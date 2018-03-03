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Все про:Путин (23580) США (13347)

 Путин потребовал от США официально передать данные о вмешательстве РФ в выборы: "Дайте нам материалы"

Российский президент заявил об этом журналистке из США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, в ходе интервью телеканалу NBC президент России Владимир Путин потребовал, чтобы американская сторона предоставила официальные документы, доказывающие вину российских граждан во "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году.

"Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть", — сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ лучше сосредоточиться на сохранении своей договороспособности, чем пугать нарисованной войной, - экс-посол США Хербст о заявлениях Путина

По его словам, для уголовного преследования в России необходим официальный запрос российскому генпрокурору.

"Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США", — добавил Путин.

Источник: https://censor.net.ua/n3053648
 
 
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Давно пора вже оприлюднити ці докази, якщо звичайно вони є. А то все "порожняки ганяють"..........
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Андрушу забыли спросить.Напиши в госдеп.
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Эти доказательства уже публиковали - это данные спецслужб США, которые включают информацию с почтовых ящиков, показания отдельных субъектов....для них это доказательства и их более чем достаточно, а для Хуйла - нет! Для них доказательства это как миним письменный приказ самого Хула с мокрой печатью и личной подписью (и то заявят про подделку)
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Подібні дешеві "понти", як то "пробірка з отрутою" чи "кусок автобуса" - давно вже нікого в світі не вражають. І викликають лише сміх, зневагу та огиду......................
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Этого мало! Нужен ров наполенный токсичными отходами и бетонная стена ХЗ сколько метров в высоту
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***
"и чё?" - два слова, о которые разбиваются все доказательства.
"а то!" - два слова, вновь спасающие все доказательства.

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Путин потребовал от США официально передать данные о вмешательстве РФ в выборы: "Дайте нам материалы"

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Навіщо вам "матеріали", який вам від них зиск? Щоб завтра кісель по ящику 140 млн. дебілам їх тлумачив? Штати і без вас розберуться і знають що вам краще дати - те, що вам на "пользу" піде, - санкції!
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Может вам еще обломки Малазийского боинга передать?!
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Будет знакомится с делом как военный преступник, тогда и ознакомится, если доживет.
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Смеяться можно начинать сразу после слов "путин потребовал"
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Американцы не зря поняли вой, потому что впервые в их истории какой то хуйло посягнул ни их неоспоримые ценности. Демократия это очень тонкий механизм противовесов и компромисов наработанных человечеством за всю его историю. Он держится на балансе разделении всех ветвей власти законодательной, исполнительной, судебной плюс СМИ. Перекос в любую сторону может все разрушить. Поэтому мы уже почти 20 лет не можем настроить такие тонкие часы, а кокой то вонючий хуйло лезет туда своими гебнявыми пальцами.
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Путина клюнул в живот петух из говна, когда тот был в якутии с рабочим визитом
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Очень понравились слова Ху..йла с его крайней пресс конференции, хотя искренне надеюсь , что последней:
Несмотря на то ,что у нас есть ядерное оружие в мире не кто не хочет с нами общаться..............
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Да-да, это оно мощно задвинуло, внушает. Черномырдин нервно курит в углу.
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Отдайте нам наши биоматериалы! - кричал футин, когда санитары тащили его в палату.
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В ГААГЕ ВЕСЬ МАТЕРИАЛ, ЕДЬ ЗАБЕРИ, ТОЛЬКО ТЕБЕ ЛИЧНО В РУКИ ПЕРЕДАДУТ !)
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Требует? Дадим! В какой палате у нас биоматериалы?
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Це, приблизна, як злодій кричить:"Віддайтк мені ваші докази - я їх знищу"!. А так, він не знає куди кидатись і яких свідків вбивати.
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У Путина ломка! Аргентинская мука не вставляет...
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Да ладно вам, Други... это снова для внутреннего употребления, чтоб ватник не забывал, что хуйло крутой и мощный. Теперь вата будет за стаканом стекломоя калякать - "а ты видел, колян, как наш их построил?"... пикейные жилеты, короче. Всё хуйлишко понимает и знает, что такие вещи не делаются сгоряча, всё там взвешено и продумано и возврата нет.... просто НЕТ, вот это он принимать не хочет. Те ребята думают крепко перед тем, как что-то сказать, тем более сделать, это не расейЦкая песочница.
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А насчёт доказательств. Во всем мире знают, что доказательств на все деяние Пукина собрано более, чем достаточно. И он это знает. Но на уши кацапни он вот такие речи вешает, мол были бы доказательства, то отдали бы. А так. , раз не отдают, значит их нет.. И народ верит этому прохвосту.
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Цензор чому ви Хуйла називаєте якимось путіним???
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наверное опечатка. А почему ты какое то хуйло пишешь с большой буквы?
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"Дайте нам официально данные и мы докажем, что это сделала Украина, ведь Трамп идет на поводу у Украины, это ей выгодно, и санкции и Джевелины и подброшенный кокс и т,д," - из недосказанного от хуйла
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин потребовал от США официально передать данные о вмешательстве РФ в выборы: "Дайте нам материалы"
 
 
 
 
 
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