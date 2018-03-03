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 Разгон под Радой: в управления полиции доставили 111 человек, на 4 составлены протоколы, в участках находятся 8, всех остальных отпустили, - Крищенко. ВИДЕО

В управления полиции доставили 111 человек, на четырех из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители. Во время обыска изъяты предметы, похожие на гранаты. По факту насилия в отношении сотрудников полиции начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции г.Киева.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко подчеркнул, что следственные действия возле ВРУ проходили в рамках расследования нескольких уголовных производств. Людей, которые препятствовали работе правоохранителей, доставили в управление полиции: "В целом доставили 111 человек. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины и на четырех человек составлены административные протоколы. В настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, всех остальных опросили и отпустили ". 

Всего в ходе обыска изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва , дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

По словам руководителя столичной полиции, в медицинские учреждения обратились 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции: "Информации о том, что кто-то получил тяжелые повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь".

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Вместе с тем Андрей Крищенко подчеркнул, что состоится тщательная проверка информации о препятствовании работе журналистов: в Печерское управление полиции обратился журналист с сообщением о том, что работник полиции применил к нему газовый баллончик, еще двое представителей СМИ написали о препятствовании в социальных сетях.

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"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время эта деятельность не должна вредить проведению полицейским операциям или следственным действиям", - подытожил Андрей Крищенко.

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.

Источник: https://censor.net.ua/n3053708
 
 
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АВАКОВ И КОМПАНИЯ ПРОВОЦИРУЮТ НАРОД НА КРОВАВЫЙ БУНТ, КАК И РЫГОВСКОЕ ОТРЕБЬЕ В 2014 ГОДУ, НО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОБЕЖДЁННЫХ НЕ БУДЕТ.
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Разгон под Радой....

Какой-же это разгон?
Это просто уборка территории от всякого быдла и сволочи.
Убрали блохастых бомжей из центра города - давно пора.
Главное что бы эти скоты снова не начали свои сральники устанавливать.
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Ти зіпсував собі карму і тепер твоя душа як клоака повна нечистот і у тебе уже почались нещастя і хвороби, але це тільки перші вісники, далі буде...
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Точно так говорили в 2013-бомжи,Киев засрали,проплаченные.Гнать их,бить их.И тот же Беркут.И та же власть.Ничего не изменилось.
А на востоке кажлый день умирают наши ребята.За новую Украину,
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Почему с номером?
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... іде передача на Ньюз Ван .. опитування .. чи довіряєте Ви президентові ..

телефоную по номеру .. НІ .. а він ЗАБЛОКОВАНИЙ .. ох ха ха де Ви 54 % .. ..

.. НАДЗВИЧАЙНО ВІРЮ ... БИДЛО донбаське і галичанське треба ІДЕНТИФІКУВАТИ .. і піддати ОБСТРУКЦІЇ .. ЗЛОЧИНЦІВ викорчовувати-ЗНИЩУВАТИ
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Когда уже Петю и его банду так перед народом проведут?
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Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun

Не треба шукати паралелі с Овочем, Лоліта в усьому стовідсотково копіює Залупенфюрера. Хйло-2 наливається кров'ю на Банковій. Це монстр!Розгін під Радою: в управління поліції доставили 111 осіб, на 4 складено протоколи, у відділках перебуває 8, усіх інших відпустили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6610
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Будь ты проклят, Крищенко, и дети твои, и внуки твои, и все поколения после тебя.
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Глеб Бондаренко

Если даже Пороха сейчас отстранить от власти это ничего не поменяет
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Увага! Куратори з ФСБ надіслали на фабрику інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованую за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 нову методичку. В ній практично те ж саме: «Чё там у хохлов???», «Украины нет», «Допрыгались, кастрюлеголовые!», «Порох продал Карпаты», «Киев в шоке!», «Европа в ступоре!», «Америка пришла в ужас от «Су-57» в Сирии!», «Рубль «завалил» доллар!», «Пентагон бьётся в конвульсиях!», «Порошенко пакует чемоданы!», але додалася нова глава. Тролям відтепер рекомендується якомога частіше в вкиданнях на українські ресурси згадувати в своїх коментарях про «дедалі міцнішу дружбу» Президента України Петра Порошенка і Президента Московії - Путіна. Якщо Ви зустрінете фрази: «Порошенко провів тривалу телефонну розмову зі своїм другом Путіним», або «Петро узгодив з коллегою Володимиром Володимировичем здачу Донбаса», або «Путін за попереднім погодженням зі своїм другом Порошенко дав згоду на розміщення в ОРДЛО військ миротворчої місії», «Давайте миритися і жити дружно!», «Ми брати-слов'яни!», «Росіяни і українці-адин нарот!», тощо. Якщо вам зустрінуться такi коментарі, то можете не сумніватися, що це продукт Луб'янки.


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Вот что требовали протестующие в палатках:
1. Выполнение президентом предвыборных обещаний.
2. Создание антикоррупционного суда.
3. Принятие закона об импичменте президента.
4. Принятие нового закона о выборах.
5. Снятие депутатской неприкосновенности.

И где здесь экстремизм?!

Надеюсь Запад осудит этот беспредел Порошенко. А иначе как они будут осуждать того же Путлера за то, что он всячески гнобит своих протестующих?!
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Запад не осудит. Западу нужно спокойствие на границах EC, газ для тепла, отсутствие беженцев. Власть уже выучила уроки истории и будет жестко рубить любое недовольство в самом начале. И ЕС поддержит почти что любые меры, тем более что это все легко списывается на экстремизм.
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Уже списывается.
Карлейль еще пару веков назад дал точнее описание процесса.
Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
Так было, есть и будет всегда.
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пан Томас тоже не господь Бог, да и писал он в одноимённом сочинении про Великую Французскую революцию. с тех пор в мире немало поменялось. впрочем согласен - людей сегодня на Майдане калечили отпетые мерзавцы. правда, к сожалению, при любой власти дорого стоит. и добиваться её стоит - как правило - себе дороже. но! если бы я сейчас был в киеве - тоже пошёл бы на Майдан, с этими ребятами.
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"Товарищ Хуило, докладываю, что ваше задание по уничтожению патриотов и оппозиции в Украине выполнено" - агент Лолита.
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гора родила мышь - а нахрена все это было а?
и дедушку 70 нахера винтили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазгон под Радой: в управления полиции доставили 111 человек, на 4 составлены протоколы, в участках находятся 8, всех остальных отпустили, - Крищенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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