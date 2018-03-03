 В ходе следственных действий задержаны 50 жителей палаточного городка, - Крищенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины, об этом сообщил замглавы Нацполиции - начальник полиции г. Киева Андрей Крищенко.
По его словам, сегодня, 3 марта, сотрудники полиции Киева проводят следственные действия в палаточном городке, расположенном у стен Верховной Рады Украины.
Процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Поддержка полицейскими обеспечена именно по требованию следователя.
В ходе следственных действий полицейским пришлось задержать 50 жителей палаточного городка, их доставляют в райуправление милиции.
"Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Визуально - сейчас работают взрывотехники - есть снаряженные гранаты. Их тоже будут изымать, а также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам", - отметил Крищенко.
Он добавил, что следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое - по событиям 27 февраля у стен ВР.
Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда.
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Кому не лень - просмотрите. Пох на самого Онищенко, важно, что там мальдивский разложен во ВСЕЙ красе!
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https://ru.espreso.tv/news/2017/12/09/pravookhranytely_ne_budut_razgonyat_palatochnyy_gorodok_pod_radoy_shkyryak
По-ходу паника и ложь - это на банковой...