 Делаем все возможное, чтобы слово "коррупция" не имело никакого отношения к Минобороны, - Полторак. ВИДЕО

Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Главный фактор в борьбе с коррупцией - ликвидировать предпосылки, которые способствуют коррупционным действиям. Это один из приоритетов и главных задач, которые я поставил перед собой, когда пришел на должность Министра обороны. Я действую именно по этому принципу", - заявил он.

"Если сравнить Вооруженные силы в 2014-м и 2017 году, это совершенно разные Вооруженные силы. Если взять финансовый ресурс, то в абсолютных цифрах видно увеличение. Однако, если взять по финансовым возможностям, то он не очень отличается. Подчеркну, когда мы доказали, что можно при правильном принятии решений по закупкам, отмечу, при прозрачных закупках, достичь результат, при этом же ресурсе мы сделали в сотни раз больше, чем в 2014 году", - сообщил министр обороны Украины.

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Степан Полторак объяснил, что бюджет к 2017 году был увеличен втрое, но выросла и численность Вооруженных сил (с 150 тыс. человек до 255 тыс.).

Глава оборонного ведомства также рассказал, что все должностные лица, назначаемые на должности в Министерстве обороны и Генеральном штабе проходят через полиграф, специальные проверки. В основном, 99,9 процентов - это люди, которые имеют боевой опыт.

"Я как министр, все мои заместители, Генеральный штаб делали и будем делать все возможное, чтобы слово "коррупция" не имело никакого отношения к Министерству обороны Украины", - отметил Степан Полторак.

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"Очень хотелось бы, чтобы все обвинения доводились до логического завершения, чтобы это не вредило Вооруженным Силам и чтобы некоторые правоохранительные органы не использовали Вооруженные Силы для того, чтобы пиариться, понимая, что у нас в армии большой бюджет и риски", - сказал глава оборонного ведомства.