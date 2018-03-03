 В результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции Киева поступило сообщение о том, что на бульваре Вернадского ранен мужчина. Полицейские выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку: правонарушитель достал пистолет - и ранил мужчину в ногу", - говорится в сообщении.

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Пострадавшего с ранениями бедра забрала "скорая". Он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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