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 Политика Украины, Происшествия
  20235  495
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2449) ВР (21698) Луценко (6921) Нацполиция (7000) Порошенко (14402) протест (4170) Саакашвили (2614) палатки (73)

 Снос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш

Экс-глава Одесской облгосадминистрации, лидер движения "Рух новых сил" Михеила Саакашвили предлагает провести 18 марта 2018 года марш после того, как сегодня утром снесли палаточный городок под зданием Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Барыга не сможет поставить украинцев на колени! Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов, у нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко о сносе палаток под Радой: "Проплаченному из-за рубежа экстремизму - нет"

Снос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш 01

Напомним, рано утром, 3 марта в соотвествии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек, из которых практически все в настоящее время отпущены по домам.

Источник: https://censor.net.ua/n3053703
 
 
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Нє, нє, нє. Треба. Це ж не важко - вийти в центр свого міста у Неділю о 12-00 на пару годин! Замість, щоб скиглити беззупинки чотири роки!
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Важлива кількість, а не довжина рогів у "патріотів". Побикувати - на Схід. А в мирному місті все має бути мирно.
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Страшні московські воші, а ще страшнійші українські гниди... будкобудівники
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Навіщо ви обговорюєте особу Саакашвілі? Ну помилявсь, з ким не буває. Може і родичі з КДБ були. Може ще щось там...Нам же не президентом його обирати, насамкінець!!! Саакашвілі велика подяка, що він розворушив наше застигле, з лайном рошен у роті, суспільство. Що, окрім скиглення, нічого не робило. Тож йому ще буде відведена своя(не остання) сторінка в Історії України.
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ггг... и сулима иван хочет всех убедить, что он не скиглить и не с лайном у роті?.. Знесення наметового містечка під Радою: Саакашвілі збирає людей на марш - Цензор.НЕТ 3925
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Навіть, якщо скажу, що голосував за Порошенко, мені ж ніхто не повірить! Сидить з лайном у роті однотурове бидло. І мовчить. Тільки скиглить. А треба відкривати рота, витрушувати цю мерзоту і виходити на люди з мирною(!), але твердою заявою: "Ми помилились. Відставка. Дострокові президентські". І здебільшого це стосується західних областей, що давали за шпигуна до 70%. А сьогодні він їм же кисень і перекрив, виштовхує з країни
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Катастрофа буде не такою всеохоплючою. Чим скоріше вона стане презом. Від України може до 2019го мало що залишитись.
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А Юля має піднести на блюдечку Ху...лу Україну ціленькою?
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Прихильність Юлі до Ху...ла - миф, вигаданий на Банковій за Порошенка. Ляшко за чималеньку кількість грошей цей миф озвучив. Тролі стеця розповсюджують. Коли справжній шпигун Лола буде затриманий, то будемо знати призвища вигадників цього міфу. Як, власне, і всієї шобли
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Значить Юля до Ху...ла не має особистих почуттів, і сумнозвісні газові контракти- то були виключно ділові відносини, тупо за відкати?
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ггг... ваня ошибся. ваня хотел написать "Навіть, якщо скажу, що голосував за Порошенко, мені ж ніхто не повірить! Сижу з лайном кремлівським у роті ". а как ваня скиглить, просто загляденье: "Ми помилились. Відставка. Дострокові президентські"...
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А тебя видно допустили до шоколадного писюна.Хоть передыхай изредка...
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Ну ви, як діти. Дострокові президентські вибори покажуть! Визначайтесь, бо ще одної країни в нас нема, на відміну від Порошенко і Ляшко
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гггг, а ти ваня, наче те шмаркате русняве хлоп'я, яке досі вірить у дострокові вибори... Знесення наметового містечка під Радою: Саакашвілі збирає людей на марш - Цензор.НЕТ 2051
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А що з видінням не так? Все ж збувається! І це було ще у 1998м, Юля ще жодного разу не сиділа. Навіть я про неї думав не дуже гарно. А вийшло все, як по нотам.
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Це була якась Жінка зі Сходу України. А з Юлею я не зустрічавсь. Все. Більше тобі нічого не скажу. Скоро сам все побачиш.
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Знающие утверждают , что действие путинской мочи на организм путинофила подобно действию кокса ... Поэтому , срочно обливайся с ног до головы живительной влагой из заветной склянки от любимого вождя , и ай да на площадь - революцию делать... Хотя, в Кремле могут что-нибудь да перепутать , и моча из склянки окажется от Медведева - и тогда катастрофа...
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дурик, у тебя ус отклеился Флаг беларусский
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Марш... марш... марш звідси... - Дістав вже той карлсон у наполеоновому капелюсі...
