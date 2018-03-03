 Участие Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины планируется обсудить 5 марта, - Полторак

Об этом во время интервью для представителей СМИ сообщил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Недавно я вернулся из Хельсинки, Республика Финляндия, где встречался со своим коллегой и президентом этой страны. Их руководство подтвердило свое решение при необходимости принять участие в миротворческой миссии на востоке нашей страны. Есть также и другие страны мира, которые готовы принять участие в миссии ООН в Донбассе", - отметил Министр обороны Украины.
Глава оборонного ведомства сообщил, что 5 марта в Киеве с официальным визитом Министр обороны Королевства Швеции, с которым Степан Полторак планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины.
"Мы работаем для того, чтобы этот вопрос максимально решить без человеческих потерь, а мирным путем", - отметил генерал армии Украины Степан Полторак.
Шведы - чистокровные северогерманцы, потомки викингов.
ты точь в точь повторяешь высеры своей ваты- Зачем шведы опять рвутся к Полтаве »
ссылку на это кацапское гуано скидывать не буду
Прекрасная Страна Тысячи Озёр.
И вдобавок - с опытом нагибания кацапни (перевод текста ниже)
"Вы хотите тотальной войны? - Да, мы хотим тотальной войны!
Вы хотите ё*аной войны? - Да, мы хотим ё*аной войны!" (с) Boyd Rice
Ноябрь 1939, восточная линия фронта
Пулемётный огонь защищает нашу гордость
Четыре месяца ада , тысячи бомб упало
- Давайте их бл*ть сюда, SUOMI FINLAND PERKELE!
Perkele!
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Не сдаваться
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Убивать их всех
Россия разбита, 200 тысяч коммунистов сдохло
Если они хотят новой войны , на этот раз мы убьём их всех
Видео ▼
https://goo.gl/3ZNEy2
Россия колонизировалась разными народами,как и Америка.
Языком колоний был славянский койне - то есть язык, служащий для общения между народами с разными диалектами и языками. Постепенно за многие века местное туземное население перенимало этот койне; в Новгородской земле, как пишет российский академик Янов, этот процесс занял минимум 250 лет - судя по языку берестяных грамот(неизвестно,к тому же,сколько грамот нащли в «библиотеке» 5 отдела КГБ заинтересованные читатели и писатели), который из саамского становится постепенно смешанным саамско-славянским языком, и только затем славянским . Кстати, об этом пишет Нестор в «Повести временных лет»: что саамы Ладоги постепенно выучили славянский язык Рюрика и стали после этого называться «словенами» - то есть понимающими слово, в противоположность «немцам», немым - то есть языка не понимающим.
В.ДилоВий «Альтернативная история»
Языческая Библия