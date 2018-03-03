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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионная реформа (1046) Пенсионный фонд (313) пенсия (1701) Зарудный (5)

 В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный

В результате проведения в 2017 году осовременивания пенсий 10,2 миллиона пенсионеров получили увеличенные выплаты.

Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный во время публичного отчета об итогах работы в 2017 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате проведенного с 1 октября прошлого года осовременивания пенсии увеличились у 10,2 млн или у 87,2% пенсионеров. При этом почти у 1,3 млн пенсионеров пенсии выросли от 500 до 1000 гривень, а у более чем 2 млн граждан они увеличились на более 1 тысячи гривень. Наибольший рост составил 7 830 гривень", - заявил Зарудный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ признал неконституционным налогообложение пенсий

Он заметил, что наибольший рост пенсий состоялся в Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и городе Киеве. 

В целом, по его словам, в течение 2017 года минимальный размер пенсии вырос на 16,4% - с 1247 до 1452 гривен, а средняя пенсия увеличилась на 35,7% - с 1828 до 2480 грн.

Также читайте: 498 тысячам военных пенсионеров повысят пенсии в среднем на 1500 гривен, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3053707
 
 
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Тебе зачепило?? Такий самий порохосмокт??)))
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Я вважаю, що Порошенко хуйло і повинен сидіти! Треба боротися до кінця, якщо не хочемо жити як у Росії чи Південній Кореї!
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Ага, середня температура по лікарні..
Нижче чим мінімалка, добавили 20 грв...
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На фоне о коррупции на миллиарды долларов, поездках главнокомандующего на Мальдивы и миллионах в декларациях судей, новости о пенсии в пару тысяч - плевок в лицо, чтобы люди тупо не бесились и не сдохли от голода!!!!

На России зарплаты и то больше!!
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Не знаю как всем а моим родителям вообще ничего не добавили. А у знакомых гривен по 150-200, только одному дедку соседу около 1000, так ему под 90 лет.
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10,2 млн или у 87,2% пенсионеров. При этом почти у 1,3 млн пенсионеров пенсии выросли от 500 до 1000 гривень, а у более чем 2 млн граждан они увеличились на более 1 тысячи гривень.

Простая арифметика: 8,4 млн получили дулю на тарелке вместо повышения.
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Дійсно, що по різному добавили. Моїй матері дали трохи більше 1000 грн.
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Таки так!!! Таке вреження добавили більше тим, кому меньше жити залишилось....Розраховують на їх голоси на
виборах...
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Нікому не відомо хто скільки буде жити В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный - Цензор.НЕТ 5472
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Ну тоді мені слід радіти!
Додали АЖ 25 грн і стало _ не повірите!!! - 1460 !!!!!!!!!!!!!!!!
Во як !!!
І це при всяких повних стажах і тому подібній муйні !!!
Зате Падлючі Політикани можуть називати число у АЖ 87% !!!
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Да потому, что глядя на план «рефформ» правительства незаконченно средне школьно-образованного Вовочки Гройсмана, со всей очевидностью начинаешь понимать, что чем меньше будет результатов от жизнедеятельности его КМ, тем меньше будет вреда, который он сможет причинить стране и ее гражданам.
Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.
Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».
А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.
Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …
произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»
А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).
Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!
Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.
Короче, об «эффективных» долбоебах собственниках и управленцах можно продолжать и далее....
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Эта пенсионная реформа - полный провал. В реальном выражении у более чем 50% стариков пенсия стала еще меньше. Потому что проведено повышение левой ногой, неграмотно и совково.
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Кабинет министров и команда реформаторов оросили украинских пенсионеров золотым дождем, повысив минимальные пенсии аж на 5 долларов

Таким образом оные пенсии достигли запредельной суммы в 54 у.е

Браво Кабмин!
Аплодируем, аплодируем - кончили аплодировать .

