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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газпром (2700) Нафтогаз (2430) Шефчович Марош (41) Транзит газа (10)

 Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа

В течение 2 и 3 марта вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович провел консультации с украинской и российской стороной относительно поставок газа в ЕС.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, беседы с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателем НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком были посвящены обеспокоенности Киева уровнем давления газа, поставляемого из России, транзита газа в ЕС, а также решению Стокгольмского арбитража.

В ходе бесед сторон было отмечено, что на сегодняшний день выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко

Руководство "Нафтогаза" проинформировал вице-президента Еврокомиссии, что ситуация находится под контролем, в частности благодаря специальным мерам правительства, а "Нафтогаз" заключает контракты на поставку дополнительных объемов газа из Польши.

Со своей стороны, российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС остается надежным, и ему ничего не угрожает. Что касается решения Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу Новак сообщил, что "Газпром" по-прежнему намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом", однако эта процедура может занять некоторое время.

В этом контексте Еврокомиссия в лице Шефчович призвала обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы.

Также читайте: Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта

Шефчович заверил, что Еврокомиссия готова принять участие и быть посредником в трехстороннем процессе урегулирования ситуации, что раньше было эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительность этого вопроса Еврокомиссия продолжит изучение возможности такого процесса на двусторонней основе, добавил Шефчович.

Еврокомиссия привлекла для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации Европейскую сеть операторов газотранспортных систем.

Как сообщила Итконен, и Украина, и Россия подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и гарантировать транзит российского газа через Украину в ЕС.

Также читайте: Транзиту российского газа в ЕС до расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничего не угрожает, - Минэнерго РФ

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3053735
 
 
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Немножко ватных хлопьев по поводу газа в чатрулетке. Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа - Цензор.НЕТ 9123

https://www.youtube.com/watch?v=rFlBSmRRTxc
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Такий же понт козлодоїв, як і з "свєрхоружієм".
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І на цей раз Україні довелося прикрити собою жирних бюргерів..
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В деяких ситуаціях не обов'язково бути сильнішим. Досить показати готовність рвати противника, і він сам втече.
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Или считают, шо пидарашки не должны Украине денег?
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ХМ..., украинские дети должны страдать за безумие рашки на благо детей с ЕС, а граждане Украины должны топить воздухом ради удобств граждан ЕС.... А как насчет того, что бы вместе разделить трудности? Или меньшевартость украинских властей не победить совсем?

Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа - Цензор.НЕТ 541 Ray‏ @Ray_net_ua 45 мин.45 минут назад

Украинцы жалуются на качество природного газа. Вчера Порошенко запустил энергосберегающую акцию #Прикрути

Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа - Цензор.НЕТ 7930
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Цікава таблиця. Споживання 3 марта за добу.)))
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Ого, Чернівці споживають як Запоріжжя чи Дніпро? А кто таке складав, споживання і "март" ?
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А чому "март", а не березень? Цей звіт складала Вєрка Сердючка?
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Червоний колір полум"я - ознака нехватки кисню. Відбувається неповне згоряння.
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Уважаемый! Назовите почтовый адрес населённого пункта "Н. Петровец" в Украине... Не назовёте... Потому что нет такого на карте Украины. (Единственное наименование "Н. Петровец", в Интернете - в частной переписке рыбаков, собирающихся на рыбалку на "лиман" "Ошитки", который, на самом деле, является рыболовецкой базой на Днепре, в районе Киева...).
А есть
Но́вые Петро́вцы (укр. Нові Петрівці) - село в Вышгородском районе Киевской области Украины.

