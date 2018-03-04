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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Песков (799) Россия (68250) санкции (6562) США (13351) Трамп (1682)

 Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков

Кремль считает санкции против России из-за ситуации в Украине, которые Вашингтон продлил еще на один год, незаконными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп в своем письме от 2 марта и опубликованном на сайте Белого дома заявил, что санкции против России за ее роль в украинском кризисе и присоединения Крыма должны оставаться после 6 марта. "Я продолжаю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную в приказе 13660", - сообщил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает искать пути для того, чтобы агрессию, которую она развязала на Донбассе, превратить в замороженный конфликт, - Полторак

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, заявил, что Москва никогда не была инициатором этих санкций. "Мы считаем их незаконными и вредными не только для народов наших двух стран, но и для всего мира", - отметил Песков.

Также читайте: СНБО продлит санкции против российских банков, их уход из Украины - это дело времени, - Порошенко

Напомним, Соединенные Штаты наложили санкции против России в 2014 году, нацеливая на отдельных людей и на ограничение доступа к глобальным рынкам капитала и сотрудничества с иностранными партнерами.

В начале 2018 года США заявляли, что санкции не будут сняты, пока Россия будет продолжать агрессивное поведение. В то же время, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отметил, что выступает за ослабление санкций в отношении России, если удастся добиться прекращения огня на востоке Украины с помощью миротворцев ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3053742
 
 
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о ес! на самом деле показан очень хитрый механизм. Снижение нефтегазовых доходов в рыночной (не колхозной) экономике ведут к ослаблению курса валюты,которая толкает вперёд другие сектора,Которые толкают вперёд и экономику. Например,зависимость Сауд. от нефтегаза-80%,Ирана-50-60%,РФ-15-20%. Например ,РФ вышла на первое место по торговле пшеницы и второе-по зерну.
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"Снижение нефтегазовых доходов в рыночной (не колхозной) экономике ведут к ослаблению курса валюты,которая толкает вперёд другие сектора"

Ключевое слово не колхозной Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 6237
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Редко найдешь такого глупого и упернутого ватника! Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 1174
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Мне здаецца,што песков - пісьнул,не іначай.Што ні член крамлёўскай улаты - то ўпёрты ....
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у него такая гебешная методичка. Умом не понять
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Ну,дурак! Вечновстающий жопой вверх с колен ватный ольгинец,ты хоть молчи,чтобы люди не видели какой ты Иванушка-Дурачок! А чтобы убедиться кто ты,сравни ВВП крупнейших экономик мира и их тенденции изменения,-и где твоя парашка?!
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Игореш,вот с Илларионовым НЕ все так просто)))))
Я вчерась смотрела его 3-х часовое интервью с гордоном....очень уж он витиевато и ускользающе говорил о путине и расее......Не верьте данайцам.......наверно таки да,он "работает" на несколько разведок.
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Взагалі то країна, економика якої залежить лише від того що аборигени вопорпують з землі, не може вважатися достатньо розвинутою, звичайний сировиний придаток до цивілізації.
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"Ой держите меня трое...." Ага, щаз, начинаем бояться .
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"вредны для всего мира" - а воет почему то только одна пидоРашка.... Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 1919
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Видимо уже для россии начинает пахнуть жаренным. Ничего, скоро полюбят они и Степана Андреевича Бандеру. Ждемс...
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С каких это пор хуйловская банад переживает за весь мир? Неужели после того как обнюхались кокаса с мельдонием и мультиками всех запугали!? Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 7035
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Воют мокшанские свиньи...громко воют...заглушая своим воем смех искандеров.... Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 4609
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Дмитрий Гордон

9 ч ·

Российский писатель и фотожурналист Сергей Лойко не исключает, что США не поймут угроз президента РФ Владимира Путина так же, как "не заценили юмора" американские морпехи, уничтожившие российских наемников в Сирии.
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А то, что делает Россия для всего мира... Суки, твари, убийцы.......................................
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як ці "політики" расії та України не бояця брехати людям в очі , на весь Світ ?
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Мокшанцы))) ваше дело сиднть ровно на бутылке!!! Как сказал вам дядя Дональд...будет больше разных санкций...по длинее и по толще)))
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Тут некоторые винторогие хвастаются что они по экспорту пшеницы впереди планеты всей....
Но забывают при этом сказать что сами они жрут хлеб из фуражной пшеницы....с добавлением клейковины.....
Потому как пригодную для изготовления хлеба пшеницу паРаша отправляет на экспорт....
Совок во всей своей красе.....
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Читал шо мокшанское зерно в большинстве своем фураж...
Экспортировать то можно и все...тока шо алени жрать будут в этом году?
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Совершенно верно....в паРаше выращивают фуражную пшеницу....и ею же кормят и весь винторогий скот внутри самой паРаши....
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С ягелем там проблем нет, есть проблема с логистикой - большая территория и доставлять его дорого.
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піськін казав,що, логістика й перевезення непроблемні, проблема лише з врожаєм хвої й ягелю !!!
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Знаете что такое экспорт пшеницы по расейски..??
Это экспортировать свою пшеницу...а потом импортировать пшеницу из Казахстана..... Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 509

