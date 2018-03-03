EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  5425  400
Материалы по теме:
Все про:ВР (21698) Киев (15467) Нацполиция (7000) полномочия (157) прокуратура (2997) разгон (158) палатки (73)

 Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией во время демонтажа палаточного городка возле ВР

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины.

"Прокуратура города Киева проработала информацию, освещенная в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действиях полицейских во время событий 03.03.2018 рядом со зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского. С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ведомства. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Палатки и сцена возле Рады разобраны, коммунальщики вывозят мусор, правоохранители все еще стоят в оцеплении. ВИДЕО + ФОТОрепортаж

Досудебное расследование поручено следователем СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией во время демонтажа палаточного городка возле ВР 01

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.

Источник: https://censor.net.ua/n3053718
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
5 копійок обстрелов в сторону украинских
позиций не зафиксировано

Так, а шо стрелять? Ані єщє нє справілісь с чувствамі восторга от утрєннєго штурма палаточного городка в Кієвє. Іх сокровєнниє мєчти сбиваются - "націкі" на колєнях. Скоро брататися почнуть - ідеологічних розбіжностей вже не залишилося.
 показать весь комментарий
 
 
ASIC МАЙНЕР

В Киеве начали мутузить мусора,наивных граждан "пишущих челобитную царю" и одновременно начались активные боевые действия со стороны Ордило на Донбассе.

А це хто писав вище? Я і відповів йому.
 показать весь комментарий
 
Він там ще про дещо писав, а ти щось не захотів на решту написаного відповідати. Не знайшов директиву в інструкції?
 показать весь комментарий
 
А за кого пан "константін" голосував у Травні 2014го?
 показать весь комментарий
 
 
не ходил на выборы и так ясно было шо кондитер пропихнет свою дупу в президентское кресло
 показать весь комментарий
 
 
Тобто ти фактично привів шпигуна своїм пофігізмом, а тепер закликаєш когось до вбивств і самосудів? Це ти винуватий, Константине! А не шпигун Лола! Це ти його привів! Це тебе першого треба судити!
 показать весь комментарий
 
 
. ВІТАЮ Вас українці .. ДУЖЕ доступно до сприйняття Вашим можжичком ВЧАТЬ Вас обрізані .. а заодно і геноцидять ... Новітня Історія України .. за вибір БИДЛА в 2010 і гонорових галичан в 2014 .. ДОРОГО заплачено .. девальвація гривні . тарифи на вкрадені у Вас електро-тепло-газо-нафто .. ВСЕ ж руками Ваших батьків і дідів зроблено було ... ВІДДАЙ ДУРНЮ ще останнє Землю .. і можеш здихати .. а Жінки Діти і Онуки вже за кордон подалися .. то противсіхи з націоналістами .. то аби не юлька..
.. де Ви там 54% .. шось не чути Вас ..
 показать весь комментарий
 
 
Зауряд прапорщик из Агит-обоза ФСБ нет галичан есть Украинцы. Ну нельзя так палиться. Вас в ольгино набирают наверное как в СС? Систота расы и наличие лишней хромосомы основное требование!
 показать весь комментарий
 
 
Юлін генпрокурор Шишкін розслідує це перевищення повноважень, Юга! Після дострокових президентських цієї весни.
А тобі, Юга, ще книжки читати і читати(на довічному з конфіскацією)
_____________________________________
Не забуваймо! 18-го Березня Марш-віче по всім містам країни.
Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 3342
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
скільки даєш за марш?
 показать весь комментарий
 
 
Думаю суд зробить тролям стеця скидку, за те, що вони чистосердно визнають свої злочини і візьмуть активну участь у громадській діяльності. Особисто буду на цьому наполягати. А як буде - це вже не від мене залежить. Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 5456
 показать весь комментарий
 
 
Будет то , что и с беркутней, пойдут на повышение, как самые преданные и рьяные стражи власти от народа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это же полукриминальные элементы, не будут же их полчаса упрашивать! На асфальт и в наручники.
 показать весь комментарий
 