То есть, Вы, "Лео Кот", пользуетесь "фейковой" информацией. А теперь вопрос: "По глупости, или специально?"
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Вот и я об этом думаю - и откуда в жопе повидло? Ну, надо же немного отрезвить человека, а то так последнее время себя "пяткой в грудь колотит", ратуя "за благополучие Украины, разрушаемое барыгами"" - боюсь, грудную клетку проломит... А это больно... Гипс не наложишь, ни кашлянуть, ни пёрднуть, ни засмеяться, ни чихнуть... У меня товарищ, вон, вторую неделю страдает - упал на рыбалке, в трёх рёбрах трещины...
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В Чернівецькій області є Нижні Петрівці, а про те що такого" Н Петровец" нема в Україні я ще вчора писав, коли почали це розганяти.
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А я на "примат" і не претендую... Я лише уточнив... (Ви, часом,не ревнуєте?)...
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ВВсе таки дополнительный контракт нужен?
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Нет. Любой юрист тебе подтвердит, что любое допсоглашение возможно только при обоюдном согласиии. Украина такого согласия не давала.
С 1 марта за каждый день просрочки на "Газпром" накладывается пеня в полмиллиона долларов.
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А как же тогда формулировка арбитража, в связи с ухудшением экономического состояния Украины? Т.е, если у покупателя нет денег, то пересматривайте свои цены и в угоду ему продавайте дешевле? А ценв на хабах ЕС знаете?
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Откуда вы взяли такую формулировку? Из вранья газпремовских мудаков? Зачем вы повторяете чужие бредни? Повторите ещё многолетние бредни и вранье кремляди и её холуев, как Украина крадёт газ. Пора уже уяснить себе, что подлые кацапсины врут почти всегда, незачем ретранслировать их вранье.
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Ничего подобного. Например Яценюк решил получать газ бесплатно. И не платил до 1 июня 2014 года. пока не перекрыли поставки. Без всякой пени.
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ну, ты же лох, почему твоим собратьям не быть даунами?
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Украина инициатор заключения доп.соглашения. С зимы 2014 г. по требованию Нафтагаза было заключено два допа на поставку газа.
С 28 февраля Газпром за каждый день просрочки платит 556 000 $, и это здорово. С декабря 2017 г. на Нафтогаз начисляется пеня 0,03% ежедневно от суммы 2, 019 млрд. $, или 605 700 $. Посчитайте через сколько лет суммы долго сравняются.
И ещё, если вы хотели сообщить радостную вещь, то у вас не получилось. Другие тоже могут считать.
И последнее, это устаревшая инфа. Газпром разорвал контракт, старые решения арбитража замораживаются до окончания нового разбирательства с новыми арбитрами. Но есть надежда, что новое разбирательство будет в нашу пользу.
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Тишкивский, Вот Вы и "прокололись"... Я же Вам писал как-то, что с Вас такой "казахстанец", как с меня - балерина... И то, что Вы пишете из "внутриМКАДского Казахстана", тоже... И доказал это, поймав Вас на незнании как самого Казахстана, так и людей, проживающих в нём...
"Но есть надежда, что новое разбирательство будет в нашу пользу". НАШУ - это Казахстана, что-ли?...Вот это "палево"!!! "Нет времени думать, писать надо!...".
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Я украинец, моя родина Ивано-Франковская область. В Казахстане я работаю временно по договору. Думаю заработать деньги и купить себе домик в Карпатах, и не от кого не зависеть. А то, что я пишу как оно есть ещё не значит, что я не патриот. А вот вы вводите всех в заблуждение своими предположениями перемоги. Даже ник у вас имеет сомнительное значение.
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Если бы Вы были "украинцем с Ивано-Франковской области", то не писали -бы исключительно на русском на украинском сайте... Я перехожу на русский, только, когда мне нужно обратиться к "русскоязычному"... Так что, "не надо ля-ля...". А мои "предположения перемоги" - только в Вашем больном, воспалённом сознании... И мой "ник" Вас никоим образом не касается... Я на вопли "Сам дурак!" - не ведусь... "Украинец"... Что значит слово "ушула"? Не думаю, что оно есть в Гугле, а в разговорной речи, на Ивано-Франковщине, часто используется...
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Я ведь в Казахстане, у меня русско-казахская раскладка. Пишу на работе от скуки. Комп модерируется. Какая-то у вас реакция эксцентричная на мои слова, всё проверки устраиваете. Да и не обижал я Вас. Не знаю как сейчас, на Родине давно был, но к "ушула" доски забора крепились и ворота.
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Вот когда вернётесь на родину, поживёте там, да с людьми пообщаетесь, тогда и судить будете об Украине и делах в Украине... Меня, вон, родственники с Волгограда, родившиеся и выросшие в Украине, тоже "учили жизни" - им, оказывается, с Волгограда видне, что у нас, в Украине, творится...
Кстати, Вы мне так и не разъяснили Ваше высказывание:"Но есть надежда, что новое разбирательство будет в нашу пользу". Так, в чью именно, пользу?