«Доля пшеницы 3-го класса действительно низкая, но не стоит слишком сгущать краски и драматизировать ситуацию. Дефицита хлеба нет и не может быть. Нехватка пшеницы 3-го класса в каком-то случае корректируется тем, что используется мука более низких сортов, иногда используются улучшители (например, клейковина)», - прокомментировал Андрей Сизов, директор аналитического центра «СовЭкон». По его словам, даже если возникнет дефицит, его можно будет покрыть за счет импорта пшеницы из Казахстана. «Везти оттуда не сильно дороже, чем из Сибири. С учетом близости России это будет выгодно и самому Казахстану», - добавил он.
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Здається 3-го -кормова для скотини ...
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Около Земли пролетел астероид размером с автобус, когда над Мордовией пролетел астероид с размером с автобус, население по зверячему кричало и кидало пустые бутылки с под "боярки" в сторону уходящего "автобуса" Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 7402
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Піськів з бодуна, напевно. По-перше, санкції зв'язані не з Україною, а з АГРЕСІЄЮ кацапії проти України (така маленька маніпуляція робить в очах рядових кацапів винною у санкціях Україну на рівні підсвідомості). По-друге, цілому світові ці санкції в носі, як і самі кацапи, піськів і головний стєрх-піськівський патрон. Прості обивателі західних країн часто не знають прізвищ своїх президентів, а вже якісь санкції за щось там проти зоопарку північних ведмедів і песців їх взагалі не хвилюють. По-третє - піськів суперечить сам собі і своєму ботоксному патрону про шкідливість\корисність санкцій. Нехай визначиться, як має бути правильно - санкції шкодять всьому світові - тоді вони однозначно на користь кацапії, або санкції шкодять кацапії - тоді однозначно вони корисні для решти світу.
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Негайно треба його заарештувати, як агента держдепу!
Бо всі знають, що санкції нарасії лише на користь й лише завдяки корисним санкціям вони нарешті піднімаються з колін!
Також вимагаю присвоїти Д.Трампу Героя росії за подйом економіки!!!
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Трэба наўшкаць маскалей,каб яны вылучылі Д.Трампа на Нобілеўскую прэмію.Вось,будзе
жэсць !
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Только россия шагает в ногу, а весь мир нет. Незадача!
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Вреднось начали в Крыму,на Донбассе продолжают,- и не даром вредность ту-"куйлом" называют
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Вот когда американцы арестуют все счета кремлевской братвы вот тогда и будет вредно,но только им.. Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 4671
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Это просто цирк какой то) А мы украинцы, считаем их законными и не вредными не только для народов наших двух стран Украины и США, но и для всего мира, пусть присоединяются к санкциям против РФ ,ведь они только им на пользу,об этом неоднократно заявлял путин и его секретарь письков.
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У секретаря писькова Аргентинская мука теперь, вместо Кокса . Ломка у него.
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Значит, после продления санкций еще на год, они вдруг стали "незаконными", то есть, до этого они, все таки, были законными?)
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Чего то не понятно! Санкции это ж не с потолка взялись. Вы, кацапло, нападали все время на суверенные страны! Молдавия, Грузия, Украина. Вы убивали, насиловали, воровали заводы, разрушали города и села. Воровали территории. И сейчас продолжаете это делать ... Вот за это вас и наказывают всем миром. Вот за это!!! А санкции вам на пользу ж ещё! Ваши говорящие головы втирают же населению, что санкции это хорошо! Чего его ныть? Верните все , что украли , заплатите бабло за все ваши зверства в Украине , Сирии и т д , тогда видно будет. А лить крокодиловы слезы за мировую экономику не надо. Вы на неё влияния не имеете. Слишком незначительна она у вас.
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Він не уточнив, до якого міра це стосується. Повна цитата виглядає так:

Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего УЗЬКОГО мира", - Песков
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как сказало чмо:"вредные для всего мира"!Учитывая 1.5% расеи в мировом обороте,то всем скоро будет гаплык!
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Світ не існуватиме без гноярні-кацапердії - Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 2295
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То є типова поведінка більшості паразитів у природі.
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А зараз признаєте санкції вредними криси недобиті пищите ,то рік назад казали ,що вам не шкодять шакали кремлівскі......ви самі себе доб'єти думаєте ходити по державах чужих і убивати народи та гарбати землі чужі наїстеся .....тварі.СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!
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"Москва никогда не была инициатором этих санкций" - хорошо сказал.
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Москва была инициатором и исполнителем разбоя..
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Незаконных санкций не бывает, бывают только полезные )
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Даже если Трамп был слепым орудием в руках российской разведки - основная цель Кремля не Трамп, а снизить уровень доверия внутри западного общества. Путину болело, когда он видел как пенсионеры обследовали мусорные баки в 90-х в поисках еды, но выбранный им метод решения - патернализм, и то, на нефтяной игле - не отвечает природе человека. Работы должно быть всегда чуть больше, чем человек может сделать (С).
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Санкции только на пользу, пользы мало не бывает а письков агент госдепа.
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Это точно, агент Госдепа Письков. Не зря же у его жены есть американское гражданство, а дочь и сын живут во Франции.
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а что им ещё мычать
если бы Россия вообще исчезла с лица земли было прекрасно, для всего мира
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Балованный ты, письков: то полезные эти санкции, то вредные. Не угодишь вам
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Вата взвыла.Это хорошо.Давить их надо сильнее,гнид козломордых
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Для всего РУССКОГО мира!
Вот так правильно...
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Когда заканчиваются игры
Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 7260
Седой чувак - вице-президент США Майкл Пенс

Как мы помним, во время последнего визита в США Порох встречался с вице-президентом США Пенсом, мы тогда вскользь отметили, что это - очень хороший знак. Поскольку тогда решался вопрос о поставках Украине летального оружия, то мы предположили, что принципиально вопрос уже решен положительно, и вот почему. Фигура вице-президента США имеет почти незаметную, но крайне важную специфику. В самом деле, внешне кажется, что он является дублером действующего президента, с которым они не должны находиться в одной точке, чтобы исключить возможность одновременной их гибели. Считается, что вице-президент просто прохлаждается в тени и проявится только в случае гибели или не дееспособности действующего президента, но это не совсем так, а вернее - совсем не так. Будь это так просто, то вице-президент не избирался бы в жесткой связке с президентом. По сути, американцы избирают одновременно и президента и вице-президента, генерируя одинаковую степень легитимности для обоих. Трудно себе представить, что настолько мощная фигура будет просто бездействовать в тени, и она не бездействует.
На вице-президента возлагается донесение позиции первого лица государства, в том виде, в котором тот не может себе позволить это сформулировать. Это нельзя назвать тайным каналом информации или общения, скорее - неофициальным каналом высшего уровня. Президент ограничен протоколом и прочими дипломатическими условиями, а вице-президент, может говорить прямо и так же прямо задавать вопросы, на которые получит прямые ответы. Причем, даже в случае утечки информации, на крайне скользкие темы, ходу ей дать нельзя, ибо вице-президент не является официальным источником информации. Именно поэтому мы восприняли довольно долгое и плотное общение Пороха с Пенсом, как добрый знак, ибо речь явно шла о поставках оружия в страну, куда оно никуда не поставлялось и Штатам надо было понять, насколько Украина понимает предлагаемые правила игры. Похоже на то, что Пенса удовлетворило все то, что он услышал от Пороха. Есть даже некоторые догадки по поводу ключевого вопроса, который волновал Штаты, именно в тот раз.
Из этой зарисовки видно, как Штаты относятся даже к неофициальному обмену информации и как для них важно сформировать канал информации, по которому они доводят свою позицию в наиболее понятном и даже однозначном виде. Если кто помнит, после визита в США Парубия, где он провел встречи, в том числе, и с главой Пентагона, в Штаты улетел и Порох. Было это в конце июня и тогда же он очень долго общался с Пенсом, а буквально через две недели Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон создал должность специального представителя США в Украине, и это Курт Волкер. Потом госсекретарь Тиллерсон прилетел в Киев и представил Волкера Пороху.
Это назначение стало чем-то подобным, по своему набору внешнеполитических функций, тому, что делает вице-президент. Но первый имеет ограничение своих полномочий - Украиной, вернее, войной РФ с Украиной, а второй - глобальные функции, плюс - дублирование президента. Короче говоря, мы получили прямой канал связи с Вашингтоном. Для нас это было крайне важно, ибо предыдущие президенты вели себя как в песне про «школу бальных танцев»: «две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад». Поскольку Штаты решили играть сильно и жестко, то им надо было понимать, насколько Украина стала надежным партнером. И похоже, в лице Волкера мы получили исключительно мощного адвоката и деятельного друга.
Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков - Цензор.НЕТ 8769

Волкер в адрес лднр: «Нафиг, это - туда!»

