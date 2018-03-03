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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ФГИ (508) Фирташ (957) Холодницкий (412) САП (714) зтмк (1)

 Холодницкий настаивает на расторжении контракта с директором Запорожского титаномагниевого комбината Сиваком

Фонд госимущества Украины игнорирует позицию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в деле ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" и продлил контракт с подозреваемым по делу директором.

Об этом  в интервью агентству "Интерфакс-Украинасообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, как в конце декабря снова можно было заключить с директором договор, несмотря на все письма, которые я подписывал, в том числе, и на имя премьера, и Фонду госимущества. Считаю, что эти договоры должны быть разорваны", – сказал прокурор.

Холодницкий добавил, что Фонд госимущества, который фактически является мажоритарным собственником ЗТМК, не торопится также проводить собрание участников ООО.

САП ранее обвинила директора ЗТМК Владимира Сивака в том, что в 2014 году, имея прямой умысел и злоупотребляя служебным положением, он растратил 880 млн грн ($110 млн), полученных от подконтрольной Дмитрию Фирташу компании Tolexis Trading Limited, целевым назначением которых было выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Уголовное производство было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано НАБУ 8 июня 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году, - Холодницкий

По данным САП, следствие установило, что директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц, в частности, ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

Холодницкий подчеркнул, что САП уверена в своей позиции, что никаких мероприятий для модернизации предприятия проведено не было: "Человек просто провел средства: грубо говоря, они как пришли с Кипра, так они и вернулись на Кипр".

Глава САП напомнил, что дело по директору ЗТМК в суде с 2016 года, однако "суд его сложно рассматривает".

"В очередной раз отложили наш иск из-за того, что Tolexis (принадлежащий Дмитрию Фирташу миноритарный собственник ЗТМК – ИФ) ненадлежащим образом были уведомлены о времени и месте даты слушания дела", – сказал Холодницкий.

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Он также отметил, что действия САП фактически направлены на то, чтобы вернуть предприятие государству и приватизировать его по рыночной цене, а не за один доллар, как это было фактически сделано в 2013 году.

"Мы не сдаемся, мы должны довести это дело до конца", – подчеркнул глава САП.

Как сообщалось, САП с декабря 2016 года добивается в судах расторжения договора ФГИ с Tolexis Trading Limited о создании ООО "ЗТМК". По словам Холодницкого, было установлено, что в 2013 году ФГИ во исполнение постановления Кабинета министров заключил по итогам конкурса с Tolexis Trading Limited договор об учреждении ООО "ЗТМК" на базе ГП "ЗТМК" "с целью якобы привлечения инвестиций по внедрению современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства".

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в обмен на 51% ООО передало в его уставный капитал целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП "ЗТМК". Tolexis Trading Limited, со своей стороны, за 49% заплатило $110 млн, которые имели исключительное целевое назначение – финансирование модернизации производства на протяжении 2013-го-первого квартала 2015 года. По данным САП, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, потратившего большинство привлеченных инвестиций на погашение ранее возникших задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с Group DF Д.Фирташа. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм, а на модернизацию производства как главную цель создания предприятия было направлено лишь 20 млн грн, утверждает САП.

Читайте: Суд вернул апелляцию САП по имуществу фигуранта "газового дела" Постного из-за нарушения порядка подачи

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.

Источник: https://censor.net.ua/n3053726
 
 
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Ты шо на безальтернативную шоблу батон крошишь?
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по любому. Это противодействие мыролюбным потужным реформам. Так пальмовые?
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НАБУ тоже агенты кремля,из союзников у порошенко остались медведчук с кумом
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Нелегка та нешвидка ця робота, та конче потрібна Україні. Щасти!
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Есть за что - сажайте.
Нет за что - заткнитесь.

Но что за письма???
Что за херня???
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а за что сажать, за невыполнение своих обязанностей?
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опять ты с дибильными вопросами. таки точно ты удмурт.
суть этого шыкаладного шахер махера заключается в том, что шестерка фирташа - лолита через своих прихвостней остановила по сути тмк в пользу завода титан на крысме.
Или опять тупить будешь и блеять о безальтернативности кокорина?
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ти це написав порохоботу ....він ітак це не пойме.....1 ізвилина і то Холодницкий настаивает на расторжении ФГИ контракта с директором Запорожского титаномагниевого комбината Сиваком - Цензор.НЕТ 6770
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да этот соевый ляшкован уже позорился подобными вопросами про луТшую пьяную жабу галактики - сатановскаую ( по кличке гонтарева).
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прокурор следит за соблюддением закона. Если все законно - че ему надо?
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типа мы доказать не можем и может он и не виноват но вы назначте пожалуста кого-то другого
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та щас на венский бал слетает и порешает.хули делов
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Как на меня, то русские уши здесь очевидны, как и то, в какую страну директор сбежит. Холодницкий настаивает на расторжении контракта с директором ЗТМК - Цензор.НЕТ 9585
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Тюююю....А шо тут дивного ???? Все як завжди.... Холодницкий настаивает на расторжении контракта с директором ЗТМК - Цензор.НЕТ 1899
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"Уголовное производство было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано НАБУ 8 июня 2016 года."

