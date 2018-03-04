 Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп в своем письме от 2 марта и опубликованном на сайте Белого дома заявил, что санкции против России за ее роль в украинском кризисе и присоединения Крыма должны оставаться после 6 марта. "Я продолжаю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную в приказе 13660", - сообщил Трамп.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, заявил, что Москва никогда не была инициатором этих санкций. "Мы считаем их незаконными и вредными не только для народов наших двух стран, но и для всего мира", - отметил Песков.

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Напомним, Соединенные Штаты наложили санкции против России в 2014 году, нацеливая на отдельных людей и на ограничение доступа к глобальным рынкам капитала и сотрудничества с иностранными партнерами.

В начале 2018 года США заявляли, что санкции не будут сняты, пока Россия будет продолжать агрессивное поведение. В то же время, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отметил, что выступает за ослабление санкций в отношении России, если удастся добиться прекращения огня на востоке Украины с помощью миротворцев ООН.