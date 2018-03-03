 В международном аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области, инцидент произошел в субботу 14:03.
Пассажирский самолет авиакомпании МАУ Embraer-145 (бортовой номер UR DPB), совершая посадку в аэропорту, выехал со взлетно-посадочной полосы на запасную грунтовую.
Как отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС, в результате посадки самолета погибших и травмированных нет. Все пассажиры были благополучно доставлены автотранспортом аэропорта к терминалу.
Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в администрации аэропорта "Запорожье", после инцидента был составлен протокол, в котором пилоты отметили, что не имеют претензий к состоянию взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Также в администрации сообщили, что самолет МАУ продолжает находиться на боковой полосе безопасности, в связи с чем самолеты двух авиакомпаний из Турции и Беларуси отказались приземляться в Запорожье.
Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" пассажиры авиарейса из Турции, после сообщения об аварийной посадке самолета МАУ в аэропорту "Запорожье" их лоукост, направляющийся в Запорожье, вернулся в один из турецких аэропортов.
Кроме того, пассажиры самолета МАУ рассказали журналистам, что на колесах их самолета якобы была "лысая резина".
По данному факту ведется расследование. Официальная причина аварийной ситуации во время посадки самолета Embrae -145 в Запорожье будет названа позже.
- Беспонтовая резина. На самом деле, очень лысая резина.
- А зачем Вы летели туда?
- Я думал, намного будет… Намного лучше будет это все. И очень плохая резина, просто очень лысая резина! Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз туда лета-а-а-л - было намного лучше, но на этот раз как-то не удало-ось. Во-первых, погода плохая, резина - не очень…
- А что за направление?
- А?
- Что за направление?
- Направление? Какое направление?
- В каком направлении вы должны были лететь?
(Пилот внезапно пускается в пляс.)
http://real-vin.com/pri-vzryve-v-donecke-postradali-glavari-dnr-odin-pogib
Вот их форма с 3 лычками. Так что то форма с 1 широкой и 2 узкими
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dragonair
Изучай.
Вот их форма с 3 лычками.
https://www.google.com.ua/search?q=Dragon+Air+Aircraft+Pilot+uniform&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcpdeZ-9DZAhWNhqYKHQLzCZUQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=51oF7Vv-8hNKWM:
А вот форма с 1 широкой и 2 узкими
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dragonair
Обсыхай и изучай.
Это для справки
Да, сегодня ты превзошел сам себя. Не знаешь, что вместо MМEL на Ан-124-100 Главный перечень минимального оборудования. Драгонайр у тебя амеровская военная авиакомпания Хотя понятно, что гонкогская. И почему-то там погоны 1 широкая и две узкие существуют. Да, пробалаболил ты сегодня на год вперед
Это широкая и две узкие
А вот эта три узких.
https://www.google.com.ua/search?q=Dragon+Air+Aircraft+Pilot+uniform&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcpdeZ-9DZAhWNhqYKHQLzCZUQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=22RBcx42np8bvM:
Они рядом.
Так что не не свисти. Пробалаболил ты и тут Но амеровская военная а/к это просто алес Ты про даун в кубе