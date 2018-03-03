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 Новое вооружение для ВСУ: ракетные комплексы "Корсар"и "Стугна"

В Правительстве рассказали о модернизации вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ в Фейсбук, в правительстве рассказали о модернизации воружения ВСУ.

"Недавно успешно испытаны противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна". Они позволят нашим бойцам действовать более эффективно и результативно в противостоянии агрессору на востоке Украины. сказано в сообщении. - Спасибо нашим конструкторам из Киевского конструкторского бюро "Луч" за прекрасную работу!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вдохновляющая новость из США - Украина получит "Джавелины", - Порошенко

Новое вооружение для ВСУ: ракетные комплексы Корсари Стугна 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053657
 
 
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Сладкие пилюли после разгона полаточного городка )) Примитивно.
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да кого это кроме вас троллей волнует ? да не кого - 50 человек и это протест - я и то больше соберу по обзвону и в течении часа максимум))))
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Ты по вызову клиентов обслуживаешь ?
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ты это адрес давай - томагавками по чикают на заготовку под буратино похож будешь - чисто палено - не тормози )))
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Как ты насобирал с такими заманухами больше 50 ти клиентов ? Они сумасшедшие ?
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я тебе самую лучшую тройку пришлю - парни виртуозы, все участники АТО к стати,у них экспресс допрос всегда был результативным ,сепаров не любят категорично ,а таких как ты просто презирают - пиши адрес
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50 человек разгоняло три сотни спецназа? Ето хорошо что Вальцман так сильно боится людей. Овощ курит в сторонке...
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А ты чего не в палаточном городке, ПОЦреот куев.?
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Розгін корисних ідіотів був найсолодшою пігулкую.
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Тем более, что уже писалось об этом неоднократно еще в прошлом году.
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Майдан спонсируемый Тимошенко и Курченко. Это беда.
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Не созрел наш народ для нового Майдана. Устал и разуверился.
Ждём выборов, шобы, хотя бы выкинуть на помойку эту шоколадную шоблу.
Выбирать не из кого? Это да. Но мы хоть можем выбирать, из нынешнего списка пиздаболов! И менять одних брехунов на других, в надежде, шо будет и на нашей улице праздник, в отличии от кацапов. Там хуйло пришил себя к орде намертво и посмертно(для кацапов).
Я уже не верю в третий Майдан и не хочу его. Скока можно лить кровь за барыг(?!), а потом этим же барыгам вручать опять свою судьбу и надежды.
Будем ждать выборов. Уже скоро.
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Вы лично много своей крови за Украину пролили? (водяру смотри не пролей)
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А ты , я так понял, главный сегодня на ветке кровопроливец? Самому то хоть шо-то осталось?
Видимо нет, в мозг твой кровь уже не поступает.
Боже, зачем я разговариваю с дИбилами?! Сам себе удивляюсь...
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Як показує історія - на "чудо-зброю" надійся, а сам "не плошай"................
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Сколько еще лет будут рассказывать про успешные испытания "нового вооружения" ракетных комплексы "Корсар"и "Стугна"?
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Если не будут рассказывать ,то ты без работы останешься и пойдешь подрабатывать за бутылку водки по палаточным городкам. Новое вооружение для ВСУ: ракетные комплексы "Корсар"и "Стугна" - Цензор.НЕТ 1956
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Жестко. Но точно - "если не будут рассказывать ,то ты без работы останешься и пойдешь подрабатывать за бутылку водки по палаточным городкам"
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Да здесь 80% поцреотов пенсионного возраста машут шашками картонными.
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смотри гавнюк ,время пробежит быстро , как бы не пришлось потом новоявленному поцреоту пенсионного возраста по помойке фантики рошен собирать вспоминая славное соевое прошлое Нове озброєння для ЗСУ: ракетні комплекси "Корсар" і "Стугна" - Цензор.НЕТ 4231
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Ты за меня не переживай ,старый поц Нове озброєння для ЗСУ: ракетні комплекси "Корсар" і "Стугна" - Цензор.НЕТ 2409 Старость я себе обеспечил. Работаю в отличии от тебя .
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жизнь преподносить сюрпризы ,и не такие миллионеры как ты в один момент становились бомжами и дохли на помойке---- чего и тебе желаю
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Если и сдохну на помойке ,то это МОИ проблемы. Ты здесь с какого боку ,сердобольный ?
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а с того что ................................................................................................................... Не зли других и сам не злись,
Мы гости в этом бренном мире.
И, если что не так - смирись!
Будь поумней и улыбнись.
Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернется непременно. Нове озброєння для ЗСУ: ракетні комплекси "Корсар" і "Стугна" - Цензор.НЕТ 5650
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Да хрен там)) У тебя проблем не будет))
А нам- будешь вонять еще хуже, чем при жизни))
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ну да, помнится в 2015 уже была такая новость. про стугну де мол "новые", на вооружение и все такое
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Женщина ,это не кастрюли. Вот в модернизированных кастрюлях ты знаешь толк . А ПТУРы это не для тебя Новое вооружение для ВСУ: ракетные комплексы "Корсар"и "Стугна" - Цензор.НЕТ 4698
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Дядичка , ты ж читай ,я повторила написанное,Цензором.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ в Фейсбук, в правительстве рассказали о модернизации воружения ВСУ.Источник: https://censor.net.ua/n3053657

