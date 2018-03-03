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 Политика Украины, Общество
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Все про:Пенсионный фонд (315) Зарудный (5)

 Выдачу электронных пенсионных удостоверений начнут в этом году, - Зарудный

Пенсионный фонд Украины планирует выдавать электронные пенсионные удостоверения уже в 2018 году.

Об этом в ходе публичного отчета правления ПФУ за 2017 г. заявил глава правления Фонда Алексей Зарудный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. "В 2018 году начнется выдача электронных пенсионных удостоверений всем категориям пенсионеров", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный

Зарудный также сообщил, что Фондом планируется начать работу специальных терминалов для обслуживания пенсионеров по предоставлению пенсионных услуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3053734
 
 
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Дехто буде жити, а на наші пенсії жити майже неможливо.
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А чому фабричка в ліпєцку не електронна, а справжня..?
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Ну так ти згадав. Не мені ж одному про всі збочення згадувати
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Та я не тебе конкретно запитував. Просто українським селам - телемудацина, пенсіонерам - "електронні книжки", а фабрички з заводиками далеко не віртуальні. Як і бабки в офшорах...
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Краще вже видавати свідоцтва про право власності на 2 кв.м. на кладовищі, бо місцеві бариги обналгіли з розцінками.
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В Києві є картки киян, але реально вони працюють лише в метро, а ще деінде є знижки. У іншому транспорті їх не визнають.
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В київському метро їздять тільки кияни? Маємо яскравий приклад плюндрування України під назвою "децентралізація"...
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Не могли, а за кого заплатили. Вимагайте від Київради оплати за всю Україну, але знайди аргументи чому так.
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Навіть між країнами існують договори про уникнення подвійного оподаткування... Я це до того, що й кияни користуються різними послугами в інших містах України. Та й всі громадяни мають ніби рівні права. Хоча Конститутиція тепер не в шані...
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Подвійне оподаткування тут не до чого. Це вже гроші із бюджету Києва, а послугами в інших містах кияни користуються за гроші.
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В других городах киевляне-пенсионеры ездят бесплатно и за них платит буджет этих городов.
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Хочешь сказать что метро в Киеве строилось и строится из бюджета Киева?
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Ты тупой или прикидываешься им? Согласно Закона местные власти города, села, посёлка могут дополнительно за счёт местного бюджета компенсировать затраты для населения.
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Тобто податки що йдуть на метрополітен сплачують лише кияни, а їздити безкоштовно будуть хто зна хто? Хто плате той і їздить, інші за гроші.
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Пояснюю для шоколадних мізків: всі громадяни України так чи інакше платять податки в той самий бюджет України незалежно від місця проживання і повинні мати на всій території України однакові права.
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Пояснюю, що гроші виділяє Київрада з місцевого бюджету. От коли дадуть гроші із загального бюджету, то будуть їздити всі пенсіонери.
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Да деньги выделяет Киеврада чтобы киевские люмпены не бунтовали. Когда денег не хватает Киев берет в долг с гос гарантией. И тогда все остальное население Украины из своих налогов погашает то что пошло на Киев.
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Поясню для тупих кацапів: київський метрополітен фінансується з бюджету міста Києва.
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Доповню твоє пояснення для кацапів: шоколадні за древньоримським правилом і під соусом т.з. "децентралізації" вже розділили Україну з метою владарювання...
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Не мечите бисер перед свиньями, для этих хохлов слово "Конституция Украины" ни хрена не значит если есть возможность получить благ больше, чем у других граждан Украины. Поэтому украинцы они только по паспорту, а по жизни хохлы...
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Та й в метро не визнаЮть! Заходиш - картка не працює. Пояснення: їдьте на м.КПІ щоб її активувати. Їдеш на КПІ, знаходиш - пояснення: їдьте в свій собез, щоб Вам активували льготний проїзд.
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Ну це типу вірно.
Ото дідо розказав, як він посадить сад, він виросте, на деревах виростуть груші, і всі будуть їх їсти. Розказав - і забув. Сам здох, а діти ще й досі їдять китайські груші.
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Пенси років 80 з гаком не знають з якої сторони і підходити до тих терміналів.))
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Та ну! У мене мати набагато старше 80 і користується інтернетом і підходить до всіх терміналів!
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А сусідка (60 років) не вміє отримати пенсію в банкоматі і завжди просить мою дружину.
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Знаю одного професора університету, який не хоче користуватися зарплатною карткою. Він не розуміє як можуть прийти ролі на картку, якщо вона у нього в кишені😁
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Скажу тобі більше. В Україні є закон про заробітну плату. І закон цей говорить, що плата ця видається за місцем праці...
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За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
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Будет когда-нибудь отдых от этих "реформ" ?
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только когда в Украине не сотанется с чего красть
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А навіщо ці свідоцтва? Уявляю, як же воно потрібно бабці у селищі Хумадрипівка Хряпанського району Сумської області. Там, де Укрпошта то один день на тиждень працює.
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это нужно типографии, которая удостоверения печатает
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Немає в Сумській області ні такого селища ні такого району. К, О,
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Звісно, немає. Я вигадала, щоб не ображати ні кого. Але є багато реальних населених пунктів з ознаками "цивілізації" , які я описала.
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А что загран паспорта с биометрикой и ID карты УЖЕ всем выдали?
Как то даже не заметил.
Тупое надувание щек, все ради ПИАРА, ни дня без ПЕРЕМОГ!
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ні,чекаю загран. біометрику вже третій місяць...
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А Ви їх замовляли? Чи Вам Мають додому принести закордонний паспорт і ID картку?
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ID выдают только тем, кто впервые оформляют паспорт, я так понимаю это связано с наличием бланков старых паспортов, остальным желающим старые паспорта на карты тупо не меняют, у меня начальника месяца два назад бортанули с его хотелкой.
С загран паспортами тоже проблема с бланочной продукцией, люди месяцами ждут.

Вот скажите, для того чтобы понять что больно, обязательно башкой об стенку с разгона стукнуться?
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Сегодня ехал в автобусе и одна бабуська уже видно эту новость где-то узнала - рассказывала на весь автобус, что этих карточек брать ни в коем случае нельзя, бо там "число зверя" и фиг те, кто возьмут, попадут в рай.
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Спрашиваете: а что от этого изменится? Так я вам скажу: благосостояние владельца типографии. Прикиньте сколько бабла чел на моет на изготовления удостоверения для каждого пенсионера! Я даже не тудевлюся если шоколадный сцарёк к этому причастен.
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Кто-то положит кругленькую сумму за эти корочки. Ау, ЕДАПС!
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А ВСЁ НЕЛЬЗЯ НА ОДИН ЧИП В КАРТОЧКЕ ЗАПИСАТЬ !!! КАЗНОКРАДЫ ВЫ ЧЁРТОВЫ !!!
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Ну вы и наивный! Вы хотите чтоб в этом гандурасе что- то сделали по людски? Чтоб бандитская власть упустила для себя малейшую выгоду?
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1.Насчет содержания Киевом метро - это хитроумная ложь. Киевское метро не только косвенно, но и прямо "спонсирует" вся страна. Сталь и вонь - в Мариуполе,контора и налоги - в Киеве. Поделали "вертикально-интегрированые" фирмы,где градообразующие предприятия не являются юрлицами! В каждом бюджете страны Киеву на спецстатус - преференции и плюс просто бабки из казны - трудяги вы наши! Собез - уж вообще контора не киевская, а общенациональная! Как и пенсионный фонд, который теперь наши бабки платит даже боевикам! Так почему ж ветеранское - единого украинского образца, а удостоверение киевлянина,харьковчанина и прочих хер-сонцев -чисто местное? Кстати, строительство метро всегда шло из госбюджета и до сих пор идет!!!

2.Вообще, а какие сервисы может содержать в себе "пенскарта"? Деньги - в банки, а на карту что? Учет передвижений? Может окочурился уже?
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Например, если взять пенсию Стельмаха, плюс двести пятьдесят пенсий по 1.300 гр. то средняя у всех получится где-то на уровне 2.500гр.
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Електронне пенсійне повідчення - це банківська платіжна картка. виготовляється банком. ПФ каже банку, що треба посвідчення такому-то пенсіонеру і ось його дані та фотка. На мою думку, це набагато ліпше ніж ламінований папір та дешевше для ПФ. а так, да, зрада.
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А на мою думку не ліпше. Кто из нас прав? О какой зраде речь? Эта очередная перемога, значительно улучшит жизнь пенсионеров. Есть реформа, ставь псису.
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У них шесть тузов в колоде и все крапленые. Украинским пенсионерам хана по ходу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыдачу электронных пенсионных удостоверений начнут в этом году, - Зарудный
 
 
 
 
 
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