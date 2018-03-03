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 Сотни спецназовцев атаковали палаточный городок с трех сторон, - Егор Соболев

Палаточный городок на ул. Грушевского в Киеве разбит спецназовцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

"Палаточный городок на ул. Грушевского разбит спецназовцами, атаковали несколько сотен сразу с трех сторон", - написал он.

По его словам, оборонялись десятки людей.

"Из-за морозов последних дней многие наши активисты, которые жили в палатках, заболели и мы отправили их по домам. Почти все, кто сегодня был на Грушевского, задержаны. У двоих разбиты головы, их забрали скорые. Едем в Печерский райотдел полиции, куда их вероятно должны были доставить", - добавил Соболев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Палаточный городок под Радой разбирают: под стенами парламента задержаны 39 человек. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотни спецназовцев атаковали палаточный городок с трех сторон, - Егор Соболев 01

Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда. Задержаны 39 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3053644
 
 
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честно? пофиг! да хоть три головы разобьют - они всё равно за бабки там сидели (даже не пытайтесь обратное думать!!! именно - за бабки) и срали в парке. Задолбали Сотні спецназівців атакували наметове містечко з трьох боків. Майже всіх, хто там був, затримано, у двох розбиті голови, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 8024
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владик. ты коми -мариэл? или соевый шыкалад?
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а одне іншому заважає?
в России у Порошенко в десяти городах предстваительства: Санкт-Петергург, Москва, Курск, Волгоград, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Константиновка (Казань), Красноярск и даже во Владивостоке.

http://kherson.life/mir/u-poroshenko-v-rossii-desyatki-predstavitelstv-v-rossii-i-fabrika-roshen-v-moskve/
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наконец-то! только мало этих денежных митинговальщиков ломить, нужно браться за организаторов и прдодителей этих шавок.
а то ай-яй-яй у мирных протестующих гранаты отобрали
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Народ розчарований, апатія -то страшний стан. Щоб народ повстав вже мало побиття студентів, знадобиться нова Небесна сотня. Влада це знає, тому робить все. що хоче.Теорія еволюціі суспільства твердить, що воно розвивається по спіралі: виходить, ми робимо другий виток, але рівень став вищим - отже кровавого майдану не минути?
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нет. все проще будет. деревья в мариинском парке будут усеяны болтающимися тушками шыкаладной ляшковни.
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т.е. цель твоей демократии, это перевешать всех, кто имеет иные взгляды?
ленин, чтоль? уже проходили подобных деятелей - хватит, ваша очередь на деревьях висеть
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Если это иные взгляды на бюджет и воровство из него - то да
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т.е. твоя цель - тоталитарное государство.
но, с другой стороны, ты против тирании Порошенко?
проблема в том, что Порошенко плохой тиран для тебя?
тебе станет лучше, если тебя тиранить кто-то другой будет?))
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Гомункул, то-то я вижу, проходя по городу, что-то такое висит на деревьях и телеграфных столбах....Подошел ближе, присмотрелся, а то какие-то пацаки висят, качаются на ветру.....Хунта проклятая, что вытворяет.........
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ХВАТИТ ЗЕКА ОТПУСТИЛИ- ВСЮ ВЛАСТЬ НА ФОНАРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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хуйло - твій. через лоліту. Сотні спецназівців атакували наметове містечко з трьох боків. Майже всіх, хто там був, затримано, у двох розбиті голови, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 6092
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Безлад - це відстуність реформ, зубожіння населення і процвітання корупції.
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баригу і його кодлу?
не переживай - скоро приберуть.
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"Информация, которая распостраняется в сети членами пророссийской секты "РНБ" о якобы подготовке штурма - это фейк и откровенная ложь! Их цель дальнейшее сеяние паники и нагнетание истерии в обществе" https://ru.espreso.tv/news/2017/12/09/pravookhranytely_ne_budut_razgonyat_palatochnyy_gorodok_pod_radoy_shkyryakП-ходу паника и ложь - это на банковой...
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а що зімін знову став борцуном? він же відхрещувався від Батоно Сулугуні. флюгера зіміна пора реадмісувати на родіну
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это да, здесь одно уже почти трололо сидит
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егорка, как вы выбл-дки уже надоели со своими городками)) тебя, семенченко, наема и других упоротых выбирали для ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ деятельности, а вы уроды за 3года не состряпали ни одного, только в войнушки играете)))
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Наконец - то прибрали этот бомжатник. Где этот дэпутат увидел сотни спецназовцев? Боится, что Янык предъяву кинет и на бабки поставит.
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То что мы наблюдаем не эволюция президента как политика или личности а всего лишь смытый временем грим. Имхо, более мерзкого человека на посту президента Украины еще не было...
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Людоньки скільки можна терпіть цю сволоту!?Ви що хочете зігнутися як раби! Так ми, народ, вже майже покорені! НІ !!!!! Вставати, йти, їхати до ВР!!! Разом ми сила!!!! Тільки разом!!!!
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украинец будьте бдителен !
возможно что

