 Выдачу электронных пенсионных удостоверений начнут в этом году, - Зарудный

Об этом в ходе публичного отчета правления ПФУ за 2017 г. заявил глава правления Фонда Алексей Зарудный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. "В 2018 году начнется выдача электронных пенсионных удостоверений всем категориям пенсионеров", - сказал он.
Зарудный также сообщил, что Фондом планируется начать работу специальных терминалов для обслуживания пенсионеров по предоставлению пенсионных услуг.
Ото дідо розказав, як він посадить сад, він виросте, на деревах виростуть груші, і всі будуть їх їсти. Розказав - і забув. Сам здох, а діти ще й досі їдять китайські груші.
Ролігроші.
Как то даже не заметил.
Тупое надувание щек, все ради ПИАРА, ни дня без ПЕРЕМОГ!
С загран паспортами тоже проблема с бланочной продукцией, люди месяцами ждут.
Вот скажите, для того чтобы понять что больно, обязательно башкой об стенку с разгона стукнуться?
2.Вообще, а какие сервисы может содержать в себе "пенскарта"? Деньги - в банки, а на карту что? Учет передвижений? Может окочурился уже?