 Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией во время демонтажа палаточного городка возле ВР

"Прокуратура города Киева проработала информацию, освещенная в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действиях полицейских во время событий 03.03.2018 рядом со зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского. С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ведомства.
Досудебное расследование поручено следователем СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.
позиций не зафиксировано
Так, а шо стрелять? Ані єщє нє справілісь с чувствамі восторга от утрєннєго штурма палаточного городка в Кієвє. Іх сокровєнниє мєчти сбиваются - "націкі" на колєнях. Скоро брататися почнуть - ідеологічних розбіжностей вже не залишилося.
В Киеве начали мутузить мусора,наивных граждан "пишущих челобитную царю" и одновременно начались активные боевые действия со стороны Ордило на Донбассе.
А це хто писав вище? Я і відповів йому.
.. де Ви там 54% .. шось не чути Вас ..
А тобі, Юга, ще книжки читати і читати(на довічному з конфіскацією)
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Не забуваймо! 18-го Березня Марш-віче по всім містам країни.
.. ЗАПАМ"ЯТАЙТЕ ці інородці авакови аброськіни будуть відповідати .. але СВОЄ .. крищенки зозулі .. цей ЧОРТОПОЛОХ має бути ВИРВАНИЙ з корінням ...
ось і туточки.в кого літери жирніші-в того й правда
Під ВР прибирають намети… Від вересня місяця ми жили в постійному очікуванні ЧОГОСЬ… Що от щось вони вчинять. Що от буде ще щось, до чого ми не готові. Та ні. Вийшло все вкрай банально. Популістські гасла + мітинги та ходи. Потім - знову гасла і ходи. Потім - знову… На вулиці ніби повернулися часи акції «Повстань, Україно!» і давно запилені й підзабуті технології Юлії Володимирівни - нічого нового за 15 років, вона схоже так і не винайшла. Україна пішла вперед, а ці - залишилися такими самими.
Під ВР прибирають намети… Чого ми тільки не надивилися за ці місяці? Обпечених війною поліцейських, які сміялися з «учасників АТО» що ставили туристичні намети по 40-50 хв. "Мітинги по 40 000", на площах де і 10 тисячам нема де розвернутися. Штурм розбуреним натовпом «Нових сил» театру разом з глядачами і дітьми та американським джазом. Шабуніна, який безсило гукав: «Що вам зробити, аби ви нас полюби…» вибачте, «аби ви прийшли до нас на мітинг?» Борцунів, які мов від чумного, сахалися від Саакашвілі коли спливла «бабця Курченко». «Міхо який живе на/без даху!» Парасюка Ногастого. Прикордонників у «Сулгуні» - і розпач/радість «відданих соратників». Соболєва, який двох слів не в'язав в розмові з реальними, а не рядженими ветеранами АТО. Тощо і тощо...
Під ВР прибирають намети… Слова нардепів-борцунів-грантожерів, про мільйони громадян які прийдуть і скинуть чинну владу, аби привести на вкладу "колишніх", в обозі яких на потоки сядуть вони самі, виявилися повним блефом. Навіть після «бабці Курченко», зібравши усі свої сили та кинувши в бій мабуть усі свої останні резерви - максимум, який вони змогли вивести на вулиці це пара десятків тисяч людей. Усі інші їхні перфоманси - від 1000 до 7000 людей. Для міста з населенням 3 мільйони осіб, офіційно - дрібниця. Не достукалися вони до людей. Не повірив їм Київ. Та й вся Україна - так само, якщо чесно. І це - нормально. Україна втомилася слухати солодкі казочки пожирателів смачних грантів. Україна - вкалувала. Україна має безліч претензій до влади нинішньої, але Україна - не те дурне дівчисько, аби йти за першим ліпшим-язикатим.
Під ВР прибирають намети. І я тихо пишаюся тим, що всі ми, з українською владою на чолі, таки зуміли обійтися без крові і ексцесів. Розгону мітингів, до яких палко закликала частина товаришів, так і не сталося. Ніхто не дорікне нинішній владі тим, що опозицію собі вона розігнала кийками - як Саакашвілі. Це потребувало нечуваної витримки і сил. Але влада - впоралася. Картини дівчат які приносили бутерброди і каву поліцейським, а не протестувальникам, казали самі за себе.
Під ВР прибирають намети… Власне - саме про це ми казали, ласуючи кавою на Хрещатику. «Ще пара місяців - і край».