Луценко, ты бы рассказал на какие шиши ты себе такие хоромы отгрохал, да еще и на Сейшелы ездишь отдыхать. Откуда деньжата? Уж не взятки ли берешь? или у Хуйла на содержании?
 показать весь комментарий
 
 
Югіка здадуть. Всіх здадуть. У бариг дружби не буває.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Посмотрел его дом скромный гдето 100-120 кв метром. Михе Хинкальному бабушка и то большее жильё оплатила!
 показать весь комментарий
 
 
А яка різниця - скільки метрів? Конфіскація ж. Югік вже буде на державному утриманні.
 показать весь комментарий
 
 
Уже одни хоромы пшонковские приказали долго жить,осталиьь только развалины.
 показать весь комментарий
 
 
. дії цих у формі МВС - це злочинна БАНДА .. ублюдка авкова ... ПСИ авакова "працюють" ... а то думали КОЖНА ГНИДА повинна бути ІДЕНТИФІКОВАНА .. в кожному МІСТІ .. місці дислокації .. - це НАШІ УБЛЮДКИ .. і у них є сім"ї батьки .. ШУКАЙТЕ їх .. щоби знали хто РУЙНУЄ Україну ..
.. ЗАПАМ"ЯТАЙТЕ ці інородці авакови аброськіни будуть відповідати .. але СВОЄ .. крищенки зозулі .. цей ЧОРТОПОЛОХ має бути ВИРВАНИЙ з корінням ...Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 8047
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хто вище б'є-той краще грає...
ось і туточки.в кого літери жирніші-в того й правда
 показать весь комментарий
 
 
DEUTCHE WELLE, REUTERS, AFP, ABC News и другие мировые СМИ....А в понедельник такое начнется


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а шо начнется? Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 1361до понедельника забудут кто такие тятивцы
 показать весь комментарий
 
 
В понеділок на тебе нападе понос ,обісрешся , соєва гнида .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Під ВР прибирають намети… Ну що ж? Завершилася ще одна лихоманка імені великого реХВорматора і грантів животворячих. Завершилася пшиком ще одна спроба роздмухати масовий протест, шляхом безмежного популізму і грошей «бабці Курченко». І, певно - ще не про всіх «бабусь» нам розповіли.

Під ВР прибирають намети… Від вересня місяця ми жили в постійному очікуванні ЧОГОСЬ… Що от щось вони вчинять. Що от буде ще щось, до чого ми не готові. Та ні. Вийшло все вкрай банально. Популістські гасла + мітинги та ходи. Потім - знову гасла і ходи. Потім - знову… На вулиці ніби повернулися часи акції «Повстань, Україно!» і давно запилені й підзабуті технології Юлії Володимирівни - нічого нового за 15 років, вона схоже так і не винайшла. Україна пішла вперед, а ці - залишилися такими самими.

Під ВР прибирають намети… Чого ми тільки не надивилися за ці місяці? Обпечених війною поліцейських, які сміялися з «учасників АТО» що ставили туристичні намети по 40-50 хв. "Мітинги по 40 000", на площах де і 10 тисячам нема де розвернутися. Штурм розбуреним натовпом «Нових сил» театру разом з глядачами і дітьми та американським джазом. Шабуніна, який безсило гукав: «Що вам зробити, аби ви нас полюби…» вибачте, «аби ви прийшли до нас на мітинг?» Борцунів, які мов від чумного, сахалися від Саакашвілі коли спливла «бабця Курченко». «Міхо який живе на/без даху!» Парасюка Ногастого. Прикордонників у «Сулгуні» - і розпач/радість «відданих соратників». Соболєва, який двох слів не в'язав в розмові з реальними, а не рядженими ветеранами АТО. Тощо і тощо...

