 Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования. ДОКУМЕНТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 3 марта принял решение о возобновлении работы учебных заведений и их газоснабжения с 5 марта 2018 года.

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Принимая во внимание решение Кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения.

В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящихся к газоснабжению. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.

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Как отмечают в Минобразования, непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Напоминаем, 1 марта 2018 года Кризисным комитетом при Минэнергоугля было принято решение о приостановлении работы учебных заведений в связи с нехваткой газа.