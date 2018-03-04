 За сутки зафиксированы 84 взрыва на Донбассе, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 3 марта, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой и Луганской областях Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Доступ наблюдателей оставался ограниченным как на этих участках, так и в других районах, в том числе снова к трем участкам вблизи границы с Российской Федерацией в неподконтрольных правительству районах Луганской области, а также недалеко от Патриотичного. СММ зафиксировала наличие вооружения, расположенного в нарушение линий отвода в подконтрольном правительству районе. Миссия способствовала проведению и осуществляла мониторинг ремонтных работ на водонасосной станции в Артема и на водозаборных станциях в Красном Лимане. В Харьковской области команда СММ уточняла сообщения об обмене пограничниками между Украиной и Российской Федерацией", - информируют наблюдатели.

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В Донецкой области зафиксировала примерно 50 взрывов против 72 за предыдущие сутки. В Луганской области — 34 против 35 соответственно.