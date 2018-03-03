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 Политика Украины, Происшествия
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 Всех задержанных под Радой отпустили, - Крикливенко

Полиция отпустила всех задержанных в ходе демонтажа палаточного городка под Верховной Радой.

Об этом сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко, пишет Цензор.НЕТ  со ссылкой на Громадське радіо.

"Всех людей пока отпустили. Одному лицу предъявлено подозрение по факту событий от 27 февраля. Остальные были опрошены в качестве свидетелей и отпущены. Определенная часть поехала для получения медицинской помощи и фиксации телесных повреждений в больнице", - сказал он.

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Крикливенко отметил, что по факту столкновений под ВР офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека готовит официальное заявление. По его словам, предварительный анализ событий свидетельствует о ряде нарушений со стороны правоохранителей.

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам. Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3053728
 
 
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ОЛЬГИНО надо писать...не волнуйся)))
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Это новичок! он еще клаву толком не знает! Усіх затриманих під Радою відпустили, - Крикливенко - Цензор.НЕТ 4562
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Новічкам Клаву не пропонувати. Рано їм ще... Усіх затриманих під Радою відпустили, - Крикливенко - Цензор.НЕТ 9724
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Спецоперация пуйла - "буря в платке" не удалась
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спецоперация пуйла - это ты сам и тебе подобные. рабы пРезидента-людожера.
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Мда... Избили людей, унизили. Русня ликует вместе с #прхб...
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дело не в русне. чем там она занята. дело в Украине. это главное. как ей дальше жить. если эта Влада ей вообще жить дальше позволит.
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Первоначально Цензор эту новость поместил с портретом Крекливенко. Позже портрет сняли. Почему? Крикливенко испугался народного гнева? Боится, что народ начнет узнавать на улицах, или что найдут и дадут по голове так как Беркута сегодня били демострантов?
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Dude:
Март 3, 2018 в 21:41
Представить можно как противно это г**но и то , что от него осталось, но после зачистки - дышать легче стало не только в Киеве. Теперь неплохо бы согласно алгоритма следственных органов вывести на чистую воду тех, кто все это забаламутил, во флаги заматывался, гранаты приносил, ребят-нацгвардейцев с полицейскими калечил. Статей там можно достаточно набрать, доказательств - тоже, ну и дать мятежным отдохнуть хотя бы по несколько годиков в предназначенных для такой публики местах. Надо доводить дело к достойному финалу. А так - действительно и Февраль и по крайней мере начало Марта просто радуют 😀👍
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Та да, газпрём не то что макнули - а прям вываляли мордой в дерьме, теперь эту шушеру разогнали нафиг. Красавцы! У ху..ла неделя прям скажем - не очень.
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этот день - позор Украины. за что людей калечили? за то, что они праздновали 4 года назад? впечатление, что их наказали за ТОТ Майдан. чтобы неповадно было впредь.
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ВНИМАНИЕ! Народ, На Цензоре все пользователи делятся на два типа: Это те кто хочет повесить диабетного жида и армия порохоботских пидорасов с оплатой за рассеивание мнений людей. Вы поймите, что на сегодня в Украине нет таких идиотов кто просто так поддерживал бы эту власть и беркут и ставил бы под сомнение ЛЮБЫЕ выступления против них. Может и есть несколько дебилов но не такая армия.. Они тут орут . " все куплены" .."Всё не настоящее..!" "нельзя силовыми методами убирать власть.." Нужен порядок в центре Киева и законность.." Лезут без мыла в жопу вроде на первый взгляд правильными мыслями выворачивая в конце всё к тому что "ведите себя тихо" . Не вступайте с ними в полемику. Это глупо. Есть кнопка спама - вот и пользуйтесь ею.. Что вы как дети на самом деле?
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Саме так і було - показове покарання євромайданівців за те, що 4 роки тому опустили бєркутаську путлєрську криваву мразь.
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А почему люди находились в палатках несколько месяцев? У них требования обычные и понятные, направленные на борьбу с коррупцией.
Что мешало Раде и Президенту их удовлетворить, если они тоже заинтересованы в борьбе с коррупцией и нормальном развитии страны?!
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Так сегодня ж удовлетворили...
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ты вообще здоров? или тоже с травмой головы? чему смеяться надо?
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на чём сразу взгляд не зацепился - цитируемая здесь фраза Крикливенко: "Всех людей ПОКА отпустили..." выделено мной. ПОКА. для пацанов видимо это ПОКА в ментуре и судах только начинается.
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Ну могут вызвать для дачи свидетельских показаний, большего здесь не наблюдается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсех задержанных под Радой отпустили, - Крикливенко
 
 
 
 
 
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