Так воно і сталося. І хоча я переконаний - відсунуті від влади «колишні» не покинуть своїх спроб у владу таки пролізти, хоч очевидно - ці намети не останні (а коли дядька Петра оберуть на другий термін, ми сказимося від протестувальників всіх можливих калібрів), все ж таки душу гріє солодке відчуття: «Ми вистояли. Ми примусили їх себе побачити. Ми не дали їм занурити нашу країну у хаос на радість ворогові». А значить - зможемо знову і знову. Ми стали сильніші.
І саме тому, серед іншого - під ВР прибирають намети.
РАЗГОН ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА БАНДОЙ ПОРОШЕНКО
ВРЕМЯ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ БАНДИТОА.
ПОРОШЕНКО ХУЖЕ ЗАКОНЧИТ ЧЕМ ЯНУКООВОЩ.
...под Радой тем более...
ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ЭТИХ ПОЛИТИКАХ
Пусть народ посмотрит, что творит порошенко.
УБЛЮДКИ ЗАЩИЩАЮЩИЕ СОВКОВУЮ КОРРУПЦИОННУЮ ОЛИГАРХИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, КРЫШУЕМУЮ МАЛЬДИВСКИМ ОФФШОРНЫМ БАРЫГОЙ ПОРОШЕНКО.
ЧЕМ ЭТИ МРАЗИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ БЕРКУТНИ ЯНУКООВОЩА?
СМЕНИЛИ ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ - ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
КАК И НЕ БЫЛО ЕВРОМАЙДАНА НА КОТОРОМ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК!!!
ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову
службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю.
Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.
Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!
.. СЕКСОТ ярош і фсб ний вальцман рятують беркутят від Суду Людського .. там само і вічний однопроцентний а.гриценко .... як Вам сліпе ЗАБИЧИНЕ БИДЛО .. і галицьке .. до розуміння ? ..
Скоро прозвучит от него команда стрелять на поражение.
В МИРЕ НЕТ НИ ОДНОЙ СТРАНЫ В КОТОРОЙ БОТЫ ЗАЩИЩАЮТ ВЛАСТЬ!!!
ПОТОМУ ШО ТАМ ВЛАСТИ РАБОТАЮТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СВОЕГО НАРОДА.
БОТЫ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ - ТРУСЛИВОЙ, НИКЧЕМНОЙ, КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ, РАБОТАЮЩЕЙ НЕ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ, А НА СВОИ КАРМАНЫ.
ПОЭТОМУ ТОЛЬКО У НАС В УКРАИНЕ и РАСЕИ ЗА ДЕНЬГИ НИЩЕГО БЮДЖЕТА БОТЫ С УТРА и ДО НОЧИ ПИШУТ В ЗАЩИТУ УБЛЮДОЧНОЙ ВЛАСТИ.
.. ВІДЧУВАЄТЬСЯ отверезіння Галичан .. ЦИТАТА : Мародери у вишиванках набагато цинічніші від російських фашистів.
Раби рабів - раби в квадраті...
Сучий менталітет зсученої Галичини: чим більший поцріот - тим і служба в ФСБ довша.
Така екзотика Українського Задзеркалля.
Покоління потомственних стукачів.
Галицькі хруні тільки ззовні як люди.
Насправді то отруйні рослини, геномодифіковані телевізором.
У них і кров зелена.
Діти Проклятого Ангела.
Їжака і Гадюки.
Краде в свого - несе окупанту. І сповідаються частіше, ніж купаються, і "за Україну" боротися не втомлюються, і в Європу, б***, хочуть…
Під тиском жорстокої реальности бидло починає усвідомлювати, що сотворило, але дуже хоче і далі вважати себе людьми!
Ніби нічого й не сталося..
І - навіть розумними..
Після сотвореного..
Я зворушений...
ПОЧЕМУ ОЖИДАЕМО??? ПОТОМУ, ЧТО ВСЁ ТАКИ ОДИН НАРОД И СЕГОДНЯ ОНИ ЭТО ПОКАЗАЛИ.
ПОЧЕМУ НЕПРИЯТНО??? ПОТОМУ, ЧТО С ТАКИМИ ,,патриотами" УКРАИНА СКОРО СНОВА ЗАГОВОРИТ ПО рассейски, И ЭТИ ,,патриоты" ПЕРВЫМИ ЖЕ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТ СЕЙЧАС рассейскоязычная БЕРКУТНЯ. ФОКУС С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ,,патриотов" В НКВД-КГБ-ФСБ ВСЕГДА ПРОХОДИЛ И ПРОХОДИТ НА УРА.