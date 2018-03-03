 Сутки в АТО: боевики совершили 8 обстрелов, двое воинов ранены, один - погиб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.
На Луганском направлении, агрессор вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия.
На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал наши позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружения БМП враг применил неподалеку от Богдановки.
Скорейшего выздоровления раненым Братьям!!!
А российским фашистам - страшная смерть и вечные муки в аду!!!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.
Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..
Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...
Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..