Під ВР прибирають намети… Слова нардепів-борцунів-грантожерів, про мільйони громадян які прийдуть і скинуть чинну владу, аби привести на вкладу "колишніх", в обозі яких на потоки сядуть вони самі, виявилися повним блефом. Навіть після «бабці Курченко», зібравши усі свої сили та кинувши в бій мабуть усі свої останні резерви - максимум, який вони змогли вивести на вулиці це пара десятків тисяч людей. Усі інші їхні перфоманси - від 1000 до 7000 людей. Для міста з населенням 3 мільйони осіб, офіційно - дрібниця. Не достукалися вони до людей. Не повірив їм Київ. Та й вся Україна - так само, якщо чесно. І це - нормально. Україна втомилася слухати солодкі казочки пожирателів смачних грантів. Україна - вкалувала. Україна має безліч претензій до влади нинішньої, але Україна - не те дурне дівчисько, аби йти за першим ліпшим-язикатим.

Під ВР прибирають намети. І я тихо пишаюся тим, що всі ми, з українською владою на чолі, таки зуміли обійтися без крові і ексцесів. Розгону мітингів, до яких палко закликала частина товаришів, так і не сталося. Ніхто не дорікне нинішній владі тим, що опозицію собі вона розігнала кийками - як Саакашвілі. Це потребувало нечуваної витримки і сил. Але влада - впоралася. Картини дівчат які приносили бутерброди і каву поліцейським, а не протестувальникам, казали самі за себе.

Під ВР прибирають намети… Власне - саме про це ми казали, ласуючи кавою на Хрещатику. «Ще пара місяців - і край».

Так воно і сталося. І хоча я переконаний - відсунуті від влади «колишні» не покинуть своїх спроб у владу таки пролізти, хоч очевидно - ці намети не останні (а коли дядька Петра оберуть на другий термін, ми сказимося від протестувальників всіх можливих калібрів), все ж таки душу гріє солодке відчуття: «Ми вистояли. Ми примусили їх себе побачити. Ми не дали їм занурити нашу країну у хаос на радість ворогові». А значить - зможемо знову і знову. Ми стали сильніші.

І саме тому, серед іншого - під ВР прибирають намети.
 показать весь комментарий
 
 
пішов в дупу москаль недобитий покидьок запутінській
 показать весь комментарий
 
 
РАЗГОН ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА БАНДОЙ ЯНУКОВИЧА
Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 1811

РАЗГОН ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА БАНДОЙ ПОРОШЕНКО
Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 4143

ВРЕМЯ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ БАНДИТОА.

ПОРОШЕНКО ХУЖЕ ЗАКОНЧИТ ЧЕМ ЯНУКООВОЩ. Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 8976



 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А можно я к тебе приеду. Поживу в твоей квартире и на обоях напишу "Владу геть"!?
 показать весь комментарий
 
а квартира його приватна власність. а Київ це твоя приватна власність? покажи документи квартирант.
 показать весь комментарий
 
 
Голосование -- это, когда голые соваются...
...под Радой тем более...
 показать весь комментарий
 
ЛУЦЕНКО , которого освободили из тюрьмы БЛАГОДАРЯ МИРНОМУ ПРОТЕСТУ ГРАЖДАН НА МАЙДАНЕ, поддержал в ФБ разгон мирного местечка
ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ЭТИХ ПОЛИТИКАХ
 показать весь комментарий
 
 
Но Аваков -- это я вам сразу скажу -- это будет ещё проблема! ...так надо просто заранее подготовиться... -- и кайн проблэм! *)
 показать весь комментарий
 
 
Черный эскадрон президента Гаити. т.е. Украины...пипец куда мы вляпались мля
 показать весь комментарий
 
 
.. ВСІ ідентифіковані сьогодні 168 беркутят мають бути ЗАКОПАНІ у цьому році .. це вони ВБИЛИ В.Чорновіла Сашка Білого Лісника .. в сміттям зозуля крищенко .. розберемося просто .. ВАЖЛИВО інородцям авакову аброськіну НЕдати втекти ..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Який ти грізний в інеті... Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 5487
 показать весь комментарий
 
І цеж сучари приїхали безоружних людей вбивати .Чекали лиш команди від панамських патріотів.
 показать весь комментарий
 
 
Это изображение беркутни, которая заставила стать на колеи патриотов украины нужно напечатать миллион копий на всех фейсбуках-твитерах-форумах.
Пусть народ посмотрит, что творит порошенко.

Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 4297
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Особливо у США це буде цікаво- там законослухняні громадяни добровільно стають у таку позу на вимогу поліції.
 показать весь комментарий
 
 
Ти для початку поспілкуйся з американцями , а не фантазуй про добровільність.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це стандартна дія поліції при силовому затриманні- цих хлопців американці цьому і вчили.
 показать весь комментарий
 
Ти плутаєш примусово з добровільно . Сьогодні людей примусово ставили на коліна , принижували і знущались . 100 до одного - піздєц яка поліцейська доблєсть . Авакова під суд , підрозділи що брали активну участь у злочині розформувати , а учасників разом з авакяном в тюрму.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Примусово- бо вони незаконослухняні. Не більше того.
 показать весь комментарий
 
С чего Вы взяли, что они незаконопослушные граждане?
 показать весь комментарий
 
 
С чего Вы взяли, что их действия противозаконны? Они даже унизительное требование выполнили - стали на колени в снег, они даже в этом не смогли нарушить букву закона и оказать полицейским сопротивление.
 показать весь комментарий
 
 


УБЛЮДКИ ЗАЩИЩАЮЩИЕ СОВКОВУЮ КОРРУПЦИОННУЮ ОЛИГАРХИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, КРЫШУЕМУЮ МАЛЬДИВСКИМ ОФФШОРНЫМ БАРЫГОЙ ПОРОШЕНКО.

ЧЕМ ЭТИ МРАЗИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ БЕРКУТНИ ЯНУКООВОЩА?

СМЕНИЛИ ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ - ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

КАК И НЕ БЫЛО ЕВРОМАЙДАНА НА КОТОРОМ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК!!!




 показать весь комментарий
 
 
Да уже кацапы по всему интернету постят и ржут ухмыляясь. Вот за ето Хуйло и благодарен Вальцману, потому что на Рашке революция исключена так как Украина стала примером того что после переворота них*** лучше не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Один кум (Порошенко) змовився з іншим кумом кума (Аваковим) і скоїли злочин (покалічили людей біля ВР) , розслідувати злочин буде кум (Луценко) який домовився з кумом кума . Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 2019
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чуствуеться агония Курченовских внучков.
 показать весь комментарий
 
 
У президента Гаити были черные эскадроны, которые охраняли режим и уничтожали конкурентов....Именно такой сейчас режим один в один в Украине...А тот президент Гаити кончил плохо
 показать весь комментарий
 
 
.. опісля ТАКИХ подій ПОВАЖАЮЧИЙ себе Громадянин України мав би ПОКИНУТИ ряди ЗЛОЧИННИХ угруповань МВС НГУ СБУ ..


ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову
службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю.
Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.

Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!
 показать весь комментарий
 
 
Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 6341
.. СЕКСОТ ярош і фсб ний вальцман рятують беркутят від Суду Людського .. там само і вічний однопроцентний а.гриценко .... як Вам сліпе ЗАБИЧИНЕ БИДЛО .. і галицьке .. до розуміння ? ..
 показать весь комментарий
 
 
Разорвать его на куски, чтобы и хоронить было нечего.
 показать весь комментарий
 
 
Янукович - не смог. Порошенко - не дрогнул!
Скоро прозвучит от него команда стрелять на поражение.
 показать весь комментарий
 
 
ВОРОВСКАЯ ШОБЛА НА ЗАЩИТУ ПОРОШЕНКО ВЫГНАЛА В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ВСЕ СВОЕ СТАДО БУДОЧНЫХ ПОРОХОСОССОВ.

В МИРЕ НЕТ НИ ОДНОЙ СТРАНЫ В КОТОРОЙ БОТЫ ЗАЩИЩАЮТ ВЛАСТЬ!!!

ПОТОМУ ШО ТАМ ВЛАСТИ РАБОТАЮТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СВОЕГО НАРОДА.

