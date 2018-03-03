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Все про:взрыв (3826) Донецк (5907) ранение (1732) Донбасс (15621)

 Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка. ФОТО

Взрывчатка находилась между автомобилями. Взрывом повреждены четыре авто, выбиты стекла в одной из многоэтажек, один мужчина госпитализирован.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", причины взрыва устанавливаются. На месте работают представители так называемых МЧС и МВД.

"Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва", - сказал журналистам так называемый глава Ворошиловского района оккупированного Донецка Владислав Латынцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция

Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка 01
Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка 02
Фото: t.me/Doninside

Источник: https://censor.net.ua/n3053736
 
 
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С такими номерами и каким-то гербом на багажнике скорее второе.
Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 7511
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Пишут, что машинка пидароса купола из оплота.
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УкроДРГ 100%.

Где там эдик басурин или курмаршал? Что тут думать? УкроДРГи точка!
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риторический вопрос - куда теперь будут ездить жрать "отцы донбасян"... Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 7383
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стоп! а кто вообще отцы дамбасян??? наверное земляные черви.
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"Піхуй", як говорив великий поліглот , госпідар і до того ж мешканець даунєцка мікола янавічь азіров..
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Це мотаються укропи на сміттєвозкі з мінометом. Ось і пульнули.
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...И в тапочках миллионниках синего цвета.
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бомжи, кто еще не успел замерзнуть- срочно убегайте оттуда, а то завтра вас словят и за укро-дрг выдадут Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 3835
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Это дело рук пьяных чернокожих солдат НАТО, которые ехали на броне за добавкой!
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Ні.. Для оголених афроамериканців ще дещо холодно.. Може гарячі фінські хлопці готуються до миротворчої місії? Згадують як "дєди ваівалі" .. Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 1215
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это сделали кацапы- потому что, если бы кацапы этого не сделали, то тогда вместо них это сделали бы солдаты НАТО Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 307
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Якийсь недекомунізований пукан вибухнув у ворошилівському районі донецька,
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ня жалко рузькочелюстныце бабы еще нарожают дамбасят ... от калмыков и бурятов.
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ранен это хорошо. это даже лучше чем зашкварен.
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А Вы однако гуманист, батенька... И чтобы обязательно с ампутациями, можно частичными. Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 2696
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нет. лучше полостные ранения, с сепсисом чтобы всю оставшуюся хероическо - наваросскую жизнь сцал через трубочку и срался под себя.
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недобитков тоже нужно фильтровать так как потом будут косить под АТОвцев и вымагать от Украины сатисфакции. В идеале конечно же конструкторы или на крайняк увечные типа самоваров, один вид которых не позволял бы увидевших спать годами.
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ну прокосить у дамбасян под атошников врядле получится. Народ раскусит сразу, и никакая мусорва их не спасет. да они и сами это знают. жизни в Украине дамбасне как и крысне не будет.
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А что, частичные ампутации конечностей уже не комильфо? Кстати, с сепсисом жизнь будет относительно счастливая, но недолгая, а вот с обрубками конечностей можно и до седых волос дотянуть.
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в этом тоже есть свои преимущества. Можно обрубков в шахты спускать, они много места в забое не занимают, да и опять выгода - на верх поднимать их не нужно. Иногда пожрать им спускать туда, если норму выработки кайлом выполнять будут.
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Если нормы выполнять не будут, то будут работать детьми подземелья на радость туристам, осматривающих экспозицию "рашистское подземное царство"
При возврате , на Донбассе нужно организовать соревнование среди созданных из бывших аполченцев шуц - команд, установив таксы за ликвидированных ватников и колобароционистов.
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и фильмы можно снимать по типу голиводской "машины времени". За деньги малые с натуральными декорациями.
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пля опять ватоцефалы не правильно возили бк Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 2545
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хотя судя по выбоине на 82 мм похоже Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 5249 опять боян про дрг на мусоровозе будет Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка - Цензор.НЕТ 5249
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Басурин спишет на бендеровскую ДРГ, сто пудов.
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Визитка Яроша летает вместе со Стерхом.
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Пердак ватный рвонул,от переизбытка газа,который некуда девать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка. ФОТО
 
 
 
 
 
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