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Хоч і не прихильник Міхи,але добре розумію що треба 18 березня бути в Києві. Потрібно всім об'єднатися, бо тільки разом і коли нас багато можна знести цих підлих брехунів які прийшли до влади на крові. Виходимо всі особливо касається 54 процента тих хто повівся на обіцянки бариші.
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так я тобі і повірив, не прихильник міхи Знесення наметового містечка під Радою: Саакашвілі збирає людей на марш - Цензор.НЕТ 6825
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Многое сейчас становиться ясным и четким,что долгое время вызывало сомнения и вопросы.И причина векового порабощения украинцев не в негодной власти-а в минталитете народа,в рабской психологии,тупости и наивности.Это народ позволил властям делать с ним,что заблагорассудиться.Безнаказанно.Да,был порыв в 13-14 годах изменить страну,и казалось бы успешный,но все сошло на тормозах по одной причине-страна у нас не монолитная,народ не единый.Одни протестовали,боролись,стремились,другие-это Антимайдан.Этим сказано многое. То же и сейчас. Одни пытаються как то бороться,другие,как в 14:"там бомжи собрались,работать надо идти,проплаченные,клоуны,кто это все финансирует,вы хоть знаете,кто их лидеры? " Многое повторяеться-тот же Беркут,та же обнаглевшая власть,та же ложь из сми.Слышу возражения- "сотни людей-это не Майдан,вот если б много вышло" А кто вам мешает???? Саакашвили вам не по душе? А что он злого Украине сделал?обокрал народ,поднял необоснованно тарифы,деньги вывел в оффшор? Прихватил себе заводы,шахты,энергосистему страны под свой контроль взял? Может у него рос.паспорт? Тайком в Москву мотаеться на переговоры? Что то не видим гнева народного против Ахметова,Бойко,Труханова,Гонтаревой,И власти их не арестовуют.Михо всем мешал.Я не хочу приводить примеры,как он поднял Грузию,о его авторитете на Западе.Даже если он никто-наши интересы совпали.Враг моего врага-мой друг.Коломойский еще та сволочь,но в один момент его интересы и интересы Украины совпали,мы действовали вместе-и смогли удержать Украину,не допустив захвата Днепра,Одессы,Харькова,Николаева и т.д.Михо призывал к тому,что актуально было для украинцев(большая часть жителей страны ненавидит воровскую власть,страдает от беспредела и хочет изменений) Но пошли в ход известные технологии ,опробованные еще в 2013-2014-и толпа вторит за телевизором.Ну и чем вы лучше донбасса? Кому выгодно устранение Михо?власти или народу? И почему власть так за ним гоняеться,когда в стране безнаказанно ходят воры,корупционеры,предатели,сепаратисты? Народ не стремиться думать,но возмущен,почему его гнобят,обкрадывают,унижают? А вот потому...Безнаказанно выгнали Михо-народ смолчал.А это был маркер.Порох сделал вывод.Теперь разгоняют остальных-бьют,арестовывают-находяться те,кто оправдывает власть,высмеивает лидеров. А кто был лидерами на Майдане?Яценюк,Кличко,Тягнибок.Народ за них вышел? нет,за свое будущее.Не Соболев и Семенченко изменят Украину,а вы-не допустившие подавления оппозиции.Или допустившие...
Думаете,их бьют,но до вас очередь не дойдет? Вас не растопчут в свое время,как их? Серьезно верите?
Повторюсь-причина векового порабощения украинцев не в негодной власти,а в менталитете народа.
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ты тупое брехло, не сбежал, а выслали
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А вот если бы посидел в украинской тюрьме лет так пять, то тогда украинцы, может быть, и послушались вопля идиота из застенок ... а пока тот жрёт устрицы и чёрную икру , и нидерландскому метро предпочитает поездки на Бентли , то вопли такого антибарыги нах кому интересны , кроме здрадофильцев цензора , греющих жопу у компьютера.
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Снесли бомжатник в центре Киева. "Аятолла всея Украины" , находясь в изгнании, требует бомжатник восстановить ...
Алле, здрадофилы, вы где : цирк уехал , главный клоун предпочёл отсидке в украинской тюрьме походы по нидерландским кабакам... Цензорские здрадофилы , нюхните коксу как учил ваш великий гуру , и ай да на штурм Администрации Президента.
Иль слабо , ущербные...
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Це нам знадобиться!
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А на марщі це навіщо? У Неділю? Чи ти змерз? Так у Березні вже буде тепло.
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Бачив скільки людей у крові було після розгону беркутом? Ото ж! Знати як робити потрібно, а от на мирному марші це не треба. Але ж Янукович теж мирно не пішов би, якщо б українці його не вигнали.
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У нас не овощ сейчас. Если ты такой боевой-давай на передок, в атошку, контрактик. Промку защищать. Там и пригодится тебе это дело)
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не буди лихо, пока оно тихо. Найдется такой же отмороженный чудак, который по твоей схеме сделает зажигалку и запустит ее в твой дом. Закон Ньютона-сила действия равна силе противодействия.
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Якби не коктейль молотова, то майдан би не переміг! Тож як крайня міра - він потрібен! БТР горить просто феєрично!
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Т.е. ты готов его бросить в наших? Вполне возможно в бывших атошников? Как уже националисты раз сделали с гранатой так?
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Среди беркутни, куоторая разогнала сегодня протест возле рады атошников нет.

