 ССУ утвердил Положение об автоматизированной системе документооборота суда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Необходимость корректировки Положения об автоматизированной системе документооборота суда вызвана введением в действие новых процессуальных кодексов Украины, предусматривающих электронное судопроизводство.

Исполняющий обязанности директора ГП "Информационные судебные системы" Дмитрий Дубинка, докладывая членам Совета судей об инновационных изменениях в АСДС, отметил, что главными в откорректированной системе будут единые правила документооборота от местного до Верховного Суда.

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Напомним, в соответствии с законодательством новая автоматизированная система документооборота суда должна заработать с 15 марта 2018 года, через три месяца после введения новых процессуальных кодексов.

В итоге, после почти трехчасового обсуждения, члены Совета судей Украины приняли решение о внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда.