 Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Движение по улице Грушевского в Киеве разблокировано. Препятствий для проезда авто и общественного транспорта у здания ВР8 нет", - говорится в сообщении НП на Facebook.

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины.