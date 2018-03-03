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Все про:Запорожье (1364) самолет (2016) МАУ (50) ГСЧС (1343)

 В международном аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет

В Международном аэропорту "Запорожье" во время посадки сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), следующий рейсом Борисполь – Запорожье, пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области, инцидент произошел в субботу 14:03.

Пассажирский самолет авиакомпании МАУ Embraer-145 (бортовой номер UR DPB), совершая посадку в аэропорту, выехал со взлетно-посадочной полосы на запасную грунтовую.

Как отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС, в результате посадки самолета погибших и травмированных нет. Все пассажиры были благополучно доставлены автотранспортом аэропорта к терминалу.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в администрации аэропорта "Запорожье", после инцидента был составлен протокол, в котором пилоты отметили, что не имеют претензий к состоянию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет МАУ совершил жесткую посадку в Тбилиси из-за проблем с закрылками

Также в администрации сообщили, что самолет МАУ продолжает находиться на боковой полосе безопасности, в связи с чем самолеты двух авиакомпаний из Турции и Беларуси отказались приземляться в Запорожье.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" пассажиры авиарейса из Турции, после сообщения об аварийной посадке самолета МАУ в аэропорту "Запорожье" их лоукост, направляющийся в Запорожье, вернулся в один из турецких аэропортов.

Кроме того, пассажиры самолета МАУ рассказали журналистам, что на колесах их самолета якобы была "лысая резина".

По данному факту ведется расследование. Официальная причина аварийной ситуации во время посадки самолета Embrae -145 в Запорожье будет названа позже.

Источник: https://censor.net.ua/n3053711
 
 
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Сколько раз взлетали - намного лучше было это всё. А сегодня как-то не задалось у пилотов со взлётом... (главное - пострадавших нет, так что можно и позубоскалить В международном аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет - Цензор.НЕТ 9631 )
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"лысая резина" - реально поржал.))))) Небось еще и летняя.))))))))))))))))))))))))))
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Ну я же говорю - как-то так (само собой почему-то вспомнилось):

- Беспонтовая резина. На самом деле, очень лысая резина.
- А зачем Вы летели туда?
- Я думал, намного будет… Намного лучше будет это все. И очень плохая резина, просто очень лысая резина! Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз туда лета-а-а-л - было намного лучше, но на этот раз как-то не удало-ось. Во-первых, погода плохая, резина - не очень…
- А что за направление?
- А?
- Что за направление?
- Направление? Какое направление?
- В каком направлении вы должны были лететь?
(Пилот внезапно пускается в пляс.)
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Ну резину до 2 корда разрешено счесывать, у нас и до 7 бывало Безопасность наше все.
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До корда это не лысая. а волосатая.))))
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Лысая, но с парой волос. Так точнее будет У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2690
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Да нормально мы приземлились, ну чуть выехали на снег, никто даже не обоссался. Но расположение кресел в Embraer, это что-то, чувствовали себя как кильки в банке..
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КацаПсинский Ан-148 не падал в Подмосковье.привезли два Мусоровоза высыпали в поле хлам и ковыряли неделю снег в поисках гффна всякого.РАбссиянские блогеры раскрыли ТУФТУ сполна в Ютьюбе...
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Самолет с Дохтарам Лизой не падал в море...а ансамбль Александрова сдох сам... В международном аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет - Цензор.НЕТ 8886утонул
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в Донецке взорвана машина по улице Челюскинцев...,местные говорят завалили какого крутого ДНРовца
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знатно бабла отмыли на этой "новой" отремонтированной полосе, на старой не было ни разу такого а сейчас 2 случай после ремонта
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а что в Запорожье ремонтировали зубодробильную ВПП? Там с времён её строительства никто ничего не делал....только латки ставили и смолой швы заливали.
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http://1news.zp.ua/stalo-izvestno-kogda-zaporozhskiy-aeroport-otkroetsya-posle-remonta/
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СУ-57 из Сирии вернулись на РАБссию.Бензин кончился....,заправили Кокаином из Аргентины...Дело пошло... В международном аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет - Цензор.НЕТ 9949Ждут Мильдоний...
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улыбнуло про лысую резину на самолете.наверно еще и летнюю
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На Русланах эксплуатация идет до 6 корда, всего из 12. Пару раз и на 7 переходили. Дурашка, ты даже этого не знаешь У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 7136 Зачем мне читать авиановости? Ты опять запалился, как публичный дом в день получки У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 6742
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Знаток ты большой. Дагонаайр уже амеровская военная а/к. Подозреваю и что такое Шеньжень NavigatorUR ты не знаешь У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 8958 Мда.
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Так что такое MEL Ан-124? Где его можно почитать? Умора
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Упс, а ведь лычки были еще и двух цветов! Если кто-то помнит. Еще их было три вида. Тонкие, средние и широкие. Помню я это время.
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Почти так.) Я завязал с авиацией в 19.... году и где-то висит форма с 2,5 лыками.
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А мне вот товарищ доказывает, что не бывает в а/к больше 4 лычек, не бывает и все тут. Хоть погоны ему высылай У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2856
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А каким документом узаконены В УКРАИНЕ 4 ЛЫЧКИ? У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 1626 Это внутренние документы а/к. И у многих были и погоны с 12 по 14 категорию ГА, если тебе так понятнее.
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Нет никакого МЕL Ан-124-100. Нет и все тут. Не свисти. Ты обслуживаешь западные самолеты. Давно это заметил. У тебя как по сути про технику Ан, то МЕL всплывает, то еще что-то Так что работаешь ты в Борисполе. Сортиры моешь У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2443
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Для Ан-124 это все в РЛЕ. И Главный перечень Минимального оборудования (ГПМО) называется. Вот это я от тебя и хотел услышать
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Это не перевод, юродивый У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9795 Боже. оно вроде на Ан-124 летает, а не знает, что там вместо MEL Главный перечень Минимального оборудования (ГПМО). C 2007 года. Мда Видать ты сортиры в Борисполе и чистишь У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9795
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MEL- minimum equipment list .....Какой главный перечень...олень? Спокойной ночи...баран!
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ГПМО - Главный перечень минимального оборудования, за рубежом известен как MMEL - Master Minimum Equipment List.
Это для справки У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 3795
Да, сегодня ты превзошел сам себя. Не знаешь, что вместо MМEL на Ан-124-100 Главный перечень минимального оборудования. Драгонайр у тебя амеровская военная авиакомпания У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 3795 Хотя понятно, что гонкогская. И почему-то там погоны 1 широкая и две узкие существуют. Да, пробалаболил ты сегодня на год вперед
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У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 1067 Frank Piter...Да, сегодня ты превзошел сам себя. Не знаешь, что вместо MМEL на Ан-124-100 Главный перечень минимального оборудования.......!!! ну это просто феерический идиотизм....Вместо МEL !!! ??? перечень минимального оборудования. ??? Ты даже не понимаешь....что это одно и то же? Сдохни пользователь интернета и гуглящий специалист. Сколько ты сегодня звонков спецам сделал....а баран? Но тем не менее спокойной ночи...клоун!
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Так что там по амеровской военной авиакомпании Драгонайр? Ты сделал мой вечер У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2626 Нужно будет твои писульки всем показать. С Мигунова и начнем У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 5669 Он от тебя барана и выпадет в осадок, с товими MМEL на Ан-124-100 и амеровской военной авиакомпанией Драгонайр У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2626
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....покажи покажи.... хоть узнаю у деда Валеры фамилию идиота!
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Да нет, мы над тобой просто поржем Фамилию он тебе мою не скажет У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9867 А вот интересно, ты Лушакову в глаза говорил, что он старый маразматик? Думаю в таком случае был бы там же где все твои друзья алкаши
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Зачетный ты дятел NavigatorUR У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 7049 Не, если ты реально на Антонова когда-то даже подметал в Ан-124-100, то это алес У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 7049 Главный перечень минимального оборудования называть MMEL, еще и спорить полчаса, что он точно есть У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 2154 Драгоейр назвать амеровской военной авиакомпанией У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 3474 Зачет У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 5875
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да.да...и Драгэйр носит орденские планки и звезду на рукаве... У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 900...Это вроде твоей широкой полосы на погоне? У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 900 Кстати ..внимательно посмотри все тобой предложенные фото и найди там широкие полосы... А то что ты не умеешь переводить и не понимаешь...что компания предлагает изготовление и продажу формы всем видам авиации...ну тут списать можно на врождённый идиотизм.
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Дурашка. Там же написано - форма для Драгэйр. Шито в Шенджене - пригород Гонгонга. У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9112 Орденские планки может любой носить на форме, это не воспрещено У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9112 Я тебе привел два фото формы ОДНОЙ АВИАКОМПАНИИ Драгонейр.
Это широкая и две узкие
А вот эта три узких.

