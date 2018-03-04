 Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего мира", - Песков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Президент США Дональд Трамп в своем письме от 2 марта и опубликованном на сайте Белого дома заявил, что санкции против России за ее роль в украинском кризисе и присоединения Крыма должны оставаться после 6 марта. "Я продолжаю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную в приказе 13660", - сообщил Трамп.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, заявил, что Москва никогда не была инициатором этих санкций. "Мы считаем их незаконными и вредными не только для народов наших двух стран, но и для всего мира", - отметил Песков.
Напомним, Соединенные Штаты наложили санкции против России в 2014 году, нацеливая на отдельных людей и на ограничение доступа к глобальным рынкам капитала и сотрудничества с иностранными партнерами.
В начале 2018 года США заявляли, что санкции не будут сняты, пока Россия будет продолжать агрессивное поведение. В то же время, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отметил, что выступает за ослабление санкций в отношении России, если удастся добиться прекращения огня на востоке Украины с помощью миротворцев ООН.
Ключевое слово не колхозной
Я вчерась смотрела его 3-х часовое интервью с гордоном....очень уж он витиевато и ускользающе говорил о путине и расее......Не верьте данайцам.......наверно таки да,он "работает" на несколько разведок.
9 ч ·
Российский писатель и фотожурналист Сергей Лойко не исключает, что США не поймут угроз президента РФ Владимира Путина так же, как "не заценили юмора" американские морпехи, уничтожившие российских наемников в Сирии.
Но забывают при этом сказать что сами они жрут хлеб из фуражной пшеницы....с добавлением клейковины.....
Потому как пригодную для изготовления хлеба пшеницу паРаша отправляет на экспорт....
Совок во всей своей красе.....
Экспортировать то можно и все...тока шо алени жрать будут в этом году?
Это экспортировать свою пшеницу...а потом импортировать пшеницу из Казахстана.....
«Доля пшеницы 3-го класса действительно низкая, но не стоит слишком сгущать краски и драматизировать ситуацию. Дефицита хлеба нет и не может быть. Нехватка пшеницы 3-го класса в каком-то случае корректируется тем, что используется мука более низких сортов, иногда используются улучшители (например, клейковина)», - прокомментировал Андрей Сизов, директор аналитического центра «СовЭкон». По его словам, даже если возникнет дефицит, его можно будет покрыть за счет импорта пшеницы из Казахстана. «Везти оттуда не сильно дороже, чем из Сибири. С учетом близости России это будет выгодно и самому Казахстану», - добавил он.
Бо всі знають, що санкції нарасії лише на користь й лише завдяки корисним санкціям вони нарешті піднімаються з колін!
Також вимагаю присвоїти Д.Трампу Героя росії за подйом економіки!!!
жэсць !
Связанные с Украиной санкции США в отношении РФ "вредны для всего УЗЬКОГО мира", - Песков
"Мария Катасонова пообещала разбить врага, победить, и уничтожить весь мир в случае проигрыша."
если бы Россия вообще исчезла с лица земли было прекрасно, для всего мира
Вот так правильно...
Седой чувак - вице-президент США Майкл Пенс
Как мы помним, во время последнего визита в США Порох встречался с вице-президентом США Пенсом, мы тогда вскользь отметили, что это - очень хороший знак. Поскольку тогда решался вопрос о поставках Украине летального оружия, то мы предположили, что принципиально вопрос уже решен положительно, и вот почему. Фигура вице-президента США имеет почти незаметную, но крайне важную специфику. В самом деле, внешне кажется, что он является дублером действующего президента, с которым они не должны находиться в одной точке, чтобы исключить возможность одновременной их гибели. Считается, что вице-президент просто прохлаждается в тени и проявится только в случае гибели или не дееспособности действующего президента, но это не совсем так, а вернее - совсем не так. Будь это так просто, то вице-президент не избирался бы в жесткой связке с президентом. По сути, американцы избирают одновременно и президента и вице-президента, генерируя одинаковую степень легитимности для обоих. Трудно себе представить, что настолько мощная фигура будет просто бездействовать в тени, и она не бездействует.
На вице-президента возлагается донесение позиции первого лица государства, в том виде, в котором тот не может себе позволить это сформулировать. Это нельзя назвать тайным каналом информации или общения, скорее - неофициальным каналом высшего уровня. Президент ограничен протоколом и прочими дипломатическими условиями, а вице-президент, может говорить прямо и так же прямо задавать вопросы, на которые получит прямые ответы. Причем, даже в случае утечки информации, на крайне скользкие темы, ходу ей дать нельзя, ибо вице-президент не является официальным источником информации. Именно поэтому мы восприняли довольно долгое и плотное общение Пороха с Пенсом, как добрый знак, ибо речь явно шла о поставках оружия в страну, куда оно никуда не поставлялось и Штатам надо было понять, насколько Украина понимает предлагаемые правила игры. Похоже на то, что Пенса удовлетворило все то, что он услышал от Пороха. Есть даже некоторые догадки по поводу ключевого вопроса, который волновал Штаты, именно в тот раз.
Из этой зарисовки видно, как Штаты относятся даже к неофициальному обмену информации и как для них важно сформировать канал информации, по которому они доводят свою позицию в наиболее понятном и даже однозначном виде. Если кто помнит, после визита в США Парубия, где он провел встречи, в том числе, и с главой Пентагона, в Штаты улетел и Порох. Было это в конце июня и тогда же он очень долго общался с Пенсом, а буквально через две недели Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон создал должность специального представителя США в Украине, и это Курт Волкер. Потом госсекретарь Тиллерсон прилетел в Киев и представил Волкера Пороху.
Это назначение стало чем-то подобным, по своему набору внешнеполитических функций, тому, что делает вице-президент. Но первый имеет ограничение своих полномочий - Украиной, вернее, войной РФ с Украиной, а второй - глобальные функции, плюс - дублирование президента. Короче говоря, мы получили прямой канал связи с Вашингтоном. Для нас это было крайне важно, ибо предыдущие президенты вели себя как в песне про «школу бальных танцев»: «две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад». Поскольку Штаты решили играть сильно и жестко, то им надо было понимать, насколько Украина стала надежным партнером. И похоже, в лице Волкера мы получили исключительно мощного адвоката и деятельного друга.
Волкер в адрес лднр: «Нафиг, это - туда!»
За 8 месяцев своей работы он прошел все стадии общения с представителями РФ, увидел ситуацию на Донбассе своими глазами и донес все это в Вашингтон, где позиция стала меняться довольно быстро и ужесточаться, в отношении РФ просто на глазах. В конце концов, сдвинулся вопрос поставок оружия и сдвинулся он действительно фундаментально. Похоже на то, что Штаты готовы поставить столько оружия и такой номенклатуры, которое мы сможем эффективно использовать. Именно по этой причине сейчас идет массовое переучивание наших военных на вооружения, процедуры и стандарты НАТО. То есть, мы сейчас усиленно расширяем базу приема оружия, или количество военнослужащих, обученных обращаться с новым, для себя вооружением и техникой. Чем больше будет подготовлено таких специалистов, тем больше Штаты смогут поставить нам различного железа. Это плюс к тому, что мы производим сегодня и усиленно готовимся производить завтра.
Заметим, этот процесс происходит на фоне явного разочарования Вашингтоном тонусом своих европейских партнеров по НАТО. Все помнят жесткий разговор Трампа с Меркель, после чего фрау Ангелу телепало так, что сбилась вся прическа. А Трамп просто объяснил, что Штаты готовы обеспечивать безопасность Европы вместе с Европой, но не вместо Европы и указал, на опереточные армии той же Германии или Франции, а также - на позорно мизерные военные бюджеты европейских стран, ниже минимума, которые установили сами же эти страны. А кроме того, там речь шла о Балтии, над которой нависла реальная угроза вторжения РФ, а Альянс ничего не может этому предоставить и потому Штатам приходится отдуваться за всех.
Очевидно, что на этом фоне более-менее выглядели только Польша и Румыния, которые стали основными опорными пунктами для организации обороны восточного направления НАТО. Но настоящим бойцом оказалась Украина, которая практически с голыми руками смогла остановить агрессора и остановив его, усиленно укрепляет армию, ВПК и все необходимое для обороны.
Тут важно учитывать некий психологический фактор, который еще неизвестно как переступят европейские страны, и который давно перешагнула Украина. Речь идет об идентификации россиян как противников. Вспомним бойню под сирийским Хишамом, где в преисподнюю отправили несколько сотен россиян. Ведь американцы запрашивали российское оккупационные командование о том, есть ли среди атакующих россияне. Там ответили, что нет, а военные США сработали по принципу: «на нет и суда нет». Эта формула предполагает, что россияне могли подтвердить наличие среди атакующих своих соотечественников, и развитие событий было бы иным. Украина же давно не обращает внимание на то, «хто воно там повзе?», а долбает наемников, заблудившихся, отпускников и прочих деятелей, с одинаковым усердием и результатом и намерена делать это впредь. То есть, каких-то сомнений в том, что российский военнослужащий на нашей территории должен быть уничтожен - нет абсолютно, чего нельзя наверняка сказать о военнослужащих других стран Альянса.
Поэтому Вашингтон уже четко понимает то, с чем мы столкнулись и что мы делаем. Поэтому риторика Волкера становилась все жестче и вышла на те параметры, которых мы давно ждали. В недавнем интервью, которое было записано в Hudson Institute, Волкер четко обозначил статус ЛДНР как террористических организаций, которые не соответствуют Конституции Украины. Мало того, он заявил, что ««ЛДНР» были созданы Кремлем с целью маскировки участия РФ в конфликте на Донбассе», а потому «должны быть ликвидированы». При этом, он говорит о том, что есть готовность ввода миротворцев, что должно привести к выводу из оккупированных территорий российских войск и ликвидации марионеточных террористических группировок. В этом случае восстановление суверенитета Украины, над этими территориями, произойдет в течение шести месяцев.
То есть, Москва ставится перед фактом вскрытия и окончания ее гибридного участия в войне с Украиной. Этот номер уже не прошел. Вещи названы своими именами и ей четко указано на выход. При этом, усиленно перевооружаются ВСУ для варианта «Б».
Из оккупированных территорий идет информация о том, что там готовятся к мобилизации и переписывают все мужское население от 18 до 55 лет. Это косвенно говорит о том, что «северный ветер» уже сдулся и на него приходится полагаться все меньше, а потому - поднимать все свои ресурсы, ибо в случае ввода миротворцев и перекрытия границы, всей этой публике надо будет сушить сухари, а при варианте «Б» и отстранении от событий РФ, они будут быстро и качественно уничтожены.
В любом случае, мы наблюдаем коренной перелом в отношении Штатов к войне РФ в Украине. Похоже на то, что Путин таки достал Штаты, поскольку его лысая головка торчит и в избирательной кампании, а теперь и в энергетическом рынке США. Что называется, Путин долго выпрашивал и таки выпросил.
антиколорадос