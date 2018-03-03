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 Политика Украины
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Все про:Газ (8712) Газпром (2689) Нафтогаз (2419) Порошенко (14392) Газовые конфликты (506)

 "Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко

Презтдент доложил о помтавках газа в Европу.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ

Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны Европейского союза, - заявил он.

Как сообщалось, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" пока не получал документов от "Газпрома" о расторжении контрактов, - пресс-служба

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме. 

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года. 

Источник: https://censor.net.ua/n3053659
 
 
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циничный ублюдок
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Нічого не вдієш - "досягнення майдану"................
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Какое отношение к Майдану имеет Хряк-2, кроме того, что после того как его смыкнули с бульдозера, когда он защищал Банковскую, он сразу же накатал кляузу на майдановцев в мусарню им.Захарченко?
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Скорее не о Хуйле, а его Липецком вассале
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порошенко між інтересами України та інтересами ЄС обрав інтереси ЄС, а нам сказав менше топити приміщення і не виходити на навчання, щоб у європейців навіть на один градус не зменшився комфорт! Потрібно було зупиняти транзит в ЄС відразу як тиск в труби зменшився до критичного і готуватись розвертати ГТС у реверс, а потім за 12-20 годин сплановано переводити ГТС у реверс в період найвищої добової температури повітря! Влада нічого не зробила для захисту інтересів громадян України, а замість того зменшила опалення багатоповерхівок та закладів освіти і фактично нашим теплом заплатила за збереження транзиту в ЄС!!!! Кажуть що порошенко продав всі залишки українського газу в сховищах в Європу, думаючи холодів вже не буде і тепер не хоче припиняти транзит газу в ЄС, щоб отримати свої гроші! Від цієї ситуації лишилось відчуття повної продажності української влади рошена!
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девочки не ссорьтесь,дядя вова не сдаст свою любимую лолиту,это он на стокгольмский суд обиделся,порешают

"Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2270
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"...Презтдент доложил о помтавках газа в Европу."........................ Мабуть опечатка по Фрейду.......... "Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4878
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вот только не пойму, почему если Газпром снизил давление, поставку осуществляли за счет украинских потребителей. Пусть бы Газпром и отдувался. Деньгами. Причем существенными.
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А ты в полном объеме обеспечила себе гарантированную пиздю*ину....
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я уже тебе писал - кому ты пишешь? если ему то он не читает - тогда у меня вопрос о твоем здоровье - по тому шо писать не мотивировано агрессивно,виртуально угрожать - это уже диагноз))))
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во оно как - еще один должник - шо то вы быстренько сливаться начали - джамал барана должен ,еще один алкоголь ,а вот шо с тебя взять ,ладно подумаю)))
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Як шикарно зробили із Газпрому ненадійного постачальника газу для ЕС! Тепер "Північний Потік-2" має бути згорнутий назавжди.
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злодійства поліціянтів. побили АТОшника.
"Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9176
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Да это сейчас тема потролить козломордых перед ЕС,
мол мокши торговлю газом - используют как политическое оружие...

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Нехай ситі європейці будуть в теплі, а ми вже якось перекантуємось в холодних квартирах, - бо ми ж надійний транзитер.)))
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Он прям как Срален во время Голодомора: "Не доедим, но пшаничку вівезем"... "Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4914
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Всі побачили як беркут узяв у полон ветеранів?
Вітаю. Тепер ми живимо у
Порохо Гондоній...
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А второй пилот Дримкинс сам по себе на Гнойсмана похож,только худенький какой то
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Обеспечил Газпром. А Украина "постеснялась" воровать в сложившейся ситуации.
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Пєтро,добряче випий,лягай спать, і того... спочатку горєлку газову открути! Врятуй УкраЇну!
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Не знаю как газ для ЕС, а в Киеве, у меня в доме, отключили тепло и гор.воду. Включ. все электробатарии - Ахметке и кондитеру на радость...
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Ну тебе претензии по отоплению писать в Кремль
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Уже лагеря под ВР нет - зачистили, без шума и пыли, а недореволюционеры уже потерялись
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настояшие революционеры в раде сидят а кого разогнали это бомжы просто нашли место где то пересидеть зиму
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В полном объёме обеспечили финансирование кремля Европой через Украину . Им же деньги на войны нужны , ну как тут не подсобить .
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Теперь мне интересно когда вальцман со своей шоблой будет приносить извинения ЮВТ, ведь в последнее время все его холуи постоянно звиздели о "кабальном" контракте подписанным ЮВТ или как всегда расскажет что это вообще его заслуга? Боты, ну а как вы отреагируете или будете ждать высер хозяина?
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Лешка, продолжай сосать жидовский член и дальше!
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"Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 год" ...
Есть такое понятие как «Имплементация». Имплементация в международном праве понимается фактическая реализация международных обязательств (в данном случае, обязательств возникших в связи с решением Стокгольмского суда по договору Купли-продажи газа между Украиной и РФ) на внутригосударственном уровне. Это осуществляется путем трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты. То есть, необходимо дополнительный документ к Договору. Как сообщал «Интерфакс-Украина», коммерческий директор НАК Юрий Витренко 17 января Витренко заявил журналистам, что переговоры между НАК "Нафтогаз України" и российским "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража относительно контракта на поставку газа начнутся в ближайшие дни. В свою очередь Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев надеется, что в феврале удастся имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа с российским "Газпромом": "Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение в части контракта купли-продажи", - отметил глава НАК. Если документ будет подписан, "Нафтогаз" сможет возобновить импорт газа из России с марта 2018 года, добавил Коболев. Так имплементировали или не имплементировали? Или эти ребята собственное нехлюство, неспособность к прогнозированию функциональных последствий своих действий, прикрывают пропагандой? Или этот такой метод ведения гибридной войны?
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Основним власником «Одесаобленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».
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Это на 4-м году войны...А национализировать нельзя...липецкая фабрика пострадает
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Европа понад усе, а вы там прикрутите вентиль.
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Презтдент доложил о помтавках газа в Европу.
А как поставляют ,если Газпром газ не даёт? Или всё таки поставляет?
Источник: https://censor.net.ua/n3053659
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС", - Порошенко
 
 
 
 
 
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