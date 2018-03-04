 Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, Министерство культуры поддержало инициативу общественной организации "Алем" сделать достояние коренного народа Украины ближе к Европе и включило Крымскотатарский орнамент - орьнек - в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины (приказ Минкультуры от 12.02.2018 № 105).

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"Изображение традиционного орнамента (орьнек) принадлежит к древнейшим достижениям культуры крымскотатарского народа. Это уникальное явление мировой культуры, связано своей тематикой, символикой с древней историей Крыма, со всеми цивилизациями, которые прошли через эту землю: скифской, античной, византийской, тюркски. Наивысшего расцвета декоративное искусство крымских татар достигло в период Крымского ханства от второй половины XV в. до конца XVIII в. Орнаментальное искусство крымских татар зародилось, прошло долгий и сложный путь синтеза, получило свое развитие и продолжает развиваться", - информируют в Минкульте.



Крымские татары в течение длительного времени сохраняли обычай украшать дом предметами декоративного и прикладного назначения с изображением орнамента. Изделия с изображением традиционного орнамента всегда были гордостью семьи, их тщательно хранили и передавали по наследству. Орнамент является средством передачи знаний от поколения к поколению в культурном и историческом аспектах жизнедеятельности народа, поэтому знания об орьнек сохранились.

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Орнамент включает в себя объединенные мелкие элементы, преимущественно растительного и геометрического характера, симметричного и асимметричного расположения. Различные элементы орнамента сочетаются в единый смысловой центр, усиливают друг друга или образуют новые знаки. В крымскотатарском орнаменте хорошо сохранились названия и смысловое значение каждого элемента.





Крымскотатарский орнамент и его элементы преимущественно используются в вышивке, на одежде, обуви, головных уборах, как декор, на различных видах аксессуаров, в ювелирных украшениях, на предметах быта: керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашних принадлежностях, отделке мебели, ковровых покрытиях. Это важный элемент самоидентификации, неотъемлемая часть жизни каждой крымскотатарской семьи.