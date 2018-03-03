 Новое вооружение для ВСУ: ракетные комплексы "Корсар"и "Стугна"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ в Фейсбук, в правительстве рассказали о модернизации воружения ВСУ.
"Недавно успешно испытаны противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна". Они позволят нашим бойцам действовать более эффективно и результативно в противостоянии агрессору на востоке Украины. сказано в сообщении. - Спасибо нашим конструкторам из Киевского конструкторского бюро "Луч" за прекрасную работу!"
Ждём выборов, шобы, хотя бы выкинуть на помойку эту шоколадную шоблу.
Выбирать не из кого? Это да. Но мы хоть можем выбирать, из нынешнего списка пиздаболов! И менять одних брехунов на других, в надежде, шо будет и на нашей улице праздник, в отличии от кацапов. Там хуйло пришил себя к орде намертво и посмертно(для кацапов).
Я уже не верю в третий Майдан и не хочу его. Скока можно лить кровь за барыг(?!), а потом этим же барыгам вручать опять свою судьбу и надежды.
Будем ждать выборов. Уже скоро.
Видимо нет, в мозг твой кровь уже не поступает.
Боже, зачем я разговариваю с дИбилами?! Сам себе удивляюсь...
Мы гости в этом бренном мире.
И, если что не так - смирись!
Будь поумней и улыбнись.
Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излучённое тобой,
К тебе вернется непременно.
А нам- будешь вонять еще хуже, чем при жизни))
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ в Фейсбук, в правительстве рассказали о модернизации воружения ВСУ.Источник: https://censor.net.ua/n3053657
В кастрюлях , кстати , разбираются и мужчины.
Форум создан для того чтобы люди высказывали свое мнение, а ты бегаешь по сайту рты затыкаешь,я понимаю работа такая , "свобода снова", ой ,"свобода слова", пардон.
Модернизированному присваивают новый индекс типа "Кормар - М"....
Судя по всему "модернизация" включали мелкие конструктивные изменения типа ручек для переноса и не привела к изменению в ТТХ, поэтому результаты "модернизации" не опубликовали и по той же причине не присвоили новый индекс
Да на те деньги, что Парашенко с Ахметовым на Роттердаме+ срубили и дальше пилят, можно было бы уже несколько раз перевооружить все ВСУ.
Я молчу про Гонтареву и Косюка с миллиардными дотациями на виллы и яхты...
а эти всё шоколадный глаз вылизуют...
Про газ, нам тоже много чего говорили. Но сегодня ночью я накрывался дополнительным одеялом, ибо замёрз нах.
Нихто дарить нам 47 лимонов не будет, даже США. Не будь дураком , Саня!
Вы, порохоботы/порохососы, хлопаете в ладоши от яркой обёртки, не удосужившись её развернуть и попробовать на вкус содержимое.
И продолжаете верить, шо все ништяки с Запада падают нам на голову просто так, потому шо мы такие классные. Карго-культ по украински.
Я наоборот закрываю батареи зимой на ночь, если температура выше чем -5 на улице. Да и днем при температуре выше -5 на всю квартиру в 75 квадратов 1 батарея из 5 работает.
В цивилизованных странах, между прочим, считается нормой температура зимой в домах от 17 до 20 градусов. А спят зимой цивилизованные люди под теплыми одеялами. И только наши совки любят в труселях по квартире зимой вышивать и под простынкой спать.
Могли бы еще пару ракет Смерч запустить и назвать их Ольха. На идиотов это действует очень ободряюще.
с такой системой сильно не побегаешь, мобильность, мягко говоря, так себе
а что касается противодействия бронетехнике, то здесь статичность комплекса - существенной минус
В случае оснащения мобильной (разведывательной, диверсионной...) группы я бы выбрал Джавелин, потому что он легче и "выстрелил и забыл"
и у джавелиной очень интересная траектория полета самой ракеты