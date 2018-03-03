 Транзиту российского газа в ЕС до расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничего не угрожает, - Минэнерго РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Новак и Шефчович по телефону обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа на Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитражного суда.
В ходе разговора еврокомиссар по энергетике передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража.
Глава российского Минэнерго со своей стороны заверил, что "транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надёжным, как и в прошлом".
"До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - добавил он.
Собеседники подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
История повторяется?
-- Пані первачка?
-- Так, пан.
-- А чого ж пані не кряхче?
-- А пан вже встрьомив?
-- Так, пані!
-- Ну, тоді -- йох, йох, йох..
что будет делать европа при потере транзита через украину ?
на что расчитывает ядренодубинковый карлик ?
наврное ждет что ес взмолится на северный2 побыстрее.
У 2006 році екс-президент Ющенко за тиждень привів Україну до капітуляції перед "Газпромом" (Путіну, Фірташу і собі в кишеню). (РосУкрЕнерго)
У 2009 році екс-прем'єр Тимошенко за два тижні привела Україну до капітуляції перед "Газпромом" (Путіну і собі в кишеню).
У 2010 екс-президент Янукович за місяць привів Україну до капітуляції перед "Газпромом" (московитам - бази в Криму до 2042 року, заводам своїх друзів - віртуальна знижка на газ, з якою газ усе одно був дорожче, ніж у Європі).
У 2018 році, за Президента Порошенка, газовий бліц-кріг "Газпрому" тривав 3 години, і виглядав так:
15:00 "Газпром" заявив, що розриває угоди з "Нафтогазом"
16:00 Україна уклада угоду про постачання газу з Польші
18:00 "Газпром" заявив про продовження транзиту газу через Україну і виконання всіх своїх зобов'язань по транзиту.
Після всього цього "Газпром" лишився винен Україні за свій газ 4,6 млрд доларів, з них 2,5 млрд живими грішми, решта в погашення давніх поставок.
Возникает вопрос - что помешало заключить дополнительное соглашение по объему газа с ГП при цене 238$, а с поляками заключили соглашение за один час по цене 600$! Кому это так выгодно?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным решение США продлить санкции
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/03/03/2018/5a9a9c969a79476ec72ec7c3?from=main
"Из соглашений Газпрома с Нафтогазом Украины от 2009 года:
Соглашение по поставкам:
8.3. Решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма является окончательным, не подлежащим обжалованию и имеющим для Сторон обязательную силу.
Соглашение по транзиту:
12.2. Арбитражное решение будет окончательным и обязательным для обеих Сторон.
А теперь Газпром объявляет, что оспаривает решение арбитража и (барабанная дробь) обращается в тот же арбитраж за односторонним расторжением соглашений. Так он же послал этот арбитраж куда подальше и показал, что с ним считаться не намерен…», - Михаил Крутихин, российский экономический аналитик.
Испугается и согласится на строительство новых потоков? не удивлюсь.
И что мы будем делать с нашей трубой тогда?
ЗАТЯНИ ПОЯС...! ОЙ СЦУКО ПЕРЕПУТАЛ.... -ПРИКРУТИТЕ ВЕНТЕЛЬ, -ДЕБИЛЫ...!