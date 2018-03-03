 Журналисты заявили о препятствовании работе со стороны полиции во время сноса палаток возле ВР, прокуратура и НП проводят проверки. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры Киева, в субботу, 3 марта, ведомство начало уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования работником полиции профессиональной деятельности журналиста издания "Радіо Свобода".
"По словам представителя прессы, находясь под зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского и осуществляя видеосъемку утренних событий, к нему со спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применял спецсредство. С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.
Проведение досудебного расследования поручено следователям СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.
"Лучшее фото с сегодняшнего утра из событий под Верховной Радой. Работник полиции с газовым баллончиком (слева) пристально смотрит, как я снимаю задержания, несколько секунд спустя он зайдет из-за спины и задует газ в лицо, и убежит", - написал Нужненко на Facebook. Врачи диагностировали журналисту химический ожог, сообщает Громадське.
"Институт массовой информации" заявил о трех нападениях на журналистов со стороны сотрудников полиции спецназначения во время событий под Верховной Радой 3 марта. "Правоохранители применили против Сергея Нужненко из "Радио Свобода" и Владу Красинскому из "Инсайдера" газовый баллончик, и силой выталкивали из периметра. Богдану Кутепову из "Громадського", несмотря на наличие жилета с надписью "Пресса", один из правоохранителей, который был без опознавательных знаков, нанес удар по ноге и препятствовал в осуществлении съемки", - сообщает ИМИ.
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"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время, эта деятельность не должна вредить проведению полицейских операций или следственных действий", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко Радіо Свобода. Он заявил, что идет проверка сообщений о еще двух представителях СМИ, которые написали о препятствовании их работе 3 марта.
Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко призвал пострадавших журналистов писать жалобы в полицию и прокуратуру, а на будущее - не пытаться быть среди правоохранителей во время подобных столкновений и максимально идентифицировать себя как представителей СМИ. Об этом он сообщил изданию "Детектор медиа".
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили.
Нафига такой цирк?
ПыСы. Даже упоротые в зраде форумчане знают, что я украинец и фиг когда кидают мне предъявы, что я россосиянин. Но ты уникален.
Ты привык лизать пуйла в рашке, лизать любую власть и думаешь что во всём мире, лижут власть, как ты. Но ты ошибаешься.
Поэтому ты не украинец а рашист.
Помню такое украинцам запоребриковые ещё в 14-15-м внушали.
20.02.14 они резво бежали по банковой и грушевского с криками - спасите, в нас стреляют!!!!
200-300 жирных быков, в амуниции, с оружием, просто обосрались со страху. ничего, повторим.
9 год · Kyiv ·
А бєркута все тими ж методами?
Що заважало затриманих і закутих в кайданки підозрюваних поставити біля стінки чи огорожі?
Цікаво чи селфаків налупили з людьми на колінах.
І так, на фото співробітники київського Полку поліції особливого призначення.
Воно ж беркут, який аваков "розформував" ще в лютому 2014.
В переважній більшості - ті ж самі що були на Майдані.
І база в них там же на Лобановського і общаги там же.
І "майданутих" вони ненавидять все так же люто.
Повірте, багато спілкувався і тут і в АТО (правда далеко від нуля) з цими персонажами.
І "отыграемся" і "время прийдет" і оці всі реваншистські мусорські соплі.
Тепер вони правда УБД майже всі і "кровью смилі".
Друзья дома думают что они на боевом.
Дело в том, что ровно сто лет назад состоялся знаменитый захват Киева красными бандам Муравьева, который устроил в городе «красный террор».
Мародерствующая орда грабила и насиловала по всему городу, но вот массовые расстрелы происходили централизованно. Обреченных на смерть привозили в Мариинский парк, где и происходили сами расстрелы.
Потом трупы складывали под стенами Мариинского дворца, откуда централизованно и вывозились для захоронения в братских могилах. Там расстреляны тысячи киевлян и офицеров царской армии, а также - иного, классово чуждого большевикам, элемента.
Понятно, что ни сам Чинганчгук, ни его маргинальное племя, ни перекрасившиеся московиты, как то - Костя Гришин или Егорка Зимин, просто не могли знать подобных деталей.
Данило 🇺🇦 @DanyloYakovlev 9 ч.9 часов назад
Еще
Майже у всіх поранених під Верховною радою активістів розбиті голови, деякі зараз знаходять у тяжкому стані. Ще зайвий раз доводить, що #беркут який проводив зачистку наметового містечка під #ВР, спеціально завдавав удари по голові, щоб нанести максимальні травми активістам.
ЕСТЬ ОДИН ВОПРОС,
И ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ ЗАДАТЬ ЕГО АВАКОВУ И УСЛЫШАТЬ ОТ НЕГО ОТВЕТ -ЧЕМ НАШИСПЕЦНАЗОВЦЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СЕПАРАТИСТОВ ???
ПО МОЕМУ НУ НИ ЧЕМ - СЕПАРАТИСТЫ НАШИХ ПЛЕННЫХ БОЙЦОВ СТАВИЛИ НА КОЛЕНИ И СЕЙЧАС В ЦЕНТРЕ КИЕВА НА КОЛЕНЯХ СТОЯЛИ УКРАИНСКИЕ ЛЮДИ,
А ВОКРУГ НИХ СПЕЦНАЗ.
КТО БЫ, ЧТО НЕ ГОВОРИЛ НО ТАК ПОСТУПАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ,
АВАКОВ САМ СДЕЛАЛ КАРТИНКУ ДЛЯ РАШИ И ПОКАЗАЛ НА ВЕСЬ МИР КАК ОБРАЩАЮТСЯ В УКРАИНЕ С ЛЮДЬМИ
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Лживые, продажные, олигархические СМИ! В реставрации рыгоанального режима- есть и ваша неслабая лепта!
Принятие закона об импичменте президента. Принятие нового закона о выборах.
Снятие депутатской неприкосновенности.)
Что мешало Раде и Президенту эти требования удовлетворить, если они тоже заинтересованы в борьбе с коррупцией и нормальном развитии страны?!
Почему в стране вместо РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией уже который год только пустая болтовня от власти, а коррупционеры по-прежнему чувствуют себя хозяевами жизни?!