А обидеть меня, практически нельзя... Тот, кто прошёл через массу судебных заседаний, имеет такую "закалку" и "иммунитет" против словесных оскорблений, что на десяток человек хватит. Там нужно нервы в кулаке держать, хоть бы тебе публично в лицо плевали... Поэтому мы вырабатываем своеобразную защиту - сарказм... Он у нас, как "броня" - все "плевки" отлетают... Очень помогает в жизни...
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Я вам в лицо не плевал, не нужно обобщать. Учить жизни даже не собираюсь. В Украину я езжу в отпуск ежегодно, что-ж делать если достойной, оплачиваемой работы нет. Сейчас многие на заработках, кто где. Всё остальное и про наших я уже сказал. У украинцев одна Родина и это не Канада.
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А я Вас в "плевании мне в лицо", и не обвинял... Вы уж, извините, я привык к точным формулировкам, и высказывание, что меня очень тяжело обидеть, даже вплоть до плевков в лицо, было фигуральным и относилось к судебному заседанию...
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Газпром разорвал контракт? Он не может этого сделать в одностороннем порядке...
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Будет разбирательство в Стокгольмском арбитраже, согласно условиям контракта. Запасайтесь поп-корном, будет интересно.
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Ага, "разбирательство"... Года через полтора-два... А договора, которые "Газпром" расторгнуть хочет, заключены до 2019-го... "Смеяться при слове "лопата"...
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Что же делать, если некоторые арбитражные дела длятся десятилетиями. Надо набраться терпения.
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Я о том, что к моменту рассмотрения иска исчезнет сам предмет иска... К тому времени нужно будет заключать новые договора...
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Я здесь писал ниже, что стратегия как всегда до конца продумана не была. Никто и не думал, что вместо того, чтобы отсчитать бабки Газпром разорвёт контракт. Это просчёт людей которые поднимают на газе неслабые деньги. Вспомните кто получил премию в размере годового дохода нескольких сотен пенсионеров.
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Газпрьом не може аж ніяк сам розірвати контракт без згоди української сторони, він може тільки зробити заяву, що розриває контракт, але без згоди іншої сторони це буде всього лише заява, перестав поставляти газ-порушує діючий до кінця слідуючого року контракт і знову виникають штрафи для нього. Ніде інше, ніж у Стокгольмскому арбітражі, сторони не можуть розглядати свої суперечки, це прописано у самому контракті. Рішення арбітражу обов'язкові для виконання, все це прописано у контракті. Кацапо-ординській газпрьом аж ніяк не зможе знехтувати рішенням арбітражу, якщо хоче і надалі працювати у Європі. Ця істерика кремляді та злодіїв згазпьому зв'язана з тим, що кремлядь ніяк не хоче продовжувати виконувати транзит через Україну в повному об' ємі, що записаний у контракті, щонайменше 110 млрд.кубометрів, кремлядь також думає, що можливо їй вдасться нагнути українську сторону, щоб вона не вимагала, сама відмовилася від отримання 2,6 млрд. в обмін на збереження транзиту, тому стращає знижуючи тиск в трубі. Але цього не буде, Україна не відмовиться від грошей, що їх призначив арбітраж, забезпечить нормальний тиск в трубі на західному кордоні. Крім того, кремлядь думає, що загроза розірвати контракт підштовхне Європу дати всі дозволи на Північний потік 2, але шантаж не пройде, це вже зрозуміло.
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Конешно будет, денюх заплатит Газпром или без денег газ поставлять будет, те 5 лярдов кубов, которые по его решению Украина покупать должна...
А веселый оптимист, держатель акций. Продавай их пока не поздно.
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Видно життя ще не навчило Эвропейців чого варті консультації з кацапами.
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Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа - Цензор.НЕТ 8395
Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа - Цензор.НЕТ 8395У El Murida бают
Walter Kurtz
Пикантность ситуации в том, что Стокгольмский арбитраж не поддержал два ключевых требования Нафтогаза: о пересмотре тарифа на транзит и о пересмотре транзитного контракта с Газпромом в соответствии с европейским и украинским энергетическим и конкурентным законодательством.
Что серьёзно усложняет развитие украинского рынка газа на основе Третьего энергопакета ЕС, проведения "анбандлинга" (отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке), переноса пунктов приема (входа) российского газа с восточной на западную границу, создание полноценного независимого оператора ГТС Украины как субъекта газового рынка ЕС.Ну и естественно делает затруднительным приход на украинский газовый рынок крупных инвестров, в том числе американских. О чём Трамп собственно недавно выразил серьёзное недовольство.
Действующий контракт на транзит, любезно подписанный мадам Тимошенко в 2009 году, консервирует существующее положение вещей до конца срока ,то есть до 31 декабря 2019 г.

