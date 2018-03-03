 Кризисный комитет при Минэнергоугля предлагает возобновить работу учебных заведений с 5 марта, - Билявский

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы Минэнергоугля Максим Билявский, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", - написал чиновник.
Напоминаем, ранее Министерство образования рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа.
1500 человек от воспаления лёгких умерло...
...сообщения поездов сдохло от ураганов и снегопада... -- особенно в Мюнхенской области...
...а щас ещё наводнения ожидаются... -- не преехать ли мне обратно на Соломенку? *)
ото клоуни (обидвоє)
Нету уже такой х.. нигде, за три месяца всё забывают дети.
вы друг друга в министерствах задрачивайте, детей не трогайте, депилы плять
Умерла - так умерла!
А то как проблема , так ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ ПРИКРУТИТЕ ВЕНТИЛИ .
амфаш
Нет уж!
Умерла - так умерла!
03.03.2018 17:36
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