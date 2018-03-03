 Всех задержанных под Радой отпустили, - Крикливенко

Об этом сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Всех людей пока отпустили. Одному лицу предъявлено подозрение по факту событий от 27 февраля. Остальные были опрошены в качестве свидетелей и отпущены. Определенная часть поехала для получения медицинской помощи и фиксации телесных повреждений в больнице", - сказал он.
Крикливенко отметил, что по факту столкновений под ВР офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека готовит официальное заявление. По его словам, предварительный анализ событий свидетельствует о ряде нарушений со стороны правоохранителей.
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.
Март 3, 2018 в 21:41
Представить можно как противно это г**но и то , что от него осталось, но после зачистки - дышать легче стало не только в Киеве. Теперь неплохо бы согласно алгоритма следственных органов вывести на чистую воду тех, кто все это забаламутил, во флаги заматывался, гранаты приносил, ребят-нацгвардейцев с полицейскими калечил. Статей там можно достаточно набрать, доказательств - тоже, ну и дать мятежным отдохнуть хотя бы по несколько годиков в предназначенных для такой публики местах. Надо доводить дело к достойному финалу. А так - действительно и Февраль и по крайней мере начало Марта просто радуют 😀👍
Что мешало Раде и Президенту их удовлетворить, если они тоже заинтересованы в борьбе с коррупцией и нормальном развитии страны?!