 Еврокомиссия провела консультации с Украиной и Россией по вопросу транзита газа

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, беседы с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, председателем НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком были посвящены обеспокоенности Киева уровнем давления газа, поставляемого из России, транзита газа в ЕС, а также решению Стокгольмского арбитража.

В ходе бесед сторон было отмечено, что на сегодняшний день выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.

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Руководство "Нафтогаза" проинформировал вице-президента Еврокомиссии, что ситуация находится под контролем, в частности благодаря специальным мерам правительства, а "Нафтогаз" заключает контракты на поставку дополнительных объемов газа из Польши.

Со своей стороны, российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС остается надежным, и ему ничего не угрожает. Что касается решения Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу Новак сообщил, что "Газпром" по-прежнему намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом", однако эта процедура может занять некоторое время.

В этом контексте Еврокомиссия в лице Шефчович призвала обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы.

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Шефчович заверил, что Еврокомиссия готова принять участие и быть посредником в трехстороннем процессе урегулирования ситуации, что раньше было эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительность этого вопроса Еврокомиссия продолжит изучение возможности такого процесса на двусторонней основе, добавил Шефчович.

Еврокомиссия привлекла для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации Европейскую сеть операторов газотранспортных систем.

Как сообщила Итконен, и Украина, и Россия подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и гарантировать транзит российского газа через Украину в ЕС.

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Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.