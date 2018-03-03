 "Полиция проводит следственные действия в рамках решения суда", - Шевченко о сносе палаточного городка под ВР

Как передает Цензор.НЕТ, руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко прокомментировал на свой странице в Фейсбук действия полиции на площади у стен Верховной рады.
"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - сообщил он.
а, и еще - Вона уже презик и вылизала ху"""лу всю сраку.
Ну вот какой смысл это делать?
Что это изменит?
Янукович: "Мне никто не завидует"
Не поздно будет всегда. Украинцы - это не кацапское быдло. Да и до хуйла вальцман вряд ли дотянет. Оно раньше обосрётся. У нас все гондоны (презервативы)...(президенты) ..в чем то как на подбор.. - алчные и сцыкливые. Как мы так умудряемся каждый раз выбирать какое то говно - это загадка. Начиная с коммуняцкого пердуна Кравчука которого сейчас многие в жопу целуют. За что?? За то что украл Черноморский торговый флот и своему выводку сделал будущее? За то что вместе с тракторной рожей Кучей Говна - убийцей,вором и пидорасом вместе отдали ядерку под аплодисменты в т. ч. и России и потом гнали ересь про "невозможность содержать"? А сейчас друг на друга тычут - "это не я! - это он" Хотя идиоту понятно - не можете содержать - предложите неполное разоружение - оставьте 4 сраные "сатаны" на обслуживание Днепру и хватило бы что бы не было этой войны сегодня. И я не верю что эти два скота не поимели от разоружения страны свою выгоду. Запад всегда знал что здесь коррупция при всех гондонах была и есть и не мог их не купить. А возможно и напару с кацапами . И никто никогда не узнает и не скажет. Слишком серьёзный вопрос. Покоцанная тряпка тоже пришло - просто попиздеть, посидеть . копнуть своему несметному выводку да поиграться в пчёлы..Два последних- просто шедевры..Один лучше другого.. Может нам на самом деле убрать эту должность к херам Да выбрать реально толковый и небольшой парламент? Нахер нам каждый раз кормить миллиардами этих беспонтовых пидорасов? Украине по её менталитету - на роду написано отсутствие одного царя. Нужна РАДА. Но реальная, настоящая и которая за Украину порвёт. Только тогда начнётся движение вперед. Каждое падло в кресле гондона не сможет удержаться от разворовывания наших ресурсов. Пока есть ресурсы - не должно быть презерватива. Точка. На выборах нужно выбрать того кто скажет - "Я приду на год для переходного периода смены системы страны на парламентскую и возвращения наворованного скотами которые будут сидеть" . То есть выполнить миссию БЕСПЛАТНО .Только за оклад. Остальные будут вальцманами и яхуевичами. Больше - мньше но будут..
https://ru.tsn.ua/kyiv/glavoy-nacpolicii-kieva-naznachili-oficera-kotoryy-zaschischal-gorlovku-ot-separatistov-544610.html
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Вчора виступив янукович, сьогодні знесли табір протестувальників під Верховною Радою.
Співпадіння чи рефлекс спрацював?
а нацгвардия и войско мусорское не зассыт вот также Донецк зачистить ????
А сейчас его прикормили, - и вуаля! Порохобот обыкновенный.
Теперь понятно, в чьих интересах он тогда работал.
Был человек - и нет человека.
Отлично, что наша власть сразу догадалась что успех пора укреплять - и снесли эту мусорню под ВРУ. МУСОР - это эти ушлепки, который прирывались парасюками и семенченками.
вот бы еще коханивского и прочую шушеру посадить - совсем бы праздник настал.
Если Украина это схавает то Украине скорей всего придёт КОНЕЦ !!!!
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Увага! Внимание! Caution! На українських ресурсах знову «намалювалися» працiвникi тролiфабрiки, яка розташована за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3., якiм ФСБ РФ надіслало нову методичку.
Будьте уважні! Пітерські найманцi залишають на цьому ресурсі багато калових виділень і лихословлять Президента та Уряд України. Тролі з Ольгино придумують все підряд - продав, здав, обміняв на шоколадфабріку, за бабло сдавав добровольчі батальони, воював в Чечні проти Россіі, садив у в'язниці патріотів та ін. ФСБ платить «кухарям Путiна» за цькування Порошенко в подвійному розмірі - 23 рубля 60 копійок за пост. Этот троль гадит на всех ветках
Или это провокация со стороны МВС,или в Украине тдействительно наступает диктатура ...
Плевать на Саакашвили, не плевать на способы управления страной, то что они делают это просто мерзость.
Петр Лексеич сильно ошибается сделав расчет на пассивность масс, ведь те кто не идет против не пойдет и за... Когда нибудь он это узнает и ничего кроме равнодушия не увидит в глазах украинцев наблюдающих за его агонией.