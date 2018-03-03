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 Политика Украины
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 Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования. ДОКУМЕНТ

В связи с оперативным решением проблемы газоснабжения, в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 3 марта принял решение о возобновлении работы учебных заведений и их газоснабжения с 5 марта 2018 года.

Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кризисный комитет при Минэнергоугля предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта, - Билявский

Принимая во внимание решение Кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. 

Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования 02

В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящихся к газоснабжению. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.

Также читайте: Сложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко

Как отмечают в Минобразования, непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Напоминаем, 1 марта 2018 года Кризисным комитетом при Минэнергоугля было принято решение о приостановлении работы учебных заведений в связи с нехваткой газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3053712
 
 
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Дибіли,люди вже дітей одвезли до батьків.
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Один зі шляхів новітнього геноциду українців.
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Если эти дегенераты не в состоянии на несколько дней спланировать работу учебных заведений,что они могут спланировать в реформировании страны ,вопрос конечно риторический
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Треба було про це думати до 25 травня 2014 року... 54% населення України повинно спокутувати свій гріх...
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А ті, хто обрав януковича теж спокутують гріхи. В результаті майже всі спокутують гріхи Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2879
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І неспроможність вирахувать ситуацію на 1 день вперед.
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Бариги живуть тільки сьогоднішнім коритом.
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А цим дебілам глибоко насрати на людей. Вони знають лише своє корито...
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Ну хоч комусь добре- з онуками побавляться декілька днів.
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Ага, палатки під "верховною радою" вже не заважають...
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оце зараз всі порозїзжалися по хатах, а тепер власть мєняєцца, бо в грінєвіч через добу мисля проскользнула вумная (шо бува рідко)
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Karl Shrayber добавил 5 новых фото.
6 ч ·

Женщина из ДНР просила Захарченко наказать морпехов из Новоазовска за убийство и изнасилование ее 14-летней дочери. Захарченко решил проблему. Теперь у мамы нет головы. Всё решилось само собой.
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Неплохо погуляли на 23 февраля. Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3958

Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5291 Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9682

Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования - Цензор.НЕТ 353
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Жаль її як жертву, але більшість даунбасят самі собі наврочили таку гірку долю.
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Невідомо яких переконань була ця мати, бо вона просто захищала свою дитину. Відомо лише, що більшість тих даунбасят хотіли цю владу...
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Справа не тільки в переконаннях. Жінкам і дітям з лугандона треба тікати. Як взагалі нормальній людині можна жити серед тих орків?
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Всё очень просто. Россия заявила что не будет сокращать поставки газа в ЕС через украинскую ГТС. Теперь есть из чего отбирать и не нужно качать с запада на восток.
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Всі студенти вже дома і не розраховують повернутися, бо є накази вишів. Що ще про цей МОН треба сказати Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5299
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Мова за школи та коледжі йде, не за виші.
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Виші вже повидавали накази і відпустили студентів. Це факт.
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В связи с оперативным решением проблемы газоснабжения, в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы - будут работать в обычном режиме. Источник: https://censor.net.ua/n3053712
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Так і є- виші їм не підпорядковуються і самі вирішують з графіком навчання.
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Так і є, але завжди виконують рекомендації МОНу Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9246
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Какой позорняк рошеновскому"решале"!Многие же говорили:он торгаш он всё порешает...Порешал?
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Тоді треба відірвати батареї і поставити заглушки Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2992
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Брешуть падли, мені 3 години тому подзвонили зі школи і сказали, "економимо на опаленні, сказала влада, тому канікули до 12-го".
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3 години тому все школы были уже закрыты Робота навчальних закладів у звичайному режимі відновиться із 5 березня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 78
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Ну и зачем вчера панику поднимали если уже сегодня все норм.
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Бо розуму не було у тих, хто приймав це рішення.
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Али,тебя розжалуют до младшего шокопетрыка.Так правдиво про Пэтю с Гросей...не ожидал от тебя!
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Для того, щоб "розжалувать", то треба ї\м служити. А цього нема, тому нічого у вас не вийде Робота навчальних закладів у звичайному режимі відновиться із 5 березня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5235
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Давно писал, грамотные нам не нужны, много понимают. Дэбилам во власти этого не надо, у большинства то образование не туда. Пропало стадо. Я, думаю, вы понимаете, если прямо напишу забанят. Ну строй вы понимаете какой.
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Клоунада продолжается...Вселенская катастрофа - раша газ отключила, от которого мы отказались. Вам бы, клоуны безмозглые, ситуацию при Тимошенко... Управлять энергетикой страны, не миллионы по карманам распихивать, не хера не делая толкового для страны. Лузеры, балаболы и ворьё беспримерное.
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Хорошие новости (некоторые итоги)
1. Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. м (на 14%), а уже сегодня нарастила его импорт из Европы с 4 до 29 млн куб. м в сутки.
Робота навчальних закладів у звичайному режимі відновиться із 5 березня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4916
Робота навчальних закладів у звичайному режимі відновиться із 5 березня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9276
Фото Andriy Kobolev

NB. Порошенко заявил, что сложная ситуация с поставками газа преодолена, а Кремль включил заднюю и денонсировал своё заявление о прекращении украинского транзита. Не успев даже нарисовать мультик про то, как "нагнул Украину". В результате закрепился мем: "Газпром: мечты сдуваются".

Таким образом, закончилась, не успев начаться, газовая война, которую от собственного бессилия инспирировала Москва. Кремлёвские мечтатели в очередной раз проиграли, Украина опять выиграла. В чём?

Во-первых, мы освободились от юридической необходимости покупать у России обязательный объём газа, определённый Арбитражем.

Во-вторых, показали европейским партнёрам, чего стоят договоры с мордором, вбив тем самым солидный гвоздь в крышку гроба СП-2.

В-третьих, подготовили иски "Газпрому" о компенсации разницы за поставки газа из Европы.
И, наконец, ещё раз доказали, что мы НАЦИЯ. Такая, как израильская, когда пересыхает озеро Кинерет, и люди сознательно снижают потребление воды. Как японская, когда после аварии на Фукусиме граждане по призыву властей сократили потребление электроэнергии.

Именно нация, а не зрадофилы, которые только и умеют, что капслуком истерить и сознательно путать интересы государства с интересами политиков - думаю, если Президент попросит их НЕ бросаться под машины, в стране резко увеличится количество смертельных ДТП. Настоящие же украинцы в трудные минуты сплачиваются и молча спасают страну. Украинцы, вы - супер!

2. По решению суда, в рамках расследования нескольких уголовных дел, производятся следственные действия в палаточном городке под ВР и демонтаж незаконных сооружений на проезжей части улицы Грушевского.

NB. Киев, вставай! - кричала сотня "революционеров", а если честно, то - бездельников, для которых ежедневное выкрикивание лозунгов, швыряние камней и поджог шин стали основной профессией. Причём, хорошо оплачиваемой.

В ответ Киев сонно потянулся, лайкнул сообщение полиции о событиях под ВР и переключил телевизор на утренние мультики.

Всё просто. Ещё никому не удавалось парой сотен безработных имитировать гражданское общество. Резиновая женщина всегда останется иллюзией женщины, безалкогольное пиво - иллюзией пива, а палаточный ебанарий на проезжей части города - иллюзией Майдана.

Можно организовать драку с полицией, популизмом привлечь пару сотен граждан и оплатить проезд в столицу "тячевских повстанцев". Нельзя поднять народ. Он умный. Он всё видит и всё понимает - превращать центр столицы в бесконтрольное скопище оружия и экстремизма не позволено никому. А Семёну, в перерывах между кипишами, советую вставить зубы и сесть на диету, а то от этих "революций" уже лицо в камеру не влезает.

3. Порошенко запретил россиянам участвовать в приватизации в Украине, подписав соответствующий закон.

NB. Ещё одна причина, почему так взбесились россияне. Вы помните, как осенью 13-го года по нашим оборонным предприятиям ездил Рогозин и прикидывал с Яныком условия перехода их под контроль Кремля? Я помню.

Да, доллар уже не по 8, временно потеряно 7 процентов территории и безвозвратно -10 000 жизней, но истинная независимость дешевле не стоит.

4. 2 марта Трамп распорядился продлить на год санкции против России из-за ситуации в Украине.

NB. Скажем так: был вынужден распорядиться. Даже если какой-то из американских президентом окажется амбивалентным скрепофилом, система устроена так, что эти санкции на десятилетия - вспомните поправку Джексона-Вэника. Вход в санкции - доллар, выход - десять. И сколько бы Вова ни рисовал грозных мультиков, русский медведь никогда не дотянется до американского орла. Особенно если у этого медведя из пятой точки торчит украинский тризуб.

Кстати, лучший друг Украины Волкер заявил вчера в аналитическом центре Hudson Institute, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы. Точка.

5. Традиционная рубрика "Барыги рулят":

* Несмотря на то, что Украина перевела платеж по основной сумме кредита МВФ, в феврале Международные резервы Украины выросли до $18,5 млрд.
* Правительство утвердило проект строительства нового корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. На эти цели выделено 2,837 млрд грн.
* Ирландские инвесторы построят в Павлоградском районе Днепропетровской области солнечную электростанцию ​​за 255 млн евро.
* Ракетный комплекс "Ольха" готов на 90% и проходит испытания.
* Харьковский «Завод Фрунзе» впервые вышел на рынок Румынии.

И в завершение субботняя зарисовка с горнолыжного спортивного комплекса в Протасовом яру города Киева:

Женщина среднего возраста катится с горы на сноуборде - падает, кувыркается, проезжает лицом через сугроб и врезается лбом в кусты.
Встает, отряхивается и бормочет:
- Сцуко... все равно лучше, чем на работе!
Радуйтесь последнему снегу, ибо весна неизбежна, как кончина Газпрома.)

Але нам своє робити... Шануймося!
Helgi Sharp
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Ех хотілось зустріть 8 Березня як слід,погулять востаннє........обламали
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А де взять квитки на зворотню дорогу? Де взять квитки на 7 березня, щоб поздоровити маму?
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Ну, і як університетська автономія поживає?

Робота навчальних закладів у звичайному режимі відновиться із 5 березня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2644
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабота учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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