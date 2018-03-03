 Завершено досудебное расследования в отношении главы Госаудитслужбы Гавриловой, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как выяснило следствие, председатель Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

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Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

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3 марта 2018 детективы НАБУ по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Госаудитслужбы о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли доступ к материалам следствия. После ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.

25 января суд отпустил главу Госаудитслужбы Гаврилову под личное обязательство. 29 января суд оставил Гаврилову в должности.