 Участие Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины планируется обсудить 5 марта, - Полторак

Об этом во время интервью для представителей СМИ сообщил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Недавно я вернулся из Хельсинки, Республика Финляндия, где встречался со своим коллегой и президентом этой страны. Их руководство подтвердило свое решение при необходимости принять участие в миротворческой миссии на востоке нашей страны. Есть также и другие страны мира, которые готовы принять участие в миссии ООН в Донбассе", - отметил Министр обороны Украины.

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Глава оборонного ведомства сообщил, что 5 марта в Киеве с официальным визитом Министр обороны Королевства Швеции, с которым Степан Полторак планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины.

"Мы работаем для того, чтобы этот вопрос максимально решить без человеческих потерь, а мирным путем", - отметил генерал армии Украины Степан Полторак.

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