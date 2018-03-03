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 Завершено досудебное расследования в отношении главы Госаудитслужбы Гавриловой, - НАБУ

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении главы Государственной аудиторской службы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как выяснило следствие, председатель Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Золотые слитки имеет каждый гражданин, - глава Госаудитслужбы Гаврилова о подозрении НАБУ в незаконном обогащении

Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Также читайте: Гаврилова об обвинениях НАБУ: Дело не содержит надлежащих доказательств и по сути является уголовным преследованием

3 марта 2018 детективы НАБУ по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Госаудитслужбы о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли доступ к материалам следствия. После ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.

25 января суд отпустил главу Госаудитслужбы Гаврилову под личное обязательство. 29 января суд оставил Гаврилову в должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3053724
 
 
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І що з цього вийде, чергова туфта для народа і Захода.
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и что БПП её возьмет на падлюки, или удочерит ? Завершено досудебное расследования в отношении главы Госаудитслужбы Гавриловой, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2424
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Судья, который будет вести это дело, уже начал гуглить инет в поисках прекрасной роскошной яхты...
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Поскольку суд оставил гаврилову на должности, то она продолжала тырить и прятать, тырить и прятать, а теперь голенькая, как сокол, предстанет перед украинским судом, "самым справедливым" в мире и такой же будет приговор.
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Государство сажает только тех, у кого само не стоит на шухере.


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Служил Гаврила в аудите....
На ауди себе копил
С начальством зорким не делился
И сам клиентов он доил
Начальство сильно осерчало
Гаврилу в НАБУ замели
Копил гаврила на машину
Гаврилу боссы извели.
Теперь Гаврила ходит хмурый
Не весел наш Гаврила стал
А всё так славно начиналось
Копился в слиточках металл....
Теперь метал он весь у НАБУ
Квартира, бокс и весь актив
Скажите люди где тут правда?
Гаврила ж невиновен был
Гаврила думал тырить можно
Не тырить - тупо, думал он
И вот теперь сидит на киче
И ожидает приговор....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавершено досудебное расследования в отношении главы Госаудитслужбы Гавриловой, - НАБУ
 
 
 
 
 
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