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Все про:ВР (21688) Нацполиция (6989) Шевченко Артем (119)

 "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР

Протестующих просят не препятствовать действиям полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко прокомментировал на свой странице в Фейсбук действия полиции на площади у стен Верховной рады.

"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снос палаточного городка под ВР. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда, - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053641
 
 
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Ага - тоді проводилось просто прибирання площі від сміття - коли "вониждітей" відмудохали................ а нині - "слідчі дії".............. "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР - Цензор.НЕТ 7579
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Если Украина это схавает то Украине скорей всего придёт КОНЕЦ !!!!
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Він настав ще 2014 році....................
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ага, в ваших влажных кремлевских мечтах. мы уже и замерзли пять раз, и дефолт объявили, и тыщастопяцотый майдан провели.
а, и еще - Вона уже презик и вылизала ху"""лу всю сраку.
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Янукович хотів йолку.. Петя чого хоче - може гілляки?
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Нафига? Сидели и сидели по-большей части спокойно, никому не мешали. Тем более сами собирались часть палаток убрать.
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Що, знов ялинку будуть ставити та прикрашати?
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Сраколиз собакова надивився мультиків де показують як мусорня знаходить гранати патрони наркотики там де захоче!
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Опять наступают на те же грабли.
Ну вот какой смысл это делать?
Что это изменит?
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Это пробный шар ,смолчат люди,значит всё в порядке,значит можно и дальше воровать,грабить,убивать украинцев,смолчат,значит можно как угодно фальсифицировать любые выборы ,сначала Саакашвили,теперь это ,порошенко хочет стать украинским путиным и только от нас зависит,дадим мы ему стать путиным или так и оставим его в звании мальдивского ху*ла !!!
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зачем тебе американский флажок? работал троллем на выборах Трампа, а прокси сменить забыл, когда на Украину перекинули?
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Ну хоть порядок будет в столице страны, и не будут блохастые бомжи жить в центре на посмешище всему миру.
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Порошенко: "Моє життя не цукор"
Янукович: "Мне никто не завидует""Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР - Цензор.НЕТ 8879
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Сейчас либо появятся лидеры ,которые поднимут и поведут за собой людей ,либо порошенко мальдивским,станет украинским путиным и тогда уже поздно будет кричать караул !!! А сейчас люди просто должны прийти под зРаду кофейку попить и посоветоваться,что делать дальше !!!
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Я це сказав одразу після Майдану. І ще я сказав що якщо хоч одного "шуфрича", "добкіна" чи "ківалова" не повісять на Хрещатику то нічого в нас не вийде - кричали про якусь толерантність, обзивали провокатором хуйла, пару раз мало не побили а тепер дехто навіть вибачився але в результаті маємо те що нас львів'ян раніше обзивали "бандерівцями" а зараз як не дивно агентами хуйла - ось такі метаморфози.
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"..станет украинским путиным и тогда уже поздно будет кричать караул !!! "
Не поздно будет всегда. Украинцы - это не кацапское быдло. Да и до хуйла вальцман вряд ли дотянет. Оно раньше обосрётся. У нас все гондоны (презервативы)...(президенты) ..в чем то как на подбор.. - алчные и сцыкливые. Как мы так умудряемся каждый раз выбирать какое то говно - это загадка. Начиная с коммуняцкого пердуна Кравчука которого сейчас многие в жопу целуют. За что?? За то что украл Черноморский торговый флот и своему выводку сделал будущее? За то что вместе с тракторной рожей Кучей Говна - убийцей,вором и пидорасом вместе отдали ядерку под аплодисменты в т. ч. и России и потом гнали ересь про "невозможность содержать"? А сейчас друг на друга тычут - "это не я! - это он" Хотя идиоту понятно - не можете содержать - предложите неполное разоружение - оставьте 4 сраные "сатаны" на обслуживание Днепру и хватило бы что бы не было этой войны сегодня. И я не верю что эти два скота не поимели от разоружения страны свою выгоду. Запад всегда знал что здесь коррупция при всех гондонах была и есть и не мог их не купить. А возможно и напару с кацапами . И никто никогда не узнает и не скажет. Слишком серьёзный вопрос. Покоцанная тряпка тоже пришло - просто попиздеть, посидеть . копнуть своему несметному выводку да поиграться в пчёлы..Два последних- просто шедевры..Один лучше другого.. Может нам на самом деле убрать эту должность к херам Да выбрать реально толковый и небольшой парламент? Нахер нам каждый раз кормить миллиардами этих беспонтовых пидорасов? Украине по её менталитету - на роду написано отсутствие одного царя. Нужна РАДА. Но реальная, настоящая и которая за Украину порвёт. Только тогда начнётся движение вперед. Каждое падло в кресле гондона не сможет удержаться от разворовывания наших ресурсов. Пока есть ресурсы - не должно быть презерватива. Точка. На выборах нужно выбрать того кто скажет - "Я приду на год для переходного периода смены системы страны на парламентскую и возвращения наворованного скотами которые будут сидеть" . То есть выполнить миссию БЕСПЛАТНО .Только за оклад. Остальные будут вальцманами и яхуевичами. Больше - мньше но будут..
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как показывает история, лидеры- это конечно хорошо, но чтобы состоялся майдан, необходимо, чтобы кто-нибудь выделил под него деньги
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и это педрилло, бывший журналист...как быстро "должность" превращает в говно.
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"Полиция проводит следственные действия в рамках решения рыго-соевого суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР.
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"полиция проводит действия по установке "пршеновской елки "в Украине.а посему под елку должно быть зачищенно место...
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Сколько рюкзаков нагнал ментов под ВР хватит освободить Горловку

"Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР - Цензор.НЕТ 147
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И что характерно - начальник Киевской полиции - бывший начальник Горловского управления Андрей Крищенко
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шо особо характерно - Крищенко - человек, который с оружием в руках стоял против своры сепаров и спас флаг.
https://ru.tsn.ua/kyiv/glavoy-nacpolicii-kieva-naznachili-oficera-kotoryy-zaschischal-gorlovku-ot-separatistov-544610.html
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А за сегодня нам в палаточном " городке " заплатят ???
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Мусорське лайно перед початком штурму волало "слава бєркуту" - це щоб ви розуміли, що прямо зараз онлайн Хуйло захоплює Україну.
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ага, в ваших влажных кремлевских мечтах, троллик. уже три раза захватила и мы пять раз замерзли.
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"Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР - Цензор.НЕТ 8967Дмитро Корчинський
40 хв ·

Вчора виступив янукович, сьогодні знесли табір протестувальників під Верховною Радою.
Співпадіння чи рефлекс спрацював?
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Люди газ экономили, жили в палатках, а теперь шо? Ну ни х........ я не думают башкой.
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так, закономірність. Ворог і агент Хуйла, що весь час стояв за спиною Кучми, Ющенка, Януковича, нарешті отримав повну владу особисто. От і маємо. Тепер тільки кров. Велика. То є ціна за справжню незалежність, і за Україну для українців..
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вот напрашивается вопрос
а нацгвардия и войско мусорское не зассыт вот также Донецк зачистить ????
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А был этот шевченко таким якобы правдолюбом и борцом с режимом януковича на канале TVI.
А сейчас его прикормили, - и вуаля! Порохобот обыкновенный.
Теперь понятно, в чьих интересах он тогда работал.
Был человек - и нет человека.
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Дератизація кремлівського бомжарія...
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Де? Ніхто в АП чи зРаду ще не заходив і не пускав отруту....
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отлично, что ни день - то праздник. Сначала выиграли суд в Стокгольме, потом у Путина началась истерика и решил перекрыть газ Украине. Когда выяснилось, что Украина а) не замерзнет и б) Газпром потерял 10% стоимости акций за 2 дня - пошли а попятный.
Отлично, что наша власть сразу догадалась что успех пора укреплять - и снесли эту мусорню под ВРУ. МУСОР - это эти ушлепки, который прирывались парасюками и семенченками.
вот бы еще коханивского и прочую шушеру посадить - совсем бы праздник настал.
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А що коментувати?Як окупанти з посіпаками штучно підморозили Україну темою газу,аби знести Майдан під ВР?А що іще вони мають з дубами розєднаними робити?Різати,продавати,а пеньки корчувати-іншого х"лобарижня просто не вміє!А на випадок пожежі-поміняють вивіску "порося" на "коса" та підкрасять олігархічну будку у інший колір!Що робити?Стати частоколом луків та стріл!
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Честь Имею e3b55525

Если Украина это схавает то Украине скорей всего придёт КОНЕЦ !!!!
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Увага! Внимание! Caution! На українських ресурсах знову «намалювалися» працiвникi тролiфабрiки, яка розташована за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3., якiм ФСБ РФ надіслало нову методичку.
Будьте уважні! Пітерські найманцi залишають на цьому ресурсі багато калових виділень і лихословлять Президента та Уряд України. Тролі з Ольгино придумують все підряд - продав, здав, обміняв на шоколадфабріку, за бабло сдавав добровольчі батальони, воював в Чечні проти Россіі, садив у в'язниці патріотів та ін. ФСБ платить «кухарям Путiна» за цькування Порошенко в подвійному розмірі - 23 рубля 60 копійок за пост. Этот троль гадит на всех ветках
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Без Пітерських тролів украінці знають хто такий Порошенко. Даремно ти, Антипа, себе в гімні катаєш. Ти такий же троль, як кацапи, навіть повну адресу своіх "товаришів по цеху" в Пітері знаєш. за досвідом до них ще не іхав?
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це нова порохоботівська акція ? ти перший лолітський холоп
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А тобі скільки платить Лоліта за пілизування ії дупи?
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Во как...оказывается,теперь в Украине следственные действия проводят экс-"беркутовцы".а не УПОЛНОМОЧЕННЫЕ следователи Генпркуратуры? И что это за таинственное решение суда?С кем согласовано,кем озвучено и где опубликовано ДО этой позорной акции?
Или это провокация со стороны МВС,или в Украине тдействительно наступает диктатура ...
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Порошенко должен уйти в отставку так как перестал выполнять свою изначальную миссию гаранта конституционных прав в числе которых право на мирный протест. Все что они делают - фальсификация, это коррупция в чистом виде и весь состав АП должен уже быть на допросе у спецпрокурора и следственной комиссии ВР. Судьи которые принимают решения по прямому указанию с АП - преступники, они должны сидеть в тюрьме.
Плевать на Саакашвили, не плевать на способы управления страной, то что они делают это просто мерзость.
Петр Лексеич сильно ошибается сделав расчет на пассивность масс, ведь те кто не идет против не пойдет и за... Когда нибудь он это узнает и ничего кроме равнодушия не увидит в глазах украинцев наблюдающих за его агонией.
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і поліцію і риговських суддів всіх гнати поганою мітлою , всі скурвилися
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Риго-анальних перефарбованих БАРИГ та 1х пос1пак - НА Г1ЛЛЯКИ !!!! Вони це вже просять та заслужили !!! "Поліція проводить слідчі дії в рамках рішення суду", - Шевченко про знесення наметового містечка під ВР - Цензор.НЕТ 6865!!!
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Всё уже давно и так понятно! Нам нужна другая власть, эта уже в открытую говорит, что готова нас убивать! Опыт есть, надо выходить и требовать правды!!!
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Банда щекаладной барыги начала ВОЙНУ против Украинского народа.Нас лишили права на МИРНЫЙ протест! Остаётся одно-ДО ЗБРОЇ!!!
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Самое большое преступление перед своей страной это воровать пайки у своих солдат, что и делает со своими жполизами ПРЕЗИДЕНТ Украины!
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Менти це службові собаки, їм думати та аналізувати по уставу не положено! Вони просто виконують команду - фас! Гидке ообаче життя!
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Реформа это когда ты смотришь на полицейского и видишь его, а когда ты на него смотришь, а видишь мусора... это имитация реформы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР
 
 
 
 
 
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