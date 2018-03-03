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 Политика Украины
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 Участие Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины планируется обсудить 5 марта, - Полторак

Министр обороны Швеции Питер Хультквист будет находиться в Киеве с официальным визитом в понедельник, 5 марта.

Об этом во время интервью для представителей СМИ сообщил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. 

"Недавно я вернулся из Хельсинки, Республика Финляндия, где встречался со своим коллегой и президентом этой страны. Их руководство подтвердило свое решение при необходимости принять участие в миротворческой миссии на востоке нашей страны. Есть также и другие страны мира, которые готовы принять участие в миссии ООН в Донбассе", - отметил Министр обороны Украины. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Помогая Украине, весь мир помогает себе", - Полторак

Глава оборонного ведомства сообщил, что 5 марта в Киеве с официальным визитом Министр обороны Королевства Швеции, с которым Степан Полторак планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины.

"Мы работаем для того, чтобы этот вопрос максимально решить без человеческих потерь, а мирным путем", - отметил генерал армии Украины Степан Полторак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Будем добиваться размещения миротворцев ООН на Донбассе на приемлемых для Украины условиях, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3053713
 
 
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Упоролся?
Шведы - чистокровные северогерманцы, потомки викингов.
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Шведы не угрофинны. Совершенно другая языковая группа
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Нормальная шведская миссия. Её снова потянуло под Полтаву ,Переволочную и Лесную.
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да кацапчик, жги Участие Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины планируется обсудить 5 марта, - Полторак - Цензор.НЕТ 3238
ты точь в точь повторяешь высеры своей ваты- Зачем шведы опять рвутся к Полтаве »
ссылку на это кацапское гуано скидывать не буду
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Пардон, Хельсинки меня подвели...А там мордва...
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Там фіни, які і досі величезний зуб на рашку мають.
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Вони друг другу очі не виклюють. Це теж саме що й сябри.
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А очі і не треба викльовувати. Миротворці- це звичайна робота.
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Не думаю. Не выгнали бы шведов из Гельсингфорса,не было бы и Финляндии.
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Там Суоми, а не мордва.
Прекрасная Страна Тысячи Озёр.
И вдобавок - с опытом нагибания кацапни (перевод текста ниже) Участие Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины планируется обсудить 5 марта, - Полторак - Цензор.НЕТ 6294

"Вы хотите тотальной войны? - Да, мы хотим тотальной войны!
Вы хотите ё*аной войны? - Да, мы хотим ё*аной войны!" (с) Boyd Rice

Ноябрь 1939, восточная линия фронта
Пулемётный огонь защищает нашу гордость
Четыре месяца ада , тысячи бомб упало
- Давайте их бл*ть сюда, SUOMI FINLAND PERKELE!
Perkele!

ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Не сдаваться
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Убивать их всех

Россия разбита, 200 тысяч коммунистов сдохло
Если они хотят новой войны , на этот раз мы убьём их всех
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Так потихеньку миротворців і збирають. А там як вийде...
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Путин хочет вернуть Януковича на Донбасс?
Видео ▼
https://goo.gl/3ZNEy2
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Действительно, где ещё можно, думая о ракетах, так комфортно справить нужду между вагонами, кроме как в российских электричках.
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То есть гибнуть на востоке будут шведы, а Петя в это время будет спокойно грабить страну и уничтожать оппозицию? Надо быть полными идиотами, чтобы, рискуя жизнью своих граждан, защищать один бандитский режим от другого.
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Россия колонизировалась разными народами,как и Америка.

Языком колоний был славянский койне - то есть язык, служащий для общения между народами с разными диалектами и языками. Постепенно за многие века местное туземное население пере­нимало этот койне; в Нов­городской земле, как пи­шет российский академик Янов, этот процесс занял минимум 250 лет - судя по языку берестяных грамот(неизвестно,к тому же,сколько грамот нащли в «библиотеке» 5 отдела КГБ заинтересованные читатели и писатели), кото­рый из саамского станови­тся постепенно смешанным саамско-славянским языком, и только затем славянским . Кстати, об этом пишет Нестор в «Повести временных лет»: что саамы Ладоги посте­пенно выучили славянский язык Рюрика и стали по­сле этого называться «словенами» - то есть пони­мающими слово, в проти­воположность «немцам», немым - то есть языка не понимающим.
В.ДилоВий «Альтернативная история»
Языческая Библия
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Если учесть что Швеция первая в Европе по изнасилованиям агрессивными пришельцами местного населения, что явно поощряется властями Швеции и проглатывается трусливым обществом, боюсь представить в чем будет заключаться их часть в миротворческой миссии.
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Які "миротворці"? Складається враження, що Полторак просто як банальний совок катається по світу коштом платників податків.
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Швеция уже не первая страна, с которой обсуждается участие в миротворческой мисси. И не просто обсуждают какую-то гипотетическую возможность создания такой мисии, а конкретное участие конкретной страны. Мне кажется, что ху..ла всё-таки дожали и вопрос введения мисси уже решён.Ждём окончания "выборов" в раше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастие Швеции в миротворческой миссии на востоке Украины планируется обсудить 5 марта, - Полторак
 
 
 
 
 
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