомша)
Конгрес Українських Націоналістів (Степан Брацюнь)
АЗОВ : https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/posts/1561927820590077
Коханівській ОУН : http://oun.org.ua/ua/pohliad/item/752-zaiava-dobrovolchoho-rukhu-oun-z-pryvodu-rozhromu-nametovoho-mistechka-pid-verkhovnoiu-radoiu