В кастрюлях , кстати , разбираются и мужчины.
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Тётечка , не тебе судить о ПТУРах Нове озброєння для ЗСУ: ракетні комплекси "Корсар" і "Стугна" - Цензор.НЕТ 1726 Или куратор сказал гадить ВЕЗДЕ? Понимаю ....работа у тебя такая.
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Я смотрю тебе известно кто и кому и за что платит, прям профессионал,.
Форум создан для того чтобы люди высказывали свое мнение, а ты бегаешь по сайту рты затыкаешь,я понимаю работа такая , "свобода снова", ой ,"свобода слова", пардон.
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Читайте внимательно, речь идет о "модернизации вооружения ВСУ" (поскольку ВСУ вооружено максимум Фаготами совкового производства), а не о "модернизации конкретного вида оружия" (ПТУР Стугна и Корсар). Это просто журналистские манипуляции
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А в чем модернизация?!
Модернизированному присваивают новый индекс типа "Кормар - М"....
Судя по всему "модернизация" включали мелкие конструктивные изменения типа ручек для переноса и не привела к изменению в ТТХ, поэтому результаты "модернизации" не опубликовали и по той же причине не присвоили новый индекс
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Что я могу сказать , тебе ботяра шоколадная, я не висну здесь каждый день как ты, работяга.
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Я-бы даже сказал глубоко модернизированное, модернизированное.......... Нове озброєння для ЗСУ: ракетні комплекси "Корсар" і "Стугна" - Цензор.НЕТ 4746
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Ого аж ТРИ экземпляра. НУ теперь ДЕРЖИТЕСЬ.
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куда Украли ДЕНЬГИ, шельмы. За эти деньги их должны быть СОТНИ НОВЫХ, а не кучка старых. Все уже поняли Как ваш ХОЗЯИН Ворует Бабки.
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аж три, а ты хочешь сказать, что этого ДОСТАТОЧНО, за пол миллиона
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сколько ни есть, а все настоящие, не мультяшные и не надувные, как у вас подхуйловников, и прилетят куда надо, ....все еще будет, дождетесь, суки
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гавноед, тебе Стецьки фотки показывают (иллюзия) а ты дрыщеш от счастья. Точно так же как Х.йло мультики своему быдлу показывал - а те вссыкались в рукоплесканиях.

Да на те деньги, что Парашенко с Ахметовым на Роттердаме+ срубили и дальше пилят, можно было бы уже несколько раз перевооружить все ВСУ.
Я молчу про Гонтареву и Косюка с миллиардными дотациями на виллы и яхты...

а эти всё шоколадный глаз вылизуют...
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має сенс, якщо спочатку застосувати по Банковій. Бо із зрадником-пріпіздєнтом війну програємо будь-якою зброєю.
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На разгон Палаток "угробили денег" раз в 10 больше (на премиальные МУСАРАМ), НО это важнее. Забота , ведь главная ВЕРСИЯ разгона - Забота о "ПРАВАХ" граждан. Ну ражака, ну версия для идиотов полных ЛОШАР
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Конечного результата,как не было,так и нет.
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Раз у нас есть такое замечательное оружие, то зачем мы должны викидывать 47 мильёнов американских денег на "Джавелины"?
Про газ, нам тоже много чего говорили. Но сегодня ночью я накрывался дополнительным одеялом, ибо замёрз нах.
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Таки це гроші США- От вони і вирішили на них нам Джавеліни купити. Ти проти?
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Это гроши наши, которые потом придётся отдавать всей громадой.
Нихто дарить нам 47 лимонов не будет, даже США. Не будь дураком , Саня!
Вы, порохоботы/порохососы, хлопаете в ладоши от яркой обёртки, не удосужившись её развернуть и попробовать на вкус содержимое.
И продолжаете верить, шо все ништяки с Запада падают нам на голову просто так, потому шо мы такие классные. Карго-культ по украински.
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Вже подарували, навіть більше- 200 млн американських доларів.
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Иди подлечись. Деньги Конгресс США выделил в качестве военной помощи. Короче, возьми букварь и повтори букоффки.
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так не май месяц. Я вот успел стеклопакеты поставить.
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Лютый, а у нас на юге Украины, я сегодня ночью раскрывался, бо батареи такие, что руку нельзя держать)......Зрада)
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Значит югу повезло больше чем центру... По доброму завидую.
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В чем повезло? Для чего вам раскаленные батареи??
Я наоборот закрываю батареи зимой на ночь, если температура выше чем -5 на улице. Да и днем при температуре выше -5 на всю квартиру в 75 квадратов 1 батарея из 5 работает.

