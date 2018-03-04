 Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и условиях жизни на востоке Украины, - замгенсека ООН Мюллер

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром", - заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины и пути вперед, которая проходила в Брюсселе.

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"Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающих миллионы людей", - добавила Мюллер, которая также является заместителем координатора по чрезвычайным ситуациям.

Она отметила, что человеческие жертвы вооруженного конфликта на востоке Украины - потрясающие. По данным, более 2530 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения. Вследствие военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

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"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и сделать невозможны выборы", - предупреждала она.

Несмотря на боевые действия, мины и взрывоопасные остатки уже забрали сотни жизней. Восточная Украина быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире". Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии на десятилетия", - отметила Мюллер. Во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую составляют мины, особенно вдоль "контактной линии", включая пропускные пункты.

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Каждый месяц через 457-километровую "контактную линию" проходит миллион человек. Тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным выплатам и рынкам.

В декабре прошлого года гуманитарные организации в Украине консолидировали комплексный и приоритетный план по гуманитарной помощи в размере 187 млн долларов, который предусматривает обеспечение неотложной помощью и защитой уязвимых украинцев течение 2018 года.

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"Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась гуманитарной помощи", - подчеркнула госпожа Мюллер.

Согласно оценке на 2018 год, потребность во всех секторах продолжает расти, в частности, в районах, неконтролируемых правительством и вдоль "контактной линии". Урсула Мюллер призвал де-факто власти способствовать восстановлению деятельности всех гуманитарных организаций. Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через "линию размежевания".