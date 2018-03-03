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Все про:журналистика (2177) Нацполиция (7000) прокуратура (2997) палатки (73) препятствование (12)

 Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки. ВИДЕО

По факту возможного препятствования полицейскими работе журналиста "Радіо Свобода" начато уголовное производство, полиция также проверяет опубликованные в соцсетях сообщения сотрудников "Инсайдера" и "Громадського".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры Киева, в субботу, 3 марта, ведомство начало уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования работником полиции профессиональной деятельности журналиста издания "Радіо Свобода".

"По словам представителя прессы, находясь под зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского и осуществляя видеосъемку утренних событий, к нему со спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применял спецсредство. С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.

Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки 01

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Проведение досудебного расследования поручено следователям СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

"Лучшее фото с сегодняшнего утра из событий под Верховной Радой. Работник полиции с газовым баллончиком (слева) пристально смотрит, как я снимаю задержания, несколько секунд спустя он зайдет из-за спины и задует газ в лицо, и убежит", - написал Нужненко на Facebook. Врачи диагностировали журналисту химический ожог, сообщает Громадське.

Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки 02

"Институт массовой информации" заявил о трех нападениях на журналистов со стороны сотрудников полиции спецназначения во время событий под Верховной Радой 3 марта. "Правоохранители применили против Сергея Нужненко из "Радио Свобода" и Владу Красинскому из "Инсайдера" газовый баллончик, и силой выталкивали из периметра. Богдану Кутепову из "Громадського", несмотря на наличие жилета с надписью "Пресса", один из правоохранителей, который был без опознавательных знаков, нанес удар по ноге и препятствовал в осуществлении съемки", - сообщает ИМИ.

Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки 03

Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки 04

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"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время, эта деятельность не должна вредить проведению полицейских операций или следственных действий", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко Радіо Свобода. Он заявил, что идет проверка сообщений о еще двух представителях СМИ, которые написали о препятствовании их работе 3 марта.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко призвал пострадавших журналистов писать жалобы в полицию и прокуратуру, а на будущее - не пытаться быть среди правоохранителей во время подобных столкновений и максимально идентифицировать себя как представителей СМИ. Об этом он сообщил изданию "Детектор медиа".

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили.

Источник: https://censor.net.ua/n3053732
 
 
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Радійте! Хряк повернувся у шоколаді!
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А колись петя обіцяв віддати своє безцінне життя за свободу слова в Україні..
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Так им никто стонать "Ым-пыч-мент" и не запрещал. Пол года импичментастили. Мож уже пора и честь знать? Развели бомжатник бессмысленный на местах боевой славы их предтеч с антимайдана и что? Как миша отмашку дал - бродят импичментастят. У миши рождество- новый год - не бродят. Миша отпразновал, опять отмашку дал - бродят. Миша улетел к жене разбираться с нидерландскими барИгами - не бродят.

Нафига такой цирк?
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Потому как я в Украине живу и видел в гробу всяких импичментастов за деньги мишиной "бабушки".

ПыСы. Даже упоротые в зраде форумчане знают, что я украинец и фиг когда кидают мне предъявы, что я россосиянин. Но ты уникален.
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Ты не в Украине живёшь, ты рашист из рашки. Ибо ты раб пуйла и ментально отличаешься от украинца. Украинец за справедливость всегда, за свободу. Ты за тоталитаризм, воровство и коррупцию.
Ты привык лизать пуйла в рашке, лизать любую власть и думаешь что во всём мире, лижут власть, как ты. Но ты ошибаешься.
Поэтому ты не украинец а рашист.
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Зтебе українець,як з гівна куля,тиукраїнська гнида ---хохол.
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Зато из тебя окуенный украинец. Ты только определись за кого ты. За рашистов лушпаек-зиминых или за грузинов мишико?
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Ці "бомжі" кров свою на сході проливали. В т.ч. й за шоколадну будку і лайно, яке в ній сидить...
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Ты уверен? Бо семён не уверен. Шеврончики охранной фирмы "Донбасс" ходил с них обрывал сегодня.
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Нічого, дійде черга й до шеврончиків беркутні. І не тільки шеврончиків... І не тільки беркутні... Бо не на Донбасі справжня загроза для України.
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Фрахх не ф мацькве! Фрахх ф Киеве!

