EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  651  9
Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (846) Совет Судей (9)

 ССУ утвердил Положение об автоматизированной системе документооборота суда

На заседании Совета судей Украины, состоявшегося 2 марта 2018 года, был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда (АСДС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Необходимость корректировки Положения об автоматизированной системе документооборота суда вызвана введением в действие новых процессуальных кодексов Украины, предусматривающих электронное судопроизводство.

Исполняющий обязанности директора ГП "Информационные судебные системы" Дмитрий Дубинка, докладывая членам Совета судей об инновационных изменениях в АСДС, отметил, что главными в откорректированной системе будут единые правила документооборота от местного до Верховного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На XV съезд судей избрано 308 делегатов

Напомним, в соответствии с законодательством новая автоматизированная система документооборота суда должна заработать с 15 марта 2018 года, через три месяца после введения новых процессуальных кодексов.

В итоге, после почти трехчасового обсуждения, члены Совета судей Украины приняли решение о внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3053710
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А що це значить? Когось скоротять у судах?
 показать весь комментарий
 
Документооборот между разными предприятиями и судом, а в последствии и с гражданами, будет электронным, не нужно ждать неделями пока документы разойдутся в нужном напровлении, отправил электронкой, значит документ подан
 показать весь комментарий
 
А суддям хто буде гроші заносити у конвертах? Напевно, що це люди роблять. Є ж у судах таки темники-люди, кому дають, і хто суддям заносить.
 показать весь комментарий
 
уже в тестовом режиме пару судов Одесской области работают. Сегодня проверял
 показать весь комментарий
 
це погане рішення, якщо всіх чиновників замінить звичайна програма,а це не складний алгоритм для програмістів, то чім весь цей баласт буде займатись? а ранги, класи, вислуги- за десятелітнє протирання штанів у креслі і вгаданий колір губної помади
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоССУ утвердил Положение об автоматизированной системе документооборота суда
 
 
 
 
 
 вверх