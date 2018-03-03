 Снос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Барыга не сможет поставить украинцев на колени! Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов, у нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться", - написал он.
Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.
ус отклеилсяФлаг беларусский
Думаете,их бьют,но до вас очередь не дойдет? Вас не растопчут в свое время,как их? Серьезно верите?
Повторюсь-причина векового порабощения украинцев не в негодной власти,а в менталитете народа.
Алле, здрадофилы, вы где : цирк уехал , главный клоун предпочёл отсидке в украинской тюрьме походы по нидерландским кабакам... Цензорские здрадофилы , нюхните коксу как учил ваш великий гуру , и ай да на штурм Администрации Президента.
Иль слабо , ущербные...
И будут они гореть как горели в 2014.
1. Выполнение президентом предвыборных обещаний.
2. Создание антикоррупционного суда.
3. Принятие закона об импичменте президента.
4. Принятие нового закона о выборах.
5. Снятие депутатской неприкосновенности.
И где здесь экстремизм?!
наперечёт знают и просто смешно,что у вас хватает глупости пытаться отбелить в спорах Пэтрыка.Вешайте лапшу случайно проходящим и зарабатывайте тихонько свои 30 монеток...
Ну такое было возможно ещё в 1903-1905 года в Раиси в империи . Там наверху были гуманитарии . С физикой у них плохо , с образным мышлением ещё хуже . Плеве , Столыпин были так себе стратеги ... И опыт и обмен инфой был скуден .
Кто тогда знал про паровой котёл ?! Даже инженеры вместо предохранительных клапанов умудрялись лотать прорвавшийся котёл , а клапаны шумные и разболтанные запаивать . Укреплять котёл в пробоине дополнительными листами ... Все помнят "столыпинские галстуки" , в перемежку с лёгкими уступками .
Это не только не помогло . Кончилось всё Ипатьевским домом, вспоротыми животами у помещиков , их жён , детей и даже прислуги . Бунт , революция настоящая будет всех косить и виновныхи , и случайных .
И на заметку всяким юрам , пэдро и их семейкам - даже если гвинтокрыл и взлетит , не факт , что вас где-то посадят а не случайным зарядом встретят . Вон британский король отказался спасать даже своего двоюродного дяду Николя с семейством . Не из-за "Кровавого восскресенья" , разумеется -- просто политика такая штука , где убыбка на протокольном приёме не гарантирует , что тебе нож под лопатку не зафигачат через три секунды !
И единственный способ уберечь котёл -- это беречь предохранительные клапаны , они травят давление .
А разгон лагеря это всё равно , что заварить намертво 5 клапанов одновременно . Площадь уже пуста, но не факт , что какому-то соевому холую завтра в подворотне не отрежут голову . Благо дело , что бытовой бандитизм это тоже фишка Авакова . Ему некогда им заниматься , он стрережёт обделанные портки власти !
Давление , пар он должен иногда выходить , а если нет ебнет так , шо вам все пердаки в клочья !
Историю учите , ссссссуки .
История она и лекарь , и учитель и путеводная звезда !
Эти кадры сегодня увидит весь Мир.
Видео - https://vidos.top/v/1802202 ..
Тебе не удастся спровоцировать людей, расслабся
WorldPress саакашвили разгоняет демонстрацию
лохамадептам він втирає зовсім інше і треться біля мобільних вбиралень на іннагураціі Трампа.
Сами не жили и вам не дадим
А сектантам і іншим видам персонажів - нічого не доведеш.