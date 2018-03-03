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Все про:поезд (614) Укрзализныця (1311) 8 марта (73)

 "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов к Международному женскому дню

Дополнительные поезда и рейсы "Интерсити" будут отправляться с 6 по 12 марта из Киева, Харькова, Ужгорода, Черновцов, Одессы, Львова и других городов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Согласно сообщению, поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.

Поезд № 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова - в 15:00, прибытие в Одессу в 04:45. 

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Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов курсировать 7 и 10 марта в Западной Украине, а 8 и 11 марта - в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20, прибытие в Рахов в 7:07. Отправление из Рахова в 17:44, прибытие в Киев в 09:15. 

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43. 

Поезд № 152/151 Киев - Херсон выполните рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15, прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33, прибудет в Киев в 19:33. 

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Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36. 

Поезд № 179 Днепр - Киев совершит рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепр в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21. 

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправится в 10:50, прибудет в 19:53. 

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Поезд № 207 Киев - Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода и 8 и 11 марта - обратно. 

Поезд № 235 Харьков - Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта в 10:27 и прибывать на следующий день в 11:50. Обратно - 8 и 11 марта в 18:00 и прибывать в Харьков на следующий день в 19:37. 

Поезд № 246 Одесса - Черновцы отправится из Одессы 9 марта в 16:44, прибудет в Черновцы в 10:02. Обратно 10 марта отправится в 15:37, прибудет в Одессу в 10:02. 

Поезд № 270/269 Одесса - Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта в 19:22, прибывать в Харьков на следующий день в 11:03. Обратно отправление 7 и 12 марта в 20:55, прибытие в Одессу в 13:54. 

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Поезд № 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта. Отправление из Львова в 12:35 и прибытие в Днепр в 05:16. В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, прибытие во Львов в 11:23. 

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 15:29, прибытие в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд отправится в 18:10 и прибудет в столицу в 10:28. 

Поезд № 202/201 Жмеринка - Киев отправится 7 марта из Жмеринки в 10:33 и прибудет в Киев в 14:48. И 12 марта поезд отправится из Киева в 15:29 и прибудет в Жмеринку в 19:25. 

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Поезд № 292/291 Хмельницкий - Киев отправится 7 марта из Хмельницкого в 09:10 и прибудет в Киев в 15:32. 12 марта поезд отправится из Киева в 16:13, прибудет в Хмельницкий в 22:40.

Также в дополнительные рейсы отправятся следующие скоростные поезда: 

- № 787/788 Харьков - Константиновка - 7 и 8 марта отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновки в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в 9:50. 

- № 747 Киев - Тернополь отправится из Киева 5 и 24 марта в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 6 и 25 марта отправления из Тернополя в 4:04 и прибытие в Киев в 10:01. 

- № 720/719 Киев - Харьков отправится из Киева 13 марта в 18:33 и прибудет в Харьков в 23:34. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта в 5:48 и прибудет в Киев в 11:07.

Источник: https://censor.net.ua/n3053716
 
 
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"Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов к Международному женскому дню - Цензор.НЕТ 2040Виглядає, як заохочення піти шляхом чиновника з мордора, і шукати своїх Рибок.
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Это що за пи........ дец такой, вроде к жене мне надо ехать железкой. Это уже полнейший дэбилизм. Кто?Куда? Будет ехать.
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чотири вихідних.... народ подорожує
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А Носова на Польщу повезуть, Європу побачить . "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов к Международному женскому дню - Цензор.НЕТ 7790
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У кого, у меня все 360, а ехать не за х....... й. Просто выделят денег дополнительно на эти потяги, вот праздник и удался. Бл...... ди погулят то любят.
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Започатковане як пролетарське феміністське свято Міжнаро́дний де́нь жіно́к-робітни́ць. Починалось як соціалістичне політичне свято. Є спільним для культур переважно країн колишнього «радянського блоку»
Про яку міжнародність йдеться? В Європі ніхто і не чув про це.... совок сраний
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Тоді краще цей термін використовуйте, Суфражи́зм - рух за надання жінкам однакових з чоловіками виборчих прав, що зародився в Англії наприкінці 19 - початку 20 століття.
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останній рік цієї совдепії.... з 2019 р. цього свята вже не буде
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Ну як би, особисто це свято не саме головне з чим треба воювати, хоча це можливо ще совок десь сидить в куточку мізків.
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Жінки в цей день не відмовляються від подарунків, навіть ті, що налаштовані проти цього свята "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов к Международному женскому дню - Цензор.НЕТ 5140
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Почему ж не слышали ? В Испании знают об этом празднике , но здесь никто не празднует .
Основной , женский здесь День матери.
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але не 8 го березня, яке придумала клара целкін "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня - Цензор.НЕТ 5797
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Как же мило, все для народа, может еще и бесплатно.
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-- (прям сегодня) -- Тася, Что у нас на 8 марта?
-- Я к тебе приеду.
-- Погуляем?
-- Нет! -- в баню пойдём. -- Я без парилки не могу!
-- А потом что?
-- Потом я тебе скажу, что мне ещё надо...
*)
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Так вроде Рада отменила празднование дня 8 марта?
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Ну было внесено предложение в Раду, кажется Грынив предложил, еще в прошлом году, тут кстати на Цензоре еще такие баталии были,Ирина Геращенко поддержала назвав этот праздник советским рудиментом, не знаю утвердили или нет ,поэтому и спрашиваю.
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відмінили.... починаючи з 2019.... відмінили вихідний день 8 го березня
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з 2019 року 8 березня - День боротьби за права жінок (день буде святковим, але не вихідним)
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Да, я поняла,и в этот день получается именно на женщинах держится экономика страны, и нельзя отдыхать . "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня - Цензор.НЕТ 6998
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так і 9-го травня прибрали.... тепер ті, в кого дєдиваівалє, також будуть підтримувати економіку "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня - Цензор.НЕТ 6681
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Так тож дидывоевали, а онуки пусть пашут, и то польза.
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я тебя , казламордое , не спрашивала , самый лучший подарок если ты усохнешь , гнида кацапская,
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8 марта тут никаким боком, просто несколько выходных подряд и все "гарадские" разъедуться по малым родинам. Киев будет пустой))))
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ну это понятно что праздничные дни дополнительные выходные, люди будут этим пользоваться, дополнительные поезда - дополнительная выручка, но можно в праздники и скидки делать хотя бы некоторым категориям граждан
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а лучше в праздники всем, чтобы никому обидно не было
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов к Международному женскому дню
 
 
 
 
 
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