Помню такое украинцам запоребриковые ещё в 14-15-м внушали.
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петухов надо варить. бульон отдать собакам.
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Порошенко йде по стопам свого наставника хуйла в побудові поліцейської держави.
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И что же Запад? И дальше будет финансово поддерживать полицейский режим, попирающий права граждан?
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А куди він дінеться- звичайно буде. Дасть потиличника і потім далі підтримуватиме.
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они и своих граждан так же попирают.
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почему же ветеранам, детям, совсем не выным мимо проходящим детям и были оправданы, потому что не вынные дети изпользуя протесты вытворяли всякие не в полне законные деиствия.
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Но вообще да, психованых ветеранов даже ликвидируют когда они начинают херней страдать.
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Беркут никуда не делся. Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 5143 Долго не пришлось ждать.
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денется.
20.02.14 они резво бежали по банковой и грушевского с криками - спасите, в нас стреляют!!!!
200-300 жирных быков, в амуниции, с оружием, просто обосрались со страху. ничего, повторим.
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Винні за перешкоджання роботі журналістів поліцейські мають бути покарані. Ще й за те, що вони заплямували своїми діями нову поліцію.
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Де ти побачив "нову поліцію" , Сашко? Реформовані петею і аваковим з дєєвою поліціянти б'ють людей так само , як і нереформований беркут.. І сьогоднішні події в Києві, і події в Дніпрі 9-го травня 2017 року - це наочно підтверджують.. Хвала "найкращому менеджеру" , за твоєю версією.. Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 5095
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В Одессе министерство ЮСТИЦИИ нанимает титушек чтобы отбить санаторий ..лермонтовский.. от другой госструктуры укрпрофздравницы Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 6463 как вам рехформа ?
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Roman Sinicyn
9 год · Kyiv ·

А бєркута все тими ж методами?
Що заважало затриманих і закутих в кайданки підозрюваних поставити біля стінки чи огорожі?
Цікаво чи селфаків налупили з людьми на колінах.

І так, на фото співробітники київського Полку поліції особливого призначення.
Воно ж беркут, який аваков "розформував" ще в лютому 2014.
В переважній більшості - ті ж самі що були на Майдані.
І база в них там же на Лобановського і общаги там же.
І "майданутих" вони ненавидять все так же люто.
Повірте, багато спілкувався і тут і в АТО (правда далеко від нуля) з цими персонажами.
І "отыграемся" і "время прийдет" і оці всі реваншистські мусорські соплі.
Тепер вони правда УБД майже всі і "кровью смилі".
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порох красава, дал беркуту отомстить. Беркуту -месть, поросенке - лояльность, сделка сатаны
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Ворон ворону глаз не выклюет.Генпридурок -чекушка уж больно подслеповат.
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так где майдан?
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Этого шелудивого тёму пора гнать с насиженного места. А петушня аваковская всё таки огребёт по-полной. Такое не проходит незамеченным.
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С самого начала «Опалаточивания Мариинки» стало понятно, что это - нежизнеспособное и тупое мероприятие, но главное то, что там собираются люди, которые не знают ни уже далекой истории Украины, ни ее новейшей части и вот почему сложилось это впечатление.
Дело в том, что ровно сто лет назад состоялся знаменитый захват Киева красными бандам Муравьева, который устроил в городе «красный террор».
Мародерствующая орда грабила и насиловала по всему городу, но вот массовые расстрелы происходили централизованно. Обреченных на смерть привозили в Мариинский парк, где и происходили сами расстрелы.
Потом трупы складывали под стенами Мариинского дворца, откуда централизованно и вывозились для захоронения в братских могилах. Там расстреляны тысячи киевлян и офицеров царской армии, а также - иного, классово чуждого большевикам, элемента.
Понятно, что ни сам Чинганчгук, ни его маргинальное племя, ни перекрасившиеся московиты, как то - Костя Гришин или Егорка Зимин, просто не могли знать подобных деталей.
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- мантры рыгов во время Майдана... Не помогли они Овощу, не помогут и Лолите.
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Начнут проверку, порохоботы грозно погрозят пальчиком что виновные должны быть сурово наказаны, через время всё забудут и опять начнется восхваление "эффективного менеджера".
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Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 5495
Данило 🇺🇦‏ @DanyloYakovlev 9 ч.9 часов назад

