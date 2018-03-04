 Делаем все возможное, чтобы слово "коррупция" не имело никакого отношения к Минобороны, - Полторак. ВИДЕО

Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Главный фактор в борьбе с коррупцией - ликвидировать предпосылки, которые способствуют коррупционным действиям. Это один из приоритетов и главных задач, которые я поставил перед собой, когда пришел на должность Министра обороны. Я действую именно по этому принципу", - заявил он.
"Если сравнить Вооруженные силы в 2014-м и 2017 году, это совершенно разные Вооруженные силы. Если взять финансовый ресурс, то в абсолютных цифрах видно увеличение. Однако, если взять по финансовым возможностям, то он не очень отличается. Подчеркну, когда мы доказали, что можно при правильном принятии решений по закупкам, отмечу, при прозрачных закупках, достичь результат, при этом же ресурсе мы сделали в сотни раз больше, чем в 2014 году", - сообщил министр обороны Украины.
Степан Полторак объяснил, что бюджет к 2017 году был увеличен втрое, но выросла и численность Вооруженных сил (с 150 тыс. человек до 255 тыс.).
Глава оборонного ведомства также рассказал, что все должностные лица, назначаемые на должности в Министерстве обороны и Генеральном штабе проходят через полиграф, специальные проверки. В основном, 99,9 процентов - это люди, которые имеют боевой опыт.
"Я как министр, все мои заместители, Генеральный штаб делали и будем делать все возможное, чтобы слово "коррупция" не имело никакого отношения к Министерству обороны Украины", - отметил Степан Полторак.
"Очень хотелось бы, чтобы все обвинения доводились до логического завершения, чтобы это не вредило Вооруженным Силам и чтобы некоторые правоохранительные органы не использовали Вооруженные Силы для того, чтобы пиариться, понимая, что у нас в армии большой бюджет и риски", - сказал глава оборонного ведомства.
под лежачий камень вино не течет.
ищите да обрящите,
стучите и Вам откроется.
Предыдущая революция не закончилась, а нам уже пытались подсунуть новую.
Майдан в 2014-м был за европейский курс, европейскую модель развития, за построение нормальной страны, а не территории кормления бандитов, пятой колонны и соседнего государства.
Построение такого государства это длительный процесс. Это постоянные шажки в выбранном направлении. Победа в Стокгольме - вот такой шажок. Мы не просто выскочили из петли юлькиного контракта, мы в самых трудных условиях выгрызли у врага еще и кусок мяса - 2,5 млрд долларов - почти годовой военный бюджет!
Но это ж не на ровном месте далось. Это работали профессиональные люди, а не парасюки, 3 года, и привело это в итоге к победе. Мы выиграли самый крупный в истории спор хозяйствующих субъектов ($100 млрд исковых требований).
Это один эпизод. А нации строят свое государство веками.
У Украины сейчас открылось окно возможностей. Оно не будет открыто бесконечно. Как только уйдет текущая команда, которая хоть что-то делает, это окно будет закрыто. Надо будет заново открывать новое. Только новые не захотят уже его открывать. Они захотят возместить убытки от этих ваших деолигархизаций.
Нам именно это и пытаются сделать. Переодетые в вышиванки агенты врага настойчиво подсовывают дебильный рецепт: в каждой непонятной ситуации разочаровывайся! И беги брать бабки у москвы на переворот.
Это так не работает. Так появляется только Руина. А потом приходит кремль на выжженное поле.
Сильные Разведка, Контразведка, Армия не появятся от лозунгов. Наука и образование не станут передовыми от володяїбаш.
Мы плохо живем не потому, что нас политики обворовывают. У нас тут не Германия, потому что у немецкого буржуа было 200 лет капитализма на сколачивание семейного капитала. Культура бизнеса развивалась, придурки прогорели или поумнели, и немец уже не поведется на парасюка и ляшко!
А мы обворованы еще большевиками. А потом они методично отучали людей думать. Финансовая грамотность, понимание законов политики, психологии у нас на нуле. И вот потому уже нас политики обворовывают, а не наоборот. Легко после совка дурить.
Ключевое здесь - время и правильные условия. Сейчас эти правильные условия зародились. Общество свергло бандитов и показало, что с обществом надо считаться. И сейчас считаются и хоть что-то делают. И появились результаты.
Вот это направление и надо развивать.
возможностей для порошенка и охметова нажиться по схеме роттердам+
и ликвидировать активистов и патриотов в котлах устроенных
по договору с кремлядями
принято заколачивать досками окно в европу
похоже вы отброс, вырощенный около музея полтавской битвы,
небось петюпервого любите не менее, чем петюдругого, однотурного,
но кровь на руках его, кровь Граждан Украины,
которые встали на её защиту, которым помог чем мог
Еврей Коломойский, а вы, рошеновские подонки,
смотрящих расставляли, с кремлядями якшались и якшаетесь,
Иегова ире, продажный
так это у тебя манечка вяличия от излишнехромосомия.это не личится
Принятие закона об импичменте президента. Принятие нового закона о выборах.
Снятие депутатской неприкосновенности.)
Что мешало Раде и Президенту эти требования удовлетворить, если они тоже заинтересованы в борьбе с коррупцией и нормальном развитии страны?! Только то что они в этом совершенно не заинтересованы, все уводят в пустые разговоры. Вот такая вот борьба с коррупцией в Украине.
Оговорка по Фрейду))) Коррупция пусть остаётся, главное, что бы слово такое не говорили)
"Делаем всё возможное", "Целенаправлено работаем", "Предпринимаем большие усилия"... и т. д. ...