🤣
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В у.е. пенсия выросла на 2 доллара, а не на 5. Курс то вырос в 2017-2018-ом с 24 до 27. А цены выросли даже больше, чем курс. В итоге получилось даже некоторое уменьшение минимальной пенсии в реальном измерении. Реформа - липа, как когда-то "снижали" цены в совдепии. Методы те же, липовые.
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Все очень просто. У 90% пенсия 1500 у 10% 10000 вот вам в среднем и получается пенсия 2500. Заметте что власть специально не показывает статистику количества людей получающих минимальную пенсию и максимальную.
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Такая же фигня с зарплатой, пример с Рашки берут. В нормальных странах смотрят не на среднюю а на минимальную.
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Прикинув за твоїми числами і вийшло навіть не 2500 а 2350 !!!
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да все нормально буде, еще лет 30 и пенсии будут как в Алжире...а вообще, пенсам надо подумать, зачем они коптят этот мир...прикрути себя сам во имя державы, вобщим... В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный - Цензор.НЕТ 2399
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Пан Зарудний нагло бреше, за що буде звільнений з посади, бо у 2017 році, пенсії були підняті НЕ значній частині учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, а переважній більшості інвалідів- ліквідаторів пенсії залишились НЕ піднятими, а ці люди своїм здоров'ям захистили того Зарудного, який зараз жирує.
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Ещё бы сказали на сколько подорожали товары первой необхдимости
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Крысам Кремля пенсии не положены вааще В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный - Цензор.НЕТ 1650
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супер! теоретически, теперь пенсионеры, аж почти 4 ящика "будвайзера", в среднем на месяц могут себе позволить!! при полном отказе от остальных благ сьогодення ))
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18 марта 2018 года на РАБссии выборы ФЮРЕРА.Каждый кацаПсин должен сдать КРОВЬ на анализы.,,сообщает сайт "Моссовет" В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный - Цензор.НЕТ 6033
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Фюрер, это слишком громко, тут диктатор пролетариата, да и это слишком громко..
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Слова "увеличились пенсии" может означать только улучшение благосостояния, в противном случае это или жалкая попытка индексации или как там в статье "осовременивание"..
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я дохлый советский Сцуюз начал строить с 1 сентября 1964 года.Так записано в трудовой.пенсия 10 770 гришелей. В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный - Цензор.НЕТ 9995а вы строили Байкало-Амурскую-Магистраль? В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный - Цензор.НЕТ 9995
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Зарудный, а ты что, падло, этими копейками, что дают пенсионерам ещё и гордишься? В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный - Цензор.НЕТ 3640
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Мыкола Яновыч Азаров недавно мне тоже платил нехилую пенсию,аж 1 069 гривен... В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный - Цензор.НЕТ 145прошло всего 5 лет
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5 лєт назад за еті дєньгі можно било в Польще на кордоні в туалєт сходіть..а тепер на туалєт вже не хватить У 2017 році пенсії збільшилися у 87% пенсіонерів, середня пенсія - 2,5 тис. грн, - глава ПФ Зарудний - Цензор.НЕТ 4059
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1 069 гривен при курсі 1 до 8 це більше , а ні ж 2500 при курсі 1 до 27 ...
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Каждый пенсионер должен понимать, "пожинают ТО, что посадили". В других странах "сажали НЕ ЭТО, поэтому и пенсии измеряются тысячами долларов".
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Вы тоже должны понимать, что пожнете то что сеете. Что когда-нибудь вы станете старым и спросят с вас. А что сейчас в настоящий момент сеется? И что нас ждет? Каждый ответит сам насколько позволит совесть и честность с самим собой.
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90 баксов средняя, а в 2013 году социальная бала 100 баксов....отаке хлопці
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мой тесть ( 98 лет) всю жизнь проработал электриком - в учреждениях, потом на заводе
образование ему - 10 классов, правда, зацепил военное время - потому и ветеран "ВОВ"
последние годы перед пенсией (1985) он не только сам зарабатывал себе повышенную пенсию, но и устроил в бригаду жену - она готовила мужикам поесть, а он за неё выполнял норму
тёща, правда, уже на Том свете - а тестю положили пенсию 4150 гривен, плюс 500 на 9 мая
а их соседка всю жизнь ни хера не делала - сидела на шее у мужа, дважды на полгода устраивалась "секретаршей", но родила троих дочерей
и она получает минималку - 1300 с хвостом
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Здоров'я тестю і довгих років життя.
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Согласна с вами. Я всевремя пишу, что сейчас нет мотивации честно работать. Власть спрашиаает и чего люди уклоняются от налогов?
Да потому что смотрят на тех кто отпахал всю жизнь, честно платил налоги по 40 лет. С высоких или средних зп честно платил налоги и в старости не получил ничего.
Так какая мотивация у молодежи платить в пф?
Считаю, что в первую очередь должны повышать зп тем кто создает ввп и пенсии кто его создавал!!!! На них держится все от медицины, армии бо чиновников, которых сократить нужно в 5 раз! Их должно быть множество и количество людей в этрм секторе должно быть увеличено. А для этого должна быть мотивация никому не хочется пахать чтобы жить хуже чем все, за гранью.

А у нас наоборот кто не работает тот ест, поэтому бюджетники-бюрократы плодятся как клопы и доят бюджет, а не приносят туда деньги.
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радійте копійчаним пенсіям і не смійте бунтувати !
У 2017 році пенсії збільшилися у 87% пенсіонерів, середня пенсія - 2,5 тис. грн, - глава ПФ Зарудний - Цензор.НЕТ 6353
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Судя по пенсиям главные труженники в Украине это чинуши, депутаты, судьи, работники прокуратуры. Ну и силовики неплохо трудятся. А все остальные так, в подметки им не годятся.
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Це дійсно перший уряд якій забив на пенсіі інвалідів додавши всі групам інвалідів по 40гривень.Навіть попредник Кіля і той добавляв100 гривень, саме менше,хоча і долар був по 8гр.Я вже некажу про ту ,що все вкрала - при Юлі інваліди жили як в Бога за пазухою....
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Знаю, что у многих пенсии после повышения, осовременивания и осчастливливания, в долларах стали меньше, чем до того. Я не поленился, посчитал. Цены на продукты брал Хмельницкие, цены на шмотки брал меньшие из Хмельницкого базара. Если на минимальную пенсию купить только продукты и шмотки, то пенсионеру на всё остальное остаётся 386 гривен в месяц.
Новая потребительская корзина от Гройсмана для пенсионеров имеет калорий меньше, чем норма питания установленная НКВД для пленных фашистов в 1941-1943 годах, не занятых физическим трудом. Для нашей власти пенсионеры хуже гитлеровцев, или наша власть хуже НКВД.
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"протягом 2017 року мінімальний розмір пенсії зріс на 16,4 % "
Це дуже гарно. Тих, хто пробував прожити на таку пенсію, вже на світі нема. За даними ООН 80 % населення України перебуває за межею бідності. Це означає, що ці люди біологічно існують за півтора долара на день. В них нема коштів на ліки, одяг та предмети першої необхідності. Після досягнення пенсійного віку живуть вони недовго і ця позитивна тенденція має всі перспективи посилюватися в майбутньому. Тобто час взаємної експозиції людей похилого віку і решти вікових категорій скорочується до мінімуму і цей фактор, знову ж таки, позитивно впливає не тільки на бюджет пенсійного фонду, але й на психологічну складову морального стану суспільства, яке, таким чином, позбавляється необхідності спостерігати виснажених і обшарпаних представників попередніх поколінь.
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"Після досягнення пенсійного віку живуть вони недовго ..." - чи не тому 14-го, 15-го, 16-го років євр(оп)ейська влада торочила, що у нас аж 13 млн пенсіонерів, а останнього року чи трохи більше всюди називають 12 млн. !!!
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Пенсіонер, який одержує підвищену, аж на 16 "процент", пенсію, не може, зі зрозумілих причин, виглядати так як Гройсман, у якого на обличчі муха може розчахнутися. Справа в тому, що продукти, які може придбати пенсіонер за свою, аж на 16 "процент" вищу, пенсію, сильно відрізняються від тих, якими харчується неперевершений менеджер маупівської селекції. Вони різняться як за складом, так і за якістю. Через намагання за всяку ціну втримати рентабельність якість харчових продуктів для пенсіонера, з підвищеною аж на 16 "процент" пенсією, постійно знижується, а ціна підвищується і 16 прОцентами не компенсується. Тому пенсіонер зранку п'є чайок, на обід - чай, а увечері - чаїще.
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Порошенко, Гройсман, Рева и Розенко - все на одно лицо.
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Средняя температура по госпиталю не изменилась, и составляет все те же 36,6 градусов, да и как может быть по-другому, если работающего народа выехало немеряно. У 2017 році пенсії збільшилися у 87% пенсіонерів, розмір середньої - 2,5 тис. грн, - глава ПФ Зарудний - Цензор.НЕТ 606
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В 2013 була мінімальна 100дол. Середня десь 150дол. А зараз мінімалка 50$, а шоколадка навіть рошенка як вартувала 1дол. так і вартує, правда гімно рідкісне, на відміну від німецької за ті самі гроші.
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100 баксов пенсия - это охренеть - а морда у рев и грось все пухнет!!! У 2017 році пенсії збільшилися у 87% пенсіонерів, розмір середньої - 2,5 тис. грн, - глава ПФ Зарудний - Цензор.НЕТ 5029
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Я прочитав - і двічі "охренів"! Бо у мене АЖ 55$ !!!
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Не пойму возмущенных комментов, а что вы все хотели от криминально-олигархического бандформирования у власти ? 50% ВВП в тень не пенсионеры и мелко-средний предприниматель загнал. Одно бандформирование сменило другое, а схемы воровства остались те же.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный
 
 
 
 
 
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