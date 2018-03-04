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 Политика Украины
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 Госуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен. ДОКУМЕНТ

Государственное управление делами (ГУД) израсходовало 14,6 млн гривен на содержание 238 машин автобазы в 2017 году.

Об этом говорится в ответах ГУД и государственной организации "Автобаза Государственного управления делами" на запрос Українських Новин, информирует Цензор.НЕТ.

Госуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен 01
Госуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен 02

"По данным годовой бухгалтерской отчетности Государственной организации "Автобаза Государственного управления делами", за 2017 год кассовые расходы составляли: по общему фонду - 134 417, 979 тыс. гривен; по специальному фонду - 1 239, 431 тыс. гривен", - сказано в нем.

На балансе автобазы находится 238 транспортных средств. В частности, автомобили Range Rover (2005 года выпуска), BMW (2004), Mitsubishi (2001), Merceds-Benz (1995-2008), Volkswagen (2003-2013), Toyota (1999-2014), Renault (1997-2011), Skoda (2000-2010), Opel (1997-2002), Nissan Bluebird (1998), Ford (1997), "Богдан" (2003), ГАЗ (1987-2002) и ЗИЛ (1978-2004), КАМАЗ (1992).

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В прошлом году автобаза закупила 3 специальных автомобиля неотложной медицинской помощи на базе авто Mercedes-Benz Sprinter 2017 года выпуска, стоимостью почти 4 млн гривен каждый.

Все указанные автомобили используются для обеспечения транспортного обслуживания президента и его Администрации, Госуправления делами (в том числе учреждений здравоохранения), других вспомогательных органов и служб, а также для обслуживания официальных мероприятий и иностранных делегаций.

Напомним, на изготовление государственных наград в Украине в 2017 году ГУД потратил 20,5 млн грн. В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий Президента. Также было изготовлено 56,7 тыс. отличий Президента "За участие в антитеррористической операции" и 5,5 тыс. отличий Президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Источник: https://censor.net.ua/n3053740
 
 
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это реформа! не просто потужная, а сверхпотужная! 146 я.
Значит умеют если захотят , прямо вадинтур с мыролюбством.
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1. Украинские военные получили модернизированные санитарные "Богданы".
2. Для обеспечения транспортного обслуживания президента и его Администрации автобаза закупила 3 специальных автомобиля неотложной медицинской помощи на базе авто Mercedes-Benz Sprinter 2017 года выпуска, стоимостью почти 4 млн гривен каждый.
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Шоб ви працювали так, як ці Мерседеси їздять...
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Госуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен.
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А НА ЗАПАДЕ ЧИНОВНИКИ НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЕЗДЯТ.
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так то на западе, а у нас низя, а то хуйло.... и роттердам +
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А у крутых чиновников - машины обхохотаться. У кого Фиат 500, у кого Опель Астра и т.д.
Зато частный бизнес любит шиковать и придерживать зарплаты труженникам. Знаю одну компанию, которая средним менеджерам купили: одному БМВ Х6, другому Ягуар. А работяги тоже на великах ездят. Но, на то и частный бизнес. Каждый может (если хочет) стать бизнесменом и тратить деньги, куда вздумается.
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Ну, у нас чиновники по совместительству являются бизнесменами, поэтому тоже любят шиковать... За государственный счет, естественно - чисто чтобы нагрузку на свой бизнес минимизировать...
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нет. скорее треснут пояса затянутые на шеях украинцев.
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А у него этого мета нет. Вместо него тортик Госуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен - Цензор.НЕТ 9595
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Я вот удивляюсь: президент-миллиардер, министры - миллионеры..
Неужели нет ни денег, ни совести, чтоб самостоятельно оплачивать катание своей задницы?
Почему так происходит, что украинский народ сам оплачивает свой проез из нищенских зарплат, а эти не могут???
Госуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен - Цензор.НЕТ 9588

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Бронирование этому ..... не поможет. Грудная жаба удавит из нутра
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Зачем вообще мудозвону бронированный мерседес ??? Кому он нужен барыга шеколадная !!!
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Не, ну какие то странные все. Если есть безнаказанная халява, так почему ей не воспользоваться? Госуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен - Цензор.НЕТ 1987
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никаких изменений. совок рулит. мы работаем народ платит.
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Какой автопарк? У каждого слуги народа есть по несколько крутых тачек, пусть катаются на своих ,или зряплат на бензин не хватает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосуправление делами за год на содержание автопарка потратило почти 15 млн гривен. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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