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 Общество
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 На XV съезд судей избрано 308 делегатов

Собраниями судей судов Украины избраны 308 делегатов на ХV очередной съезд судей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

На Съезде судей будут избирать новых членов ключевого для судебной системы органа — Высшего совета правосудия, а также членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Кроме этого планируется избрать Совет судей Украины и обсудить прочие вопросы повестки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о судоустройстве лишил судей существенной части зарплат, ВР должна это исправить, - Совет судей Украины

Со списком делегатов можно ознакомиться на сайте Совета судей Украины.

Напомним, ХV очередной съезд судей Украины состоится 5-7 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3053701
 
 
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давно собрать их надо в одно большое стадо, и бомбою стереть с лица земли( ни чего личного .... это классика)
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Сгрести в кучу и ещё одну(тоже ничего личного)
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Ви краще штепу засудіть нарешті,а потім вже з*їзди влаштовуйте,козли.
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а мне жутко совком повеяло ХV съезд, не к ночи будь помянуто, тьфу-тьфу
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Я вообще это самое "На XV" в первую секунду как-то нецензурно прочитал... На XV з'їзд суддів обрано 308 делегатів - Цензор.НЕТ 7341
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А где ж марши в поддержку честных судей?
Не интересно - не покажут по телеку?
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300 спартанцев 😉, 5-7 марта в Киеве будет проходить крутой автосалон, извинните -сьезд😀😀😀
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа XV съезд судей избрано 308 делегатов
 
 
 
 
 
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