 Разгон под Радой: в управления полиции доставили 111 человек, на 4 составлены протоколы, в участках находятся 8, всех остальных отпустили, - Крищенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции г.Киева.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко подчеркнул, что следственные действия возле ВРУ проходили в рамках расследования нескольких уголовных производств. Людей, которые препятствовали работе правоохранителей, доставили в управление полиции: "В целом доставили 111 человек. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины и на четырех человек составлены административные протоколы. В настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, всех остальных опросили и отпустили ".

Всего в ходе обыска изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва , дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

По словам руководителя столичной полиции, в медицинские учреждения обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции: "Информации о том, что кто-то получил тяжелые повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь".

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Вместе с тем Андрей Крищенко подчеркнул, что состоится тщательная проверка информации о препятствовании работе журналистов: в Печерское управление полиции обратился журналист с сообщением о том, что работник полиции применил к нему газовый баллончик, еще двое представителей СМИ написали о препятствовании в социальных сетях.

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"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время эта деятельность не должна вредить проведению полицейским операциям или следственным действиям", - подытожил Андрей Крищенко.

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.