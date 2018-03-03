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 Транзиту российского газа в ЕС до расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничего не угрожает, - Минэнерго РФ

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил Еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, что транзиту российского газа в Европу через Украину до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничего не угрожает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новак и Шефчович по телефону обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа на Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитражного суда.

В ходе разговора еврокомиссар по энергетике передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко

Глава российского Минэнерго со своей стороны заверил, что "транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надёжным, как и в прошлом".

"До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - добавил он.

Собеседники подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.

Также читайте: "Газпром" продолжит поставлять газ в ЕС через Украину

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3053720
 
 
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РФ пошла ва-банк и ставит ЕС перед фактом того, что продления транзитного контракта в 2019 году не будет. Мол, разрешайте СП-2 или мёрзните. А чтобы быстрее дошло, выбрали самый холодный период, когда в ЕС снежный хаос и более 60-ти замерзших насмерть. Так или иначе - транзитные доходы Украины снизятся до нуля в 2019.
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Ну це вже їх справа, загубити 50 млрд дол, щоб Україна не заробила 1, там таки генії в керівництві. Транзиту російського газу в ЄС до розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" нічого не загрожує, - Міненерго РФ - Цензор.НЕТ 1528
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И твари коррупционные им помогут.
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тут прицел не только на СП-2, но и на ТП-2
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Ну бабло по арбитражу отдать то надо... А до 2019 года ты еще доживи, руский.
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Была такая газета при СССР - "Прибалтийский комсомолец". Потом её переименовали в "Территорию М". Так вот, после событий у телевышки, где Псковская дивизия ВДВ впервые выступила в качестве "карательной", там напечатали карикатуру: Латышско-российская граница. На российской стороне здоровенная труба (нефтепровод), закрученная узлом перед пограничной чертой. Верхом на ней, в лохмотьях гимнастёрки и босой (но в будённовке), грязный, заросший бородой, мужик, грозящий кулаком латышу, стоящему по ту сторону границы. Латыш, ехидно улыбаясь, приветствует его поднятой соломенной шляпой. Рядом с латышом - здоровенная, откомленая свинья, (тоже улыбающаяся)...
История повторяется?
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Походу Украина кацапское вЯличие опустила ниже плинтуса.
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Транзиту российского газа в ЕС до расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничего не угрожает, - Минэнерго РФ

-- Пані первачка?
-- Так, пан.
-- А чого ж пані не кряхче?
-- А пан вже встрьомив?
-- Так, пані!
-- Ну, тоді -- йох, йох, йох..
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А після розторгнення контракту нехай тоді своїм вонючим газом топлять у себе у тундрі,може,банани з ананасами виростять...
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Може й виростуть, але кацапи їх все одно тракторами розтопчуть
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Из эього сообщения следует: Путлер и Мюллр- дебилы! Пидо Рашка опять отсасывает!\
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Уверен, совместными усилиями газ будет доставлен европейским потребителям.
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интерсно, а как думаете ?
что будет делать европа при потере транзита через украину ?
на что расчитывает ядренодубинковый карлик ?
наврное ждет что ес взмолится на северный2 побыстрее.
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Если ЕС не пойдёт на шантаж и строительство северного потока, то и после расторжения контракта транзиту ничего угрожать не будет. Раша не проживет без продажи газа в ЕС
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Ес может пойти на шантаж. Это ж гейропа.
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Хто і як капітулював перед "Газпромом"
У 2006 році екс-президент Ющенко за тиждень привів Україну до капітуляції перед "Газпромом" (Путіну, Фірташу і собі в кишеню). (РосУкрЕнерго)
У 2009 році екс-прем'єр Тимошенко за два тижні привела Україну до капітуляції перед "Газпромом" (Путіну і собі в кишеню).
У 2010 екс-президент Янукович за місяць привів Україну до капітуляції перед "Газпромом" (московитам - бази в Криму до 2042 року, заводам своїх друзів - віртуальна знижка на газ, з якою газ усе одно був дорожче, ніж у Європі).

У 2018 році, за Президента Порошенка, газовий бліц-кріг "Газпрому" тривав 3 години, і виглядав так:
15:00 "Газпром" заявив, що розриває угоди з "Нафтогазом"
16:00 Україна уклада угоду про постачання газу з Польші
18:00 "Газпром" заявив про продовження транзиту газу через Україну і виконання всіх своїх зобов'язань по транзиту.

Після всього цього "Газпром" лишився винен Україні за свій газ 4,6 млрд доларів, з них 2,5 млрд живими грішми, решта в погашення давніх поставок.
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Больше двух лет мы не закупаем газ в РФ...
Возникает вопрос - что помешало заключить дополнительное соглашение по объему газа с ГП при цене 238$, а с поляками заключили соглашение за один час по цене 600$! Кому это так выгодно?
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пояснюю, як для барнаульця, у якого немає інтернету, але є вихід на цензорнет - контракт був укладений протягом декількох годин, це спотовий контракт, укладений з польською державною компанією PGNiG. Зараз в Європі теж холодно, і вільніх ресурсів мало. А спотові ціни на газ на європейськіх торговельних майданчиках зараз дуже високі - до 600 долларов за тисячу кубометрів. Ціна купівлі нам похєр - хоч тисячу $$, все одно різницю між контрактною вартістю і вартістю на спотовому ринку сплатить ваш газпром, так само як і ще один штраф за порушення контракту. Ну і як бонус - пiсля цього ваш СП-2 Євросоюзу на*уй не впав.
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ну а шо? оно же хромосома виновата=))

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным решение США продлить санкции

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/03/03/2018/5a9a9c969a79476ec72ec7c3?from=main
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Похоже, в ближайшее время, мокшанцы выхватят в Сирии по взрослому.
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Коли вам Швеція, Данія чи країни Балтії заблокують північний потік 2 , цікаво що вони там кудахтати будуть нарасеє? "расторжение откладывается по тех причинам" та і нема такого пункту у договорі. А рішення Стокгольмского арбітражу є і пеня кожен день 0,5 млн $.
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Народ,я тут, кое что интересное с сайта "Крымского бандеровца" взял. Один из наших единомышленников постарался...Думаю, вам всем понравится:
"Из соглашений Газпрома с Нафтогазом Украины от 2009 года:
Соглашение по поставкам:
8.3. Решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма является окончательным, не подлежащим обжалованию и имеющим для Сторон обязательную силу.
Соглашение по транзиту:
12.2. Арбитражное решение будет окончательным и обязательным для обеих Сторон.
А теперь Газпром объявляет, что оспаривает решение арбитража и (барабанная дробь) обращается в тот же арбитраж за односторонним расторжением соглашений. Так он же послал этот арбитраж куда подальше и показал, что с ним считаться не намерен…», - Михаил Крутихин, российский экономический аналитик.
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Т.е. они прямо говорят ЕС, или вы строите новую трубу, или вам хана. И что Европа?
Испугается и согласится на строительство новых потоков? не удивлюсь.
И что мы будем делать с нашей трубой тогда?
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Транзиту російського газу в ЄС до розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" нічого не загрожує, - Міненерго РФ - Цензор.НЕТ 2760К А Ю‏ @yurayura641 5 ч.5 часов назад
ЗАТЯНИ ПОЯС...! ОЙ СЦУКО ПЕРЕПУТАЛ.... -ПРИКРУТИТЕ ВЕНТЕЛЬ, -ДЕБИЛЫ...!

Транзиту російського газу в ЄС до розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" нічого не загрожує, - Міненерго РФ - Цензор.НЕТ 7815
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТранзиту российского газа в ЕС до расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничего не угрожает, - Минэнерго РФ
 
 
 
 
 
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