И тут российские партнёры решили не ждать и проявили инициативу.
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А почему нету уголовных дел в отношении Кучмы , Бакая , которые создали эту корупцию в Украине и ограбили украинский народ на миллиарды долларов ?
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коррупция - свойство капитализма. Товар чиновников - решения вопросов клиентов.
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активность сруснявых имеет одну закономенность - если в рашке - 40, то уже знай будет понижение а если в Европе -20, уже с гарантиеи что будет угрожать с не постоновлением газа - так что диверсификация будет обязательно.
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При Кучме и министре обороны Кузьмуке с партии рыгыаналов были сданы украинские бомбардировщики в россию .
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Лео Кот,а нет ли у вас желания заткнуться и не дышать газом? Украина покупает другой газ!

Может вам еще прислать "бюргера" который за вас работать будет ? Вот уж совковая потребительская жилка! Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа - Цензор.НЕТ 2902
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А то нет? Огромное кол-во проектных институтов,где несколько человек что-то создавали,а большая часть (особенно женская) читала книги,сплетничали,вязали,пили кофе.
Я это имела честь всё наблюдать. Самое интересное,что бОльшая часть разработок "шла на полку". Другое дело на заводах,но и там были "с ложкой" и "с сошкой" ! НО ! считалось ,что работают ВСЕ ! И зарплаты мало отличались,если не говорить о руководящих должностях.
Совок приучил народ считать,что ЕМУ должны все,а он никому ничего не должен.
А здесь , принцип такой :"Что потопаешь,то и полопаешь." И чтобы хорошо жить,надо харошо "топать"! Мне этот принцип нравится .
В Украине,кто живёт по этому принципу, не жалуется...И работают в разных сферах. Навскидку,сразу, могу назвать человек 20 друзей и родственников.
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При совке правило оплаты было другое, типа:"Хоть работай, хоть сачкуй - всё равно получишь ДЕНЬГИ". В рублях и немного.
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А он работает, "не покладая рук...". Только не "на благо Украины", а на её подрыв...
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не ну мне то даже интересно это, Норвежская крона опять подскочит, тоисть, в евро стану богаче и ничего не делал для этого.
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ВОЙНА? ПЯТЬ? В 2009,Украина её выиграла ,при молчаливой поддержке Европы! А сейчас,когда Рашка в навозе,мягко говаря,по уши,на что они рассчитывают?
Сейчас достаточно опять сделать нефть подешевле и "писец" аж прибежит. Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа - Цензор.НЕТ 7831
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что там решать??? рвите контракт и закупайте газ на н\границе с россией и с нафтогазом на транспортировку.
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Кого Росія обере наступною жертвою?
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Али, УЖЕ... УЖЕ избрала... "Сябров"... Сначала отказалась от молочки. Молоко - продукт скоропортящийся, отложить его на длительное хранение нельзя, резко перестроить массовое производство на выпуск тех же твёрдых сыров - тоже... А основная масса молочки экспортировалась в Россию... И поползёт "бацька" "на поклон"...
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А ЧТО ЕСЛИ ПОСТОЯННО ВЗРЫВАТЬ ЧАСТЬ ТРУБЫ ГАЗОВОЙ )))))))))))))))))))))))))))))
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Был только что на урбе. Панове, это что-то... У ватных имбецилов разрыв пуканов феерический, и они еще не верят до сих пор, Газпром должен деньги Украине. Самое главное: великие росияне должны деньги каким-то хахлам. Это лютый писдес...
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Там ещё 3 млрд. Лондонский Суд присудил. И каждый день капает пеня. И уже накапала на сотню миллионов дохлых енотов.
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вот зачем ты рассказал?) тут же зрада
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Прыщ, решение по долгу Януковича обжаловано и будет рассматриваться в конце 2018, а решение Стокгольма окончательное и обжалованию не подлежит.
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на 3 ярда рахе меньше за Даунбас платить - делов то
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Всеми своими действиями,а они мне напоминают "слона в посудной лавке, "гаспром" ,а по правильному Пу,демонстрируют всей Европе и Миру насколько они непредскзуемы,способны начхать на все ,даже письменные договора! Насколько опасно от них зависить в какой-то области. Надеюсь Правительства стран Европы это отметят для себя
В Германии очень сильно лобби промышленников,работающих на гахе "по договрняку. Тем более экс-Канцлер Шрёдер продался за гах с потртхами... НО !!!