И будут они гореть как горели в 2014.
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ну ты уже на сбу наговорил в принципе. НОрм отрабатываешь деньги курченко. Молодец, медаль за освобождение Крыма отработал
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горить просто феєрично!/как некоторое время проработавший в МЧС советую сходить в морг и посмотреть на трупы сгоревших людей.Никакой феєричной романтики там нет.
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Не никуя не будет. Из Амстердамских кабаков руководить не получиться. Юльки и гришины на это дело плотно забили, давно поняв весь сюр ситуации. Денег тоже видать фонарь. Поводят хороводы по майдану пару раз и на этом закончится.
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да кокс закончился из-за того, что поставщика в рашке накрыли вот и бесится
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Вот что требовали протестующие в палатках:
1. Выполнение президентом предвыборных обещаний.
2. Создание антикоррупционного суда.
3. Принятие закона об импичменте президента.
4. Принятие нового закона о выборах.
5. Снятие депутатской неприкосновенности.

И где здесь экстремизм?!
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у генплокулола в алкофантазиях
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В своё время Гитлер ,чтобы придти к власти , что-то подобное рассказывал на митингах , как он желает сделать Германию великой. Так как Веймарская республика никак не была способна выполнить такие прекрасные требования , которые Геббельс сочинял на своей кухоньке, то далее, после победы на выборах Гитлер как начал выполнять все пункты своей предвыборной компании (закончил только в 1945 г) ...
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Вимога тепер має бути одна: негайна відставка Порошенка і дострокові на цю весну. Без всяких імпічментів.
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И каким боком тут пэдро? Есть верховна зрада и эти все законы их работа. Более того у нас в отличии от овцапов и, допустим, французов, парламентско-президентская республика. Но откуда об этом знать зрадоебам? Более того, даже если взять и подтереться нашей конституцией и выбрать михуила президентом, то у него также будут связаны руки и никто ему полномочий, таких какие у него были в Грузии, не даст. Бо у него они были на уровне )(уйла и даже у янека были большие ограничения. Но, опять же, откуда об этом знать зрадоебам? Ну и напоследок. Есть один простой вопрос. Почему в 08 году этот гражданин не дал приказ взорвать и закупорить Кодорское ущелье? Овцапы до сих пор не могут поверить в свой фарт. Этот джигит просрал кусок своей территории и закрепил это юридически. Окуенный керівник. Хотел бы я посмотреть на вой, если бы такой фортель провернул бы пэдро. И вот теперь этот гражданин, хочет власти в моей стране, которая находится в фактическом военном противостоянии с намного сильнее чем сами врагом. Окуенный выбор, прям бинго и "беспроигрышная лотерея" - поц, который сам просрал, хочет еще тут натворить делов
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Я хотел бы обратиться к шоко-пэтрыкам.Вас на сайте
наперечёт знают и просто смешно,что у вас хватает глупости пытаться отбелить в спорах Пэтрыка.Вешайте лапшу случайно проходящим и зарабатывайте тихонько свои 30 монеток...
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ты не обращайся, а молча спамь, это полезнее
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Может кто-то возьмет на себя смелость и объяснит грузинскому фраеру, шо барыга - это торговец краденным. Вроде михуил вырос в Грузии и не по наслышке должен знать всю воровскую малину, бо это у них было типа как культ и неотъемлемая часть жизни. Но этот поц лепит "барыга" где не попадя. Пускай даст денег пиарщикам шоб шото новое придумали, а то лексикон как у )(уйла. То тоже кволе і дурне, но то гівно діюче та легітимне. А этот на шо надеется? Есть у него кореша в зраде, вот и пускай протаскивают закон про импичмент. Только вот шо они пэдро предъявить смогут? Педро на рабочем месте с помощницей оральным секасом как Билли не занимается и в сдаче нац интересов тоже не замечен. Даже если этому поцу вернуть гражданство, то ради него никто конституцию менять не будет. Пока его в открытую использует как резиновое изделие бздюлька. У нас есть свой клоун ляшко, нашо нам еще чужой?
