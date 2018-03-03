 Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По ее словам, беседы с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателем НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком были посвящены обеспокоенности Киева уровнем давления газа, поставляемого из России, транзита газа в ЕС, а также решению Стокгольмского арбитража.
В ходе бесед сторон было отмечено, что на сегодняшний день выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.
Руководство "Нафтогаза" проинформировал вице-президента Еврокомиссии, что ситуация находится под контролем, в частности благодаря специальным мерам правительства, а "Нафтогаз" заключает контракты на поставку дополнительных объемов газа из Польши.
Со своей стороны, российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС остается надежным, и ему ничего не угрожает. Что касается решения Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу Новак сообщил, что "Газпром" по-прежнему намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом", однако эта процедура может занять некоторое время.
В этом контексте Еврокомиссия в лице Шефчович призвала обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы.
Шефчович заверил, что Еврокомиссия готова принять участие и быть посредником в трехстороннем процессе урегулирования ситуации, что раньше было эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительность этого вопроса Еврокомиссия продолжит изучение возможности такого процесса на двусторонней основе, добавил Шефчович.
Еврокомиссия привлекла для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации Европейскую сеть операторов газотранспортных систем.
Как сообщила Итконен, и Украина, и Россия подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и гарантировать транзит российского газа через Украину в ЕС.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
https://www.youtube.com/watch?v=rFlBSmRRTxc
Ray @Ray_net_ua 45 мин.45 минут назад
Украинцы жалуются на качество природного газа. Вчера Порошенко запустил энергосберегающую акцию #Прикрути
А есть
Но́вые Петро́вцы (укр. Нові Петрівці) - село в Вышгородском районе Киевской области Украины.
То есть, Вы, "Лео Кот", пользуетесь "фейковой" информацией. А теперь вопрос: "По глупости, или специально?"
http://zviazda.by/be/news/20161229/1483000058-trohgadovaya-dzyauchynka-abgarela-pry-uspyshcy-gazu-u-dragichynskim-rayone
http://zviazda.by/be/news/20161229/1483000058-trohgadovaya-dzyauchynka-abgarela-pry-uspyshcy-gazu-u-dragichynskim-rayone
Трололо
С 1 марта за каждый день просрочки на "Газпром" накладывается пеня в полмиллиона долларов.
С 28 февраля Газпром за каждый день просрочки платит 556 000 $, и это здорово. С декабря 2017 г. на Нафтогаз начисляется пеня 0,03% ежедневно от суммы 2, 019 млрд. $, или 605 700 $. Посчитайте через сколько лет суммы долго сравняются.
И ещё, если вы хотели сообщить радостную вещь, то у вас не получилось. Другие тоже могут считать.
И последнее, это устаревшая инфа. Газпром разорвал контракт, старые решения арбитража замораживаются до окончания нового разбирательства с новыми арбитрами. Но есть надежда, что новое разбирательство будет в нашу пользу.
"Но есть надежда, что новое разбирательство будет в нашу пользу". НАШУ - это Казахстана, что-ли?...Вот это "палево"!!! "Нет времени думать, писать надо!...".
Кстати, Вы мне так и не разъяснили Ваше высказывание:"Но есть надежда, что новое разбирательство будет в нашу пользу". Так, в чью именно, пользу?
А обидеть меня, практически нельзя... Тот, кто прошёл через массу судебных заседаний, имеет такую "закалку" и "иммунитет" против словесных оскорблений, что на десяток человек хватит. Там нужно нервы в кулаке держать, хоть бы тебе публично в лицо плевали... Поэтому мы вырабатываем своеобразную защиту - сарказм... Он у нас, как "броня" - все "плевки" отлетают... Очень помогает в жизни...
А веселый оптимист, держатель акций. Продавай их пока не поздно.
У El Murida бают
Walter Kurtz
Пикантность ситуации в том, что Стокгольмский арбитраж не поддержал два ключевых требования Нафтогаза: о пересмотре тарифа на транзит и о пересмотре транзитного контракта с Газпромом в соответствии с европейским и украинским энергетическим и конкурентным законодательством.
Что серьёзно усложняет развитие украинского рынка газа на основе Третьего энергопакета ЕС, проведения "анбандлинга" (отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке), переноса пунктов приема (входа) российского газа с восточной на западную границу, создание полноценного независимого оператора ГТС Украины как субъекта газового рынка ЕС.Ну и естественно делает затруднительным приход на украинский газовый рынок крупных инвестров, в том числе американских. О чём Трамп собственно недавно выразил серьёзное недовольство.
Действующий контракт на транзит, любезно подписанный мадам Тимошенко в 2009 году, консервирует существующее положение вещей до конца срока ,то есть до 31 декабря 2019 г.
И тут российские партнёры решили не ждать и проявили инициативу.
Может вам еще прислать "бюргера" который за вас работать будет ? Вот уж совковая потребительская жилка!
Я это имела честь всё наблюдать. Самое интересное,что бОльшая часть разработок "шла на полку". Другое дело на заводах,но и там были "с ложкой" и "с сошкой" ! НО ! считалось ,что работают ВСЕ ! И зарплаты мало отличались,если не говорить о руководящих должностях.
Совок приучил народ считать,что ЕМУ должны все,а он никому ничего не должен.
А здесь , принцип такой :"Что потопаешь,то и полопаешь." И чтобы хорошо жить,надо харошо "топать"! Мне этот принцип нравится .
В Украине,кто живёт по этому принципу, не жалуется...И работают в разных сферах. Навскидку,сразу, могу назвать человек 20 друзей и родственников.
Сейчас достаточно опять сделать нефть подешевле и "писец" аж прибежит.
В Германии очень сильно лобби промышленников,работающих на гахе "по договрняку. Тем более экс-Канцлер Шрёдер продался за гах с потртхами... НО !!!
В Германии есть Меркель... и неплохо сформированный новый её Кабинет. Приведу маленькое высказывание ""Транзит газа в Европу идет в штатном режиме, говорит собеседник «Ведомостей» в германском минэнерго. По его словам, текущая ситуация и намерения «Газпрома», к сожалению, идут только во вред проекту строительства «Северного потока-2». Намерение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» может снова дать и, скорее всего, даст повод, для разговоров о ненадежности российского поставщика газа, а также о его амбициях использовать газ как политическое оружие.""(С)
Что и показало недавнее решение Стокгольмского Арбитража в котором войну начал именно "грязьпрем".
Тот, кто покупает делает это тихо, чтобы ажиотажа не создавать.
Вывод - подхуйлятники такие же 3,14здоболы, как и хуйло.
Это всё на что они способны? То есть можно в одностороннем порядке не выполнять условия контракта , а они будут призывать обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы?
Источник: https://censor.net.ua/n3053735
Источник: https://censor.net.ua/n305373
Источник: https://censor.net.ua/n3053735