 Снос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Барыга не сможет поставить украинцев на колени! Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов, у нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться", - написал он.

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Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.