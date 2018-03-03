 Всех задержанных под Радой отпустили, - Крикливенко

Об этом сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Всех людей пока отпустили. Одному лицу предъявлено подозрение по факту событий от 27 февраля. Остальные были опрошены в качестве свидетелей и отпущены. Определенная часть поехала для получения медицинской помощи и фиксации телесных повреждений в больнице", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении. ВИДЕО + ФОТОрепортаж

Крикливенко отметил, что по факту столкновений под ВР офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека готовит официальное заявление. По его словам, предварительный анализ событий свидетельствует о ряде нарушений со стороны правоохранителей.

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.