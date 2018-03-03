 Разгон под Радой: в управления полиции доставили 111 человек, на 4 составлены протоколы, в участках находятся 8, всех остальных отпустили, - Крищенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции г.Киева.
Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко подчеркнул, что следственные действия возле ВРУ проходили в рамках расследования нескольких уголовных производств. Людей, которые препятствовали работе правоохранителей, доставили в управление полиции: "В целом доставили 111 человек. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины и на четырех человек составлены административные протоколы. В настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, всех остальных опросили и отпустили ".
Всего в ходе обыска изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва , дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.
По словам руководителя столичной полиции, в медицинские учреждения обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции: "Информации о том, что кто-то получил тяжелые повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь".
Вместе с тем Андрей Крищенко подчеркнул, что состоится тщательная проверка информации о препятствовании работе журналистов: в Печерское управление полиции обратился журналист с сообщением о том, что работник полиции применил к нему газовый баллончик, еще двое представителей СМИ написали о препятствовании в социальных сетях.
"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время эта деятельность не должна вредить проведению полицейским операциям или следственным действиям", - подытожил Андрей Крищенко.
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.
Какой-же это разгон?
Это просто уборка территории от всякого быдла и сволочи.
Убрали блохастых бомжей из центра города - давно пора.
Главное что бы эти скоты снова не начали свои сральники устанавливать.
А на востоке кажлый день умирают наши ребята.За новую Украину,
телефоную по номеру .. НІ .. а він ЗАБЛОКОВАНИЙ .. ох ха ха де Ви 54 % .. ..
.. НАДЗВИЧАЙНО ВІРЮ ... БИДЛО донбаське і галичанське треба ІДЕНТИФІКУВАТИ .. і піддати ОБСТРУКЦІЇ .. ЗЛОЧИНЦІВ викорчовувати-ЗНИЩУВАТИ
Не треба шукати паралелі с Овочем, Лоліта в усьому стовідсотково копіює Залупенфюрера. Хйло-2 наливається кров'ю на Банковій. Це монстр!
Если даже Пороха сейчас отстранить от власти это ничего не поменяет
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Увага! Куратори з ФСБ надіслали на фабрику інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованую за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 нову методичку. В ній практично те ж саме: «Чё там у хохлов???», «Украины нет», «Допрыгались, кастрюлеголовые!», «Порох продал Карпаты», «Киев в шоке!», «Европа в ступоре!», «Америка пришла в ужас от «Су-57» в Сирии!», «Рубль «завалил» доллар!», «Пентагон бьётся в конвульсиях!», «Порошенко пакует чемоданы!», але додалася нова глава. Тролям відтепер рекомендується якомога частіше в вкиданнях на українські ресурси згадувати в своїх коментарях про «дедалі міцнішу дружбу» Президента України Петра Порошенка і Президента Московії - Путіна. Якщо Ви зустрінете фрази: «Порошенко провів тривалу телефонну розмову зі своїм другом Путіним», або «Петро узгодив з коллегою Володимиром Володимировичем здачу Донбаса», або «Путін за попереднім погодженням зі своїм другом Порошенко дав згоду на розміщення в ОРДЛО військ миротворчої місії», «Давайте миритися і жити дружно!», «Ми брати-слов'яни!», «Росіяни і українці-адин нарот!», тощо. Якщо вам зустрінуться такi коментарі, то можете не сумніватися, що це продукт Луб'янки.
1. Выполнение президентом предвыборных обещаний.
2. Создание антикоррупционного суда.
3. Принятие закона об импичменте президента.
4. Принятие нового закона о выборах.
5. Снятие депутатской неприкосновенности.
И где здесь экстремизм?!
Надеюсь Запад осудит этот беспредел Порошенко. А иначе как они будут осуждать того же Путлера за то, что он всячески гнобит своих протестующих?!
Карлейль еще пару веков назад дал точнее описание процесса.
Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
Так было, есть и будет всегда.
и дедушку 70 нахера винтили?