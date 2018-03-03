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 Политика Украины
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 Сложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о преодолении критической ситуации с газоснабжением страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Президента в Twitter.

"Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", благодаря слаженным действиям украинцев и власти, - преодолена. По состоянию на утро субботы мы имеем резкое увеличение поставок газа из Польши, Словакии и Венгрии", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса", - Гройсман возлагает часть ответственности за газовый кризис на "Нафтогаз"

Сложная ситуация, возникшая из-за действий Газпрома, преодолена, - Порошенко 01

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3053660
 
 
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велиречивый петралексеич... в последнее время...
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порошенко між інтересами України та інтересами ЄС обрав інтереси ЄС, а нам сказав менше топити приміщення і не виходити на навчання, щоб у європейців навіть на один градус не зменшився комфорт! Потрібно було зупиняти транзит в ЄС відразу як тиск в труби зменшився до критичного і готуватись розвертати ГТС у реверс, а потім за 12-20 годин сплановано переводити ГТС у реверс в період найвищої добової температури повітря! Влада нічого не зробила для захисту інтересів громадян України, а замість того зменшила опалення багатоповерхівок та закладів освіти і фактично нашим теплом заплатила за збереження транзиту в ЄС!!!! Кажуть що порошенко продав всі залишки українського газу в сховищах в Європу, думаючи холодів вже не буде і тепер не хоче припиняти транзит газу в ЄС, щоб отримати свої гроші! Від цієї ситуації лишилось відчуття повної продажності української влади рошена!
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Міносвіти рекомендувало припинити навчання до 12 березня

https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173451/

А в Лондоні дітки гаранта теж на канікулах?
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порошенко вор свинья
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Бот , а вот представь... В один миг перестали писать о Порошенко. Что делать будешь? Пойдёшь бутылки собирать? Жрать то надо Сложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2149
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если такие кацапские горловички, как ты, ругают Порошенко, значит Петя знатно нагнул Рашку.. Крым чей, черноротая?!
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Вибачають, а де наш, Український газ???? Весь на Мальдіви пішов?
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Купить тебе тур на Мальдивы ,шобы ты ,свинья,успокоилась? Свинью кормят ,чтобы не визжала. Куда тебе тур выслать и на какое фамилиё?
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Ехал сегодня по работе в автобусе,по радио передали что дети П.Порошенко решили поддержать акцию своего отца #прикрути и прикрутили у себя в Лондоне газ.До конечной ехали стоя пели гимн Украины и вытирали слезы
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Хорошо, что Лолита, хоть и по Фрейду, но акцентировал что власть соевых упырей и украинцы это разные категории
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И чтобы мы без него вообще делали? Как мы вообще раньше без него жили? Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5958
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так тобі ж сонце сходить завжди звідтіля: від батька пукєна, з мацкви і з кремля
отак ти й живеш
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Ну шо делать? У него солнце восходит не с востока, как у всех граждан,а из красного кутка в избе, где висят пальтреты Шаломова, Гундяева и Вальцмана
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Сегодня в Кривом Рогу праздник....Одна за одной статьи про Президента. Хоть колбасы купишь с маслом Сложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5560
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Помолова ,ты не стесняйся....я тебе денег вышлю. Ты только номер карты дай. Или Новой почтой. На форумах много не заработаешь.
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Не хочешь ? Ну тогда стой в подземных переходах со своим Эйвон и крапай за гроши на цензоре Сложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1113
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Кто смеет спамить святой образ, лолики?
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йулєботам курити пісю!
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Ни хера себе у тебя фокусы )) Сам придумал ? Теперь распространяешь .
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Лолита,шо там с фабрикой ? Все нормально будет ? Ты усе подогнал ?
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нє, звеліла всім змінити у прізвищах "и" на "є"
тепер ти - хєрскл
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Спасибо,корм )) Покормлю я Его. Сам врата открыл. Теперь не обижайся.
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це якесь гебняве заклинання?
само хоч зрозуміло, що висрало?
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Просто мне нужно кормить Хирскла.Хотя бы раз в пол года. Иначе он на меня набросится. Хороших людей грешно.А ты ,самый раз. Тем более сам открыл путь.Он тебя по запаху следа букв найдет.Еще раз,спасибо.
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почему не под Радой, не в палатках?!..
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в пукєна кожен боєць на своєму місці
так звелів чінгіз
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Нє, ви шо - ми не купуємо газ в окупантів. Але просимо вас економити газ через припинення постачань російського газу.

Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7515

И только снег и морозы Весной со всей зубодробительной реальностью доказали, что никакой "диверсификации" энергопостачання (газа) не было и мы ЖРЕМ газик из РФ... но теперь просто через Словацкие прокладки с паспортами РФ
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Польская энергетическая компания PGNiG согласилась заключить с НАК «Нафтогаз Украины» срочный контракт, благодаря которому в стране будет газ. Соглашение будет действовать до конца марта этого года. Поставки голубого топлива составят более чем 60 млн куб.м
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Да, жрем то Шо покупаем. Но покупаем газ не у кацапов. Труба проходит по территории Украины с востока на запад. Главное, что бы то количество газа Шо вошло в трубу от кацапов на востоке вышло на западе. А то как он распределяется в ГТС Украины это технические вопросы и они не должны никого волновать. Ты же не спрашиваешь на заправке чей бензин или газ?
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не поверишь, спрашиваю.
Если кацапский, еду на другую. Не качественный у них бензин, машина не тянет и много жрет его.
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Київ 2014
Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6724
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Пацак лает, а караван идет. И Украина все дальше от страны мокшанцев! Сри дальше серега, процесс необратим!
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Порошенко і речником "Нафтогазу" підробляє? А тут деякі цікавляться - звідки статки - а він на двох посадах! Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9346
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Пэтро Нефтегазович спас Европу от козней Газпрома.. Отак
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Словацкий газ предательски пахнет руснявым духом
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польскии надо нюхать ,он лучше пахнет пиндосами,он родней
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у парашки есть выбор или продавать газ в Европу или сдохнуть с голода,руки то из жопы у того народца,делать ничего не умеют
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Снижения давления в ГТС Украины за минувшие сутки не произошло, заявила заместитель министра энергетики страны Наталия Бойко.
Порошенко опять врёт, просто давление опять в норме.
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порошенко просто напердел в ГТС вот и давление поднялось
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Так і мало бути- усе зіграно по нотах увертюри "Смерть Газпрому!"
Автор- Трамп-пам-пам.
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даже если итак, то это будет результатом ошибки кацапов, а не результатом борьбы/реформ и т.п. Порошенко... То что смогли отреагировать, что был какой то план, это конечно хорошо, ноя не вижу концепции на будующее?
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Концепція проста- рашка має бути знищена як держава. Тільки тоді Україна спокійно існуватиме як незалежна держава.
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Удивительный творческий тандем Хуйло+Порошенко, первый типа газ не дает, второй типа газ стране вернул! И все должны быть счастливы и петь оды Пороху, спасителю. Какая важная новость! Главное, что бы забыли про позорный разгон палаточного городка в стиле "Овоща"!
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Газовая труба последнее прибежище российского патриота! Когда видишь Владимир Владимировича по телевизору, так и хочется спросить... ПОЧЕМУ БЕЗ ТРУБЫ!
Таки, герб РФ выглядел бы правильнее ...
сиди двухголовая птичка на трубе!
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"Газовый бизнес всегда был бизнесом президентов..." Поэтому:
#ПрикрутиКорупцію
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пєтро охмєтов пєрєдаёт прьівет однотуровому бьідлу
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Тупорылые лишнехромосомные быдляки )))
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............ьля .....одні перемоги ............
заздріть нам країни Світу !
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Как не пытались ботоксные подружки Вона с хуйлом устроить Украине в морозы подлость с газом, но как обычно обосрались.....ботокс еще никому ума не добавил.
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гибридна Українська влада)))
якщо чує, що можуть тицнути в гівно, зразу робить спроби вискочити!
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порошенко лидер майдана говорите?ну ну Слава Украине

Сложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1252
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ну, взагалі-то, так: один з них
але, до чого тут лідер Майдану, якщо мова йде про газовий конфлікт?
ти дебіл, чи гебнявий провокатор?
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Очередное подтверждение того, что нас в Украине власть держит за лохов.
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Походу Петро Олексийовыч, вашей легитимности приходит пиз.дец. Можете вы быть тысячу раз законно избранным, но если вас кроме порохоботов никто не воспринимает, ничем хорошим (для вас) это не закончится.
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знатно Петя нагнул Рашку: и суд выиграл.. и проблему с транзитом решил за сутки..
А зрадокалов и Путенолюбов аж плющит!!.. пердаки пылают!
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Самому не огидно?................. так лижеш................. Сложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4781
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смокчи дуй, гебняве, бо дуже скоро у вашій гівнопутляндії це буде розкішне харчування
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Ще б якось подолати складну ситуацію яка виникла через ублюдків......................... взагалі б було чудово..............
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Украине повезло с Президентом.
Мало людей в стране это понимают, оценивая все по курсу доллара и подорожавшим тарифам.
Народ не понимает этого сегодня, но лет через 10-20 поймет, что Порошенко стал Президентом в самое нужное и сложное время за всю историю Украины.
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Я оцениваю по рехформам в той отрасли в которой работаю и хорошо разбираюсь, и мне покуй на доллар по 8 и газ по гривне. И при этом, я считаю что это обычное ворье, просто зажатое в угол обстоятельствами...
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Конченная лолита, иди нах., со свои газом и ху@лом вместе взятые! Тварь шоко-рыго-млядская!
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Меньше самим надо красть, платить налоги "в белую" и не обсирать, за 30 ФСБшных сребреников, свою страну и её государственные институты.
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Порошенко очень умен, потрясающая скорость мышления, патриотичен, многие свои проекты (психологическая помощь бойцам, Центр по снабжению армии) все создано на личные средства президента. Он глубоко верующий человек и просит о благотворительности не писать. Очень болезненно переносит пленение и смерти военнослужащих. Очень высокая работоспособность, окружающие падают, а он сохраняет ясность ума и спит по 3-4 часа в сутки. Он на своем месте,
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Давай я буду строить тебе катера по цене корветов? Я тебе не то что проекты буду делать, даже 50 % навара готов отдавать!
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Уже преодолели? Бо на улице потеплело!
Вот же животное! - каждую муйню умеет вывернуть и повернуть к себе, как свою личную победу.
От постоянного вранья уже глазки поросячьи бегают и косят у этого "президента".
Это вам не хряк. Это чувырло будет трудно сковырнуть от власти. Будет брыкаться - до последнего.
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А ничего, что "удержание курса доллара" стоило стране потерей золото-валютного резерва (с почти 36 млрд долл. в 2010г. до чуть больше 5 млрд. долл в 2014г.) и через год-полтора все закончилось бы дефолтом? Что бы тогда "запели" все это "всепропальщики"? А ничего, что для поддержания низких (не рыночных) цен на энергоносители, из гос. бюджета изымалось 140-150 млрд. грн. для покрытия разности и для бедных и для богатых и для предприятий? Чтобы о чем-то рассуждать, нужно хоть чуть-чуть понимать о чем идет речь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСложная ситуация, возникшая из-за действий "Газпрома", преодолена, - Порошенко
 
 
 
 
 
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