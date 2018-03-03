 Сотни спецназовцев атаковали палаточный городок с трех сторон, - Егор Соболев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.
"Палаточный городок на ул. Грушевского разбит спецназовцами, атаковали несколько сотен сразу с трех сторон", - написал он.
По его словам, оборонялись десятки людей.
"Из-за морозов последних дней многие наши активисты, которые жили в палатках, заболели и мы отправили их по домам. Почти все, кто сегодня был на Грушевского, задержаны. У двоих разбиты головы, их забрали скорые. Едем в Печерский райотдел полиции, куда их вероятно должны были доставить", - добавил Соболев.
Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда. Задержаны 39 человек.
в России у Порошенко в десяти городах предстваительства: Санкт-Петергург, Москва, Курск, Волгоград, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Константиновка (Казань), Красноярск и даже во Владивостоке.
http://kherson.life/mir/u-poroshenko-v-rossii-desyatki-predstavitelstv-v-rossii-i-fabrika-roshen-v-moskve/
а то ай-яй-яй у мирных протестующих гранаты отобрали
ленин, чтоль? уже проходили подобных деятелей - хватит, ваша очередь на деревьях висеть
но, с другой стороны, ты против тирании Порошенко?
проблема в том, что Порошенко плохой тиран для тебя?
тебе станет лучше, если тебя тиранить кто-то другой будет?))
не переживай - скоро приберуть.
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украинец будьте бдителен !
возможно что
1) реальные хозяева сайта censor.net.ua это главари мафии типа кулемойского, корбунов, рабиновичманов, семёнов могилевичей , хуирташей и и преступных авторитетов типа
гепы и тысячи других имподобных которые фактически проводят политику геноцида украинского населения
2) 80% процентов всех сообщений на сайте пишут с фабрики интернет торолей на
которой работает примерно 100 тролей у каждого из которых по 5 ноутбуков и по 50 аккаунтов
- их задача формировать якобы "общественное мнение " в интересах главарей джидайской мафии
3) если обычный украинец сообщения на сайте censor.net.ua и которые мешают
джидаям формировать якобы "общественное мнение " - эти сообщения немедленно помечаются модераторами или платными тролями как
спам и удаляются
4) возможно что хозяева сайта censor.net.u собирают ip адреса и паспортные данные украинцев которые пытаются боротся против геноцида и передаёт их
спецслужбам джидайской мафии
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"Віктор Багряний 6d106e85
ольгінець, ніхто не забув, як ти топив проти Майдану у 2013-14.
03.03.2018 10:18
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Нагадую тим, хто дійсно памятає- мої перші дописи були у 2015 про інтервю старшини айдара Царенко, про кремлівську консерву гадю.
Конечно.. всю ночь водку жрать... тут не только головы...
Богатая оказывается у миши-провокатора бабушка.
Мало того что внучек из дорогих гостиниц и кабаков не вылазит,
так еще сотню бомжей содержит, по тарифу "все включено"...
Бабки кремля освоены, интернет-борцы накормлены, мусор убирают коммунальщики.
Хеппи энд!!!
ну поделитесь рецептом защиты, вот, как вы там у себя смогли свою страну отстоять?
СТРИМ СЕЙЧАС