 "Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны Европейского союза, - заявил он.
Как сообщалось, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
https://www.facebook.com/Ray.net.ua/videos/1714079828656672/
мол мокши торговлю газом - используют как политическое оружие...
Вітаю. Тепер ми живимо у
Порохо Гондоній...
Есть такое понятие как «Имплементация». Имплементация в международном праве понимается фактическая реализация международных обязательств (в данном случае, обязательств возникших в связи с решением Стокгольмского суда по договору Купли-продажи газа между Украиной и РФ) на внутригосударственном уровне. Это осуществляется путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты. То есть, необходимо дополнительный документ к Договору. Как сообщал «Интерфакс-Украина», коммерческий директор НАК Юрий Витренко 17 января Витренко заявил журналистам, что переговоры между НАК "Нафтогаз України" и российским "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража относительно контракта на поставку газа начнутся в ближайшие дни. В свою очередь Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев надеется, что в феврале удастся имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа с российским "Газпромом": "Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение в части контракта купли-продажи", - отметил глава НАК. Если документ будет подписан, "Нафтогаз" сможет возобновить импорт газа из России с марта 2018 года, добавил Коболев. Так имплементировали или не имплементировали? Или эти ребята собственное нехлюство, неспособность к прогнозированию функциональных последствий своих действий, прикрывают пропагандой? Или этот такой метод ведения гибридной войны?
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Это на 4-м году войны...А национализировать нельзя...липецкая фабрика пострадает
А как поставляют ,если Газпром газ не даёт? Или всё таки поставляет?
Источник: https://censor.net.ua/n3053659