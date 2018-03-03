 Выдачу электронных пенсионных удостоверений начнут в этом году, - Зарудный

Об этом в ходе публичного отчета правления ПФУ за 2017 г. заявил глава правления Фонда Алексей Зарудный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. "В 2018 году начнется выдача электронных пенсионных удостоверений всем категориям пенсионеров", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный

Зарудный также сообщил, что Фондом планируется начать работу специальных терминалов для обслуживания пенсионеров по предоставлению пенсионных услуг.