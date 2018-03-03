 Путин потребовал от США официально передать данные о вмешательстве РФ в выборы: "Дайте нам материалы"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, в ходе интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин потребовал, чтобы американская сторона предоставила официальные документы, доказывающие вину российских граждан во "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году.

"Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть", — сказал Путин.

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По его словам, для уголовного преследования в России необходим официальный запрос российскому генпрокурору.

"Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США", — добавил Путин.