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ТОНЯ ХЕРАЩЕНКО, ЗАЯВИЛА ЧТО В СНЕСЁННЫХ ПАЛАТКАХ НАШЛИ ТРОН СААКАШВИЛИ СДЕЛАННЫЙ ПО ОБРАЗУ ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ.... МЛЯ**** ь ОН УЖЕ УКРАИНЦЕВ В ОТКРЫТУЮ ЗА ДЕБИЛОВ ДЕРЖИТ, УВЕРЕН НА ВСЕ СТО ЧТО ЕМУ ВЕРЯТ. ХОТЯ ЧЕГО УДИВЛЯТСЯ??? ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА МЫ НИКТО, ДАЖЕ БУДКИ СТРОИТЬ НЕУМЕЮЩИЕ, ДЛЯ ПРОЧИХ ЧИНУШ ЭТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА МЫ ПРОСТО НИЩЕБРОДЫ НЕСПОСОБНЫЕ НИ НАЧТО, ДЛЯ ЭТОГО ВОТ УЖЕ НЕСТЕСНЯЯСЬ ДЕБИЛЫ.... ТЯЖЕЛО ИМ БЕДНЫМ РУКАМИ ВОДИТЬ В УКРАИНЕ. НАРОД ТАКОЙ ДОСТАЛСЯ ШО МАМА НЕГОРЮЙ. ОДНИ ОНИ, Д'АРТАННЫ И ЛУЧИКИ СВЕТА В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ.
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Ебланутая власть забыла один важный закон , проверенный 300-летней новой историей . Закон парового котла .
Ну такое было возможно ещё в 1903-1905 года в Раиси в империи . Там наверху были гуманитарии . С физикой у них плохо , с образным мышлением ещё хуже . Плеве , Столыпин были так себе стратеги ... И опыт и обмен инфой был скуден .
Кто тогда знал про паровой котёл ?! Даже инженеры вместо предохранительных клапанов умудрялись лотать прорвавшийся котёл , а клапаны шумные и разболтанные запаивать . Укреплять котёл в пробоине дополнительными листами ... Все помнят "столыпинские галстуки" , в перемежку с лёгкими уступками .
Это не только не помогло . Кончилось всё Ипатьевским домом, вспоротыми животами у помещиков , их жён , детей и даже прислуги . Бунт , революция настоящая будет всех косить и виновныхи , и случайных .
И на заметку всяким юрам , пэдро и их семейкам - даже если гвинтокрыл и взлетит , не факт , что вас где-то посадят а не случайным зарядом встретят . Вон британский король отказался спасать даже своего двоюродного дяду Николя с семейством . Не из-за "Кровавого восскресенья" , разумеется -- просто политика такая штука , где убыбка на протокольном приёме не гарантирует , что тебе нож под лопатку не зафигачат через три секунды !
И единственный способ уберечь котёл -- это беречь предохранительные клапаны , они травят давление .
А разгон лагеря это всё равно , что заварить намертво 5 клапанов одновременно . Площадь уже пуста, но не факт , что какому-то соевому холую завтра в подворотне не отрежут голову . Благо дело , что бытовой бандитизм это тоже фишка Авакова . Ему некогда им заниматься , он стрережёт обделанные портки власти !
Давление , пар он должен иногда выходить , а если нет ебнет так , шо вам все пердаки в клочья !
Историю учите , ссссссуки .
История она и лекарь , и учитель и путеводная звезда !
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ох уж эти многословные пламенные революционеры -буревестники, ленины-троцкие.В своих мечтах о "виселицах на Крещатики 03.03.2018.16:34" они даже забывают что в Израиле религия не отделена от государства. Суббота (шабат) согласно религии там особый день. В шабат нельзя писать, а читать можно только религиозную литературу. « Каждый, кто соблюдает субботу, -исполняет всю Тору, а каждый, кто нарушает субботу, -отвергает всю Тору».
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Наметове містечко, як би безрезультатно воно там не стояло, показало нам ціною свого здоров,я в який ми всі жопі. Я щиро співчуваю тим людям які там постраждали..
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Реакция псов Авакова на слова человека "Помогите!"
Эти кадры сегодня увидит весь Мир.
Видео - https://vidos.top/v/1802202 .Знесення наметового містечка під Радою: Саакашвілі збирає людей на марш - Цензор.НЕТ 902.
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ну какие кадры. Кадры с гранатами увидит. Ну да, собрали их, уже повыпускали. Реально тяжёлых избиений не было, провоцировали ментов они все знатно. Всё норм.

