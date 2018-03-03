 На этот год выбрано пять приоритетных направлений работы исходя из угроз на Донбассе, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Реформа сектора безопасности является самой дорогостоящей. Разные страны по-разному тратят финансовый ресурс для проведения этих реформ. Если реформу органов военного управления, реформу системы подготовки, системы отбора, системы управления, даже реформу логистической системы можно провести за счет относительно небольшого финансового ресурса, то перевооружение всей армии на новые образцы требует много времени", - отметил Полторак.

По словам министра обороны, ему известны государства-члены НАТО, которые вступили в альянс 20 лет назад и были вооружены тогда полностью советской техникой, и за 20 лет еще не переовооружились полностью.

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"Приведу пример по одному направлению - противотанковым средствам. Оборонно-промышленный комплекс Украины очень плодотворно поработал и выдал готовую продукцию - современные противотанковые ракетные комплексы "Стугна", "Корсар", которые соответствуют всем существующим сегодня стандартам. Мы имеем танковую угрозу со стороны Донецка и Луганска, так как на этой территории Российская Федерация имеет более 700 танков, - подчеркнул Полторак.

Поэтому для адекватного реагирования на угрозу мы предоставили в этом году приоритет модернизации этого вооружения и военной техники. Есть еще четыре таких стратегических направления, по которым мы работаем и которые определены в государственном оборонном заказе на этот год. Все наши стратегические направления связаны со стратегическими угрозами".

По мнению главы оборонного ведомства, оборонно-промышленный комплекс значительно повысил уровень эффективности.

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"Если, например, сегодня взяли БТР-4Е, который прошел более 100 доработок в ходе модернизации и испытания на линии соприкосновения, то, по моему мнению, на сегодня он является одним из лучших в мире в своем классе. Такая же работа проводится и по противотанковым средствам, и по беспилотным летательным аппаратам, станциям радиоэлектронной борьбы, технической разведки, средствам противовоздушной обороны, которые для нас критически необходимым для обеспечения обороны и защиты нашего государства", - .сказал Полторак.