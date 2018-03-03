 В результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В дежурную часть Святошинского управления полиции Киева поступило сообщение о том, что на бульваре Вернадского ранен мужчина. Полицейские выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку: правонарушитель достал пистолет - и ранил мужчину в ногу", - говорится в сообщении.
Пострадавшего с ранениями бедра забрала "скорая". Он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.
По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
З.І.: дивись на "Михаил Светлов" в кругосветку не запізнись ))
...на вокзале парашные напёрсточники процветали...
...а в крайний раз -- семью выгуливал... -- где-то между 1993 и 2003 годом всё...
А ты в каком полку служил в это трудное время? *)
от мерзотники....