 В 2017 году пенсии увеличились у 87% пенсионеров, средняя пенсия составила 2,5 тыс. грн, - глава ПФ Зарудный

Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный во время публичного отчета об итогах работы в 2017 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате проведенного с 1 октября прошлого года осовременивания пенсии увеличились у 10,2 млн или у 87,2% пенсионеров. При этом почти у 1,3 млн пенсионеров пенсии выросли от 500 до 1000 гривень, а у более чем 2 млн граждан они увеличились на более 1 тысячи гривень. Наибольший рост составил 7 830 гривень", - заявил Зарудный.

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Он заметил, что наибольший рост пенсий состоялся в Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и городе Киеве.

В целом, по его словам, в течение 2017 года минимальный размер пенсии вырос на 16,4% - с 1247 до 1452 гривен, а средняя пенсия увеличилась на 35,7% - с 1828 до 2480 грн.

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