В Германии есть Меркель... и неплохо сформированный новый её Кабинет. Приведу маленькое высказывание ""Транзит газа в Европу идет в штатном режиме, говорит собеседник «Ведомостей» в германском минэнерго. По его словам, текущая ситуация и намерения «Газпрома», к сожалению, идут только во вред проекту строительства «Северного потока-2». Намерение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» может снова дать и, скорее всего, даст повод, для разговоров о ненадежности российского поставщика газа, а также о его амбициях использовать газ как политическое оружие.""(С)
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Какой бизнесмен будет работать себе в убыток? Надо различать, что после решения суда ГП не будет работать в минус, эти в Стокгольме не учли, что не пузо кормит хлеб, а наоборот. Что будет делать ЕС без дешевого газа? Да, рашка потеряет какие-то деньги, если перестанет качать газ через Украину через два года, только какие это деньги еще вопрос. В мае начнет работать первая ветка ТП-1, потом ТП-2, к 2019г. протянут в Китай "Сила Сибири", да и СП-1 работает на 50% и еще вопрос уйдут ли они в минус, даже без СП-2, а вот в ЕС точно начнется дефицит газа (Норвежские месторождения не могут обеспечить необходимым количество газа) и тогда придет штатовский газ, который как минимум в полтора раза дороже ( пример СПГ в Литве), вот только для этого надо построить флот для перевозки СПГ, тнрминаля для переработки и протянуть новые газапроводы - дело не одного дня и довольно затратное,и напрашивается вопрос - какой интерес в этом раскладе у Украины?. И кто выиграет от этой войны? Уж точно не ЕС и не Украина. А то что ГП больше не будет заключать договор на транзит газа через Украину это почти 100%, Стокгольм очень помог придти к этому решению. Начинать войну надо только тогда, когда есть уверенность в конечном успехе.
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"Начинать войну надо только тогда, когда есть уверенность в конечном успехе"
Что и показало недавнее решение Стокгольмского Арбитража в котором войну начал именно "грязьпрем".
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Это только начало войны и результат будет известен примерно через два года, вот тогда и поговорим.
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А с кем говорить? С дезертировавшей в Европу мокшой? Не смеши. Ты даже свой мокшанский флаг презираешь, под чужим прячешься. Вам - предателям - одна цена везде.
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Войну начал Яценюк. Так называемая формула справедливой цены на газ. Зимой покупаем газ у Газпрома по контракту, летом более дешёвый на европейских хабах. Только вот у Газпрома было другое мнение. И Яценюку ничего не оставалось как инициировать арбитражные разбирательства, чтобы выиграть время и деньги. Получилось как всегда стратегия не была до конца продумана. Первый этап выиграли, сейчас начался второй этап. Опять покупаем поп-корн, наблюдаем.
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В арбитраж кто поперся? Вот тот и начал ("уверенный в конечном успехе"). Или в Казахстане своя хронология?
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Насколько я знаю РФ к 2021 г. построит 15 газовозов для перевозки сжиженного газа. Теряя транзит через Украину теряет прибыль в краткосрочном периоде, но в уже среднесрочном периоде получает новые рынки. Сможет конкурировать даже на американском рынке, за счёт более дешёвой добычи газа.
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Угумс, побудує, а ще к 2016 року базу на Місяці і два космічних кліпера. Єврокомісія провела консультації з Україною і Росією щодо питання транзиту газу - Цензор.НЕТ 69
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Насчёт космических клипперов не знаю. А газовыми акциями интересуюсь, чтобы не прогореть приходится быть в курсе. Вангую, в ближайшие пять лет Газпромовские акции сильно поднимутся. И сейчас на миниуме самое время покупать. Впрочем каждому своё.
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Ага-ага. Был уже один. Ванговал "газ по 1000".
Тот, кто покупает делает это тихо, чтобы ажиотажа не создавать.
Вывод - подхуйлятники такие же 3,14здоболы, как и хуйло.
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Бізнесмен не буде, але і ГП це не бізнес, це політично-мафіозна структура, он капіталізація впала в 10 разів, тобто працюють на збитки і нічого.
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В этом контексте Еврокомиссия в лице Шефчович призвала обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы.

Это всё на что они способны? То есть можно в одностороннем порядке не выполнять условия контракта , а они будут призывать обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы?

Источник: https://censor.net.ua/n3053735
Источник: https://censor.net.ua/n305373
Источник: https://censor.net.ua/n3053735
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа
 
 
 
 
 
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