EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  3535  15
Все про:культура (588) Министерство культуры (293) крымские татары (1745)

 Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт. ФОТО

Министерство культуры поддержало инициативу сделать достояние коренного народа Украины ближе к Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, Министерство культуры поддержало инициативу общественной организации "Алем" сделать достояние коренного народа Украины ближе к Европе и включило Крымскотатарский орнамент - орьнек - в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины (приказ Минкультуры от 12.02.2018 № 105).  

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году Украина примет участие в восьми международных кинофестивалях

"Изображение традиционного орнамента (орьнек) принадлежит к древнейшим достижениям культуры крымскотатарского народа. Это уникальное явление мировой культуры, связано своей тематикой, символикой с древней историей Крыма, со всеми цивилизациями, которые прошли через эту землю: скифской, античной, византийской, тюркски. Наивысшего расцвета декоративное искусство крымских татар достигло в период Крымского ханства от второй половины XV в. до конца XVIII в. Орнаментальное искусство крымских татар зародилось, прошло долгий и сложный путь синтеза, получило свое развитие и продолжает развиваться", - информируют в Минкульте.

Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт 01
Крымские татары в течение длительного времени сохраняли обычай украшать дом предметами декоративного и прикладного назначения с изображением орнамента. Изделия с изображением традиционного орнамента всегда были гордостью семьи, их тщательно хранили и передавали по наследству. Орнамент является средством передачи знаний от поколения к поколению в культурном и историческом аспектах жизнедеятельности народа, поэтому знания об орьнек сохранились.

Также читайте: Исполнительным директором Украинского культурного фонда выбрана Юлия Федив

Орнамент включает в себя объединенные мелкие элементы, преимущественно растительного и геометрического характера, симметричного и асимметричного расположения. Различные элементы орнамента сочетаются в единый смысловой центр, усиливают друг друга или образуют новые знаки. В крымскотатарском орнаменте хорошо сохранились названия и смысловое значение каждого элемента.

Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт 02
Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт 03

Крымскотатарский орнамент и его элементы преимущественно используются в вышивке, на одежде, обуви, головных уборах, как декор, на различных видах аксессуаров, в ювелирных украшениях, на предметах быта: керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашних принадлежностях, отделке мебели, ковровых покрытиях. Это важный элемент самоидентификации, неотъемлемая часть жизни каждой крымскотатарской семьи.

Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт 04

Источник: https://censor.net.ua/n3053743
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
О да...... Это "перемога" сегодняшнего дня! Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3662
 показать весь комментарий
 
 
Особо не утешительно, татар с Крыма выгоняют, а так ни кому не нужны на материковой Украине. Опять они утеряли дом, пиздец конечно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А кто вообще нужен государству? О ком оно заботится, об украинцах? Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт - Цензор.НЕТ 5342
Татары не исключение.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Государственная "политика" Украины - забота о евреях.
 показать весь комментарий
 
 
Хоч така є підтримка кримськотатарського народу в умовах окупації Криму.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы понимаете, что да, арнамент абалденный, но видеть эту новость , которая не новость вообще- то, после вчерашнего разгона палаточного городка, это просто аут. Может ещё про гопак поговорим? Или про вышивку крестиком ?
 показать весь комментарий
 
 
Росіяни збираються занести, як вони, думають, російський блин, до культурної спадщини росії в ЮНЕСКО.
 показать весь комментарий
 
Какой "российский" блин? Это блюдо происходит от земледельческих народов, а у кацапов еще в начале 20-го века пшеничный хлеб был деликатесом для рядового охлоса. У этих репоедов кроме кислых щей ничего своего нет.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
"достояние коренного народа Украины" - т.е. украинцы уже пришлый народ? Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт - Цензор.НЕТ 7709
 показать весь комментарий
 
 
Крымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт - Цензор.НЕТ 3034
и орнамент на "храме" московских попов, прямо Багдад
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКрымскотатарский орнамент вошел в перечень культурного наследия Украины, - Минкульт. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх