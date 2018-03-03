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 Политика Украины
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 Кризисный комитет при Минэнергоугля предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта, - Билявский

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины предложил Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта 2018 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы Минэнергоугля Максим Билявский, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", - написал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинцы - вы невероятные! Спасибо за вашу помощь", - Коболев сообщил, что за день граждане сократили потребление газа на 14%. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, ранее Министерство образования рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа.

Кризисный комитет при Минэнергоугля предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта, - Билявский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053705
 
 
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ему на Мальдивах и так тепло,это Украине холодно
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Про липецк методички уже в топку. Про мальдивы когда выбросите?
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когда новые придут плюс три дня на раскачку Кризисный комитет при Минэнергоугля предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта, - Билявский - Цензор.НЕТ 7545
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Не врите здесь не расея ,неделя каникул в Одессе , уже обьявлено Кризисный комитет при Минэнергоугля предложил возобновить работу учебных заведений с 5 марта, - Белявский - Цензор.НЕТ 3419
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Що, обплювали вже з усіх боків за "#прикрути" ?
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..а у нас тут грип. ...в Баварии -- уже в тёх городах, в больницах мест нет.
1500 человек от воспаления лёгких умерло...
...сообщения поездов сдохло от ураганов и снегопада... -- особенно в Мюнхенской области...
...а щас ещё наводнения ожидаются... -- не преехать ли мне обратно на Соломенку? *)
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Всем кодлом в трубу бздеть начали, давление!
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тепер згадаємо .... увімкни... (янука)
ото клоуни (обидвоє)
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Не встигли діти зрадіти, як знову сумна новина!
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Тут недавно тролі скулили " бєдние дєтє теперь в школу ходіть нє смогут".
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Я понял как нам восполнить нехватку газа в хранилище, нам надо начать скакать и пукать в трубу. Я вот щя бзданул в батарею у всех градус поднялсоо?
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Дивись очко щоб від пару не роздуло коли в ольгіно в батарею спробуєш пердіти.
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Вот же дятлы... представление о процессе остановки-запуска на уровне "а что тут такого, сел в машину - и в Раде"... не дергайте людей, два дня ничего не решают... ну, разве что краны надо открыть по полной...
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три месяца летних каникул дох, раньше так делали чтобы дети родителям на поле помогали
Нету уже такой х.. нигде, за три месяца всё забывают дети.
вы друг друга в министерствах задрачивайте, детей не трогайте, депилы плять
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Легче ЧТО? У твоих детей оказывается и папа тупой. Тогда неудивительно ,что они на каникулах всё забывают. Гены ....
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Кризисный комитет мог бы обьяснить украинцам ГДЕ ГАЗ ИЗ УКРАИНСКИХ НАДР? Или кризисный комитет не допущен до таких вопросов и ЭТО ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
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Этот газ- собственность народа Украины
А то как проблема , так ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ ПРИКРУТИТЕ ВЕНТИЛИ .
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шо за бред? то до 12го отдыхаем, то до 5го... шоколадный бардак
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Так нехай совково віруюче бидло гуляє скільки хоче, а українським діточкам треба вчитись, щоб після вас країну відновлювати
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"відновити роботу навчальних закладів з 5 березня 2018 року"-та його діти порвуть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКризисный комитет при Минэнергоугля предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта, - Билявский
 
 
 
 
 
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