 Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и условиях жизни на востоке Украины, - замгенсека ООН Мюллер

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром", - заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины и пути вперед, которая проходила в Брюсселе.
"Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающих миллионы людей", - добавила Мюллер, которая также является заместителем координатора по чрезвычайным ситуациям.
Она отметила, что человеческие жертвы вооруженного конфликта на востоке Украины - потрясающие. По данным, более 2530 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения. Вследствие военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.
"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и сделать невозможны выборы", - предупреждала она.
Несмотря на боевые действия, мины и взрывоопасные остатки уже забрали сотни жизней. Восточная Украина быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире". Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии на десятилетия", - отметила Мюллер. Во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую составляют мины, особенно вдоль "контактной линии", включая пропускные пункты.
Каждый месяц через 457-километровую "контактную линию" проходит миллион человек. Тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным выплатам и рынкам.
В декабре прошлого года гуманитарные организации в Украине консолидировали комплексный и приоритетный план по гуманитарной помощи в размере 187 млн долларов, который предусматривает обеспечение неотложной помощью и защитой уязвимых украинцев течение 2018 года.
"Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась гуманитарной помощи", - подчеркнула госпожа Мюллер.
Согласно оценке на 2018 год, потребность во всех секторах продолжает расти, в частности, в районах, неконтролируемых правительством и вдоль "контактной линии". Урсула Мюллер призвал де-факто власти способствовать восстановлению деятельности всех гуманитарных организаций. Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через "линию размежевания".
Это дело.
Оборонная отрасль сейчас во всем мире на подъем пойдет, прикупай акции, играй на повышение. На повышение то играть спокойнее будет, вы же все там на самом тонком марджине.
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ВАМ УЖЕ ДАВНО ПОРА ИНФОРМИРОВАТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ О КОРРУПЦИИ, НАСИЛИИ И ЖИЗНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВО ВСЕЙ УКРАИНЕ!!!
Володимир Големба
7 год
В наметах протестувальників під Верховною Радою виявлено кілька морських торпед і розібраний безпілотник з тепловізором для їхнього використання.
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Ну так предъявите претензии Путлеру, который развязал гибридный войну в Донбассе и столько людей из-за этого страдают.
Сейчас эта часть Донбасса вышла из юрисдикции Украины и всем необходим людей, там проживающих, обязана обеспечивать оккупационная Администрация.
Хэштаг #Metoo.
Подключайся, ливорюционер "из палатки".