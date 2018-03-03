 Прокуратура расследует возможное превышение полномочий полицией во время демонтажа палаточного городка возле ВР

"Прокуратура города Киева проработала информацию, освещенная в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действиях полицейских во время событий 03.03.2018 рядом со зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского. С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ведомства.

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Досудебное расследование поручено следователем СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.