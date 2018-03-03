 Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Движение по улице Грушевского в Киеве разблокировано. Препятствий для проезда авто и общественного транспорта у здания ВР8 нет", - говорится в сообщении НП на Facebook.
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины.
Расскажи мне, хоть чему то порадуюсь сегодня, ей Богу!
Или просто еще не увидел никого?
Ну ты даешь морячок...,долго же ты по рейсам , хоть кто президент знаешь ?
Знаете, в чем прикол?
петя могло разогнать этот несчастный лагерь в 3 часа утра, тихо и без шума.
Но ему нужен был террористический акт против населения Украины.
Вот эти все избиения, поставки на колени, грабеж и т.д. Поэтому все сделали днем, что б остальным было неповадно.
Sergini
Сьогоднішні події під ВР сьогодні вранці дали зрозуміти, що людська гідність для поліції України не варта нічого. Спецпрезначенці впевнені, що за насильство їм нічого не буде. Той самий беркут, який побив студентів теж був впевнений у безкарності. Докази безкарності та зневаги людскьої гідності у твіттер повідомленні очільника МВС
Навіть поліція хуйлостану не дозволяє собі приниження людей при затриманні. В Україні потрібно було проявити насильство, для чого?
Штаб блокади торгівлі з окупантами
2 ч ·
ЗАРАДИ ВЛАДИ ВОНИ НЕ ЗУПИНЯТЬСЯ, ЯКЩО НЕ ЗУПИНЕ ЇХ НАРОД
Сьогоднішні події на площі Конституції під Верховною Радою довели Україні, що нинішня влада, використовуючи карні інститути, насильницькими методами ладна йти проти своїх громадян. Не важливо, хто їй суперечить, жінка, людина похилого віку, чи військовий. Вони навіть повернули собі Беркут, аби захищати свої власні інтереси.
Але чи усвідомить Україна цей урок?
Саша, Саша, есть предел злодейству , которое бы ты не оправдал?
Злодейство порождает смерть и ненависть - доказано путлером.
UA Лилия Стацкая
злодейство убьет Украину, а не спасет, нельзя молиться и Богу и черту одновременно.
03.03.2018 22:39
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Делай добро людям ,Саша, не пожалеешь, даже если не оценят сразу, не опускайся до победы любой ценой, и по трупам .
На добраніч.
1. Заклади освіти відновлять роботу з 5 березня,
а трохи раніше було, #прикрути))
2. Головна → Новини → 2 березня 2018, 19:20Увага! 3-7 березня у школах, закладах професійної освіти буде призупинено заняття!
тут бачите)) пацани під #прикрути)) хотіли трошки заробити - з $220 до $600,
ца 1000 кубів, але хтось) з політ-технологів підказав, що мальдіви 3.0) два рази це гівно)))
і хлопи) перейшли на п.1!
духу , в них , не вистачить ..)))
То есть ты уже не они?
"міръ" -вселенная или "миръ"- в смысле-спокойствие.
Большое эксклюзивное интервью Александра Онищенко телеканалу NEWSONE 02.03.18
https://www.youtube.com/watch?v=iNpsIi-COck
А рассказал, где его компромат, который он уже фиг знает когда передал ЦРУ, ФБР и АНБ на барИгу и его кодлу?
Елку когда ставить будут?
- доктор, меня там что-то беспокоит.
- давайте посмотрим. таак. да у вас здесь роза!
- это вам, доктор...
В путлеровское стойло.
ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову
службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю.
Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.
Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!