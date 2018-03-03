 В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный

Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный во время публичного отчета об итогах работы в 2017 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В результате проведенного с 1 октября прошлого года осовременивания пенсии увеличились у 10,2 млн или у 87,2% пенсионеров. При этом почти у 1,3 млн пенсионеров пенсии выросли от 500 до 1000 гривень, а у более чем 2 млн граждан они увеличились на более 1 тысячи гривень. Наибольший рост составил 7 830 гривень", - заявил Зарудный.
Он заметил, что наибольший рост пенсий состоялся в Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и городе Киеве.
В целом, по его словам, в течение 2017 года минимальный размер пенсии вырос на 16,4% - с 1247 до 1452 гривен, а средняя пенсия увеличилась на 35,7% - с 1828 до 2480 грн.
Нижче чим мінімалка, добавили 20 грв...
На России зарплаты и то больше!!
Простая арифметика: 8,4 млн получили дулю на тарелке вместо повышения.
виборах...
Додали АЖ 25 грн і стало _ не повірите!!! - 1460 !!!!!!!!!!!!!!!!
Во як !!!
І це при всяких повних стажах і тому подібній муйні !!!
Зате Падлючі Політикани можуть називати число у АЖ 87% !!!
Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.
Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».
А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.
Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …
произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»
А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).
Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!
Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.
Короче, об «эффективных» долбоебах собственниках и управленцах можно продолжать и далее....
Таким образом оные пенсии достигли запредельной суммы в 54 у.е
Браво Кабмин!
Аплодируем, аплодируем - кончили аплодировать .
🤣
образование ему - 10 классов, правда, зацепил военное время - потому и ветеран "ВОВ"
последние годы перед пенсией (1985) он не только сам зарабатывал себе повышенную пенсию, но и устроил в бригаду жену - она готовила мужикам поесть, а он за неё выполнял норму
тёща, правда, уже на Том свете - а тестю положили пенсию 4150 гривен, плюс 500 на 9 мая
а их соседка всю жизнь ни хера не делала - сидела на шее у мужа, дважды на полгода устраивалась "секретаршей", но родила троих дочерей
и она получает минималку - 1300 с хвостом
Да потому что смотрят на тех кто отпахал всю жизнь, честно платил налоги по 40 лет. С высоких или средних зп честно платил налоги и в старости не получил ничего.
Так какая мотивация у молодежи платить в пф?
Считаю, что в первую очередь должны повышать зп тем кто создает ввп и пенсии кто его создавал!!!! На них держится все от медицины, армии бо чиновников, которых сократить нужно в 5 раз! Их должно быть множество и количество людей в этрм секторе должно быть увеличено. А для этого должна быть мотивация никому не хочется пахать чтобы жить хуже чем все, за гранью.
А у нас наоборот кто не работает тот ест, поэтому бюджетники-бюрократы плодятся как клопы и доят бюджет, а не приносят туда деньги.
Новая потребительская корзина от Гройсмана для пенсионеров имеет калорий меньше, чем норма питания установленная НКВД для пленных фашистов в 1941-1943 годах, не занятых физическим трудом. Для нашей власти пенсионеры хуже гитлеровцев, или наша власть хуже НКВД.
Це дуже гарно. Тих, хто пробував прожити на таку пенсію, вже на світі нема. За даними ООН 80 % населення України перебуває за межею бідності. Це означає, що ці люди біологічно існують за півтора долара на день. В них нема коштів на ліки, одяг та предмети першої необхідності. Після досягнення пенсійного віку живуть вони недовго і ця позитивна тенденція має всі перспективи посилюватися в майбутньому. Тобто час взаємної експозиції людей похилого віку і решти вікових категорій скорочується до мінімуму і цей фактор, знову ж таки, позитивно впливає не тільки на бюджет пенсійного фонду, але й на психологічну складову морального стану суспільства, яке, таким чином, позбавляється необхідності спостерігати виснажених і обшарпаних представників попередніх поколінь.
Будни депутатской "столовки": Икра белуги, гусиная печень с клубникой, бургундские улитки и средний счет за завтрак - 1500 гривен.
Может кто-то знает, каких размеров пенсии Гройсман израильтянам платит из украинского пенсионного фонда?
В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день. ... В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов (учитывая не только питание, а и расходы на коммунальные платежи, проезд и тд).
"Украинцы находятся в состоянии скрытого голодания. Мы будем иметь проблемы со здоровьем подрастающего поколения в ближайшем времени".
По мнению экспертов, 80% украинцев живут за чертой бедности, то есть имеют денежное обеспечение меньше норм, установленных ООН и международными стандартами.