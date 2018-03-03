 Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры Киева, в субботу, 3 марта, ведомство начало уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования работником полиции профессиональной деятельности журналиста издания "Радіо Свобода".

"По словам представителя прессы, находясь под зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского и осуществляя видеосъемку утренних событий, к нему со спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применял спецсредство. С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.

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Проведение досудебного расследования поручено следователям СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

"Лучшее фото с сегодняшнего утра из событий под Верховной Радой. Работник полиции с газовым баллончиком (слева) пристально смотрит, как я снимаю задержания, несколько секунд спустя он зайдет из-за спины и задует газ в лицо, и убежит", - написал Нужненко на Facebook. Врачи диагностировали журналисту химический ожог, сообщает Громадське.

"Институт массовой информации" заявил о трех нападениях на журналистов со стороны сотрудников полиции спецназначения во время событий под Верховной Радой 3 марта. "Правоохранители применили против Сергея Нужненко из "Радио Свобода" и Владу Красинскому из "Инсайдера" газовый баллончик, и силой выталкивали из периметра. Богдану Кутепову из "Громадського", несмотря на наличие жилета с надписью "Пресса", один из правоохранителей, который был без опознавательных знаков, нанес удар по ноге и препятствовал в осуществлении съемки", - сообщает ИМИ.

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"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время, эта деятельность не должна вредить проведению полицейских операций или следственных действий", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко Радіо Свобода. Он заявил, что идет проверка сообщений о еще двух представителях СМИ, которые написали о препятствовании их работе 3 марта.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко призвал пострадавших журналистов писать жалобы в полицию и прокуратуру, а на будущее - не пытаться быть среди правоохранителей во время подобных столкновений и максимально идентифицировать себя как представителей СМИ. Об этом он сообщил изданию "Детектор медиа".

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили.