 В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупредили в КП "Киевпастранс".

"С начала движения 3 марта введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении.

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Напомним, что сегодня в результате воздействия активного циклона в Киеве сложные погодные условия: прирост снежного покрова 10-17 см.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.