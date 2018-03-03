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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (1956) Киев (15460) Киевпастранс (74) транспорт (1153)

 В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, - КГГА

В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение № 2 на всех маршрутах общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупредили в КП "Киевпастранс".

"С начала движения 3 марта введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве завтра утром ограничат въезд грузовиков из-за непогоды, - КГГА

Напомним, что сегодня в результате воздействия активного циклона в Киеве сложные погодные условия: прирост снежного покрова 10-17 см.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3053646
 
 
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продаю идею.
на каждую маршрутку спереди ковш, сзади щетку и разбрасыватель песка. всё.
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Во всех городах Европы спокойно и только в Киеве опять коллапс.
Томущо у Витальки ( ставленника фирташа) мозг не приспособлен к инженерному мышлению- надо машины для таяния снега закупать и ЛИВНЕВКИ ВОВРЕМЯ ЧИСТИТЬ . Но куда ему , боксеру, это понять!
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Может военное положение ввели в Киеве? В Киеве тысячи военных, в центре избивают и бросают в автозаки людей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, - КГГА
 
 
 
 
 
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