 На XV съезд судей избрано 308 делегатов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

На Съезде судей будут избирать новых членов ключевого для судебной системы органа — Высшего совета правосудия, а также членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Кроме этого планируется избрать Совет судей Украины и обсудить прочие вопросы повестки.

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Со списком делегатов можно ознакомиться на сайте Совета судей Украины.

Напомним, ХV очередной съезд судей Украины состоится 5-7 марта 2018 года.