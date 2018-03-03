 Пострадал один человек в результате взрыва в центре Донецка. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", причины взрыва устанавливаются. На месте работают представители так называемых МЧС и МВД.

"Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва", - сказал журналистам так называемый глава Ворошиловского района оккупированного Донецка Владислав Латынцев.

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Фото: t.me/Doninside