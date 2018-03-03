 Кризисный комитет при Минэнергоугля предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта, - Билявский

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы Минэнергоугля Максим Билявский, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", - написал чиновник.

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Напоминаем, ранее Министерство образования рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа.