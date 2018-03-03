 Сотни спецназовцев атаковали палаточный городок с трех сторон, - Егор Соболев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

"Палаточный городок на ул. Грушевского разбит спецназовцами, атаковали несколько сотен сразу с трех сторон", - написал он.

По его словам, оборонялись десятки людей.

"Из-за морозов последних дней многие наши активисты, которые жили в палатках, заболели и мы отправили их по домам. Почти все, кто сегодня был на Грушевского, задержаны. У двоих разбиты головы, их забрали скорые. Едем в Печерский райотдел полиции, куда их вероятно должны были доставить", - добавил Соболев.

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Напомним, рано утром, 3 марта полиция начала снос палаточного городка под ВР в соответствии с решением суда. Задержаны 39 человек.