 Госуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответах ГУД и государственной организации "Автобаза Государственного управления делами" на запрос Українських Новин, информирует Цензор.НЕТ.





"По данным годовой бухгалтерской отчетности Государственной организации "Автобаза Государственного управления делами", за 2017 год кассовые расходы составляли: по общему фонду - 134 417, 979 тыс. гривен; по специальному фонду - 1 239, 431 тыс. гривен", - сказано в нем.

На балансе автобазы находится 238 транспортных средств. В частности, автомобили Range Rover (2005 года выпуска), BMW (2004), Mitsubishi (2001), Merceds-Benz (1995-2008), Volkswagen (2003-2013), Toyota (1999-2014), Renault (1997-2011), Skoda (2000-2010), Opel (1997-2002), Nissan Bluebird (1998), Ford (1997), "Богдан" (2003), ГАЗ (1987-2002) и ЗИЛ (1978-2004), КАМАЗ (1992).

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В прошлом году автобаза закупила 3 специальных автомобиля неотложной медицинской помощи на базе авто Mercedes-Benz Sprinter 2017 года выпуска, стоимостью почти 4 млн гривен каждый.

Все указанные автомобили используются для обеспечения транспортного обслуживания президента и его Администрации, Госуправления делами (в том числе учреждений здравоохранения), других вспомогательных органов и служб, а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций.

Напомним, на изготовление государственных наград в Украине в 2017 году ГУД потратил 20,5 млн грн. В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий Президента. Также было изготовлено 56,7 тыс. отличий Президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тыс. отличий Президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".