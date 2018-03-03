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 Общество
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Все про:погода (2406) снегопад (606)

 Погода в Украине: снег, мороз и дожди

В субботу, 3 марта, в большинстве областей Украины ожидается снег, местами – с дождем. Днем столбики термометра покажут до -6 градусов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на западе температура днем от -4 до -6 градусов, ночью температура опустится до -13 градусов. На востоке ожидаются сильные снегопады с дождем, дневная температура воздуха -3...+1 градус, а ночью температура опустится до -9. В центральной части страны температура днем от - 1 до +3, а ночью — от -5 до -13. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 63 населенных пункта в 8 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

На севере снег при температуре от -1 до -7 днем и от -6 до -13 ночью. На юге ожидается снег с дождем, а в Крыму синоптики прогнозируют дожди, днем температура воздуха +1...+8 градусов, а ночью термометр может указать на отметку -3. 

В Киеве в субботу снег, температура днем от -1 до -3 градусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3053658
 
 
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Вчера в Одессе плюс, сегодня туман и плюс, кругом озера, идти негде... Сегодня ночью все замерзнет. В общем, ну его нафиг.
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Ну шо Вы хотите ??? 31 февраля оно такое непредсказуемое......
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Как раз хорошее время соевой власти разобраться с майдановцами. Снег всю кровь прикроет.
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а шо,там уже кровь?вроде пока только зрадосопли Погода в Украине: снег, мороз и дожди - Цензор.НЕТ 5038
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А за кого голосовать порекомендуешь, кацапчик?
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За Рабиновича. Какая разница какой еврей страной руководит, зато прикольная фамилия хоть будут у нашего преза
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у нас на юге +2, дождя нет снег тает. еще вчера начал.
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Массовое ликование из-за победы "Нафтогаза" над "Газпромом" в суде, маскирует корень проблемы - мы покупали и покупаем российский газ. Мы решаем в судах коммерческие споры с Российской Федерацией, в то время, когда агрессор присвоил черноморские месторождения, захватил наши буровые в Чёрном море, разрушил инфраструктуру Донбасса, вывез в Россию самые ценные предприятия с оккупированных территорий, и продолжает убивать наших людей.
Так где же победа?.. Где миллиардные иски к Российской федерации за аннексию, агрессию, оккупацию и грабёж?.. Почему мы вообще платим за газ, когда Россия нам должна в сотни раз больше?.. Почему мы до сих пор не разорвали все отношения с врагом?.. Почему бы нам не только не прикрутить газовый кран, но и не отстегать самих себя плёткой, чтобы "разрушить сценарий Москвы"?..
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вот и хорошо...если в результате войны и торговли еще удается и штрафные санкции с хуйла сдирать-это же мечта любого государства.и немалый успех Погода в Украине: снег, мороз и дожди - Цензор.НЕТ 5674.
и кто в таком случае может огорчаться?только враги.
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І за це вони заплатять, у відповыдності з ухвалами відповідних судів. Скоро всі газогони у Европі, якуя"газпром" наполегливо скуповував протягом десятиліть, належатимуть Україні. Їх конфіскують для відщкодування позовних вимог. Погода в Украине: снег, мороз и дожди - Цензор.НЕТ 2615
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Плати за газ,но не потребляй,назло кремлю
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПогода в Украине: снег, мороз и дожди
 
 
 
 
 
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