БОТЫ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ - ТРУСЛИВОЙ, НИКЧЕМНОЙ, КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ, РАБОТАЮЩЕЙ НЕ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ, А НА СВОИ КАРМАНЫ.

ПОЭТОМУ ТОЛЬКО У НАС В УКРАИНЕ и РАСЕИ ЗА ДЕНЬГИ НИЩЕГО БЮДЖЕТА БОТЫ С УТРА и ДО НОЧИ ПИШУТ В ЗАЩИТУ УБЛЮДОЧНОЙ ВЛАСТИ.
 показать весь комментарий
 
 
зато як красиво гімн співають...права рука на серці, а лівою по чужим кишеням тиць-тиць Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцією під час демонтажу наметового містечка біля ВР - Цензор.НЕТ 8818
 показать весь комментарий
 
 
"В МИРЕ НЕТ НИ ОДНОЙ СТРАНЫ В КОТОРОЙ БОТЫ ЗАЩИЩАЮТ ВЛАСТЬ!!!" -- а как же Рашка?
 показать весь комментарий
 
НЕможу терпіти ..сам Галичанин .. з 17 вересня 1939 .. Бандерівців . Шухевичів .. Донцових .. -- ВИТІСНЕНО .. проросло СЕКСОТНЕ бидло таке як 32-33 Голодомор

.. ВІДЧУВАЄТЬСЯ отверезіння Галичан .. ЦИТАТА : Мародери у вишиванках набагато цинічніші від російських фашистів.
Раби рабів - раби в квадраті...
Сучий менталітет зсученої Галичини: чим більший поцріот - тим і служба в ФСБ довша.
Така екзотика Українського Задзеркалля.
Покоління потомственних стукачів.
Галицькі хруні тільки ззовні як люди.
Насправді то отруйні рослини, геномодифіковані телевізором.
У них і кров зелена.
Діти Проклятого Ангела.
Їжака і Гадюки.
Краде в свого - несе окупанту. І сповідаються частіше, ніж купаються, і "за Україну" боротися не втомлюються, і в Європу, б***, хочуть…
Під тиском жорстокої реальности бидло починає усвідомлювати, що сотворило, але дуже хоче і далі вважати себе людьми!
Ніби нічого й не сталося..
І - навіть розумними..
Після сотвореного..
Я зворушений...
 показать весь комментарий
 
 
СЦУ****О, А САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ, НО ОЖИДАЕМОЕ, ЧТО ТАКОМУ БЕЗПРИНЦИПНОМУ РАЗГОНУ ПРОТЕСТУЮЩИХ, ОДИНАКОВО, СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВО РАДУЮТЬСЯ КАК ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ,,патриоты в вышиванках", ТАК И рассеянцы И ордловцы....
ПОЧЕМУ ОЖИДАЕМО??? ПОТОМУ, ЧТО ВСЁ ТАКИ ОДИН НАРОД И СЕГОДНЯ ОНИ ЭТО ПОКАЗАЛИ.
ПОЧЕМУ НЕПРИЯТНО??? ПОТОМУ, ЧТО С ТАКИМИ ,,патриотами" УКРАИНА СКОРО СНОВА ЗАГОВОРИТ ПО рассейски, И ЭТИ ,,патриоты" ПЕРВЫМИ ЖЕ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТ СЕЙЧАС рассейскоязычная БЕРКУТНЯ. ФОКУС С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ,,патриотов" В НКВД-КГБ-ФСБ ВСЕГДА ПРОХОДИЛ И ПРОХОДИТ НА УРА.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, меня интересует а когда прокурватура начнет расследование о нападении на Качановскую колонию гражданином Ю. Луценком и его соучастниками Кулявлобой и Поросенком с целью совершения побега гражданкой Ю. Тимошенко? Или напишите что нападение на колонию с 2014 года является не уголовно наказуемым.
 показать весь комментарий
 
Шо завтра знову жменька міхуїлових клоунів буде верещати "Кієв вставай"? Якщо Київ послав вас нах восени то весною не встане й поготів.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией во время демонтажа палаточного городка возле ВР
 
 
 
 
 
 вверх