 Холодницкий настаивает на расторжении контракта с директором Запорожского титаномагниевого комбината Сиваком

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, как в конце декабря снова можно было заключить с директором договор, несмотря на все письма, которые я подписывал, в том числе, и на имя премьера, и Фонду госимущества. Считаю, что эти договоры должны быть разорваны", – сказал прокурор.

Холодницкий добавил, что Фонд госимущества, который фактически является мажоритарным собственником ЗТМК, не торопится также проводить собрание участников ООО.

САП ранее обвинила директора ЗТМК Владимира Сивака в том, что в 2014 году, имея прямой умысел и злоупотребляя служебным положением, он растратил 880 млн грн ($110 млн), полученных от подконтрольной Дмитрию Фирташу компании Tolexis Trading Limited, целевым назначением которых было выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Уголовное производство было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано НАБУ 8 июня 2016 года.

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По данным САП, следствие установило, что директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц, в частности, ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

Холодницкий подчеркнул, что САП уверена в своей позиции, что никаких мероприятий для модернизации предприятия проведено не было: "Человек просто провел средства: грубо говоря, они как пришли с Кипра, так они и вернулись на Кипр".

Глава САП напомнил, что дело по директору ЗТМК в суде с 2016 года, однако "суд его сложно рассматривает".

"В очередной раз отложили наш иск из-за того, что Tolexis (принадлежащий Дмитрию Фирташу миноритарный собственник ЗТМК – ИФ) ненадлежащим образом были уведомлены о времени и месте даты слушания дела", – сказал Холодницкий.

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Он также отметил, что действия САП фактически направлены на то, чтобы вернуть предприятие государству и приватизировать его по рыночной цене, а не за один доллар, как это было фактически сделано в 2013 году.

"Мы не сдаемся, мы должны довести это дело до конца", – подчеркнул глава САП.

Как сообщалось, САП с декабря 2016 года добивается в судах расторжения договора ФГИ с Tolexis Trading Limited о создании ООО "ЗТМК". По словам Холодницкого, было установлено, что в 2013 году ФГИ во исполнение постановления Кабинета министров заключил по итогам конкурса с Tolexis Trading Limited договор об учреждении ООО "ЗТМК" на базе ГП "ЗТМК" "с целью якобы привлечения инвестиций по внедрению современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства".

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в обмен на 51% ООО передало в его уставный капитал целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП "ЗТМК". Tolexis Trading Limited, со своей стороны, за 49% заплатило $110 млн, которые имели исключительное целевое назначение – финансирование модернизации производства на протяжении 2013-го-первого квартала 2015 года. По данным САП, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, потратившего большинство привлеченных инвестиций на погашение ранее возникших задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с Group DF Д.Фирташа. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм, а на модернизацию производства как главную цель создания предприятия было направлено лишь 20 млн грн, утверждает САП.

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ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.