Еще

Майже у всіх поранених під Верховною радою активістів розбиті голови, деякі зараз знаходять у тяжкому стані. Ще зайвий раз доводить, що #беркут який проводив зачистку наметового містечка під #ВР, спеціально завдавав удари по голові, щоб нанести максимальні травми активістам.
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чистоплюи. революции и контрреволюции в белых перчатках не делают. Кто -то получит и дубинкой вдоль хребта. Вот так пойдёшь по дороге добра и справедливости ,где -нибудь обязательно да нарушишь закон.
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Анна Шевченко (03.03.2018 17:17)
ЕСТЬ ОДИН ВОПРОС, И ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ ЗАДАТЬ ЕГО АВАКОВУ И УСЛЫШАТЬ ОТ НЕГО ОТВЕТ - ЧЕМ НАШИ СПЕЦНАЗОВЦЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СЕПАРАТИСТОВ ???

ПО МОЕМУ НУ НИ ЧЕМ - СЕПАРАТИСТЫ НАШИХ ПЛЕННЫХ БОЙЦОВ СТАВИЛИ НА КОЛЕНИ И СЕЙЧАС В ЦЕНТРЕ КИЕВА НА КОЛЕНЯХ СТОЯЛИ УКРАИНСКИЕ ЛЮДИ,

А ВОКРУГ НИХ СПЕЦНАЗ.
КТО БЫ, ЧТО НЕ ГОВОРИЛ НО ТАК ПОСТУПАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ,

АВАКОВ САМ СДЕЛАЛ КАРТИНКУ ДЛЯ РАШИ И ПОКАЗАЛ НА ВЕСЬ МИР КАК ОБРАЩАЮТСЯ В УКРАИНЕ С ЛЮДЬМИ

.
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Цю заяву журналістів можна сміливо називати "персональними санкціями ЄС проти Порошенка, Луценка, Авакова, Князєва..."
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Для запада они пока ..свои негодяи.. так что врядли будут санкции
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Але не скиглим, а готуймось на загальноукраїнську ходу-віче за негайну відставку Порошенку і дострокові президентські. 18-го Березня по всім містам країни.
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Удивительные люди! Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 48 Беркутня сегодня избила протестующих до крови- бойцов АТО и женщин, 2 чела вообще в реанимации, писали...... А они "возмущены" тем, что БЕРКУТНЯ (!!!) "препятствует их журналистской деятельности" и хотят БЕРКУТНЮ за это СУДИТЬ!!! Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 48 Да за 4(!!!) года их НЕ ЗАСУДИЛИ ЗА РАССТРЕЛ НЕБЕСНОЙ СОТНИ!!!
Лживые, продажные, олигархические СМИ! В реставрации рыгоанального режима- есть и ваша неслабая лепта!
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Справа зроблена, тепер можно продовжити ніжитись на Мальдівах.

Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 1965
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Мальдивы и Сейшелы ето не только хороший отдых а и встречи инкогнито с бизнес и другими партньорами о которых никто не должен был знать.
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а журналисты не додумалис, что они тоже могли мешать сносу тех палаток, вот получил бы кто то из них какои то балкои удерживающии крышу - то орали бы, полиция не обеспечила безопасность.
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Антикорупционный суд на условиях запада это приговор для ОПГ рошен Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 9804
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Журналісти охоче робили картинку для кремля !
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Датышооо!!! переоделись в беркутов и майданутых и дубасили друг друга перед камерами? Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки - Цензор.НЕТ 180
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Тільки??? Ці "картинки" вже гуляють цілим світом. Сподіваюсь, реакцією буде відміна безвізу й антишоколадні санкції...
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Мдаа... Чим ти ще Україну покарати мрієш?
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Ці журналісти лише знімали- робили її інші. Причому з обох сторін.
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Де ото в поліцаї стільки бидла понабрали?
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Кто сказал что новых набрали ,там старых мусоров восстановилось через суд больше половины
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А почему люди находились в палатках несколько месяцев? У них требования конкретные и понятные, направленные на борьбу с коррупцией (Создание антикоррупционного суда.
Принятие закона об импичменте президента. Принятие нового закона о выборах.
Снятие депутатской неприкосновенности.)
Что мешало Раде и Президенту эти требования удовлетворить, если они тоже заинтересованы в борьбе с коррупцией и нормальном развитии страны?!

Почему в стране вместо РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией уже который год только пустая болтовня от власти, а коррупционеры по-прежнему чувствуют себя хозяевами жизни?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖурналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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