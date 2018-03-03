 Сложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Президента в Twitter.
"Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", благодаря слаженным действиям украинцев и власти, - преодолена. По состоянию на утро субботы мы имеем резкое увеличение поставок газа из Польши, Словакии и Венгрии", - сообщил он.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173451/
А в Лондоні дітки гаранта теж на канікулах?
отак ти й живеш
тепер ти - хєрскл
само хоч зрозуміло, що висрало?
так звелів чінгіз
И только снег и морозы Весной со всей зубодробительной реальностью доказали, что никакой "диверсификации" энергопостачання (газа) не было и мы ЖРЕМ газик из РФ... но теперь просто через Словацкие прокладки с паспортами РФ
Если кацапский, еду на другую. Не качественный у них бензин, машина не тянет и много жрет его.
Порошенко опять врёт, просто давление опять в норме.
Автор- Трамп-пам-пам.
Таки, герб РФ выглядел бы правильнее ...
сиди двухголовая птичка на трубе!
#ПрикрутиКорупцію
заздріть нам країни Світу !
якщо чує, що можуть тицнути в гівно, зразу робить спроби вискочити!
але, до чого тут лідер Майдану, якщо мова йде про газовий конфлікт?
ти дебіл, чи гебнявий провокатор?
А зрадокалов и Путенолюбов аж плющит!!.. пердаки пылают!
Мало людей в стране это понимают, оценивая все по курсу доллара и подорожавшим тарифам.
Народ не понимает этого сегодня, но лет через 10-20 поймет, что Порошенко стал Президентом в самое нужное и сложное время за всю историю Украины.
До всерачки насмішило.................
Вот же животное! - каждую муйню умеет вывернуть и повернуть к себе, как свою личную победу.
От постоянного вранья уже глазки поросячьи бегают и косят у этого "президента".
Это вам не хряк. Это чувырло будет трудно сковырнуть от власти. Будет брыкаться - до последнего.