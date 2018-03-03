 63 населенных пункта в 8 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 8 областях, а именно: Николаевской - 14, Запорожской - 10, Кировоградской - 10, Одесской - 9, Черкасской - 7, Донецкой - 6 , Днепропетровской - 4 и Черниговской - 3", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в г. Киев.

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Кроме того, сообщается, что для расчистки дорог временно ограничено движение крупногабаритного транспорта в Киевской области на подъездах к г. Киев (М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин) и для всех видов транспорта в Николаевской области (Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев).

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

К расчистке дорог и буксировке транспортных средств привлечено 1 тыс. 734 ед. тех. и 2 тыс. 917 чел. из них 1 тыс. 497 ед. тех. и 2 тыс. 91 работник "Укравтодора" и 237 ед. тех. и 826 чел. личного состава ГСЧС.