 Новое вооружение для ВСУ: ракетные комплексы "Корсар"и "Стугна"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ в Фейсбук, в правительстве рассказали о модернизации воружения ВСУ.

"Недавно успешно испытаны противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна". Они позволят нашим бойцам действовать более эффективно и результативно в противостоянии агрессору на востоке Украины. сказано в сообщении. - Спасибо нашим конструкторам из Киевского конструкторского бюро "Луч" за прекрасную работу!"

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