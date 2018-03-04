 Аэропорт "Запорожье" работает в штатном режиме, съехавший со взлетно-посадочной полосы самолет отбуксирован

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, Укринформу сообщили в пресс-службе предприятия.

"По состоянию на 21:00 самолет "Embrarer-145", который сегодня в 14:06 во время посадки сошел со взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на специальную стоянку аэропорта. Работа КП "Международный аэропорт "Запорожье" возобновлена в полном объеме", - сообщили в аэропорту.

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На данный момент, по информации пресс-службы, запорожский аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы состоятся согласно расписанию.

Напомним, сегодня днем КП "Международный аэропорт "Запорожье" приостановил работу после нештатной ситуации с самолетом авиакомпании МАУ: выполнявший рейс Борисполь-Запорожье "Embrarer-145" в 14:06 – через три минуты после посадки лайнера, - на пробеге сошел с взлетно-посадочной полосы и выкатился на боковую полосу безопасности. Никто не пострадал. Самолет никаких повреждений не получил. Каких-либо претензий к состоянию взлетно-посадочной полосы экипаж не предъявил. Работа аэропорта была приостановлена, поскольку самолет МАУ после инцидента находился в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы и убрать его могли только с разрешения спецкомиссии, на что потребовалось время.