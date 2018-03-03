 "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР

Как передает Цензор.НЕТ, руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко прокомментировал на свой странице в Фейсбук действия полиции на площади у стен Верховной рады.

"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - сообщил он.

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