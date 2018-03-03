 Работа учебных заведений в обычном режиме будет возобновлена с 5 марта, - Минобразования. ДОКУМЕНТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.
Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 3 марта принял решение о возобновлении работы учебных заведений и их газоснабжения с 5 марта 2018 года.
Принимая во внимание решение Кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения.
В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящихся к газоснабжению. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.
Как отмечают в Минобразования, непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.
Напоминаем, 1 марта 2018 года Кризисным комитетом при Минэнергоугля было принято решение о приостановлении работы учебных заведений в связи с нехваткой газа.
6 ч ·
Женщина из ДНР просила Захарченко наказать морпехов из Новоазовска за убийство и изнасилование ее 14-летней дочери. Захарченко решил проблему. Теперь у мамы нет головы. Всё решилось само собой.
---
Неплохо погуляли на 23 февраля.
1. Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 млн куб. м (на 14%), а уже сегодня нарастила его импорт из Европы с 4 до 29 млн куб. м в сутки.
Фото Andriy Kobolev
NB. Порошенко заявил, что сложная ситуация с поставками газа преодолена, а Кремль включил заднюю и денонсировал своё заявление о прекращении украинского транзита. Не успев даже нарисовать мультик про то, как "нагнул Украину". В результате закрепился мем: "Газпром: мечты сдуваются".
Таким образом, закончилась, не успев начаться, газовая война, которую от собственного бессилия инспирировала Москва. Кремлёвские мечтатели в очередной раз проиграли, Украина опять выиграла. В чём?
Во-первых, мы освободились от юридической необходимости покупать у России обязательный объём газа, определённый Арбитражем.
Во-вторых, показали европейским партнёрам, чего стоят договоры с мордором, вбив тем самым солидный гвоздь в крышку гроба СП-2.
В-третьих, подготовили иски "Газпрому" о компенсации разницы за поставки газа из Европы.
И, наконец, ещё раз доказали, что мы НАЦИЯ. Такая, как израильская, когда пересыхает озеро Кинерет, и люди сознательно снижают потребление воды. Как японская, когда после аварии на Фукусиме граждане по призыву властей сократили потребление электроэнергии.
Именно нация, а не зрадофилы, которые только и умеют, что капслуком истерить и сознательно путать интересы государства с интересами политиков - думаю, если Президент попросит их НЕ бросаться под машины, в стране резко увеличится количество смертельных ДТП. Настоящие же украинцы в трудные минуты сплачиваются и молча спасают страну. Украинцы, вы - супер!
2. По решению суда, в рамках расследования нескольких уголовных дел, производятся следственные действия в палаточном городке под ВР и демонтаж незаконных сооружений на проезжей части улицы Грушевского.
NB. Киев, вставай! - кричала сотня "революционеров", а если честно, то - бездельников, для которых ежедневное выкрикивание лозунгов, швыряние камней и поджог шин стали основной профессией. Причём, хорошо оплачиваемой.
В ответ Киев сонно потянулся, лайкнул сообщение полиции о событиях под ВР и переключил телевизор на утренние мультики.
Всё просто. Ещё никому не удавалось парой сотен безработных имитировать гражданское общество. Резиновая женщина всегда останется иллюзией женщины, безалкогольное пиво - иллюзией пива, а палаточный ебанарий на проезжей части города - иллюзией Майдана.
Можно организовать драку с полицией, популизмом привлечь пару сотен граждан и оплатить проезд в столицу "тячевских повстанцев". Нельзя поднять народ. Он умный. Он всё видит и всё понимает - превращать центр столицы в бесконтрольное скопище оружия и экстремизма не позволено никому. А Семёну, в перерывах между кипишами, советую вставить зубы и сесть на диету, а то от этих "революций" уже лицо в камеру не влезает.
3. Порошенко запретил россиянам участвовать в приватизации в Украине, подписав соответствующий закон.
NB. Ещё одна причина, почему так взбесились россияне. Вы помните, как осенью 13-го года по нашим оборонным предприятиям ездил Рогозин и прикидывал с Яныком условия перехода их под контроль Кремля? Я помню.
Да, доллар уже не по 8, временно потеряно 7 процентов территории и безвозвратно -10 000 жизней, но истинная независимость дешевле не стоит.
4. 2 марта Трамп распорядился продлить на год санкции против России из-за ситуации в Украине.
NB. Скажем так: был вынужден распорядиться. Даже если какой-то из американских президентом окажется амбивалентным скрепофилом, система устроена так, что эти санкции на десятилетия - вспомните поправку Джексона-Вэника. Вход в санкции - доллар, выход - десять. И сколько бы Вова ни рисовал грозных мультиков, русский медведь никогда не дотянется до американского орла. Особенно если у этого медведя из пятой точки торчит украинский тризуб.
Кстати, лучший друг Украины Волкер заявил вчера в аналитическом центре Hudson Institute, что "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы. Точка.
5. Традиционная рубрика "Барыги рулят":
* Несмотря на то, что Украина перевела платеж по основной сумме кредита МВФ, в феврале Международные резервы Украины выросли до $18,5 млрд.
* Правительство утвердило проект строительства нового корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. На эти цели выделено 2,837 млрд грн.
* Ирландские инвесторы построят в Павлоградском районе Днепропетровской области солнечную электростанцию за 255 млн евро.
* Ракетный комплекс "Ольха" готов на 90% и проходит испытания.
* Харьковский «Завод Фрунзе» впервые вышел на рынок Румынии.
И в завершение субботняя зарисовка с горнолыжного спортивного комплекса в Протасовом яру города Киева:
Женщина среднего возраста катится с горы на сноуборде - падает, кувыркается, проезжает лицом через сугроб и врезается лбом в кусты.
Встает, отряхивается и бормочет:
- Сцуко... все равно лучше, чем на работе!
Радуйтесь последнему снегу, ибо весна неизбежна, как кончина Газпрома.)
Але нам своє робити... Шануймося!
Helgi Sharp