Тебе не удастся спровоцировать людей, расслабся
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Знесення наметового містечка під Радою: Саакашвілі збирає людей на марш - Цензор.НЕТ 3245

WorldPress саакашвили разгоняет демонстрацию
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Після цього в Америці саакашвили був офіційно оголошений диктатором, ці документи добре відомі, але своїм лохам адептам він втирає зовсім інше і треться біля мобільних вбиралень на іннагураціі Трампа.
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ААХАХАХААХХА! цей клоун може зібрати хіба що свої шкарпетки,коли буде вчерговий раз тікати з якоїсь країни )))))
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не ну на столе блюда он норм собирает
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Порохлу с кодлой надо отдать должное - при том, шо от Витька-Хама он падлюка не меньшая (лично я за него не голосовал и отговаривал других), но по уму на порядок выше и малой кровью скинуть его не получится. Так шо тут выбор хреновый - либо река кровищи, либо у Порохла второй срок или кресло премьера. Ось така х(...)ня, малята (с). Дід Панас.
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Ну як можливо читати всю цю маячню? Ось я, наприклад,порохобот! Зробіть,будьте ласкаві,вибірку з 3-х пунктів(хочаб),за що імпічмент "моєму" законно вибраному президенту? А потім я і багато хто,можливо і вийде на цей марш! ВПЕРЕД!!!!
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А управлять он митингом будет посредством стрима на ютубе прямиком из ресторана в голландии?)
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аваков думает, что весь негатив упадет на порошенко - вряд ли..
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18 марта народ выйдет и снесет палаточный городок в конче-заспе, и по другим известным адресам.
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А Миша выйдет? Или же по скайпу будет как робкий рэволюционэр Пучдемон?
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Ни кого даты не возмущают ??? или хотя бы логику включите ,,, я уже писал о том что анонс учений рашистов Запад 2017 начало 14 сентября,,, Саакашвили штурмует границу 10 сентября в канун начало учений ,,, полит война и военная компания регулярных армий отслеживается как не крути ,,, и тут 18 марта 2018 СаАкАшвили в день (выборов) назначения в президенты росс решил устроить митинг ,,, символично как то
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Хто хоче, вже все давно зрозумів.
А сектантам і іншим видам персонажів - нічого не доведеш.
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Штаб наступление будет в кофе-шопе в Амстердаме
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнос палаточного городка под Радой: Саакашвили собирает людей на марш
 
 
 
 
 
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