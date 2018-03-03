 На XV съезд судей избрано 308 делегатов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
На Съезде судей будут избирать новых членов ключевого для судебной системы органа — Высшего совета правосудия, а также членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Кроме этого планируется избрать Совет судей Украины и обсудить прочие вопросы повестки.
Со списком делегатов можно ознакомиться на сайте Совета судей Украины.
Напомним, ХV очередной съезд судей Украины состоится 5-7 марта 2018 года.
Не интересно - не покажут по телеку?