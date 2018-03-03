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 Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция. ФОТО

На основании решений суда полиция обеспечила доступ к проезжей части улицы сначала следователем, а затем - коммунальщикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция 01

"Движение по улице Грушевского в Киеве разблокировано. Препятствий для проезда авто и общественного транспорта у здания ВР8 нет", - говорится в сообщении НП на Facebook.

Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция 02

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3053730
 
 
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Рано радуешься , все агэнты еще при власти, Кернеса , например уже четыре года не могут посадить за сепаратизм ,уж очень хорошо подпевает нынешним керманычам.
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скоро потеплеет и опробируют водометы, не забывайте.
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Не знаю. Не имею права судить и даже рассуждать, ибо не владею ИНФОй, в полной мере. Одно тока: мне этот Гришин- не нравится. Очень. Странный он и мутный. С перебором.
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А прозрачных ты ТАМ видел?
Расскажи мне, хоть чему то порадуюсь сегодня, ей Богу!
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Да никого я там не видел. Из знакомых. А вот о Гришине высказал собственное мнение. Имею Право.
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Гришин знакомый?Остальные нет?
Или просто еще не увидел никого?
Ну ты даешь морячок...,долго же ты по рейсам , хоть кто президент знаешь ?
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Представьте себе- знакомый. Понятно, не на коротке. В Мариуполе было дело, на праздновании юбилея бата "Донбасс". И шо сейчас с этим славным батом??? Я, например- не врубаюсь. Вот реально. Но, заслугу вижу- Гришина.
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А че с ним? Все нормально, как рыба в воде, среди себе подобных.
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Ну и хорошо. Всё нормально, вы считаете? Пусть так. Я не собираюсь с вами спорить. Бо, повторюсь: я не врубаюсь. Хотя с водой и рыбами- достаточно близок.
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Все нормально для Гришина, ты же о нем спросил, я и ответила, он -в своей среде обитания , не заблудится.Там все такие.
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Семенченко и Соболев професиональные провокаторы.. при чем высого уровня
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Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3333Кочєґар 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 25 мин.25 минут назад
Знаете, в чем прикол?

петя могло разогнать этот несчастный лагерь в 3 часа утра, тихо и без шума.
Но ему нужен был террористический акт против населения Украины.

Вот эти все избиения, поставки на колени, грабеж и т.д. Поэтому все сделали днем, что б остальным было неповадно.
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Людська гідність та українська поліція
Sergini

Сьогоднішні події під ВР сьогодні вранці дали зрозуміти, що людська гідність для поліції України не варта нічого. Спецпрезначенці впевнені, що за насильство їм нічого не буде. Той самий беркут, який побив студентів теж був впевнений у безкарності. Докази безкарності та зневаги людскьої гідності у твіттер повідомленні очільника МВС
Навіть поліція хуйлостану не дозволяє собі приниження людей при затриманні. В Україні потрібно було проявити насильство, для чого?
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Никто не сомневается, что это была показательная порка для пипла. Это был Корд, который уже не раз отличался. С этими мразями пора разбираться уже серьёзно.
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ціна - копійка цим протестувальникам ... їх гамселять , а вони лише задають філософські запитання ... Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9888
Штаб блокади торгівлі з окупантами
2 ч ·
ЗАРАДИ ВЛАДИ ВОНИ НЕ ЗУПИНЯТЬСЯ, ЯКЩО НЕ ЗУПИНЕ ЇХ НАРОД

Сьогоднішні події на площі Конституції під Верховною Радою довели Україні, що нинішня влада, використовуючи карні інститути, насильницькими методами ладна йти проти своїх громадян. Не важливо, хто їй суперечить, жінка, людина похилого віку, чи військовий. Вони навіть повернули собі Беркут, аби захищати свої власні інтереси.
Але чи усвідомить Україна цей урок?
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Ты бы молчал, они хоть за деньги курченко вышли на протест, а ты трусливый троль, способный только стучать по клавиатуре и плевать в монитор.
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І всіх відпустили, кляті бариги...)))
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ой спасибочки, ниче шо головы поразбивали , глаза повыбивали, но хоть дали живыми уйти, просто сама доброта и милосердие во плоти.
Саша, Саша, есть предел злодейству , которое бы ты не оправдал?
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Заради України- немає. Нічого особистого- Україна понад усе!
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злодейство убьет Украину, а не спасет, нельзя молиться и Богу и черту одновременно.
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Я атеїст- з молитвами не до мене.
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да никто , Саша , на тебя не молиться , тебе сказали ,что злодейством добра не добьешься и уж тем более благополучия в Украине.
Злодейство порождает смерть и ненависть - доказано путлером.
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Це чий комент?
UA Лилия Стацкая
злодейство убьет Украину, а не спасет, нельзя молиться и Богу и черту одновременно.
03.03.2018 22:39
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понятно. Разжую так и быть , образное выражение , подразумевающее что, зло - порождает зло, творящий зло - добра не добьется .Ну не бывает злодейства во благо- никогда.
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Добро і Зло та боротьба між ними- філософські поняття. А от Україна- понад усе!
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Так можно многое оправдать , но лозунги, Саша, это еще не любовь к Украине, а показательная кричалка, которой прикрываются очень многие сепары , например вот этот.
Рух вулицею Грушевського в Києві відновлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4040
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"Тихо прийшов- тихо пішов"- знаєте що це?
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А я думала, что ты снова лозунгом ответишь,ошиблась.
Делай добро людям ,Саша, не пожалеешь, даже если не оценят сразу, не опускайся до победы любой ценой, и по трупам .
На добраніч.
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Сашко , коли Бог хоче покарати людину за її гріхи , або гріхи її предків - він відбирає у гріщника і розум і здатність вірити в Бога..
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Це ще не "ужосс"".. "Ужосс" прийде до тебе дещо пізніше, можливо через секунду після того як ти це прочитаєш- але він обов'язково прийде до тебе і за тобою . Ти чекай, Сашко.. Чекай..
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Можем констатировать, что кацапам не удалось, с помощью своих проплаченных консерв, под маской антикоррупционной борьбы устроить захваты сепаратистами власти как на Донбассе в 2014
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Кацап Порошенко уже у власти и строит русский мир пуйла в Украине, теми же методами, что и пуйло в рашке.
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...--- разгон вниз.... -- Газ 24, 30-97 КИР, чёрная, с сиреной и мигалками под решёткой... ...мимо Динамо, налево вокруг клумбы и на Крест.... ....брусчатка в асфальт переходит... -- на повороте резина пищит... ...всё так шуршит, вибрирует и понтует!!! ... ...когда я на почте служил ямщиком... 1984 год. *)
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є цікаві) спостереження пов'язанні з педаліком) і його керманичами)) :
1. Заклади освіти відновлять роботу з 5 березня,

