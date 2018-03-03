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 Происшествия, Киевские новости
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 В ходе следственных действий задержаны 50 жителей палаточного городка, - Крищенко

В ходе следственных действий полицейским пришлось задержать 50 жителей палаточного городка, их доставляют в райуправление полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины, об этом сообщил замглавы Нацполиции - начальник полиции г. Киева Андрей Крищенко.

По его словам, сегодня, 3 марта, сотрудники полиции Киева проводят следственные действия в палаточном городке, расположенном у стен Верховной Рады Украины.

Процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Поддержка полицейскими обеспечена именно по требованию следователя.

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В ходе следственных действий полицейским пришлось задержать 50 жителей палаточного городка, их доставляют в райуправление милиции.

"Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Визуально - сейчас работают взрывотехники - есть снаряженные гранаты. Их тоже будут изымать, а также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам", - отметил Крищенко.

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Он добавил, что следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое - по событиям 27 февраля у стен ВР.

Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда. 

Источник: https://censor.net.ua/n3053655
 
 
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А шо там Киев ? Встал уже ? А то мне с Русановки не видно ))).
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Давно встав і працює.
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Та да, еду, надо помочь с уборкой, там срани недели на две.
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до так званих "правоохоронців", особливо "космонавтів". На що ви розраховуєте, захищаючи злочинців на кшталт порошенка та Ко, та ще травмуєте людей з особливою жорстокістю? Невже ви думаєте, що цей "голєм" встоїть та українці самотужки підуть у ярмо, яке їм запропонували пЄтя з своїми спільниками? Якщо на те, що все буде "у шоколаді" та ви будете мати "законне" право знущатись над любим(!) "звичайним українцем", то ви дуже глибоко помиляєтесь! Також застерігаю вас, "космонавти", - коли "все почнеться", то "соскочити" як у 2014-м вам вже не вдасться, - моліть Бога, щоб ви змогли дожити до справжнього суду. Бо своїми діями ви тільки наближаєте до себе суд інший, - Лінча! А там вирок тільки один, - смерть! Причому дуже болісна та не "романтична", - розтрощені дубинами голови з мізками, перемішаними зі снігом, або мотузка на шию та "стрибок у нірвану"... Ну а тим, кому "повезе", - куля. І це не жарти!!! Люди вже забрали у влади монополію на насильство і їх зараз спиняє від масового гуртування під Радою та подальшої ескалації радикальних дій хиба що погода... Ну то це питання кількох днів. А там... Ох, не заздрю я тоді "шоколадній гвардії", ох не заздрю...
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ты идиот?
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Вместо картинок, выйди и смети барыгу, или из ольгино не удобно?
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Ты жалок и ни на что не способен, раз духу не хватило подлержать сторонникрв на майдане, а скорее клоун из ольгино.
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дежавю ...

У поліції Печерського району - 71 затриманий у наметовому містечку на Грушевського активіст Рух "Визволення".
Потрібні волонтери-адвокати.
Хто може зараз виїхати - дайте знати +380 63 833 6505
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за що я і казав. порошенківців потрібно бити їхніми ж методами.
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..це ширма для антиукраїнської діяльності в інфопросторі України фсб росії і ГАНЕБНОГО клону тролів під дахом мінсрець .. уколови нуси і пр .. ця братія створила із ЦН полігон для ЗОМБУВАННЯ українців .. всіх інших БЛОКУЮТЬ стирають спамлять стадом тролів ...
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О, бля, повылазили тролли порохохуйловские.
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все правильно. нехрен было на полицейских нападать с палками и гранатами и здания пытаться захватывать. надоела вседозволенность под знаменами "патриотизма".
может теперь серлещи и егорки с насиннями научатся отличать мирный протест от вакханалии
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Народ!!!!!!!! Кто может пояснить,чего большинство порохоботов, кроме креста, гыги и Игоря Д фсе перешли на латиницу???????

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Где Михо, Зимин, Лушпайка, Вона, Поросюк и прочая шваль хуйла, которая подставила и бросила бездомных людей?
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Им шо? Клавы некондитные хозяин подогнал????????
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Ну вже всі розслідування закінчили від лютого 2014р.Прийнялись за нові розслідування.СУКИ!
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Тимошенковские запутинцы саакашвилевского коноплиста, хватит на жопе сидеть в ольгино, все на МАЙДАН!!!😂
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помните про распятого мальчіка хунтою? то я зрозумів про кого це? про пласмасових поліцаїв авкова! вони ж ущербні створіння. ці недомєнти.
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Скинули Овоща, отправим на Ростов и Порошенко!
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Жги еще! Тебя по башке в платочном городке стукнули, не?
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Хера ему,повесим на хер! Но лучше на кол суку,и повыше!
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Нашому б телятi да волка з'iсти ))). Проспись пойди, "наколсажатель" херов ))).
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Ну ти вааще грозньій, аднака.
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Украинцы любят крепкую руку. Янукович был слабак, за что и поплатился. А Петр Алексеевич показал себя настоящим мужиком, не побоялся дать пару раз дубинкой по башке, украинцам это нравится.
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Иди к Луке , пусть ,тебе ,пару раз по мозгам двинут и по яйцам , говна кусок.
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пшол звідсіля випердок московський.
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А в Луки, я бачу, рука теж моцна. Боїтесь? Отож. Під час слідчих дій затримано 50 мешканців наметового містечка, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2868
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У нас последний в Европе диктатор, все таки. А у вас же самый демократичный в мире президент
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Разгон Порошенко просто детский лепет по сравнению с разгонами Януковича, не говоря уже о Лукашенко и путинских разгонах. Если при Януковиче от беркутни пострадавшими насчитывались сотнями, то тут и десятка человек не наберется.
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ход конём от жида порхатого, иначе сейчас все бы здесь обсуждали конкретные факты от Онищенко во вчерашнем интервью, с Испании.
Кому не лень - просмотрите. Пох на самого Онищенко, важно, что там мальдивский разложен во ВСЕЙ красе!
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Да-да )). А онищенко самый-самый правдивый источник информации ))).
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гуня, ты перекрасился? обидели юродиевого?(с)
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"Информация, которая распостраняется в сети членами пророссийской секты "РНБ" о якобы подготовке штурма - это фейк и откровенная ложь! Их цель дальнейшее сеяние паники и нагнетание истерии в обществе"
https://ru.espreso.tv/news/2017/12/09/pravookhranytely_ne_budut_razgonyat_palatochnyy_gorodok_pod_radoy_shkyryak
По-ходу паника и ложь - это на банковой...
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Следственные действия.Это по -европейски. Это вам не клюевские йолки ставить.
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Все правильно! Треба гнати в шию цих проплачених "мітингувальників" , які намагаються зробити переворот в розгар війни. Це на руку путлеру.
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Рыго-анальные перекрашенные скоты с беркутятами вместе берут реванш !!! Під час слідчих дій затримано 50 мешканців наметового містечка, - Крищенко - Цензор.НЕТ 312!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе следственных действий задержаны 50 жителей палаточного городка, - Крищенко
 
 
 
 
 
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