В цивилизованных странах, между прочим, считается нормой температура зимой в домах от 17 до 20 градусов. А спят зимой цивилизованные люди под теплыми одеялами. И только наши совки любят в труселях по квартире зимой вышивать и под простынкой спать.
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Чем отличается корсар от Джавелина? А ты в реальном бою под обстрелом артиллерии и снайперов попробуй вытащить и установить на бруствер ету бандуру а потом еще прицелиться, выстрелить и секунд 15 вести на цель...
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Так ты же не просто мерз. Ты за Петю мерз,а ето уже победа. А я человек простой, кран открутил и хожу по дому в трусах при +22 градуса.
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Еще нехватало чтобы Вальцман корсарами майдановцев расстреливал...
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такое только идиот или кацап могли придумать
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Очередная порция сказочек от феодалов, разворовавших страну.

Могли бы еще пару ракет Смерч запустить и назвать их Ольха. На идиотов это действует очень ободряюще.
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Как говорил сам Рюкзаков, что охрана палаточного городка его мусораи и петюшками в месяц обошлась бюджету 70 миллионов грн. А вы тут рассказываете что у Украины нет денег на закупку современного оружия...
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Забыли еще про артиллерийские катера написать. "Тактика волчьей стаи". Хе-хе. Давно я так не смеялся. Один российский корвет, оснащенный противокорабельными ракетами уничтожит всю эту волчью стаю с расстояния 20-25 км.
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Буряты тоже смеялись в танках, пока не поджарилимь.
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противокарабельная ракета наверно дороже чем тот катер
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Уже 5 год идет война а *урядовый портал* все еще рассказывает как успешно идут испытания украинских ПТУРов... еще немного потерпеть и рыкрутыть и через пару годиков глядишь и их запустят в производство...
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да, до джавелинов нам еще далеко(
с такой системой сильно не побегаешь, мобильность, мягко говоря, так себе
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в таких изделиях главное точность попадания в цель
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да, это что касается изделия.
а что касается противодействия бронетехнике, то здесь статичность комплекса - существенной минус
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При обустройстве постоянных оборонительных позиций если бы мне дали выбирать между "стугной", "корсаром" и "джавелином" я бы выбрал "стугну", по той простой причине, что бегать с ней не надо, а дальность стельбы у нее в 2 раза больше чем у двух других и что не маловажно выстелить ты можешь раньше, чем танк сможет вести по тебе эффективный огонь.
В случае оснащения мобильной (разведывательной, диверсионной...) группы я бы выбрал Джавелин, потому что он легче и "выстрелил и забыл"
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PS Это оружие для разных целей и использовать его нужно соответственно
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ну, объективно говоря, по целям до которых около 5 км, выстрелы будут случаться не так и часто.
и у джавелиной очень интересная траектория полета самой ракеты
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Вот когда они появятся на фронте,вот тогда пусть и хвастаются.
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Насколько я помню, серийное производство Корсаров и Стугны собираются наладить уже года три. Сорри, но новость похожа на традиционные победные реляции Генштаба или того же Кабмина. Но ключевой вопрос в том, когда этих комплексов будет достаточно в каждом подразделении ВСУ?
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Мистецтво тролінгу - це як вставити перший пост у тему зовсім не по темі і увести тему в зовсім інший бік
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можна переключити диспут в будь-якому місці. А як на пару працювать, так просто концерт.
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Корсар уже лет 10 стоит на вооружении Беларашки и Рашки. Не пойму что Вальцман 4 года там испытывает?
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знову бла-бла-бла про корсари та стугни , а поставляє Пеця армії нікудишні санітарні богдани , і бреше що ось, скоро ,колись, незабаром , а тим часом душить здорову опозицію , дійсних патріотів
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Какое отношение к ракетам имеет правительство? Больше не на что тратить время? Захотели попиариться?
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