а трохи раніше було, #прикрути))

2. ГоловнаНовини → 2 березня 2018, 19:20Увага! 3-7 березня у школах, закладах професійної освіти буде призупинено заняття!

тут бачите)) пацани під #прикрути)) хотіли трошки заробити - з $220 до $600,
ца 1000 кубів, але хтось) з політ-технологів підказав, що мальдіви 3.0) два рази це гівно)))
і хлопи) перейшли на п.1! Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2731 Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2731 Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1810
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нарешти прибрали цей смердючий смитник.
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Не спещи... Ещё не прибрали Порошенко с Банковой.
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і не заберуть - духу , в них , не вистачить ... Рух вулицею Грушевського в Києві відновлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3594
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Это уже интересно, риторика поменялась?

духу , в них , не вистачить ..)))

То есть ты уже не они?
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Тебе нескрепные буквы і не выдали шоле?
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ещё какая скрепная
"міръ" -вселенная или "миръ"- в смысле-спокойствие.
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А Банковую когда для проезда откроют? Сколько ее ещё будут блокировать горанты Конституции?
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А вона ще Банкова? Ніби в Офшорну хотіли перейменувати, навіть петиція в КМДА була..
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очевидцы заметили, что грязь и снег на ул.Грушевского помогал убирать Кернес..
Движение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2422
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чудова спецоперація влади , аби народ не звернув увагу на це -
Большое эксклюзивное интервью Александра Онищенко телеканалу NEWSONE 02.03.18
https://www.youtube.com/watch?v=iNpsIi-COck
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Коневод на кАнале гандона мураева что-то рассказывал для "патриотов"?

А рассказал, где его компромат, который он уже фиг знает когда передал ЦРУ, ФБР и АНБ на барИгу и его кодлу?
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"Движение по улице Грушевского восстановлено".
Елку когда ставить будут?
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визит к проктологу.
- доктор, меня там что-то беспокоит.
- давайте посмотрим. таак. да у вас здесь роза!
- это вам, доктор...
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Киевляне наконц-то подтянулись, смотрю.
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Чому кацапи і тутешні порохоботи абсолютно однаково радіють з того , що відбулося під ВР сьогодні ? Рух вулицею Грушевського в Києві відновлено, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 911
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наверное потому что считают что педро мальдивский ведёт верной дорогой.
В путлеровское стойло.
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Я бы сказал что после сегодняшнего дня Барыга еще потерял процентов 10-15 електората но етого сказать не могу. Потому что у Барыги и до сегодняшнего дня не было столько поклонников.
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никогда у лолиты маланской не было 10%. может -10-20% от нуля конечно
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у вас плохо с гегелевской диалектикой. Даже если у вас осталось всего 100 сторонников (ваша родня), то и тут можно потерять 10-15 % надёжного электората.
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.. опісля ТАКИХ подій ПОВАЖАЮЧИЙ себе Громадянин України мав би ПОКИНУТИ ряди ЗЛОЧИННИХ угруповань МВС НГУ СБУ ..


ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову
службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю.
Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.

Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!
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.. ВСІ ідентифіковані сьогодні 168 беркутят мають бути ЗАКОПАНІ у цьому році .. це вони ВБИЛИ В.Чорновіла Сашка Білого Лісника .. в сміттям зозуля крищенко .. розберемося просто .. ВАЖЛИВО інородцям авакову аброськіну НЕдати втекти ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвижение по улице Грушевского в Киеве восстановлено, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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