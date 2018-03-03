 Погода в Украине: снег, мороз и дожди

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на западе температура днем от -4 до -6 градусов, ночью температура опустится до -13 градусов. На востоке ожидаются сильные снегопады с дождем, дневная температура воздуха -3...+1 градус, а ночью температура опустится до -9. В центральной части страны температура днем от - 1 до +3, а ночью — от -5 до -13.

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На севере снег при температуре от -1 до -7 днем и от -6 до -13 ночью. На юге ожидается снег с дождем, а в Крыму синоптики прогнозируют дожди, днем температура воздуха +1...+8 градусов, а ночью термометр может указать на отметку -3.

В Киеве в субботу снег, температура днем от -1 до -3 градусов.