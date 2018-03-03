 В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупредили в КП "Киевпастранс".
"С начала движения 3 марта введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении.
Напомним, что сегодня в результате воздействия активного циклона в Киеве сложные погодные условия: прирост снежного покрова 10-17 см.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.
на каждую маршрутку спереди ковш, сзади щетку и разбрасыватель песка. всё.
Томущо у Витальки ( ставленника фирташа) мозг не приспособлен к инженерному мышлению- надо машины для таяния снега закупать и ЛИВНЕВКИ ВОВРЕМЯ ЧИСТИТЬ . Но куда ему , боксеру, это понять!