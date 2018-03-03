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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15467) Нацполиция (7000) ранение (1732) стрельба (2217)

 В результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция

В Святошинском районе Киева на бульваре Вернадского произошла драка со стрельбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции Киева поступило сообщение о том, что на бульваре Вернадского ранен мужчина. Полицейские выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку: правонарушитель достал пистолет - и ранил мужчину в ногу", - говорится в сообщении.

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Пострадавшего с ранениями бедра забрала "скорая". Он находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. 

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3053731
 
 
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ГАБРИЭЛЬ, а вы кацапы что, про что-нибудь другое думать не можете?
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Ляшка вроде не кацапы выбрали,а такие ,как ты В результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3729
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опять за кацапов обиделся В результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1325.ну не можешь скромно промолчать
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Це вже ...! Все з ним та його друзями зрозуміло!
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Тот габриел,которого ты заскринил - то Толик Барклай,Инок Персесвет,Влад Виноград и так далее. Это шо,он еще и UA Gabriel Monte?
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Може і такі як я (хоча не я особисто), але вже точно не такі москвичі як ти.
З.І.: дивись на "Михаил Светлов" в кругосветку не запізнись ))
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Имхо у них это в подкорке. Думать не думают - само вылазит
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До чого тут Гризодубо? Чи це щось інше?
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надеюсь в кума стреля по пьянек,Маринку не поделили
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...глухомань... ...охотники, наверное... ...заблудились... -- ...а чере Пуща Водицу белые наступали... -- задумайтесь о том! *)
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Кілька днів тому ходив по цьому бульвару В результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2278
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...а там ресторанчик один есть -- а в нём моя Любовь первая -- Хозяюшка... ...ух! ...да всё прошло, как с белых яблонь дым...
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...но полянку перед входом, всё ж оставили...*)

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А де пам'ятник Марінусу ван дер Люббе?
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...та слева там какой-то музей... ...я в Берлине сильно не шарюсь по культуре... -- а по делам всё давно уже забыл...*)
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Розумію. Добре, що не запитують початок і закінчення вулиць біля Рейхстагу.
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...а хз...? ...в предпоследний раз, когда я в Берлине был -- там вьетнамцы на каждом прекрёстке сигаретами торговали, а мусора за ними гонялись, типа, ...
...на вокзале парашные напёрсточники процветали...
...а в крайний раз -- семью выгуливал... -- где-то между 1993 и 2003 годом всё...
А ты в каком полку служил в это трудное время? *)
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На двох роботах працював без вихідних! Служив теж у ці роки, бо після союзної прийняв в 1991 році українську присягу.
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Так ты из ГСВГ, что ли? ...зачётно! -- туда дураков не брали...
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Тут краще не писати, бо повно кліщів!
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Согласен! -- а шо нам писать? -- и так всё ясно...*)
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От кажу, що бульвар далеко тягнеться.
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Щоб визначити точне місце стрілянини багато.
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Десь посередині бульвару, біля під'їзду стріляли.
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Десь посередині, де приватний сектор.
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Ти ходив по цьому бульвару після того, як снігу насипало? Пройди ці 2 км
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Зрозуміло, що для авто 2 км це мало, а ногами по сугробах ...
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скоро ни драк не будет, ни словесных перепалок...останутся одни перестрелки.
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-- Не! -- ещё перестройка и пересадка...
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и только телевиденье. один сплошной 5й канал! ))
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Ну мосора сегодня с утра уже наработались,так шо пущай стреляють ... В результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6533
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А чего это ты. кацапье, им стрелять разрешаешь?.
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Походу мусора после такого тяжелого дня отдыхают и развлекаются. Иначе бы уже и морды стрелявших показали и написали кто кого...
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Нічого дивного, вся беркутня в адмін кварталі.
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похоже раненый утром мент голову лечил.
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що, знов хтось АТОшника без черги в маршрутне таксі не пропустив?
от мерзотники....
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Мусорам не до охраны правопорядка ,им будку стеречь нужно
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так стрелял мусорок или член семьи. Другим у нас резинострел не позволено
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Это не совсем так. Не знаю как сейчас а пару лет назад добрые люди помогали за недорого. При наличии военного билета
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я так понимаю, что "добрые люди" помогли оформится внештатным сотрудником или добровольным помощником. Это не отличается от написаного мною
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А у нас сегодня много шума было, между прочим. И полицейские машины, и скорые выли, как-то с перебором. Завтра новости из Штаба Бывшего АТО прозвучат... Надеюсь- хорошие. А то... чего-то мне тревожно.
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На вісімнадцяту годину казали що затишшя по всьому фронту. хз.
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Та можэ учения. Вроде как анонсировались. Но, реально- много выли.
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хорошее дело травмат, и пистолетик у жаждущих есть, и вместо трупа только ранение.
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Ну шо, дозволимо носіння короткостволу? Нехай шмаляють один в одного.
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так резинострел сегодня получают только мусора и их родня. Так, что это мусорок или прокурорский стрелял в человека.
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Да??? А я читал, помнится, что журналистам, вроде как- разрешали. Возможно- ошибаюсь.
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Так они ж стрелять не умеют! Если бы один в одного... то хрен бы с ними.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате стрельбы на бульваре Вернадского в Киеве ранен мужчина, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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