За 8 месяцев своей работы он прошел все стадии общения с представителями РФ, увидел ситуацию на Донбассе своими глазами и донес все это в Вашингтон, где позиция стала меняться довольно быстро и ужесточаться, в отношении РФ просто на глазах. В конце концов, сдвинулся вопрос поставок оружия и сдвинулся он действительно фундаментально. Похоже на то, что Штаты готовы поставить столько оружия и такой номенклатуры, которое мы сможем эффективно использовать. Именно по этой причине сейчас идет массовое переучивание наших военных на вооружения, процедуры и стандарты НАТО. То есть, мы сейчас усиленно расширяем базу приема оружия, или количество военнослужащих, обученных обращаться с новым, для себя вооружением и техникой. Чем больше будет подготовлено таких специалистов, тем больше Штаты смогут поставить нам различного железа. Это плюс к тому, что мы производим сегодня и усиленно готовимся производить завтра.
Заметим, этот процесс происходит на фоне явного разочарования Вашингтоном тонусом своих европейских партнеров по НАТО. Все помнят жесткий разговор Трампа с Меркель, после чего фрау Ангелу телепало так, что сбилась вся прическа. А Трамп просто объяснил, что Штаты готовы обеспечивать безопасность Европы вместе с Европой, но не вместо Европы и указал, на опереточные армии той же Германии или Франции, а также - на позорно мизерные военные бюджеты европейских стран, ниже минимума, которые установили сами же эти страны. А кроме того, там речь шла о Балтии, над которой нависла реальная угроза вторжения РФ, а Альянс ничего не может этому предоставить и потому Штатам приходится отдуваться за всех.
Очевидно, что на этом фоне более-менее выглядели только Польша и Румыния, которые стали основными опорными пунктами для организации обороны восточного направления НАТО. Но настоящим бойцом оказалась Украина, которая практически с голыми руками смогла остановить агрессора и остановив его, усиленно укрепляет армию, ВПК и все необходимое для обороны.
Тут важно учитывать некий психологический фактор, который еще неизвестно как переступят европейские страны, и который давно перешагнула Украина. Речь идет об идентификации россиян как противников. Вспомним бойню под сирийским Хишамом, где в преисподнюю отправили несколько сотен россиян. Ведь американцы запрашивали российское оккупационные командование о том, есть ли среди атакующих россияне. Там ответили, что нет, а военные США сработали по принципу: «на нет и суда нет». Эта формула предполагает, что россияне могли подтвердить наличие среди атакующих своих соотечественников, и развитие событий было бы иным. Украина же давно не обращает внимание на то, «хто воно там повзе?», а долбает наемников, заблудившихся, отпускников и прочих деятелей, с одинаковым усердием и результатом и намерена делать это впредь. То есть, каких-то сомнений в том, что российский военнослужащий на нашей территории должен быть уничтожен - нет абсолютно, чего нельзя наверняка сказать о военнослужащих других стран Альянса.
Поэтому Вашингтон уже четко понимает то, с чем мы столкнулись и что мы делаем. Поэтому риторика Волкера становилась все жестче и вышла на те параметры, которых мы давно ждали. В недавнем интервью, которое было записано в Hudson Institute, Волкер четко обозначил статус ЛДНР как террористических организаций, которые не соответствуют Конституции Украины. Мало того, он заявил, что ««ЛДНР» были созданы Кремлем с целью маскировки участия РФ в конфликте на Донбассе», а потому «должны быть ликвидированы». При этом, он говорит о том, что есть готовность ввода миротворцев, что должно привести к выводу из оккупированных территорий российских войск и ликвидации марионеточных террористических группировок. В этом случае восстановление суверенитета Украины, над этими территориями, произойдет в течение шести месяцев.
То есть, Москва ставится перед фактом вскрытия и окончания ее гибридного участия в войне с Украиной. Этот номер уже не прошел. Вещи названы своими именами и ей четко указано на выход. При этом, усиленно перевооружаются ВСУ для варианта «Б».
Из оккупированных территорий идет информация о том, что там готовятся к мобилизации и переписывают все мужское население от 18 до 55 лет. Это косвенно говорит о том, что «северный ветер» уже сдулся и на него приходится полагаться все меньше, а потому - поднимать все свои ресурсы, ибо в случае ввода миротворцев и перекрытия границы, всей этой публике надо будет сушить сухари, а при варианте «Б» и отстранении от событий РФ, они будут быстро и качественно уничтожены.
В любом случае, мы наблюдаем коренной перелом в отношении Штатов к войне РФ в Украине. Похоже на то, что Путин таки достал Штаты, поскольку его лысая головка торчит и в избирательной кампании, а теперь и в энергетическом рынке США. Что называется, Путин долго выпрашивал и таки выпросил.
антиколорадос
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвязанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков
 
 
 
 
 
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