И? Что с этим уголовным производством делает ставленник ( на минуточку) самого Госдепа, ФБР, ЦРУ и АНБ вместе взятых, Артёмка Сытник?
Источник:https://censor.net.ua/n3053726
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мабуть те саме, що і петрик з антикорупційним судом.... 3 роки пройшло, а віз і нині там
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Тут понимаешь в чём дело...
Саботаж от мальдивского офшорника с липецкой фабрикой - это не удивительно.

А вот саботаж от патриотичнейшего из патриотов, за которым стоят сами США - это как то странно. Правда ведь?
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Олександр, ну ти ж розумна людина і чудово розумієш, що робота НАБУ і САП без антикорупційного суду так і надалі буде ніякою..... в даному випадку, людина, яку звинувачують, отримала від Фірташа гроші на модернізацію і повернула їх назад Фірташу.....фірташ отримав 49% акцій цього підприємства.....не заплативши державі ні копійки....це нормально?
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Кто должен голосовать за закон об Антикоррупционном суде? Может быть депутаты?
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так... депутати, але внести його мав Президент.... і ще одне - проект закону, який вніс порошенко, не відповідає рекомендаціям МВФ і Венеціанської комісії....
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А він внесений.

А щоб внести правки, депутани повинні його повернути на доопрацювання. а вони його на розгляд поставити навіть не можуть.
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він вже прийнятий в першому читанні... 272(здається) голосів
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Тем лучше. До второго чтения в комитете подготовят все поправки. Я ж говорю, что всё в руках депутанов.
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привести цей закон в той формат, який вимагають міжнародні інституції, порошенко не дасть....тому що, якщо будуть незалежні судді - "сядут усє"
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А ещё Порошенко НИКОГДА не допустит, чтоб Нафтогаз выиграл в суде у грязьпрёма. НИКОГДА!
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ну писати подібну х..ню я не буду.... можна ж отримати ці гроші і вкрасти Холодницький наполягає на розірванні контракту з директором Запорізького титано-магнієвого комбінату Сиваком - Цензор.НЕТ 4656
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Не донесли Холодницкому - вот и гонит пургу. И 110 млн $ совсем не копейка за совковое производство без модернизации с идиотской энергетикой. Так и сажайте менеджеров, разворовавших деньги, а не пиарьтесь лозунгами ,, прихватизации''.
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Это я для этого комбината, полагаю, магнезитовую руду в Гане перегружал. И немало. Последний балкер сейчас на переходе, в порт Южный. 110 тысяч тонн.
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нет. основная продукция титановые сплавы на сырь ри вольногорского гока.
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Купился я на определение "титаномагниевый" (с).
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А чему удивляться если коррупция в Украине рулит?!
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...тут, короче, тема такая: навыпускали АУДИ, Фольксваген и Бэнц -- шо-то около лимона дизельных машин -- легковушек -- с наебаловом, по выбросу отравляющих веществ в атмосферу...
...на круг -- около 1.5 лимона машин... ... в основном в Америке -- бо их там больше покупают, чем в Европах...
Да, так вот -- американцы своего менеджера по наёбу посадили. -- 8 лет, вроде и 150 000 штрафа? -- я особо не слежу...
В Германии, же -- нихто не сидит -- все ходят...*)
И Германия, вчера порешила, шо превышение выбросов в атмосферу СО, это дело тех земель, у которых эта проблема есть, но запрещать движение дизельных автомобилей, можно только после того, как до этого были использованы все способы, для исключения вредных выбросов дизельных автомобтлей... ...пля... ...пля ... пля.......
Но Бавария сразу сказала: Нам пох! У нас все ездят, как хотят!
Короче! -- чем Порошенко хуже этих всех перечисленных?
...мне просто смешно, когда я улыбаюсь... *)
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давай поміняємось - ми вам канцлера порошенка, а нам меркель президентом.... подивимось, що лишиться від Німеччини через рік
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После прихода к власти в Запорожье банды рыжего вора Ахкметова, в городе творится беспредел. Об этом знают все, включая президента.
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без шоколадного вора не біло бі ріжего вора
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Щас, чего-то в башку пришло... Я ведь работал, при Союзе, на судах с интересными названиями: "Краматорск", "Дебальцево", "Донецк", "Мариуполь", "Авдеевка". На "Бердянске", "Запорожье" и "Вольногорске", кстати- тоже. Но, они, как понимаемо- не в счет. А вот "Славянск"- был в Черноморском пароходстве... А ещё я работал на "Закарпатье". Дай Бог- тоже будет- не в счет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий настаивает на расторжении контракта с директором Запорожского титаномагниевого комбината Сиваком
 
 
 
 
 
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