https://www.google.com.ua/search?q=Dragon+Air+Aircraft+Pilot+uniform&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcpdeZ-9DZAhWNhqYKHQLzCZUQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=22RBcx42np8bvM:

Они рядом.
Так что не не свисти. Пробалаболил ты и тут У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9112 Но амеровская военная а/к это просто алес У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9112 Ты про даун в кубе У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 9076
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Они давно там. У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 1297 Глубже пока не проходят У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" пасажирський літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги, постраждалих немає - Цензор.НЕТ 6134
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Никто не пострадал -- и слава Богу, а остальное проветрят.
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Никто не пострадал, если не считать шок, который пережили пассажиры и встречающие. Поленились расчистить взлетно- посадочную полосу. Просто повезло, что не перевернулись. Слава Богу!
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Взлетно- посадочная полоса в Запорожье была покрыта слоем снежной "жижи". Автомобилисты знают насколько эта жижа опасна при движении. Поэтому самолет понесло и выбросило на "запасную грунтовую полосу" - просто в поле. Самолет не перевернулся благодаря профессионализму пилотов. Странно, что они не имеют притензий. После такой посадки они просто не могли говорить. Зато работники аэропорта подбегали и запрещали пассажирам фотографировать состояние влетно- посадочной полосы. Поверьте, обоссались все.
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Вообще Запорожский так называемый Международный аэропорт вызывает много, мягко сказать, не удовольствия. Это оставшийся от СССР, как памятник, не аэропорт, а аэровокзальчик типа, как раньше был под Москвой Быково, какой-то реконструкции здесь не было и, наверное, не планируется. Уровнем Международного здесь просто не пахнет - убожество! Чего стоит только один на первом этаже туалет со скрипучей дверью, пришлось долго искать урну для мусора, условно можно назвать магазином Дути Фри, часто "зависающая" регистрирующая пассажиров аппаратура и т.п. А деньги же за обслуживание берут, как в серьезных Международных аэропортах.После таких Международных типа Франкфурт, Дубай, Рим, Барселона и т.п. - это просто сибирская глушь и стыдоба.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ международном аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет
 
 
 
 
 
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