1) реальные хозяева сайта censor.net.ua это главари мафии типа кулемойского, корбунов, рабиновичманов, семёнов могилевичей , хуирташей и и преступных авторитетов типа
гепы и тысячи других имподобных которые фактически проводят политику геноцида украинского населения

2) 80% процентов всех сообщений на сайте пишут с фабрики интернет торолей на
которой работает примерно 100 тролей у каждого из которых по 5 ноутбуков и по 50 аккаунтов
- их задача формировать якобы "общественное мнение " в интересах главарей джидайской мафии

3) если обычный украинец сообщения на сайте censor.net.ua и которые мешают
джидаям формировать якобы "общественное мнение " - эти сообщения немедленно помечаются модераторами или платными тролями как
спам и удаляются

4) возможно что хозяева сайта censor.net.u собирают ip адреса и паспортные данные украинцев которые пытаются боротся против геноцида и передаёт их
спецслужбам джидайской мафии

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ір динамичный, собирать бесполезно ☺️
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ЭХ ВИТЯ ВИТЯ = ЯНУКОВИЧ = НЕ МОГ ТАКЖЕ РАЗОГНАТЬ НА МАЙДАНЕ ...ПИ.ПИ. МАЙДАНУТУЮ МРАЗЬ .И..И..И... КРЫМ НАШ И ДОНБАСС НАШ..
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давно пора , прибрать этот бомжатник, курченко больше не заплатит, главный клоун уехал в Голландию
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Оліга́рх - особа, що володіє великою власністю в країні, та має вагомий вплив на державні органи влади. З політологічної точки зору олігархи - це можновладці, які використовують монополізовані ними сектори економіки для концентрації у своїх руках політичної влади, а політичну владу - для збільшення власних капіталів. Сучасні олігархи володіють багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі).
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Чмо під ніком Віктор Багряний 6d106e85 написав щодо мене такий пост

Сотні спецназівців атакували наметове містечко з трьох боків. Майже всіх, хто там був, затримано, у двох розбиті голови, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 5923 "Віктор Багряний 6d106e85

ольгінець, ніхто не забув, як ти топив проти Майдану у 2013-14.
03.03.2018 10:18
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Мне нравится 5"
Нагадую тим, хто дійсно памятає- мої перші дописи були у 2015 про інтервю старшини айдара Царенко, про кремлівську консерву гадю.
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не обращай внимания. это местный дурачок
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... у двоих разбиты головы..
Конечно.. всю ночь водку жрать... тут не только головы...
Богатая оказывается у миши-провокатора бабушка.
Мало того что внучек из дорогих гостиниц и кабаков не вылазит,
так еще сотню бомжей содержит, по тарифу "все включено"...
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В кровопролитном сражении никто из интернет-борцов не пострадал. Сотні спецназівців атакували наметове містечко з трьох боків. Майже всіх, хто там був, затримано, у двох розбиті голови, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 2723
Бабки кремля освоены, интернет-борцы накормлены, мусор убирают коммунальщики.

Хеппи энд!!! Сотні спецназівців атакували наметове містечко з трьох боків. Майже всіх, хто там був, затримано, у двох розбиті голови, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 6904
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Это не поможет...Барыжно-кроличьей шобле, недолго осталось...
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А хде был Соболь во время етого? Смотрел и деньги считал которые секта приносила да жалел что халява кончилась?
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как же они решились без поддержки авиации и артилерии ...
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Украинцы, защищайте свою свободу от барыжей власти! А то однажды утром проснетесь в эрифеи. Не предавайте Майдан, Небесную сотню и всех, кто отдал жизнь за свободу и процветание Украины!
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т.е. вы нас будет учить как нужно свободу защищать и как наш, в один момент, в рф не проснуться.
ну поделитесь рецептом защиты, вот, как вы там у себя смогли свою страну отстоять?
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Вот кому надо бы там в рыло дать так это егорке,но не было ж уёбка...а пиздорвань ,которая там пребывала,куда вывезут,домой в расею?
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Давно пора було цей безлад забрати
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотни спецназовцев атаковали палаточный городок с трех сторон, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
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