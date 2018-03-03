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 Сутки в АТО: боевики совершили 8 обстрелов, двое воинов ранены, один - погиб

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдается дальнейшая активность российско-оккупационных войск. В частности враг продолжает применять по позициям защитников Украины минометы, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения.

На Луганском направлении, агрессор вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия.
На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал наши позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружения БМП враг применил неподалеку от Богдановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ приветствует договоренность ТКГ о перемирии на Донбассе с 5 марта, - Апакан

Источник: https://censor.net.ua/n3053639
 
 
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І знову чергові жертви на совісті ублюдків!!!
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российско-оккупационные ублюдки ответят за все
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На совісті кацапських виродків та їхніх даунбасітських прихвостнів, андруша смицький..
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Царство Небесне полеглому. Найщиріші співчуття родині в хвилини такого страшного горя. Пораненим - найшвидшого одужання. Кацапні - повернення всього сторицею, в кожний їхній дім..
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Вечная память и отмщение павшему!..(((((
Скорейшего выздоровления раненым Братьям!!!
А российским фашистам - страшная смерть и вечные муки в аду!!!
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Поки воїни гинуть на фронті, так званий "спецназ" зносить намети біля ради...
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Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.

Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..

Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...

Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСутки в АТО: боевики совершили 8 обстрелов, двое воинов ранены, один - погиб
 
 
 
 
 
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